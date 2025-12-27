സല്മാന് ഖാന് ഇന്ന് 60; മുഴുനീളെ കഥാപാത്രങ്ങള് മാത്രമല്ല അതിഥി വേഷത്തിനും നിറഞ്ഞ കയ്യടി, ആരാധകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ച അഞ്ച് സിനിമകള്
ഒട്ടേറെ സിനികളില് സല്മാന് ഖാന് വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിഥി വേഷത്തില് എത്തി പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കവര്ന്ന സിനിമകള് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 27, 2025 at 1:56 PM IST
ബോളിവുഡ് താരം സല്മാന് ഖാന് ഇന്ന് 60-ാം പിറന്നാള്. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട സിനിമാ ജീവിതത്തില് തന്റെ പ്രകടനം കൊണ്ട് ഞെട്ടിച്ച താരമാണ് സല്മാന് ഖാന്. നിരവധി ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററുകളും മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളും സമ്മാനിച്ച സല്മാന് ഖാന് ഇന്നും ബോളിവുഡില് നിറഞ്ഞു നില്ക്കുകയാണ്.
ബീവി ഹോ തോ ഐസി എന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സല്മാന് ഖാന് സിനിമയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. മെനെ പ്യാര് കിയ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ആരാധകരുടെ ഹൃദയത്തില് ഇടം നേടി. 90 കളുടെ തുടക്കത്തില് യുവാക്കളുടെ ഹരമായിരുന്നു ഈ താരം. മാത്രമല്ല ബോളിവുഡ് അടക്കി വാണ അത്രയേറെ ആരാധകരുള്ള താരമായി മാറുകയും ചെയ്തു.
ബോളിവുഡിലെ മസില് മാന് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സല്മാന് ഖാന് മികച്ച നടനുള്ള രണ്ട് ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങള് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത്രയേറെ മികവോടെയാണ് ഓരോ കഥാപാത്രത്തെയും അവതരിപ്പിച്ചത്. സല്മാന് ഖാന് ചെയ്ത ചെറിയ വേഷങ്ങള്ക്ക് പോലും തിയേറ്ററുകളില് വലിയ ആരവമാണ് മുഴക്കാറുള്ളത്. താരത്തിന്റെ പിറന്നാള് ദിനത്തില് അതിഥി വേഷത്തിലെത്തി ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച അഞ്ച് സിനിമകള് ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.
'ദി ബാ***ഡ്സ് ഓഫ് ബോളിവുഡ്'
ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ മകന് ആര്യന് ഖാന് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത വെബ്സീരീസാണ് 'ദി ബാ***ഡ്സ് ഓഫ് ബോളിവുഡ്'. ഇതില് വേഷമിട്ട ബോളിവുഡിലെ വമ്പന് താരങ്ങള് അതിഥി വേഷത്തില് ഈ വെബ്സീരിസില് എത്തിയിരുന്നു. ഇത് പ്രേക്ഷകര്ക്കിടയില് വളരെയധികം ശ്രദ്ധനേടുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് സല്മാന് ഖാന് അവതരിപ്പിച്ച അതിഥി വേഷം പ്രേക്ഷകര്ക്കിടയില് വലിയ ചര്ച്ചയായി.
ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളില് പാര്ട്ടി സ്വീക്വന്സിലേക്ക് എത്തുന്ന സല്മാന് ഖാനെ കണ്ട് ആരാധകര് കയ്യടിച്ചു. ഈ അതിഥി വേഷം സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ ചര്ച്ചയായിരുന്നു.
ബേബി ജോൺ
വരുണ് ധവാന് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് ബേബി ജോണ്. 2024 ഡിസംബര് 25 നാണ് ഈ ആക്ഷന് ത്രില്ലര് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. ബോക്സ് ഓഫിസില് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ദളപതി വിജയ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ തമിഴ് ചിത്രം തെറിയുടെ റീമേക്കായിരുന്നു ബേബി ജോണ്. കീര്ത്തി സുരേഷ് ആണ് നായികയായി എത്തിയത്. ഇതിലെ സല്മാന് ഖാന്റെ അതിഥി വേഷവും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.
ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലറില് സല്മാന് ഖാന് അതിഥി വേഷത്തില് എത്തുന്നുവെന്ന സൂചനകള് നല്കിയിരുന്നു. ഇത് ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാക്കി. ചിത്രത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സില് വരുണ് ധവാനുമായുള്ള ഫൈറ്റാണ് ആരാധകരെ ഏറെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചത്. ടൈഗര് ഫ്രൈാഞ്ചൈസിയിലെ ലുക്കിനെ ഓര്മിപ്പിക്കും വിധമാണ് ഈ ചിത്രത്തില് മുഖം സ്കാര്ഫുകൊണ്ട് മൂടി താരം എത്തിയത്.
പത്താൻ
ഷാരൂഖ് ഖാന് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തി ആരാധകര് ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച ചിത്രമാണ് പത്താന്. 2023 ലാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. ഈ ചിത്രത്തില് അതിഥി വേഷത്തില് സല്മാന് ഖാനും എത്തിയതോടെ ആരാധകരുടെ ആവേശം ഇരട്ടിയായിരുന്നു. സല്മാന് ഖാന്റെ അതിഥി വേഷങ്ങളില് ഏറ്റവും കൂടുതല് ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വേഷങ്ങളില് ഒന്നായിരുന്നു ഇത്.
