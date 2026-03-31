ETV Bharat / entertainment

പുതിയ കാലത്തെ കാമ്പസും മാറാത്ത സൗഹൃദപ്പകയും; അധ്യാപകരുടെ പിന്തുണയില്‍ പിറന്ന 'ഡർബി'യുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി സജിൽ മമ്പാട്

ആദം സാദിഖ്, ജോണി ആൻ്റണി, സാഗർ സൂര്യ തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ ഡര്‍ബിയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകൻ സജിൽ മമ്പാട് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

സജിൽ മമ്പാട് (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 31, 2026 at 3:19 PM IST

|

Updated : March 31, 2026 at 3:35 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

അക്കി വിനായക്

തിയേറ്ററുകളിൽ ചിരിയും ആവേശവും നിറച്ച് മുന്നേറുകയാണ് സജിൽ മമ്പാട് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഡർബി'. കടകൻ എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം സജിൽ ഒരുക്കുന്ന ഈ സിനിമ സമകാലിക ക്യാമ്പസ് ജീവിതത്തെ പച്ചയായി ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. ആദം സാദിഖ്, ജോണി ആൻ്റണി, സാഗർ സൂര്യ തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ സംവിധായകൻ സജിൽ മമ്പാട് ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു.

പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ കാമ്പസ് പശ്ചാത്തലമാക്കി ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന ചിന്ത എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്?


ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടുവർഷം പിന്നിടുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പസ് ലോകം എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. കോളജ് കാലം മുതൽ ഇതുവരെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർ സിനിമ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയുമായി ഒപ്പം നിന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ധാരാളം സംഭാവനകള്‍ ഡർബി എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ലഭിച്ചിരുന്നു.

പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കാമ്പസ് കഥപറയുന്ന ഒരു സിനിമ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു കൂടാ എന്ന് ചിന്തിച്ചത് എൻ്റെ കോളജും അധ്യാപകരും ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടുതന്നെയാണ്. ഡിഗ്രി കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ സിനിമ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകിയ സമീർ ഖാൻ എന്നൊരു അധ്യാപകൻ ഉണ്ട്. ഓരോ വർഷവും ക്യാമ്പസുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റം, വിദ്യാർഥികളുടെ സ്വഭാവം എന്നിവയൊക്കെ ഈ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു. ഒരു അധ്യയന വർഷം കോളജില്‍ നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങൾ ഓർത്തുവയ്ക്കാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അധ്യാപകർ തയാറായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഡെർബി എന്ന സിനിമ എഴുതി തുടങ്ങുന്നത്. കണ്ടറിഞ്ഞതും കേട്ടറിഞ്ഞതും തന്നെയാണ് ഡർബി.

ഡർബി (Special Arrangement)
സിനിമയുടെ പേര് ശ്രദ്ധേയമാണ്. 'എൽ ക്ലാസിക്കോ' എന്നതിൽ നിന്ന് 'ഡർബി'യിലേക്ക് എത്തിയ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച്?

അതേ. എൽ ക്ലാസിക്കോ എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സിനിമയുടെ ആദ്യ പേര്. പിന്നീടാണ് ആശയത്തിന് അനുസൃതമായി ഡർബി എന്ന പേരുമാറ്റം വരുത്തുന്നത്. കാലഘട്ടം മാറിയാലും കാമ്പസുകളിൽ യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സൗഹൃദത്തിനപ്പുറം മത്സരബുദ്ധി, ജൂനിയർ സീനിയർ പക ഇതൊക്കെ സർവസാധാരണമാണ്. ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടെ മത്സരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മത്സരമാണ് ഡർബി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർഥം. എല്ലാകാലവും കോളജ് കാമ്പസിൽ ഡർബി എന്നൊരു കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർഥികൾ മാത്രമാണ് വർഷാവർഷം മാറിവരുന്നത് . ഈ സിനിമയിൽ ജെൻസി തലമുറയുടെ ഡർബി വേർഷനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഡർബി ലൊക്കേഷന്‍ (Special Arrangement)
ജോണി ആൻ്റണിയോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു?

