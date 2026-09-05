ആകാംക്ഷയും ദുരൂഹതയും നിറഞ്ഞ 'ആരം'; സൈജു കുറുപ്പ് പൊലീസ് വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടീസര് പുറത്ത്
നിരവധി പരസ്യചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ രജീഷ് പരമേശ്വരന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'ആരം'.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 5, 2026 at 9:48 AM IST
രജീഷ് പരമേശ്വരന്റെ സംവിധാനത്തില് സൈജു കുറുപ്പ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന 'ആരം' സിനിമയുടെ ഒഫീഷ്യല് ടീസര് പുറത്ത്. ഗുഡ് ഹോപ് പ്രൊഡക്ഷന് ആന്ഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ബാനറില് ഡോക്ടര് ജുനൈസ് ബാബു ഗുഡ് ഹോപ് നിര്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ക്രൈം ത്രില്ലറായാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ ആകാംക്ഷയും ദുരൂഹതയും നിറഞ്ഞ ടീസറാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബര് 25 ന് ആരം തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. സസ്പെന്സും ഉദ്വേഗവും നിറഞ്ഞ കഥാഗതിയിലൂടെ ഒരുക്കിയ ടീസര് ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രേക്ഷകരെ ആകര്ഷിച്ചുക്കഴിഞ്ഞു.
നിരവധി പരസ്യചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ രജീഷ് പരമേശ്വരന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത് 'കിനാവള്ളി' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ രചന നിര്വഹിച്ച വിഷ്ണു രാമചന്ദ്രനാണ്. ഗുഡ് ഫെല്ലാസ് റിലീസ്സ്യം, റോവാൻ എൻ്റെർടൈൻമെൻ്റുംചേർന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ ഈ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തിക്കുന്നത്.
കോഴിക്കോടിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഇമോഷണൽ ഡ്രാമ ത്രില്ലറായിട്ടാണ് ഈ ചിത്രം എത്തുന്നതെന്ന് സംവിധായകൻ രജീഷ് പരമേശ്വരൻ പറഞ്ഞു.
പൊലീസ് വേഷത്തിലാണ് സൈജു കുറുപ്പ് ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. സൈജുക്കുറുപ്പിൻ്റെ മുൻ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്ഥവും ഗൗരവുമായ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഇതിലെ സി.ഐ. ആൻ്റോ. അഞ്ജു കുര്യൻ ആണ് ചിത്രത്തില് നായികയായി എത്തുന്നത്.
നീതിനിർവ്വഹണത്തിൽ എപ്പോഴും സത്യസന്ധനായി നില കൊള്ളുന്ന ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഔദ്യോഗികജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനു നേരിടേണ്ടിവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥാപുരോഗതി.
, സിദ്ദിഖ്, സുധീഷ്, മീരാ വാസുദേവ്. അഷ്ക്കർ അലി, ഷഹീൻ സിദ്ദിഖ്, ദിനേശ് പ്രഭാകർ മനോജ്.കെ.യു,-ജയരാജ് വാര്യർ, അപ്പുണ്ണി ശശി, ഉണ്ണി ലാലു, ഗോകുലൻ,സുരദി സന്തോഷ് രമാദേവി, മാസ്റ്റർ ആദം എറിക്ക്എ എന്നിവരും പ്രധാന താരങ്ങളാണ്.
ഗാനങ്ങൾ - കൈതപ്രം, ജിസ് ജോയ്, ജോപോൾ സംഗീതം - രോഹിത് ഗോപാലകൃഷ്ണന്. ജേക്സ് ബിജോയ്യുടെ പ്രധാന സഹായിയായി പ്രവർത്തിച്ചു പോന്ന രോഹിത് സ്വതന്ത്ര സംഗീത സംവിധായകനാകുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ആരം.
പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - ബാബു പിള്ള, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ- സുജിത് മട്ടന്നൂർ, മേക്കപ്പ്- കിരൺ മനോജ്, സ്റ്റിൽസ് - സിബിചീരൻ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - ഷിബിൻ കൃഷ്ണ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ -റോബിൻ ടോം, കോറിയോഗ്രഥി- ശ്രീജിത്ത് ഡാൻസ് സിറ്റി, ഫിനാൻമ്പ് കൺട്രോളർ- സിജോ ഡൊമിനിക്ക്, ഡിസൈൻ- മാമി ജോ, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് - മാംഗോ സ്പേസ്, മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് അഡ്വർട്ടൈസിംഗ്- ബ്രിംഗ് ഫോർത്ത്, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ - മെഹ്മൂദ് കാലിക്കട്ട്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - ഷാജി കൊല്ലം, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ. നികേഷ് നാരായണൻ, പി ആര് ഒ വാഴൂര് ജോസ്.