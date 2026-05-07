ഉര്വശിയില് നിന്ന് നിമിഷയിലേക്ക്; മാറിമറിഞ്ഞ താരനിര്ണയം; എന്ന വിലൈ വിശേഷങ്ങളുമായി സജീവ് പാഴൂര്
ദാദ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ എന്ന വിലൈയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ സജീവ് പാഴൂർ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 7, 2026 at 7:10 PM IST|
Updated : May 7, 2026 at 8:01 PM IST
അക്കി വിനായക്
തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ദേശീയ പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കിയ തിരക്കഥാകൃത്ത് സജീവ് പാഴൂർ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചലച്ചിത്രമാണ് എന്ന വിലൈ. കരുണാസും നിമിഷ സജയനും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം തമിഴ് ഭാഷയിലാണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കലാമയ സിനിവേഴ്സിൻ്റെ ബാനറിൽ ജിതേഷ് വിശ്വംഭരനും അനു ഗോപാൽ വേണുഗോപാലും ചേർന്നാണ് എന്ന വിലൈ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ചിത്രം നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയിട്ടുണ്ട്. പതിനാറാമത് ദാദ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരവും ചിത്രം നേടി. സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ സജീവ് പാഴൂർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
സിനിമയാണ്... അറിയാമല്ലോ
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച നടിയായ ഉർവശിക്ക് തൻ്റെ സിനിമ കരിയറിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് സജീവ് പാഴൂർ പറയുന്നു. സിനിമ ജീവിതത്തിലെ നാഴികക്കല്ല് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും എന്ന ചലച്ചിത്രം ആദ്യം ഞാൻ തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്യാനിരുന്നതാണ്. ഉർവശി ചേച്ചിയും ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടനുമായിരുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. ഒരു സിനിമ സംഭവിക്കുന്ന വഴികൾ സങ്കീർണമാണ്. ആ തിരക്കഥ സിനിമയാക്കാനുള്ള യാത്ര ചെന്ന് അവസാനിച്ചത് ചരിത്രമായി. പിന്നീട് കേശു ഈ വീടിൻ്റെ നാഥൻ എന്ന സിനിമയുടെ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ആ സിനിമയിലും ഉർവശി ചേച്ചി തന്നെയാണ് പ്രധാന വേഷത്തിൽ. നായകൻ ദിലീപ്. ആ ചിത്രം ദിലീപേട്ടൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനിരുന്ന സിനിമയായിരുന്നു. അലൻസിയർ ആണ് ദിലീപേട്ടൻ ചെയ്ത കേശു എന്ന വേഷം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞു. സിനിമയാണ്... അറിയാമല്ലോ.
കേശു ഈ വീടിൻ്റെ നാഥൻ എന്ന സിനിമയുടെ ഒരു പ്രധാന രംഗം രാമേശ്വരത്ത് ചിത്രീകരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്ന വിലൈ എന്ന സിനിമ സംഭവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നത്. രാമേശ്വരം സമുദ്രതീരത്ത് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അഗ്നി തീർത്ഥം ഭാഗത്താണ് ലൊക്കേഷൻ. മോണിറ്ററിന് മുന്നിൽ സംവിധായകൻ നദിർഷ, തൊട്ടു പിന്നിലായി ഉർവശി ചേച്ചി, അതിനു പിന്നിലായി ഞാൻ. ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ എൻ്റെ ഒരു നോട്ടം സംവിധായകനും മോണിറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള വിടവിലൂടെ സമുദ്രതീരത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് എന്ന വിലൈ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ആധാരമായത് .ഉർവശി ചേച്ചിയോട് ഞാനീ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാൻ ചേച്ചി നിർദ്ദേശിച്ചു. തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണം എന്ന വിലൈ എന്ന സിനിമയുടെ കഥാതന്തുവിലേക്കെത്തിച്ചു.
ഉർവശി ചേച്ചി തന്നെ അഭിനയിക്കാം എന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രശസ്ത തമിഴ് നടൻ യോഗി ബാബുവിനെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കാൻ ചർച്ചകൾ നടന്നു. യോഗി ബാബുവിനോട് കഥ പറയാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി തന്നതും ഉർവശി ചേച്ചി തന്നെ. യോഗി ബാബുവിനോട് കഥ പറയുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ആശയം നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ വീണ്ടും സിനിമയാണ് ആ യാത്ര ഏതു വഴിയാണ് സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ചിത്രത്തിൽ ഉർവശി ചേച്ചി അവതരിപ്പിക്കേണ്ട കഥാപാത്രം നിമിഷ സജയനിലേക്ക് എത്തുന്നു. യോഗി ബാബു അവതരിപ്പിക്കേണ്ട വേഷം കരുണാസിലേക്കും ചെന്നെത്തി. ഉർവശി ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ നിമിഷ സജയൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് രസകരമായ ഒരു യാദൃച്ഛികതയായി തോന്നുന്നു.