മലയാളത്തിന് ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ സമ്മാനിച്ച സംവിധായകനും ഇപ്പോൾ നല്ല കുറേ കഥാപാത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച നടനുമാണ് ജോണി ആൻ്റണി ചേട്ടൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില നിർദേശങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നവരുടെയെല്ലാം അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ അഭിനേതാക്കള്‍ക്കും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകര്‍ക്കും ഈ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്പെയ്സ് നൽകിയിരുന്നു. കാരണം വൈബ്രൻ്റ് ആയ ഒരു സിനിമ നിർമിക്കുമ്പോൾ അഭിനേതാക്കളുടെയും സംവിധായകരുടെയും പൂർണ സഹകരണവും പങ്കാളിത്തവും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. വളരെ സീനിയർ ആയ അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജോണി ചേട്ടൻ ഈ സെറ്റിൽ പെരുമാറിയിട്ടില്ല. പുതിയ ചെറുപ്പക്കാരോടൊപ്പം തന്നെ ചേർന്നുനിൽക്കാൻ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ടും സ്വഭാവം കൊണ്ടും ചേട്ടൻ തയാറായിരുന്നു. രാവിലെ സെറ്റിലെത്തിയാൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ പ്രായമാണ്. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രായത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ ജോണി ആൻ്റണി ചേട്ടനു സാധിച്ചു.
ഡർബി (Special Arrangement)

സിനിമയിലെ തമാശകൾക്കും ഡയലോഗുകൾക്കും പിന്നിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ?

ജോണി ചേട്ടൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് മുൻനിർത്തി ഒരിക്കലും ഒരു ക്രിയേറ്ററുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ചില സീനുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് എല്ലാം വളരെയധികം കറക്റ്റ് ആണ്. സിനിമ കണ്ട പ്രേക്ഷകർ സിനിമയിലെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ സീൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും. ജോണി ചേട്ടൻ കൈയിൽനിന്നിട്ട ഡയലോഗ് ആണ് 'ആ വരുന്നത് യൂസഫലി സാർ ആകുമോ... എങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൊണേഷൻ ചോദിക്കാം' എന്നത്. സിറ്റുവേഷന് യോജിച്ചതായിരുന്നു ആ ഡയലോഗ്. തിയേറ്ററിൽ ഈ ഡയലോഗിന് വലിയ കൈയടി വരുമെന്നും ജോണി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. റിലീസിൻ്റെ ഭാഗമായി തിയേറ്റർ വിസിറ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ ഈ സീൻ എത്തിയപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. നല്ല കൈയടിയും ചിരിയും ആയിരുന്നു. ജോണി ചേട്ടൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണം എന്നു പറയുന്നത് വർഷങ്ങളായി മലയാളി പ്രേക്ഷകരെ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിലും നടൻ എന്നുള്ള നിലയിലും പൂർണ അർഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ തരത്തിലാണ്.

ഡർബി ലൊക്കേഷന്‍ (Special Arrangement)
ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽനിന്ന് സിനിമ എന്ന വലിയ സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം എങ്ങനെയായിരുന്നു?

പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ സിനിമ ഒരു സ്വപ്നമായി മനസ്സിൽ കയറിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മകനാണ്. എൻ്റെ നാട്ടിലോ കുടുംബത്തിലോ സിനിമയുമായി ബന്ധമുള്ള ആരും തന്നെ ഇല്ല. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് സിനിമ എന്ന സ്വപ്നത്തിനുവേണ്ടി കണ്ണടച്ച് യാത്ര തുടങ്ങാനും സാധിക്കില്ല. കോളജ് കാലഘട്ടം പാഷന് ഇന്ധനമായി മാറുകയായിരുന്നു. ആദ്യം ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തത് അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധ നേടി. ആ ധൈര്യത്തിൽ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു വിഷയമെടുത്ത് മറ്റൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം കൂടി ചെയ്തു. ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് കേരള ഗവൺമെൻ്റ് എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു പരിഗണന സിനിമ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ചിറക്കമുളക്കുന്നതിന് പ്രചോദനമായി. മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു കോളജിൽ പഠന വിഷയമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത്. പിന്നീട് ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് കോളജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കാടോരം എന്ന ഒരു ചെറിയ സിനിമ ചെയ്യുന്നത്. ആ സിനിമ നിരവധി ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടി. അതോടെ ഒരു സംവിധായകൻ ആകാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിന് ആഴം വർധിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് കടകൻ എന്ന സിനിമ സംഭവിക്കുന്നത്.

ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി താങ്കളുടെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു സ്വാധീനമാണല്ലോ. അദ്ദേഹവുമായുള്ള ആ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച്?

ഒരു സംവിധായകനാകാനുള്ള യാത്രയിൽ ഏറ്റവും അധികം പിന്തുണ ലഭിച്ചത് സംവിധായകൻ ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി ആണ്. ഗോവൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ വച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു മാർഗദർശിയായി. ഒരു സിനിമ എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഏതു രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുതന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. കടകൻ എന്ന സിനിമയുടെ എഴുത്തുകാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ലിജോ ചേട്ടനോടൊപ്പം മലൈക്കോട്ടൈ വാലിബൻ എന്ന സിനിമയിൽ സഹസംവിധായകനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത്. പക്ഷേ ഏകദേശം 40 ദിവസം മാത്രമേ ആ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും കടകം എന്ന സിനിമയുടെ പ്രാരംഭ ജോലികൾ ആരംഭിക്കേണ്ടിവന്നു. ലിജോ ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് "പെട്ടെന്ന് പോയി പടം ചെയ്യൂ" എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് വിട്ടത്.

സജിൽ മമ്പാട് ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശേരിക്കൊപ്പം (Special Arrangement)

ഒരു വലിയ സംവിധായകൻ്റെ പിന്തുണ തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ എത്രത്തോളം സഹായകരമായിരുന്നു?


ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുമായുള്ള സൗഹൃദം ഒരിക്കൽപോലും ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കാണിച്ചിരുന്നില്ല. ഞാൻ ചെയ്ത കാടോരം എന്ന സിനിമ കണ്ടതിനുശേഷം എന്നിലെ സംവിധായകന് എത്രത്തോളം ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു. ഇവനെ ഒന്ന് ചെറുതായി പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല മനസ്സാണ് എനിക്കൊരു കൈ നൽകിയത്.

ഡർബി (Special Arrangement)
കടകൻ എന്ന സിനിമയിലെ ഹരിശ്രീ അശോകൻ്റെ പ്രകടനം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒന്നാണല്ലോ. അദ്ദേഹത്തെ അത്തരമൊരു വേഷത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്?

മണൽമാഫിയ എന്ന ആശയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയ ചിത്രമായിരുന്നു കടകൻ. ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ കരിയറിലെ പൊൻതൂവലായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് ആ ചിത്രത്തിൽ ഹരിശ്രീ അശോകൻ ചേട്ടൻ ചെയ്ത കഥാപാത്രത്തെയാണ്. എൻ്റെ രണ്ടു സിനിമകളിലും മലയാളത്തിലെ രണ്ട് സീനിയർ താരങ്ങൾ സുപ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കടകനിൽ ഹരിശ്രീ അശോകനും ഡർബിയിൽ ജോണി ആൻ്റണി ചേട്ടനും. എന്നെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുള്ള അഭിനേതാവാണ് അശോകൻ ചേട്ടൻ. അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു ലെജൻഡ് ആക്ടറെ എൻ്റെ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പതിവ് ശൈലിയിൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയാൽ പോരാ എന്ന് തോന്നിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭിച്ചാൽ അത് സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്കും ഗുണം ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് കടകനിലെ ഹരിശ്രീ അശോകൻ ചേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഡോണ്ട് വറി നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നായിരുന്നു ചേട്ടൻ്റെ മറുപടി. തകർത്തഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കടകന്‍ (Special Arrangement)

ഡർബിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജോണി ആൻ്റണിയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് നൽകിയ പ്രത്യേകത എന്താണ്?

