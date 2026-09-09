ആക്ഷനുമായി സൈജു കുറുപ്പ്; 'ആരം' സെപ്റ്റംബർ 25ന് തിയേറ്ററുകളിൽ
തൻ്റെ സിനിമ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാല്പതാം വർഷത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ആരം എന്നാൽ നടൻ സിദ്ദിഖ്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 1:42 PM IST
സൈജു കുറുപ്പ് നായകനായി എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ആക്ഷൻ ചലച്ചിത്രമാണ് ആരം. സിനിമയുടെ റിലീസിൻ്റെ ഭാഗമായി ചലച്ചിത്ര അണിയറ പ്രവർത്തകരും അഭിനേതാക്കളും കഴിഞ്ഞദിവസം കോഴിക്കോട് പ്രമോഷൻ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. സൈജു കുറുപ്പ്, സിദ്ദിഖ്, അഷ്കർ അലി, അഞ്ചു കുര്യൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു.
ഗുഡ് ഹോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ബാനറിൽ രജീഷ് പരമേശ്വരനാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ടീസർ ഇതിനോടകം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 25നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുക.
സിനിമയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ കോഴിക്കോട് ആയിരുന്നു. തൻ്റെ സിനിമ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാല്പതാം വർഷത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ആരം എന്നാൽ നടൻ സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞു. ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ സൈജു കുറുപ്പും ഞാനും ഈ സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്നുതന്നെ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും സിദ്ദിഖ് വെളിപ്പെടുത്തി.
സസ്പെൻസും ത്രില്ലറും നിറഞ്ഞ ചിത്രം പ്രേക്ഷകരെ എല്ലാ അർഥത്തിലും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് സൈജു കുറുപ്പ് പറഞ്ഞു. കിനാവള്ളി എന്ന സിനിമയുടെ രചന നിർവഹിച്ച വിഷ്ണുവാണ് ആരത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ. നിരവധി പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിത്വമാണ് സംവിധായകൻ രജീഷ്.
സുധീഷ് ഉണ്ണി, ലാലു, മനോജ് കെ യു, മീര വസുദേവ് തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിൽ മറ്റു പ്രധാന താരങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ ടീസറിലും പോസ്റ്ററിലും തൻ്റെ കഥാപാത്രം മനഃപൂർവമാണ് ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നതെന്ന് നടൻ അസ്കർ അലി പറഞ്ഞു. തൻ്റെ കഥാപാത്രമാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വഴിത്തിരിവിന് കാരണമാകുന്നത്. പോസ്റ്ററിലും ടീസറിലും ഇല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ താൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും എന്നും അസ്കർ പറഞ്ഞു. നടൻ ആസിഫ് അലിയുടെ സഹോദരനാണ് അസ്കർ അലി.
ജിത്തു ദാമോദറാണ് ഛായാഗ്രഹണം. രോഹിത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റേതാണ് സംഗീത സംവിധാനം. 'ഷഫീക്കിൻ്റെ സന്തോഷം' എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം അഞ്ചു കുര്യൻ നായികയായി എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. പൊലീസ് കഥാപാത്രമായാണ് ചിത്രത്തിൽ സൈജു കുറുപ്പ് വേഷമിടുക. ഭരതനാട്യം 2, മോഹിനിയാട്ടം എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം സൈജു കുറുപ്പ് നായകനായി തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്ന ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും ആരത്തിനുണ്ട്. യഥാർഥ സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ ഏറെ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് അഭിനേതാക്കളും അണിയറ പ്രവർത്തകരും പ്രമോഷൻ ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞു.
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