സീരിയസ് കഥാപാത്രവുമായി സൈജു കുറുപ്പ്; പൊലീസ് കഥ പറയുന്ന 'ആരം' ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു

പൊലീസ് കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ആരം. ആഡ് ഫിലിമുകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ രജീഷ് പരമേശ്വരൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് കോഴിക്കോട് ആരംഭിച്ചു.
Published : January 15, 2026 at 7:06 PM IST
കോഴിക്കോട്: പൂർണമായും ഒരു പൊലീസ് കഥ പറയുന്ന ചിത്രം ആരത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. ആഡ് ഫിലിമുകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ രജീഷ് പരമേശ്വരൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ജനുവരി പതിനഞ്ച് വ്യാഴാഴ്ച്ച ആരംഭിച്ചു. കോഴിക്കോടാണ് ചിത്രീകരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. കോഴിക്കോട്ടും പരിസരങ്ങളിലുമായി സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാകും.
ഗുഡ് ഹോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ ഡോ. ജുനൈസ് ബാബുവാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. കോട്ടുളി ഹോം ഓഫ് ലൗ (സ്നേഹവീട്) എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നടന്ന പൂജ ചടങ്ങോടെയാണ് ചിത്രീകരണത്തിനു തുടക്കമിട്ടത്. ചലച്ചിത്ര സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെയും ബന്ധുമിത്രാദികളുടേയും സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ സംവിധായകൻ വിഎം വിനുവും, നാദിർഷയും ചേർന്ന് ആദ്യ ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചു കൊണ്ടാണ് പൂജാ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത്.
തുടർന്ന് അഭിനേതാക്കളും അണിയറ പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് ചടങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കി. ശ്രീമതി ഷെൽഫീനാ ജുനൈസ്, റംലാ ഹമീദ് എന്നിവർ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. നിർമ്മാതാവ് ഡോ. ജുനൈസ്ബാബു ഫസ്റ്റ് ക്ലാപ്പും നൽകി. എംകെ രാഘവൻ എം പി, വിഎം വിനു, നാദിർഷ, സൈജുക്കുറുപ്പ്, ജയരാജ് വാര്യർ ഡോ. റോഷൻ ബിജിലി, ഷഹീൻ സിദ്ദിഖ്, അസ്ക്കർ അലി തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ നേർന്നു.
എസ് ക്യൂബ് സാരഥികളായ ശ്രീമതി ഷെറിൻ ഗംഗാധരൻ, ഷെനുഗ, ഷെർഗ, പ്രമുഖ നിർമ്മാതാവ് അഷറഫ് പിലാക്കൽ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. സൈജുക്കുറുപ്പാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നർമ്മ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമകളിലൂടെയും തിളക്കമാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു പോരുന്ന സൈജുക്കുറുപ്പ് വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു കഥപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
പൊലീസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ആൻ്റോ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് സൈജു എത്തുന്നത്. നീതിനിർവഹണം സത്യസന്ധമായും, കുറ്റമറ്റതായും വേണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തെ നേരിടേണ്ടതായി വരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് തികച്ചും ഇമോഷണൽ ഡ്രാമയായി ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇമോഷണൽ, ഫാമിലി ത്രില്ലർ ഡ്രാമയെന്ന് സിനിമയെ ഒറ്റവാക്കിൽ പറയാം.
അഞ്ജു കുര്യൻ, സിദ്ദിഖ്, സുധീഷ്, മീരാ വാസുദേവ്, അഷ്ക്കർ അലി, ഷഹീൻ സിദ്ദിഖ്, ദിനേശ് പ്രഭാകർ മനോജ് കെ യു, ജയരാജ് വാര്യർ, അപ്പുണ്ണി ശശി, കോഴിക്കോട് ജയരാജ്, ഉണ്ണി ലാലു, ഗോകുലൻ, ഹരിത്, സുരഭി സന്തോഷ്, രമാദേവി, അൻഷമോഹൻ, മാസ്റ്റർ ആദം എറിക്ക് എന്നിവരും പ്രധാന താരങ്ങളാണ്.
സുഗീത് സംവിധാനം ചെയ്ത കിനാവള്ളി എന്ന ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കി ശ്രദ്ധേയനായ വിഷ്ണു രാമചന്ദ്രനാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗാനങ്ങൾ കൈതപ്രം, ജിസ് ജോയ്, ജോപോൾ എന്നിവർ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സംഗീതം രോഹിത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റേതാണ്. ജെയ്ക്ക് ബിജോയ്സിൻ്റെ പ്രധാന സഹായിയായി പ്രവർത്തിച്ചു പോന്ന രോഹിത് സ്വതന്ത്ര സംഗീത സംവിധായകനാകുകയാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ.
പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ- ബാബു പിള്ള, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ- സുജിത് മട്ടന്നൂർ, മേക്കപ്പ്- മനോജ് കിരൺ രാജ്, സ്റ്റിൽസ്- സിബി ചീരൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- ഷിബിൻ കൃഷ്ണ, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ- മെഹ്മൂദ് കാലിക്കട്ട്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്- ഷാജി കൊല്ലം, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- നികേഷ് നാരായണൻ & പിആര്ഒ വാഴൂർ ജോസ്.
