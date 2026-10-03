'ക്യാപ്റ്റന് അങ്ങയുടെ ധീരതയെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു'; സ്മിത് മച്ചാറിനെ പ്രശംസിച്ച് സല്മാന് ഖാന്
സെപ്റ്റംബർ 30ന് ദുബായിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിലെ ടെൽ അവീവിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട Flydubai FZ1073 വിമാനത്തിലായിരുന്നു സംഭവം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2026 at 1:35 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വിമാന യാത്രയ്ക്കിടെ സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വച്ച് യാത്രക്കാരെയും ജീവനക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറിനെ പ്രശസംസിക്കുകയാണ് ലോകം. ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനം FZ1073-ൽ സെപ്റ്റംബർ 30നാണ് ലോകത്തെ തന്നെ മുള്മുനയില് നിര്ത്തിയ സംഭവുണ്ടായത്. മച്ചാറിന്റെ ധീരതയ്ക്ക് അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ ബോളിവുഡ് താരം സല്മാന് ഖാനും മച്ചാറിന്റെ ധീരതെയ പുകഴ്ത്തുകയാണ്.
സൽമാൻ ഖാൻ തന്റെ എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ മച്ചാറിന് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചത്. "പൈലറ്റ്, അങ്ങ് അത്ഭുതകരമായി കാര്യങ്ങള് ചെയ്തു. അങ്ങയെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളോടൊപ്പം പറക്കാൻ കഴിയുന്നത് സന്തോഷകരമായിരിക്കും… നന്നായി ചെയ്തു ബ്രോ… ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാർ,” എന്നായിരുന്നു സൽമാന്റെ പ്രതികരണം.
Kamaal kar diya pilot ji, hum sab aap ko salute karte hain will be a pleasure to fly with u.. Well done bro.. Capt #SmitMachchhar— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) October 2, 2026
സെപ്റ്റംബർ 30ന് ദുബായിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിലെ ടെൽ അവീവിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട Flydubai FZ1073 വിമാനത്തിലായിരുന്നു സംഭവം. Boeing 737 MAX 8 വിമാനത്തിൽ ഏകദേശം 180 പേരുമായി പറന്നുയര്ന്ന വിമാനത്തില് യാത്രയ്ക്കിടെ സ്മിത് മച്ചാറിന് നേരെ കോക്പിറ്റില് സഹ പൈലറ്റിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി. മാരകമായി കുത്തിപ്പരിക്കേല്പ്പിച്ചിട്ടും വിമാനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ആക്രമിയുടെ കൈകളില്പ്പെടാതെ സുരക്ഷിതമായി ഇടപെടല് നടത്തിയതോടെയാണ് വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവായത്. 173 യാത്രക്കാരാണ് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതില് ഭൂരിഭാഗം പേരും ഇസ്രയേല് പൗരന്മാരായിരുന്നു.
കോക്പിറ്റിലെ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ വിമാനം ഏകദേശം 34,000 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്ന് 16,600–17,000 അടി പരിധിയിലേക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ താഴ്ന്നു. ഏകദേശം 14,000 അടി 30–40 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ താഴ്ന്നതായാണ് വിവരം. ഇതിനിടയില് വിമാനത്തില് നിന്ന് ഹൈജാക് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അപായ സന്ദേശവും മുഴങ്ങിയിരുന്നു. ഇതോടെ വിമാനം റാഞ്ചിയെന്ന് കരുതി ഇസ്രയേല് സൈന്യം യുദ്ധവിമാനങ്ങളും അയച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടയില് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടും ക്യാപ്റ്റന് മച്ചാര് പ്രതിരോധിക്കുകയും കോക്പിറ്റിന്റെ വാതില് തുറന്ന് കൊടുത്തതോടെ യാത്രക്കാര്ക്കും ക്രൂ അംഗങ്ങള്ക്കും അക്രമിയെ കീഴടക്കാനും സാധിച്ചു. തുടര്ന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്ക് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ട് സുരക്ഷിതമായി അടിയന്തരമായി ലാന്ഡിംഗ് നടത്തുകയായിരുന്നു.
പിന്നീട് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരെയും ജീവനക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തേക്ക് മാറ്റി.തുടര്ന്ന് യാത്രക്കാർക്കായി മറ്റൊരു വിമാനം ഏർപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
സംഭവത്തിൽ ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റ ക്യാപ്റ്റൻ മച്ചാര് ചികിത്സയിലാണ്. സൗദി അറേബ്യയിൽ ആദ്യം ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ യുഎഇയിലേക്ക് മാറ്റി. നിലവിൽ അപകടനില തരണം ചെയ്തതായി ഡോക്ടര്മാര് അറിയിച്ചു.
സൽമാൻ ഖാനെ കൂടാതെ നിരവധി ഇന്ത്യൻ സിനിമാതാരങ്ങളും ക്യാപ്റ്റൻ മച്ചാറിന്റെ ധൈര്യത്തെ പ്രശംസിച്ച് രംഗത്തെത്തി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിരവധി സന്ദേശങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്.
അതേസമയം, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു തുടങ്ങിയ നേതാക്കളും സംഭവത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ മച്ചാറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംഭവത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം, സഹപൈലറ്റിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം, ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ സാധ്യതയുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. ഇസ്രായേൽ, യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അധികൃതർ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. സഹപൈലറ്റ് ഒമാൻ സ്വദേശിയാണെന്നാണ് നിലവിലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.