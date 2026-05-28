വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം!മോഹിനിയാട്ടത്തിന് ശേഷം സൈജു കുറുപ്പ് വീണ്ടും; ഹരിവരാസനം ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 28, 2026 at 2:55 PM IST
തിയേറ്ററുകളിൽ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് വിജയം നേടിയ മോഹിനിയാട്ടം എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം സൈജു കുറുപ്പ് നായകനാകുന്ന വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമയുടെ ടൈറ്റില് പോസ്റ്റര് പുറത്ത്.
'ഹരിവരാസനം' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്ററാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തിറക്കിയത്. മലയാളികൾക്ക് മികവുറ്റ സിനിമകൾ സമ്മാനിച്ച അജിത് വിനായക ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ വിനായക അജിത് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നിർവഹിക്കുന്നത്.
സാൾട്ട് മാംഗോ ട്രീ, തൃശൂർ പൂരം എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാജേഷ് നായർ ഹരിവരാസനത്തിന്റെ സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന്റ രചന നിർവഹിക്കുന്നത് ഡോ.അമ്പാടി. കെ ആണ്.
സൈജു കുറുപ്പിനോടൊപ്പം തെന്നിന്ത്യയിലെ പ്രഗത്ഭ താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികളുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ.
തിരുവനന്തപുരത്തെ ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഹരിവരാസനം ചിത്രത്തിനായി ശബരിമലയുടെ പടുകൂറ്റൻ സെറ്റിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മാളികപ്പുറത്തിനു ശേഷം രഞ്ജിൻ രാജ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്.
ഹരിവരാസനം ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റു അണിയറപ്രവർത്തകർ ഇവരാണ്. പ്രോജക്റ്റ് ഡിസൈനർ : ആർ ജയചന്ദ്രൻ, ഡി ഓ പി : സജാദ് കാക്കു, എഡിറ്റർ : അജീഷ് ഇടമൺ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ : ശശി പൊതുവാൾ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ : രാഖിൽ, വസ്ത്രാലങ്കാരം : സ്റ്റെഫി സേവ്യർ, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ : പാർത്ഥൻ. സി, മേക്കപ്പ് : ഹസ്സൻ വണ്ടൂർ, അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്റ്റർ : നിധീഷ്, സ്റ്റിൽസ്: ജെഫിൻ ബിജോയ്, ഡിസൈൻ : ഇല്ലുമിനാർട്ടിസ്റ്റ്, പി ആർ ഓ : പ്രതീഷ് ശേഖർ. ഈ ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഹരിവരാസനം ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിക്കും.
തോമസ് തിരുവല്ല ഫിലിംസിന്റെയും, സൈജു കുറുപ്പ് എന്റര്ടെയ്മെന്റ്സിന്റെയും ബാനറിലാണ് 'ഭരതനാട്യം 2: മോഹിനിയാട്ടം എന്നീ ചിത്രങ്ങള് നിര്മിച്ചത്.
ഭരതാട്യവും ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ മോഹിനിയാട്ടവും സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണദാസ് മുരളിയാണ് .മലയാള സിനിമയില് സമീപകാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ഡാര്ക്ക് കോമഡി എന്റര്ടെയ്നറുകളിലൊന്നായിരുന്നു ഇത്. സൈജു കുറുപ്പിന്റെ 150ാം ചിത്രമായിരുന്നു ഇത്. വമ്പന് പ്രകടനമാണ് ചിത്രത്തില് സൈജു കാഴ്ചവച്ചത്. ഈ ചിത്രത്തില് ശശിധരന് നായര് എന്ന കഥാപാത്രമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്.