ഡർബിയില്‍ ജോണി ആൻ്റണി ചേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത കൊടുക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ടെംപേര്‍ഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ സൗമ്യമായിട്ടുള്ളതോ ആയ കഥാപാത്രങ്ങളായിരിക്കും. അതിനൊരു മാറ്റം നൽകണമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു. ടെംപറിൻ്റെയും പാവത്താൻ്റെയും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മീറ്റർ. അതാണ് ജോണി ചേട്ടൻ്റെ ഡർബിയിലെ കഥാപാത്രം.

ഡർബിയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്ത സാഗർ സൂര്യയുമായുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്?

ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് എന്ന് വേണം അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ. ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്നതിനുശേഷം നൽകിയതിനേക്കാൾ വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്രീ-പ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്ത് അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് ഒരല്പം നീണ്ടുപോയിരുന്നു. ആ സമയത്തൊക്കെ സാഗർ വിളിക്കുകയും ബ്രോ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ സ്മൂത്തായി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നമുക്ക് വലിയ എനർജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലഭിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെൻ്റൽ സപ്പോർട്ട് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സിനിമകളിലും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരോടും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പെരുമാറുക.

ഡർബി ലൊക്കേഷന്‍ (Special Arrangement)
മതപരമായ ആശയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു എന്ന തരത്തിൽ ഒരു വിമർശനം ഈ സിനിമയ്ക്ക് നേരെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ?


മതപരമായ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ കാര്യങ്ങൾ അജണ്ടയായി ഒരു സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്ന ചില പോസ്റ്റുകൾ സിനിമയുടെ പിആർഒ പ്രതീഷ് ശേഖർ ചേട്ടനാണ് എനിക്ക് അയച്ചുതന്നത്. "എന്താടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്?" എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്ത് മറുപടി പറയണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ മുന്നിൽകണ്ട് ഇതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പടച്ചുവിടുന്നത്. ജാതിയും മതവും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ നോക്കി കാണാറില്ല. ഞാനിപ്പോൾ അസുഖബാധിതനായി വിശ്രമത്തിലാണ്. എനിക്ക് പിന്തുണയായി നിൽക്കുന്നത് ചെറുപ്പകാലം മുതലുള്ള മനൂപ് എന്ന സുഹൃത്താണ്. ജോണി ആൻ്റണി ചേട്ടൻ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്. ഈയൊരു മനോഭാവമുള്ള ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അജണ്ട സിനിമ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഒരു മതത്തിനെയോ രാഷ്ട്രീയത്തിനെയോ ജാതിയേയോ വെള്ളപൂശാനോ ഉയർത്തിക്കാട്ടാനോ വേണ്ടി സിനിമ ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ.

മതപരമായ വിമർശനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് നേരെ സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഞാനെന്തു ചെയ്തിട്ടാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഒരേ നിറമുള്ള ചോര ഒഴുകുന്നു. ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് എനിക്കുണ്ട്. അനാവശ്യ വിമർശനവും അജണ്ട വൽക്കരണവും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളോട് പറയാൻ ഒന്നേയുള്ളൂ നല്ല മനുഷ്യരാവുക.

ഡർബി ലൊക്കേഷന്‍ (Special Arrangement)
ഈയൊരു വിമർശനം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിന് താഴെ ഈ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയവനാണ് പ്രത്യേക അജണ്ടയുള്ളത് എന്ന കമൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചതും വെറുതെ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട എന്ന് കരുതി തന്നെയാണ്.

ഡർബി എന്ന് ചലച്ചിത്രം പുതിയ തലമുറയുടെ കഥയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും എല്ലാ തലമുറയിൽ പെട്ടവർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഒരു കോളജ് കാലഘട്ടത്തിലെ മൂന്നുവർഷം. രണ്ടര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആസ്വദിക്കാം. നഷ്ടപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഏതൊരു മലയാളിയുടെയും നൊസ്റ്റാൾജിയാണല്ലോ. ഞാനൊരു പ്രേക്ഷകനായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും സിനിമയെ സമീപിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സൃഷ്ടി എത്രയും ആസ്വാദ്യകരമാക്കുക.

TAGGED:

DERBY
SAJIL MAMPAD
JOHNY ANTONY
MALAYALAM MOVIE
SAJIL MAMPAD INTERVIEW

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.