2 Years of Megastar #SalmanKhan's Iconic Cameo as TIGER in Pathaan, a GOATed cameo Which will be remembered for a very very long time for how Salman Khan and his scarf Overshadowed the whole cast! #2YearsOfPathaan pic.twitter.com/0rkqqyTsPv— ゔぃ (@VaderCalls) January 25, 2025
ബിഗ് സ്ക്രീനുകളിലേക്ക് ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ തിരിച്ചു വരവായാണ് ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര് ആഘോഷിച്ചത്. ഇതിലെ സല്മാന് ഖാന്റെ സാന്നിധ്യം മറ്റൊരു തലത്തിലേക്കും ചിത്രത്തെ എത്തിച്ചു. നിര്ണായക ഘട്ടത്തില് സ്പൈ ടൈഗറായി തിരിച്ചെത്തിയ സല്മാന് പത്താനെ സഹായിക്കാന് എത്തുന്നതോടെ തിയേറ്ററുകളില് വലിയ ആരവം ഉയര്ന്നു. ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സല്മാന് ഖാനും ഷാരുഖ് ഖാനും ഒന്നിച്ചത്.
സിങ്കം എഗെയ്ന്
സല്മാന് ഖാന് അതിഥി വേഷത്തില് എത്തിയ ചിത്രമായിരുന്നു സിങ്കം എഗെയ്ന്. ചിത്രത്തിലെ ഹൈലൈറ്റായിരുന്നു താരത്തിന്റെ ഈ അതിഥി വേഷം. രോഹിത് ഷെട്ടി സംവിധാനം കോപ് യൂണിവേഴ്സില് നിന്നും മള്ട്ടി സ്റ്റാര് ചിത്രമായിരുന്നു സിങ്കം എഗെയ്ന്.
THE SHOW MUST GO ON... SALMAN STANDS BY HIS COMMITMENT TO AJAY, ROHIT... SHOOTS FOR 'SINGHAM AGAIN'... IT’S OFFICIAL… #SalmanKhan returns as #ChulbulPandey, making a dhamakedar cameo in #RohitShetty's #SinghamAgain.— taran adarsh (@taran_adarsh) October 22, 2024
Are you excited to watch #ChulbulPandey and #BajiraoSingham on… pic.twitter.com/UQwbf99T8q
ദബാംഗ് ഫ്രാഞ്ചൈസിയിൽ നിന്നുള്ള ചുൽബുൾ പാണ്ഡെ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് സൽമാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ബോളിവുഡിലെ വമ്പന് താരനിര തന്നെ അണിനിരന്ന ചിത്രമായിരുന്നു സിങ്കം എഗെയ്ന്. അജയ് ദേവ്ഗണിനോടൊപ്പം സല്മാന് ഖാനും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോള് കാണികള്ക്ക് അത് ആവേശമായിരുന്നു.
കുച്ച് കുച്ച് ഹോത്ത ഹേ
കരണ് ജോഹറിന്റെ കുച്ച് കുച്ച് ഹോത്താ ഹേയില് (1998) എന്ന ചിത്രത്തില് അവിസ്മരണീയമായ അതിഥി വേഷത്തിലാണ് സല്മാന് ഖാന് എത്തിയത്. അമന് മെഹ്റ എന്ന നിസ്സഹായനായ കഥാപാത്രത്തെയാണ് സല്മാന് അവതരിപ്പിച്ചത്.പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഞ്ജലയിയുടെ മാതൃകാ പങ്കാളിയായി മാറുന്നു.
ഈ ചിത്രത്തിലെ ഈ അതിഥി വേഷവും ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ച് മറക്കാന് പറ്റാത്ത ഒന്നായിരുന്നു. അമൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച സൽമാന്റെ അഭിനയം പ്രേക്ഷകർ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ വേഷത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് മികച്ച സഹനടനുള്ള ഫിലിംഫെയർ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. ഷാരൂഖ് ഖാൻ, കാജോൾ, റാണി മുഖർജി എന്നിവര് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തി ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു അത്. ഇന്നും അത് ഒരു ക്ലാസിക് ചിത്രമായി തുടരുകയാണ്.
ഒട്ടേറെ സിനിമളില് അഭിനയിച്ച് പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ട താരമായി മാറിയ സല്മാന് ഖാന് സിനിമയ്പ്പുറം ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി കൂടിയാണ്. പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാര്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ സേവനങ്ങള് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി 2007ല് സല്മാന് ഖാന് സ്ഥാപിച്ചതാണ് ബീയിങ് ഹ്യൂമണ്.
Also Read:ബോളിവുഡില് ഞെട്ടിക്കാന് പൃഥ്വിരാജ്, ഒപ്പം കരീനയും! ക്രൈം ത്രില്ലര് ദയ്റയുടെ പുത്തന് അപ്ഡേറ്റ് പുറത്ത്