വയലൻസിൻ്റെ 25 ഭാവങ്ങളുമായി 'സ്റ്റീവ് ആൻഡ് പോളി'; ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അഭിനയത്തിലേക്ക് സാജിദ് യാഹിയ
വിപിൻ അറ്റ്ലി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഒരു ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം അഭിനയരംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സാജിദ് യാഹിയ സിനിമ ജീവിത വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 7:39 PM IST
അക്കി വിനായക്
ചില സിനിമകളിൽ മുടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തി പുത്തൻ യൗവനത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായ കഥാപാത്രങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരാൾ. അയാൾ സംവിധാന കുപ്പായം അണിയുമ്പോൾ സമ്മാനിക്കുന്നത് മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവമുള്ള കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകൾ. നിർമാതാവ് ആകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് അഭിമാനമായി മാറുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ തുടക്കകാലത്ത് ഓൺലൈൻ സിനിമ പ്രമോഷന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച വ്യക്തിത്വം. നിരവധി ഹിറ്റ് മലയാളം സിനിമകളുടെ പ്രോജക്ട് കോഡിനേറ്റർ..
ഒരുതരത്തിലുള്ള സിനിമ പശ്ചാത്തലവും ഇല്ലാതെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്ന് 2008-ല് കൊച്ചിയിലേക്ക് സിനിമയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശവുമായി വണ്ടി കയറിയ സാജിദ് യാഹിയ എന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പേരും പ്രശസ്തിയും നേടിയെടുത്തത് ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തോടും കൂടിയാണ്. വിപിൻ അറ്റ്ലി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഒരു ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം അഭിനയരംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് സാജിദ്. സിനിമ ജീവിത വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് സാജിദ് യാഹിയ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
വയലൻസിൻ്റെ 25 വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളുമായി 'സ്റ്റീവ് ആൻഡ് പോളി'
സംവിധായകൻ വിപിൻ അറ്റ്ലിയുമായുള്ള ദീർഘനാളത്തെ സൗഹൃദം തന്നെയാണ് 'സ്റ്റീവ് ആൻഡ് പോളി' എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ ചിത്രമായിരിക്കുമെന്ന് പുതുതായി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഏതൊരു സംവിധായകനും നടനും പറയാറുണ്ട്. വ്യത്യസ്തതമായൊരു ഫോർമാറ്റിലാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരം. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വയലൻസിൻ്റെ 25 ഭാവങ്ങളാണ് ഈ സിനിമയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സംവിധായകൻ ഇങ്ങനെയൊരു ബെയ്സ് ലൈൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി. ആശയം ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും വളരെയധികം കൊമേഴ്സ്യൽ ചേരുവയുള്ള ചിത്രം തന്നെയായിരിക്കും സ്റ്റീവ് ആൻഡ് പോളി. ഫണ്ണും വയലൻസും ഇടകലരുന്ന വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയം.
ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വയലൻസിന് 25 തലങ്ങളോ? അങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം ആശയം കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമാണ്. ഒരു വ്യക്തി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മുറി അടച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെല്ലാം ചിന്തകൾ കടന്നുവരാം. നാല് ചുവരുകളുടെ മറയുണ്ടെങ്കിൽ അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണല്ലോ. അങ്ങനെയൊരു ചിന്താഗതിയുടെ അതിഭാവത്വമാണ് 'സ്റ്റീവ് ആൻഡ് പോളി'. സ്റ്റീവും പോളിയും സഹോദരങ്ങളാണ്. സ്റ്റീവ് എന്ന കഥാപാത്രം ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വേഷമിടുന്നത്. രണ്ടു കഥാപാത്രങ്ങളും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. കഥാവഴിയിൽ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ വയലൻസിൻ്റെ വേറൊരു ഭാവം പ്രേക്ഷകർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. സിനിമയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും.
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ സിനിമകളുടെ നിർമാതാവ്
പല്ലൊട്ടി, ശേഷിപ്പ് തുടങ്ങി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ ചിത്രങ്ങൾ നിർമിച്ചത് ഞാനാണ്. ആ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയിലും വിദേശരാജ്യങ്ങളിലും നിരൂപകപ്രശംസ നേടുകയും ധാരാളം പുരസ്കാരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ മഡ് ഫിഷ് എന്നൊരു ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളകൾക്ക് വേണ്ടി മഡ് ഫിഷ് തയാറെടുക്കുകയാണ്.
ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകളുടെ ആംഗിളിലാണ് പലരും എന്നെ നോക്കി കാണുന്നത്. വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ സിനിമയായിരുന്നു എൻ്റെ ലോകം. ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകൾ ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹം. പക്ഷേ സ്വതന്ത്ര സിനിമകളോട് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുണ്ട്. സ്വതന്ത്ര സിനിമകൾ ആണെങ്കിലും കൊമേഴ്സ്യൽ ആണെങ്കിലും അതിനു പിന്നിൽ പ്രവൃത്തിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ആ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ്.
നല്ല സിനിമകൾക്ക് പിന്താങ്ങാകുന്നത് പല്ലൊട്ടി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു. ആ സിനിമയെ ഒരു പ്രോജക്ട് ആക്കി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ആദ്യം ഒപ്പം കൂടുന്നത്. പല പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികളുമായും സമീക്കുമ്പോള് അവരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കഥയിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ യഥാർഥ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് ആ ചിത്രം നിർമിക്കാം എന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നത്. ആ സിനിമയ്ക്ക് ധാരാളം പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. അതോടെ ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടായി. പിന്നീടാണ് ശേഷിപ്പ് എന്ന ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ആ ചിത്രം നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര മേളകളിൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടി. ഇപ്പോൾ നിർമിച്ച മഡ് ഫിഷ് അഥവാ കൂഴാലി എന്ന ചിത്രം കാൻസ്, ബെർലിൻ പോലെയുള്ള ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തയാറെടുക്കുകയാണ്. ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾക്ക് പിന്നിൽ ഞാനും ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നൊരു സന്തോഷം മാത്രം മതി.
ഇത് സെല്ഫ് ഫ്രമോഷന് അല്ല
നിലവിൽ നല്ല ചിത്രങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നത് എൻ്റെ സെൽഫ് പ്രമോഷന് വേണ്ടിയല്ല. സ്വതന്ത്ര സിനിമകൾ നിർമിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സാമ്പത്തിക ലാഭമാണ് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു കൊമേഴ്സ്യല് സിനിമയുടെ വിപണന സാധ്യത ഒന്നും ഇത്തരം സിനിമകൾക്കില്ലെങ്കിലും ഇവയാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ മുഖം. ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരെ സ്വതന്ത്ര ചലച്ചിത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പല്ലൊട്ടിയിലെ ഒട്ടുമിക്ക സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും പുതുമുഖങ്ങൾ ആയിരുന്നു. ശേഷിപ്പില് അഭിനേതാക്കള് ഉള്പ്പെടെ എല്ലാവരും പുതുമുഖങ്ങൾ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കിയ മഡ് ഫിഷ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ 80ലധികം പുതുമുഖ താരങ്ങളാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനിമാ സ്വപ്നവുമായി സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെക്കൊണ്ട് ആകുന്ന ഒരു പിന്തുണ. ആ സന്തോഷമാണ് എന്നെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൽ എൻ്റെ പ്രശസ്തി ഘടകമല്ല. സിനിമ പ്രാന്തൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനം നടത്തുന്നതിൽ അർഥവുമില്ല.
നന്ദി സൂചകമായുള്ള പേര് പരാമര്ശം
പല സിനിമാ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും കടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സാജിദ് യാഹിയാ എന്ന പേര് പറയാറുണ്ടല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളും ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ എന്നായിരുന്നു മറുപടി. ആ ഒരു സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. കുറച്ചു ദിവസം മുൻപ് പരസ്യചിത്ര സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു അസോസിയേഷനിലേക്ക് പോയിരുന്നു. അവിടെ എത്തുമ്പോള് ആരെയും പരിചയമില്ലല്ലോ എന്ന ചെറിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ കയറിച്ചെന്നതും ഒരു പത്തിരുപത് പേർ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. പലരും എൻ്റെ ചെറിയ പിന്തുണ കൊണ്ട് ഈ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നവരാണ്. ആ നിമിഷം എനിക്ക് ഒരുപാട് അഭിമാനം തോന്നി.
ജോജു ജോർജ് നായകനായ ഇരട്ട, ആട് എന്ന സിനിമ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്രോജക്ട് കോഡിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിജയങ്ങളുടെ കഥയിൽ എൻ്റെ പേര് കൂടി.. അതാണ് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്. പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റണ്ടിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.
