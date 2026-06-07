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''ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ബീഡിയോ സിഗരറ്റ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ..'' സലിം കുമാറിൻ്റെ ഓർമകള്‍ പങ്കുവച്ച് മാധ്യമ, ചലച്ചിത്ര സുഹൃത്തുക്കള്‍

എടാ ഒന്ന് ക്യാമറ കട്ട് ചെയ്യ്... പ്രൊഡ്യൂസറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ക്യാമറകൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞാനൊന്ന് വലിക്കട്ടെ... ഓർമകള്‍ പങ്കുവച്ച് മാധ്യമ, ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ.

Actor Salim Kumar Actor Salim Kumar passes away emotional tributes malayalam cinema
Actor Salim Kumar - File (Special arrangements)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 7, 2026 at 7:27 AM IST

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ലിംകുമാറിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർക്ക് നൂറായിരം കഥകളുണ്ട്. മാജിക് മഷ്റൂം എന്ന സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ വേളയിൽ സലിംകുമാറിനെ കുറിച്ച് നാദിർഷ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു രസകരമായ അനുഭവ കഥയുണ്ട്. വിഷ്‌ണു ഉണ്ണികൃഷ്‌ണനും ബിബിൻ ജോർജും തിരക്കഥ രചിക്കുന്ന കട്ടപ്പനയിലെ ഹൃതിക് റോഷൻ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ സമയം.

വിഷ്ണുവും ബിബിനും മിമിക്രി കലാകാരന്മാർ കൂടിയാണ്. ഇരുവരുടെയും മാസ്റ്റർപീസ് സലിംകുമാറിൻ്റെ ശബ്‌ദവും മാനറിസവും തന്നെ. ഇരുവരും തിരക്കഥ രചിക്കുമ്പോൾ സലിംകുമാറിൻ്റെ കഥാപാത്രം തങ്ങളുടെ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മീറ്ററിൽ തന്നെയാണ് ഡയലോഗുകൾ പലതും എഴുതുന്നത്. കട്ടപ്പനയിലെ ഹൃതിക് റോഷൻ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നു.

കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സലീം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സലിംകുമാറിൻ്റെ സീനുകൾ വിഷ്ണുവും ബിബിനും വിശദീകരിച്ചു നൽകുന്നു. സലിംകുമാറിന് തിരക്കഥ വിവരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഭാഗത്ത് മാറിനിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ എന്തെന്നാൽ ഇരുവരും ഡയലോഗുകൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ സലിംകുമാറിന്റെ ശബ്‌ദം അനുകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് സലീമിനോട് വിശദീകരണം നടത്തുന്നത്.

Actor Salim Kumar Actor Salim Kumar passes away emotional tributes malayalam cinema
Actor Salim Kumar - File (Special arrangements)

വിഷ്ണുവും ബിബിനും സലീമിന്റെ മാനറിസങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ അനുകരിച്ച് കാണിക്കുന്നുമുണ്ട്. എനിക്കത് കണ്ടിട്ട് വല്ലാത്ത ചിരി വന്നു. തിരക്കഥ വിശദീകരണം കഴിഞ്ഞ് സലിംകുമാർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ ശൈലിയിലും എന്റെ ശബ്‌ദത്തിലും ആണ് അവന്മാർ വിശദീകരണം നടത്തിയത്. ഞാൻ എന്റേതായ രീതിയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിൽ നിനക്കും അവന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടോ? ഞാനങ്ങ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പോയി. നാദിർഷ വിശദീകരിക്കുന്നു.

ബീഡി എന്ന സ്നേഹിതൻ

കരൾ മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് ആരോഗ്യവാനായി സലിംകുമാർ തിരിച്ചെത്തിയ കാലം. 2019ലെ രണ്ടാം പ്രളയ സമയമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഇ ടി വി ഭാരത് എൻ്റർടൈമെൻ്റ് റിപ്പോർട്ടർ മറ്റൊരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന കാലം. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ന്യൂസ് ടീമിനോടൊപ്പം പ്രൊഡ്യൂസറുടെ തസ്‌തികയിൽ സലിംകുമാറിൻ്റെ അഭിമുഖം എടുക്കാൻ ചെല്ലുന്നു. അഭിമുഖത്തിന് മുൻപ് ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ നാട്ടുവിശേഷങ്ങളും സിനിമാ വിശേഷങ്ങളും പങ്കുവെച്ച് സലിംകുമാറുമായി ഒരു സൗഹൃദ സംഭാഷണം.

അഭിമുഖം ആരംഭിച്ചു. ഏകദേശം നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം ക്യാമറയുടെ കൺസോളിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസറെ ഒരുപാട് പരിചയമുള്ളതുപോലെ ഒന്നു നോക്കുന്നു. എടാ ഒന്ന് ക്യാമറ കട്ട് ചെയ്യ്... പ്രൊഡ്യൂസറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ക്യാമറകൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞാനൊന്ന് വലിക്കട്ടെ... ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം അന്ന് അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും പുതിയതായിരുന്നു.

