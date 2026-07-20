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ക്ഷീണിതനായ സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍റെ ചിത്രങ്ങള്‍ തരംഗമാകുന്നു; കടുത്ത ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ആരാധകര്‍, മറുപടിയുമായി താരം

പൊതുപരിപാടിയില്‍ എത്തിയ സല്‍മാന്‍ ഖാന്‍ ക്ഷീണിതനായി കാണപ്പെട്ട വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് കടുത്ത ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ആരാധകര്‍ രംഗത്ത് എത്തിയത്.

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Salman Khan (Photo: ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 20, 2026 at 4:40 PM IST

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ബോളിവുഡ് സൂപ്പർതാരം സൽമാൻ ഖാന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുംബൈയിൽ നടന്ന ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത താരത്തിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് ആരാധകർക്കിടയിൽ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കടുത്ത ആശങ്കകൾ ഉയർന്നത്.

ക്ഷീണിതനായി കാണപ്പെട്ട സൽമാന്‍റെ രൂപവും ഇടയ്ക്കിടെ ചുമയ്ക്കുന്നതും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിരവധി അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് കാരണമായി.

സാധാരണയായി ഫിറ്റ്നസിനും എനർജറ്റിക് പ്രകടനങ്ങൾക്കും പേരുകേട്ട സൽമാൻ ഖാനെ ഇത്തവണ മെലിഞ്ഞതും ക്ഷീണിതനുമായി കണ്ടതോടെ ആരാധകർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. നിരവധി പേർ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ "സൽമാന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?", "ആരോഗ്യം സുഖമാണോ?" എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. ചിലർ പ്രായത്തിന്‍റെ സ്വാഭാവിക മാറ്റമാണിതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോൾ, മറ്റുചിലർ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളാണെന്ന തരത്തിൽ ഊഹാപോഹങ്ങളും പ്രചരിപ്പിച്ചു.

അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് സൽമാന്‍റെ സ്റ്റൈലിഷ് മറുപടി

സംഭവം വലിയ ചർച്ചയായതിന് പിന്നാലെ സൽമാൻ ഖാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പുതിയ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു. കൗബോയ് സ്റ്റൈൽ തൊപ്പിയും കറുത്ത കാഷ്വൽ വസ്ത്രവും ധരിച്ച് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പോസ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു അവ. എന്നാൽ ചിത്രങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടിയത് താരം നൽകിയ അടിക്കുറിപ്പാണ്.

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തന്‍റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് മറുപടി പറയാതെ, തമാശയുടെ ശൈലിയിൽ ആരാധകരോട് തന്നെ ചോദ്യം തിരിച്ചുവിട്ട സൽമാന്‍റെ ഈ പോസ്റ്റ് നിമിഷങ്ങൾക്കകമാണ് തരംഗമായി മാറിയത്.

ആരാധകർക്ക് ആശ്വാസമായി പുതിയ പോസ്റ്റ്

സൽമാന്‍റെ പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ നിരവധി ആരാധകർ ആശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തി. "ഭായ് എപ്പോഴും ഭായിയാണ്", "നർമ്മബോധം കൊണ്ടാണ് എല്ലാം മറികടക്കുന്നത്", "വേഗം പുതിയ സിനിമയുമായി വരൂ" എന്നിങ്ങനെ നിരവധി കമന്‍റുകളാണ് പോസ്റ്റിന് ലഭിച്ചത്.

അതേസമയം, ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് താരം ഔദ്യോഗികമായി യാതൊരു വിശദീകരണവും നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, തന്‍റെ പുതിയ പോസ്റ്റിലൂടെ അനാവശ്യ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടാനാണ് സൽമാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് ആരാധകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

'മാതൃഭൂമി' ഫസ്റ്റ് ലുക്കും ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു

ഇതിനിടെ സൽമാൻ ഖാൻ തന്‍റെ പുതിയ ചിത്രമായ 'മാതൃഭൂമി: മെയ് വാർ റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ്' എന്ന സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്കും അടുത്തിടെ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ശരീരവുമായി നിൽക്കുന്ന സൽമാന്‍റെ ചിത്രം വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. "മാതൃഭൂമി" എന്ന ഒറ്റവാക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ചിത്രത്തിന് നൽകിയ അടിക്കുറിപ്പ്.

സൽമാൻ ഖാൻ ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറിൽ സൽമ ഖാൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് അപൂർവ ലാഖിയയാണ്. ചിത്രാംഗദ സിംഗ് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തീയതി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

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