സിനിമാ മോഹവുമായി വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് കൊച്ചിയിലെത്തിയപ്പോൾ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു. ആ പേരുകൾ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. നജീം കോയ, ആഷിക് ഉസ്മാൻ, ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി, വിജയ് ബാബു, സാന്ദ്ര തോമസ് അങ്ങനെ നീളുന്നു. നമുക്കൊരു നല്ല സമയം വരുമ്പോൾ എന്നെപ്പോലെ കടന്നുവരുന്ന വരെ തീർച്ചയായും സഹായിക്കണം. ആരുടെയും വിജയങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാറില്ല. അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്നു പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ്.
കുറേക്കാലമായി നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള മഹേഷ് മധു സംവിധാനം ചെയ്ത മോളനി എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്നെ കാണിച്ചു. അത് കണ്ട് ഞാന് ശിക്കും അത്ഭുതപ്പെട്ടു, എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് മഹേഷ് എത്തിച്ചേർന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ തന്നെ സമ്മാനമായി ഒരു പേന നൽകി. മാത്രമല്ല നീ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചിത്രം ഞാൻ നിർമിക്കും എന്ന ഉറപ്പും കൊടുത്തു. ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ഓഫീസ് മഹേഷിന് എഴുതി വച്ചാലോ എന്നുവരെ ചിന്തിച്ചു. അത്രമാത്രം ആ വർക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിച്ചിരുന്നു. അധികം വൈകാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ആശയം എന്നോട് പറഞ്ഞു. എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ ആ ചിത്രം പൂർത്തിയാകില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി രണ്ട് ദിവസം അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു. ഒടുവിൽ ആ സിനിമ സംഭവിച്ചു. പല്ലൊട്ടി, ശേഷിപ്പ് തുടങ്ങിയ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം സിനിമ പ്രാന്തൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ അഭിമാന സിനിമയായിട്ടാണ് മഡ്ഫിഷിനെ കാണുന്നത്.
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഓൺലൈൻ പ്രമോട്ടർ
സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സിനിമ പ്രമോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന ആശയം വളരെ മുൻപ് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ്. സിനിമാ മോഹവുമായി കൊച്ചിയിൽ എത്തിയശേഷം കേരള സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ആരംഭിച്ചു. 2008- 09 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അക്കാലത്ത് മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തരായ സിനിമ പോസ്റ്റർ ഡിസൈനേഴ്സിനെ ഞാൻ വിളിക്കും. എൻ്റെ പേര് സാജിദ്, കേരള സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്.. നിങ്ങളുടെ സിനിമ വെബ് പോർട്ടൽ വഴി പ്രമോട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ? ഇല്ല എന്ന ഒറ്റ ഉത്തരം പറഞ്ഞ് അവരൊക്കെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യും.
പക്ഷേ ആഷിക് അബുവിനെ പോലുള്ള സംവിധായകർ മലയാളത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നപ്പോൾ കാര്യങ്ങളുടെ സ്ഥിതി മാറി. ഡാഡി കൂൾ, 22 ഫീമെയിൽ കോട്ടയം, സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ പ്രമോഷന് അവർ ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി. ഓൺലൈൻ പ്രമോഷൻ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ള ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് തുടക്കമെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ആ നിമിഷം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ പേര് മാറ്റി. പിന്നെ ഉത്ഭവിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് സിനിമപ്രാന്തൻ.
മലയാള സിനിമ പ്രമോഷൻ
മലയാളം പോലൊരു ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഒരു സിനിമ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു വർഷം പരമാവധി നടക്കുന്ന ബിസിനസ് 300-350 കോടി മാത്രമാണ്. അതായത് ഒരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ഹിന്ദി സിനിമയുടെ ചെലവ്. ഒരു സൽമാൻ ഖാൻ ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷാരൂഖാൻ ചിത്രം എന്നു പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തെ മലയാള സിനിമയുടെ ബിസിനസ് ആണ്.
അങ്ങനെയൊരു ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നാണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികളും ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്നു. ചെറിയ ബിസിനസ് ഉള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെറിയൊരു നെഗറ്റിവിറ്റി പോലും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. സിനിമ പ്രാന്തൻ ഒരിക്കലും ഒരു സിനിമകളെയും കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തിനിടയിൽ മോശം പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
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