വൈ ജി മഹേന്ദ്രൻ, പൂർണ്ണിമ ഭാഗ്യരാജ്, മൊട്ട രാജേന്ദ്രൻ, വിജയലക്ഷ്മി, ഷാഷ, പ്രവീണ, കമലേഷ്, ഗോലി സോഡ പാണ്ഡി, ജെ. എസ്. കവി, മോഹൻ റാം, നിഴൽഗൽ രവി, പ്രവീണ, വിവിയാന, ചേതൻ കുമാർ, തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു താരങ്ങൾ. രാമേശ്വരം, ചെന്നൈ, പോണ്ടിച്ചേരി, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലെ 56 ലൊക്കേഷനുകളിലായി മൂന്ന് ഷെഡ്യൂളുകളിലായാണ് പൂർത്തിയായത്. ഛായാഗ്രഹണം - ആൽബി ആൻ്റണി, സംഗീതം- സാം സി എസ്, എഡിറ്റർ- ശ്രീജിത്ത് സാരംഗ്
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു വിലയുണ്ടാകും. എന്നാൽ ജീവിതത്തിലെ ചില വിലമതിക്കാനാകാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. എത്ര പണം കൊടുത്താലും പരിഹരിക്കാനോ നേടാനോ സാധിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെ വിലയിടാൻ ആകാത്ത ജീവിതത്തിലെ ചില ഏടുകളാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് അടിത്തറ. സിനിമയ്ക്ക് ഒരു കോർട്ട് റൂം ഡ്രാമ സ്വഭാവം വന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഈ സിനിമയുടെ ആശയത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കേസ് ചർച്ചചെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സിനിമ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിരിക്കും. ഒരു വക്കീൽ കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് നിമിഷ ചിത്രത്തിൽ എത്തുക.
ഒരു മലയാളി ചെയ്യുന്ന തമിഴ് സിനിമ എന്നൊരു ഫ്ലേവർ എന്ന വിലൈ എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു കാരണവശാലും പ്രതിഫലിക്കരുതെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തമിഴ് ജനതയുടെ സംസ്കാരം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് ഏകദേശം രണ്ടുവർഷം അടുത്താണ് തിരക്കഥ പൂർത്തിയാക്കിയത്. മലയാളത്തെക്കാൾ തമിഴിന് ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോ നാട്ടിലും ആ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന വിധം വ്യത്യസ്തമാണ്. അതൊക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിരവധിതവണ ഞാൻ രാമേശ്വരത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. അവിടെയുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിച്ചു. അവിടുത്തെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ആ നാടും ജനതയും എന്താണെന്നുള്ളത് ഹൃദയത്തിൽ എഴുതിച്ചേർക്കുകയായിരുന്നു.
തീർച്ചയായും അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ ഉൾക്കൊണ്ടു തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി യോഗി ബാബുവിന് പകരമായി സമീപിക്കുന്നത്. കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാത്രയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. ചിത്രീകരണം തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം സെറ്റിൽ അദ്ദേഹം വലിയ സൗഹൃദ ഭാവം ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോയി. കരുണാസിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം, അദ്ദേഹം സെറ്റിൽ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ രണ്ടുദിവസത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹവുമായി ഒരു സൗഹൃദം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം മികച്ച ഒരു അഭിനേതാവാണ്. നല്ല സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടതൊന്നും എൻ്റെ സെറ്റിൽ എനിക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചില്ല. ഈ സിനിമയുടെ ആദ്യ ഷോട്ടിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ കഥാപാത്രത്തിന് അനുയോജ്യനാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞദിവസം വരെയും അദ്ദേഹവുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു.
സ്വന്തം അഭിപ്രായം തുറന്നു പറയാൻ ഭയക്കാത്ത ഒരാളാണ് കരുണാസ്. അതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി. സത്യസന്ധമായി മുഖം നോക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്ന സ്വഭാവം അച്ഛനുണ്ടെന്ന് മകൻ കെൻ (നടൻ യൂത്ത് )തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.