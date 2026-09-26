ETV Bharat / entertainment

മുഴുനീള പൊലീസ് വേഷത്തിൽ സൈജു കുറുപ്പ്; 'ആരം' ഡീസൻ്റ് ത്രില്ലറെന്ന് പ്രേക്ഷകർ

ദീർഘനാളത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിനൊടുവിലാണ് 'ആരം' യാഥാർഥ്യമാകുന്നത് സംവിധായകൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്

Saiju Kurup's Aaram
ആരം (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2026 at 3:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്താക്ഷരി എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം സൈജു കുറുപ്പ് മുഴുനീള പൊലീസ് വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന 'ആരം' എന്ന ചിത്രം മികച്ച പ്രേക്ഷക പിന്തുണ നേടി മുന്നേറുന്നു. ഡീസൻ്റ് ത്രില്ലർ എന്നാണ് പലരും അഭിപ്രായം പങ്കുവെച്ചത്. കഴിഞ്ഞദിവസം ചിത്രത്തിലെ അണിയറ പ്രവർത്തകരും താരങ്ങളും പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം കൊച്ചിയിൽ സിനിമ കണ്ടിരുന്നു.


സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും കഥാപാശ്ചാത്തലവും പ്രേക്ഷകരോട് സംവദിക്കുന്നുണ്ട്. കരിയറിൽ 50 ഓളം ത്രില്ലർ സിനിമകൾ കേട്ടശേഷമാണ് ഈ തിരക്കഥ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് സൈജു കുറുപ്പ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഗുഡ് ഹോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ബാനറിൽ ജുനൈസ് ബാബുവാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിരവധി പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്തനായ രജീഷ് പരമേശ്വരനാണ് സംവിധാനം. വിഷ്ണു രാമചന്ദ്രൻ്റേതാണ് രചന.

​ആദ്യ സിനിമയായ 'ആരം' വർഷങ്ങളായുള്ള സ്വപ്നത്തിൻ്റെയും കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും ഫലമാണ്. ഇതിനു മുൻപ് ഒന്ന് രണ്ട് ആശയങ്ങൾ സിനിമയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, അതിലൊരു ആശയത്തിന് മറ്റൊരു പുതിയ സിനിമയുമായി സാമ്യമുണ്ടെന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് പകുതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ദീർഘനാളത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിനൊടുവിലാണ് 'ആരം' യാഥാർഥ്യമാകുന്നത് സംവിധായകൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

​ആൻ്റോ ഈയപ്പൻ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് സൈജു കുറുപ്പ് ഈ ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നത്. ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊലീസ് വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തത വേണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലുക്കിൽ പോലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്- സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു.


ചിത്രത്തിൻ്റെ സസ്പെൻസ് മൊമെൻ്റുകൾ പ്രേക്ഷകരില്‍ കൗതുകം ജനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടു പരിചയിച്ച മുൻ മാതൃകകൾ സിനിമയിൽ ഇല്ലാത്തതും പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുന്നു.

ഇംഗ്ലീഷ് പദമായ 'ആരം' എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർഥം തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പേരിലും ഉള്ളത്. അതായത് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം. ഈയൊരു അർഥത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സിനിമയുടെ ആശയം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്- സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു.

ചിത്രത്തിൽ അഷ്കർ അലി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. സിദ്ദിഖ്, അഞ്ജു കുര്യൻ, സുധീഷ്, ഉണ്ണി ലാലു തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ. ജിത്തു ദാമോദറാണ് ഛായാഗ്രഹണം. സംഗീതം രോഹിത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ.

സുധി മാഡിസൺ സംവിധാനം ചെയ്ത ടൈം ഗ്രൂലൂപ്പ് കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള ധൂമകേതു എന്ന ചിത്രവും കഴിഞ്ഞദിവസം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തി. ചിത്രത്തിനും മികച്ച പ്രേക്ഷകാഭിപ്രായമുണ്ട്.

TAGGED:

SAIJU KURUP
AARAM
NEW RELEASE
MALAYALAM THRILLERS
SAIJU KURUP AARAM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.