പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയ സല്മാന് ഖാന്റെ പുതിയ ചിത്രം 'ബാറ്റില് ഓഫ് ഗാല്വാന്റെ' പേര് മാറ്റി; പുതിയ മാറ്റത്തിന് പിന്നിലുള്ള കാരണം ഇതാണ്
2020 ജൂണില് കിഴക്കന് ലഡാക്കിലെ ഗാൽവൻ താഴ്വരയിലുണ്ടായ ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തി തർക്കത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലില് നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 16, 2026 at 5:24 PM IST
ബോളിവുഡ് സൂപ്പര്താരം സല്മാന് ഖാന് നായകനാകുന്ന ചിത്രം ബാറ്റില് ഓഫ് ഗാല്വാന്റെ പേര് മാറ്റി. 2020 ല് ഇന്ത്യ-ചൈന സൈനികർ തമ്മിൽ ഗാൽവൻ താഴ്വരയിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണിത്.
നേരത്തെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഗാൽവൻ എന്ന് പേരിട്ടിരുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന് ഇനി മുതൽ മാതൃഭൂമി: മേ വാർ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് (Maathrubhumi: May War Rest In Peace) എന്നായിരിക്കും പേര്. ചിത്രത്തിന്റെ പേര് മാറ്റിയ പുതിയ പോസ്റ്റര് സല്മാന് ഖാന് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടു.
കൂർത്തമുനയുള്ള ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച ഒരു മരക്കഷണത്തില് രക്തം പുരണ്ട കൈകകള് കൊണ്ട് പിടിച്ച് രൂക്ഷമായി നോക്കുന്ന സല്മാന് ഖാനെയാണ് പോസ്റ്ററില് കാണാന് കഴിയുന്നത്.
അപൂർവ ലാഖിയ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം 2020 ജൂണില് കിഴക്കന് ലഡാക്കിലെ ഗാൽവൻ താഴ്വരയിലുണ്ടായ ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തി തർക്കത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലില് നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ആഗോള ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ ഈ സംഘർഷം ഇന്തോ-ചൈന അതിർത്തിയിലുടനീളം അസ്വസ്ഥതയ്ക്കിടയാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല് ഒരു വലിയ യുദ്ധത്തിൽ കലാശിക്കാതെ സംഘർഷം അവസാനിച്ചു. നേരത്തെ ഗാല്വന് സംഘര്ഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സിനിമയ്ക്ക് പേര് നല്കിയിരുന്നത്. എന്നാല് ചിത്രവുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങള് പറയുന്നത് പ്രകാരം കഥ വിപുലീകരിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാനാണ് നിര്മാതാക്കളുടെ ശ്രമം. അതിനാലാണ് പേര് മാറ്റിയത്.
ഒരു ചരിത്ര സംഭവത്തിന്റെ പുനരാഖ്യാനം എന്നതിലുപരി കൂടുതൽ വൈകാരികവും ദാർശനികവുമായ വിശാലമായ അർഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് പുതിയ പേര്. നേരത്തെ ഗാൽവാൻ യുദ്ധം എന്ന് പേരിട്ടപ്പോൾ തന്നെ വലിയ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
ചൈനയിലെ സർക്കാർ പിന്തുണയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഈ ചിത്രം "വസ്തുതകളെ വളച്ചൊടിക്കുന്നു" എന്നും ചൈന വിരുദ്ധ വികാരം വളർത്തുന്നു എന്നും അവകാശപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇത് വിവാദങ്ങള്ക്കിടയാക്കിയിരുന്നു.
മാതൃഭൂമി എന്നത് ജന്മനാടിനെയും രാജ്യസ്നേഹത്തെയും ത്യാഗത്തെയുമെല്ലാം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ മേ വാർ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് എന്ന ടാഗ് ലൈൻ ഗാൽവൻ സംഘർഷത്തെ തന്നെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കാണാം. ഒരു സൈനിക പോരാട്ട ചിത്രത്തെ മുൻവിധികളില്ലാതെ സമീപിക്കാൻ പ്രേക്ഷകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഈ പേര് മാറ്റം സഹായിച്ചേക്കും.
ഗാൽവാൻ വാലിയിലെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിനിടെ വീരമൃത്യു വരിച്ച ഇന്ത്യൻ ആർമി ഓഫീസർ ബിക്കുമല്ല സന്തോഷ് ബാബുവിനെയാണ് ചിത്രത്തിൽ സൽമാൻ ഖാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സന്തോഷ് ബാബു 16 ബീഹാർ റെജിമെന്റിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ പരമോന്നത ധീരതാ ബഹുമതിയായ മഹാവീർ ചക്ര നൽകി മരണാനന്തരം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
മാതൃഭൂമി: മെയ് വാർ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് 2026 ഏപ്രിൽ 17 ന് തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസിനെത്തുമെന്നാണ് നേരത്തെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് ഓഗസ്റ്റ് 14 ലേക്ക് മാറ്റിവച്ചേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാല് ഇതുസംബന്ധിച്ച് നിർമ്മാതാക്കൾ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.