Actor Salim Kumar Actor Salim Kumar passes away emotional tributes malayalam cinema
Actor Salim Kumar - File (Special arrangements)
അഭിമുഖം പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അടുത്ത ചോദ്യം വലിയെ കുറച്ചായി.കരൾ മാറ്റാൻ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ പോലും ഞാൻ വലിച്ചിരുന്നതായി സലിംകുമാർ മറുപടി പറഞ്ഞു. രണ്ട് സിഗരറ്റ് വലിച്ച ശേഷം ബാക്കി വീടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒളിച്ചുവച്ചു. ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് ജീവനോടെ തിരിച്ചുവരുമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല. അഥവാ തിരിച്ചുവന്നാൽ വലിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച ബാക്കിയുള്ള സിഗരറ്റുകൾ.

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ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിറങ്ങി കടയിൽനിന്ന് ബീഡിയോ സിഗരറ്റ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സലിംകുമാർ പറഞ്ഞു. കരൾമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ വേണമെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയപ്പോൾ കരൾ പകുത്ത് തരേണ്ടി വരുമെന്ന് ഭയന്ന് പല ബന്ധുക്കളും അകന്നു മാറിയത് വേദനയിൽ കുതിർന്ന ചിരിയോടുകൂടിയാണ് അന്ന് സലിംകുമാർ വിശദീകരിച്ചത്.

ഇപ്പോൾ ഈ ടിവി ഭാരതിൻ്റെ ഭാഗമായ മറ്റു പല മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും സലിംകുമാറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഒരുപാട് കഥകൾ ഉണ്ടാകും. അതിൽ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കാം... വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് മൂന്നാം നാൾ ഞായറാഴ്‌ച എന്നൊരു ചിത്രം സലിംകുമാർ തന്നെ പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്, നിർമ്മിച് പുറത്തിറങ്ങുന്നു. അന്ന് ദളിതർക്ക് വേണ്ടി സലിംകുമാർ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ച പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിമുഖം എടുത്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകർ മറക്കാൻ ഇടയില്ല.

ജാതിയും മതവുമില്ല എന്ന് ഉറക്കെ വാദിക്കുന്ന കേരളത്തിലാണ് ദളിത് ആത്മഹത്യകൾ ആദ്യമായി തുടക്കം കുറിക്കുന്നതെന്ന് സലിംകുമാർ ഉറച്ച സ്വരത്തിലാണ് വിളിച്ചുപറഞ്ഞത്. 2004ലെ രജനി എസ് ആനന്ദിൻ്റെ ആത്മഹത്യ അന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മലയാള സിനിമയിലും ദളിത് ആശയങ്ങൾക്ക് കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോഹൻലാലിൻ്റെ ഉയരും നാടാകെ മമ്മൂട്ടിയുടെ പൊന്തൻമാടാ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾക്കുശേഷം ഏകദേശം 30 വർഷത്തിനിടയിൽ ദളിത് ആശയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം പോലും ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ഓർമ്മകളിലുള്ള സലിംകുമാറിൻ്റെ വാക്കുകൾ.

അച്ഛൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളിൽ മകൻ

അച്ഛൻ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നതിൽ സലിംകുമാറിൻ്റെ മക്കൾക്കും വലിയ വിയോജിപ്പുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സലിംകുമാറിൻ്റെ തുറന്നുപറച്ചിലുകൾ കാരണം സൈബർ അറ്റാക്കുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണേണ്ടതായും കേൾക്കേണ്ടതായും വരുന്നത് മക്കളാണെന്ന് ലോക എന്ന സിനിമയുടെ റിലീസ് വേളയിൽ ചന്തു സലിംകുമാർ ഇ ടി വി ഭാരതി നോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സലിംകുമാർ പൊതുവേ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ ഒന്നും തന്നെ നോക്കാറില്ല. പറയേണ്ടത് പറയും. പക്ഷേ അച്ഛൻ്റെയും തൻ്റെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകളിൽ പിന്നീടങ്ങോട്ട് പൊങ്കാലയാണ്. അതൊക്കെ കാണേണ്ടതും മറുപടി പറയേണ്ടതും ഞങ്ങളാണ്. ചന്തു അന്ന് വിശദീകരിച്ചു.

ദൈവമേ കൈതൊഴാം കേൾക്കുമാറാകണം എന്ന സിനിമയുടെ റിലീസ് വേളയിൽ ആദ്യമായി ഒരു തമിഴ് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ഓർമ്മ സലിംകുമാർ വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. പ്രേമം എന്ന ചലച്ചിത്രം സംഭവിച്ചതിനുശേഷം ആണ് മലയാള സിനിമ ഒരു ഇടവേളക്കുശേഷം കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ തമിഴ് ജനത ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത്. സാധാരണക്കാരൊക്കെ മലയാള സിനിമ കണ്ടുതുടങ്ങി. അതുവരെ പൊതുവിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് തമിഴ് ജനതയ്ക്ക് മലയാള സിനിമയെക്കുറിച്ച് അറിയുകയുള്ളൂ.

