മലയാളത്തിൻ്റെ ഹാസ്യസാമ്രാട്ട് സലിം കുമാർ ഇനി ഓർമ; ഭൗതികശരീരം ഇന്ന് സംസ്കരിക്കും
സിനിമ, സാംസ്കാരിക, രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖരും ജനങ്ങളും പ്രിയതാരത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ എത്തും. ശനിയാഴ്ച രാത്രി 10:43 ഓടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യം.
Published : June 7, 2026 at 6:44 AM IST
എറണാകുളം: മലയാള സിനിമയിലെ പ്രിയങ്കരനായ നടനും ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവുമായ സലിം കുമാറിന് (56) സാംസ്കാരിക കേരളം ഇന്ന് വിട ചൊല്ലും. കൊച്ചിയിലെ അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ശനിയാഴ്ച രാത്രി 10:43 ഓടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യം. പനിയും ശ്വാസംമുട്ടലുമായി ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നില രാത്രിയോടെ വഷളാവുകയായിരുന്നു.
ഭൗതികശരീരം ഇന്ന് രാവിലെ എട്ടു മണിയോടെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ വടക്കൻ പറവൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ പറവൂർ ടൗൺഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കും. സിനിമ, സാംസ്കാരിക, രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖരും ജനങ്ങളും പ്രിയതാരത്തിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ എത്തും. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. വൈകുന്നേരം മൂന്നരമണിയോടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കും.
ആരോഗ്യനില വഷളായത് പെട്ടെന്ന്
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 2:50 നാണ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉടൻ തന്നെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് (ICU) മാറ്റുകയായിരുന്നു.
പരിശോധനയിൽ ശ്വാസകോശ രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രത കൂടുക (COPD Exacerbation), ന്യൂമോണിയ, രക്തത്തിലെ അണുബാധ (Sepsis) എന്നിവ കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ ശരീരത്തിലെ പ്രധാന അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലാകുകയും ചെയ്തു. പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സംഘത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വെൻ്റിലേറ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവൻരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തിയിരുന്നത്. ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകളും ഡയാലിസിസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിയന്തിര ചികിത്സകൾ നൽകി വരികെ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു. ഡോക്ടർമാരുടെ പരമാവധി ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും രാത്രി 10:43ന് മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.
ആശങ്കയോടെ സിനിമാലോകം
സലിം കുമാറിൻ്റെ ആരോഗ്യനില വഷളായ വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ സിനിമാ ലോകവും ആരാധകരും വലിയ ആശങ്കയിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. സഹപ്രവർത്തകരും ആരാധകരും പ്രിയതാരത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനായി പ്രാർത്ഥനകളോടെ കാത്തിരുന്നെങ്കിലും ഒടുവിൽ സിനിമാലോകത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി അദ്ദേഹം വിടപറഞ്ഞു.
ചിരിയും ചിന്തയും സമ്മാനിച്ച സിനിമാജീവിതം
മിമിക്രിയിലൂടെ കലാരംഗത്ത് എത്തിയ സലിം കുമാർ, പിന്നീട് മലയാള സിനിമയിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത സാന്നിധ്യമായി മാറുകയായിരുന്നു. സ്വന്തമായ ശൈലിയിലൂടെയും ടൈമിംഗിലൂടെയും ഹാസ്യ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം പുതിയ ഭാവങ്ങൾ നൽകി. ജനങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ശക്തമായ സ്വഭാവനടനായും അദ്ദേഹം തിളങ്ങി. 'ആദാമിന്റെ മകൻ അബു' എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിലൂടെ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരവും സംസ്ഥാന പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി. 'അച്ഛനുറങ്ങാത്ത വീട്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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വെള്ളിത്തിരയിൽ ചിരിയും ചിന്തയും പടർത്തിയ മൂന്നൂറിലധികം സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു. ലാൽ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സിനിമാ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. പിന്നീട് മീശമാധവൻ, പുലിവാൽ കല്യാണം, മായാവി, കല്യാണരാമൻ തുടങ്ങി എണ്ണമറ്റ ചിത്രങ്ങളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തമാശകൾ മലയാളികൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല. പ്രിയ കലാകാരൻ്റെ വിയോഗം മലയാള സിനിമയ്ക്കും കേരളത്തിനും നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണ്.
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