2014 നെടുംചാലേ എന്നൊരു തമിഴ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നു. ഒരു മലയാളി കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് താനാ സിനിമയിൽ വേഷമിടുന്നത്. ഒരു സീൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സംവിധായകൻ കൃഷ്ണ തന്നോട് പറഞ്ഞു സാർ ഫ്രെയിമിലേക്ക് എന്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മലയാളം പാട്ടുപാടി കടന്നുവരുമോ എന്ന്. ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതു പാട്ടാണ് സാർ പാടുന്നതെന്ന സംവിധായകൻ്റെ ചോദ്യം.

ഞാനപ്പോൾ ഒരു പുതിയ മലയാളം പാട്ട് പാടി. അത് വേണ്ട സാർ എന്ന് സംവിധായകൻ്റെ നിർദ്ദേശം. ശരി ശംഖുപുഷ്‌പം കണ്ണേ ഴുതുമ്പോൾ എന്ന പാട്ട് പാടി. അതും സംവിധായകന് വേണ്ട. അപ്പോൾ ഞാൻ സംവിധായകനോട് പറഞ്ഞു സാറ് ടേക്ക് എടുക്കു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഗാനം പാടിക്കോളാം. സംവിധായകൻ ആക്ഷൻ വിളിച്ചു. ഞാൻ പാടി കടലിനക്കരെ പോണോരെ കാണാ പൊന്നിന് പോണോരെ പോയി വരുമ്പോൾ എന്തു കൊണ്ടു വറും.. വരും അല്ല വറും ആണ്.. ടേക്ക് ഓക്കേ... അവർക്ക് മലയാളം പാട്ട് ആയിട്ട് അതെ അറിയുകയുള്ളൂ.

ഇടിയൻ ചന്തുവിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഓർമകള്‍

ഇടിയൻ ചന്തു എന്ന സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ വേളയിൽ വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണനും സലിംകുമാറിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സലീം ഏട്ടനെ അനുകരിച്ച് ഒരുപാട് അന്നമുണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഗുരു സ്ഥാനിയനാണ്. ഞാനും ബിബിനും എഴുതിയ തിരക്കഥയിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു എന്നു പറയുന്നത് തന്നെ അഭിമാനം ഉളവാക്കുന്ന കാര്യം. അടുത്തകാലത്തായി അദ്ദേഹം സിനിമകളിൽ വലിയ സജീവമല്ല.

പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എനർജി ഒട്ടും നഷ്‌ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല. പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീനുകൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പോയിന്റുകൾ മാത്രം നോട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മതിയാകും. സീൽ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടി ചേർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുതന്നെ ലഭിക്കും. ഇനി ഒന്നും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ആ സീൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതിവച്ചതിൻ്റെ പത്തിരട്ടി മുകളിലാകും. കട്ടപ്പനയിലെ ഹൃതിക് റോഷൻ എന്ന സിനിമയിൽ ഹാൻഡി ക്യാപ്പ്ഡ് മാൻ വാക്കിംഗ് ഓൺ എ ബ്രിഡ്‌ജ് എന്ന ഹിറ്റ് ഡയലോഗ് ഒക്കെ സലിമേൻ്റെ സംഭാവനയായിരുന്നു.

പവി കേർ ടേക്കർ എന്ന സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ വേളയിൽ നടൻ ദിലീപ് സലിംകുമാറിനെ കുറച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമഡി സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും പലപ്പോഴോ ജഗതിച്ചേട്ടന്റെയും സലിംകുമാറിന്റെയും ഇന്നസെൻ്റ് ചേട്ടൻ്റെയും കൊച്ചിൻ ഹനീഫയുടെയും പിൻബലത്തിലാണ് എൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഹിറ്റായിട്ടുള്ളത്. പലപ്പോഴും മേൽപ്പറഞ്ഞവരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിരിയടക്കാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് ബദ്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കല്യാണരാമൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ സലിംകുമാറിന്റെ ഐലൻ ചാള മീൻ എന്ന ഡയലോഗ് കോമഡി സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ചിരിയാടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇപ്പോഴും സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഞാൻ ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം. പൂർണമായി ചിരി അടക്കി സലീമിനോടൊപ്പം ഒന്നും ഒരിക്കലും അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മലയാളത്തിൻ്റെ പുഞ്ചിരി മാഞ്ഞു. പക്ഷേ മരിക്കാത്ത ഒരായിരം കഥാപാത്രങ്ങളെയും ചിരി നിമിഷങ്ങളെയും തന്നിട്ടാണ് ആ വിയോഗം.
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TAGGED:

ACTOR SALIM KUMAR
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EMOTIONAL TRIBUTES
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