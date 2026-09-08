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മുഴുനീളെ കോമഡി! പ്രേക്ഷകരെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കാന്‍ പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവായി സൈജുക്കുറുപ്പ്; ചിത്രത്തിന് തുടക്കം

ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത് മുഴുനീളെ കോമഡി എന്‍റര്‍ടെയ്‌നറായി.

SAIJU KURUP NEW MOVIE SAIJU KURUP KURUP MOVIES UPCOMING MALAYALAM MOVIES ARUN GOPI
Saiju Kurup new movie begins (Photo: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2026 at 10:09 AM IST

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സൈജുക്കുറുപ്പിനെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കി നവാഗതനായ സാഗര്‍ രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന് തുടക്കമായി. അരുണ്‍ ഗോപി എക്സൈറ്റ്മെന്‍റിന്‍റെ ബാനറില്‍ സംവിധായകന്‍ അരുണ്‍ ഗോപിയാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്‌ചയാണ് (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 7) ചിത്രത്തിന് തിരി തെളിഞ്ഞത്.

സൈജു കുറുപ്പ് പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവായി അഭിനയിക്കുന്ന മുഴുനീള ഫൺ ചിത്രമാണിത്. അരുൺ ഗോപി കമ്പനി നിർമ്മിക്കുന്ന രണ്ടാമതു ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ആദ്യ ചിത്രമായ മെൽ കൗ പോണ്ടിച്ചേരി നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്.

കൊച്ചി, ഇടപ്പള്ളി അഞ്ചുമന ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന പൂജാ ചടങ്ങിൽ ശ്രീ ഖാലിദ് നാലകത്തും ചിത്രത്തിലെ അഭിനേതാക്കളും, ആണിയറപ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആരംഭം കുറിച്ചത്.

പ്രശസ്‌ത നിർമ്മാതാവ് ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂർ സ്വിച്ചോൺ കർമ്മവും, നിതേഷ് നായർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാപ്പും നൽകിയതോടെ ചിത്രീകരണത്തിനു തുടക്കമായി. ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ, അണിയറപ്രവർത്തകർ, സുഹൃത്തുക്കള്‍, ബന്ധുക്കള്‍ എന്നിവരുടെ നിറ സാന്നിദ്ധ്യത്തിലായിരുന്നു പൂജ ചടങ്ങുകൾ. കൊച്ചിയിലും പരിസരങ്ങളിലുമായാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കുക..

പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ് ചാണ്ടിക്കുഞ്ഞ് ഒരു കേസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ഇൻവസ്റ്റിഗേഷനുമാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. മുഴുനീള കോമഡി ത്രില്ലറായാണ് സിനിമ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സൈജുക്കുറുപ്പിൻ്റെ തികച്ചും വൈവിധ്യമാർന്ന കഥാപാത്രമാണ് ഇതിലെ പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ് ചാണ്ടിക്കുഞ്ഞ്.

SAIJU KURUP NEW MOVIE SAIJU KURUP KURUP MOVIES UPCOMING MALAYALAM MOVIES ARUN GOPI
Saiju Kurup new movie begins (Photo: Special Arrangement)

സായ് കുമാർ, അൽത്താഫ് സലിം , ഹരിശ്രീ അശോകൻ, സുധീഷ്, അഭിറാം രാധാകൃഷ്‌ണന്‍,മധുപാൽ, പ്രശസ്‌ത സംഗീത സംവിധായകൻ ഷാൻ റഹ്‌മാൻ ജയകൃഷ്ണൻ, രാജേഷ് ശർമ്മ, ,ഷാജു ശ്രീധർ, അഖിൽ (പാൻ ഇന്ത്യൻ) ഷമീർ ഖാൻ, റിയാ ജിത്തു, വിൻസി അലോഷ്യസ്,ആൽഫി പഞ്ഞിക്കാരൻ, ഉത്തരാ ഉണ്ണി, ശ്രീരേഖ എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നുണ്ട്. ഇവർക്കൊപ്പം ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനും, പ്രധാനകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ചിത്രത്തിന് സംഗീതം പകരുന്നത്- സനൽ ദേവ്, ഛായാഗ്രാഹണം നിര്‍വഹിക്കുന്നത് സനീഷ് സ്‌റ്റാൻലി, സിനിമയുടെ എഡിറ്റിംഗ് രതീഷ് രാജ് നിര്‍വഹിക്കുമ്പോള്‍ ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായി അരുണ്‍ലാല്‍ എത്തുന്നു. കലാസംവിധാനം ജീമോനും മേക്കപ്പ് സ്വെതിനുമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈനറായി ആരുണ്‍ മനോഹറും പ്രൊഡക്ഷന്‍ മാനേജറായി വിവേകുമാണ് എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ സ്റ്റില്‍ രാംദാസ് മാത്തൂര്‍ ആണ്. പ്രൊഡക്ഷന്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് ആയി വിനോദ് വേണുഗോപാല്‍, പ്രൊഡക്ഷന്‍ കണ്‍ട്രോളര്‍ ഷഹാബ് വെണ്ണലയാണ്. സിനിമയുടെ പി ആര്‍ ഒ വാഴൂര്‍ ജോസ്.

മോഹിനിയാട്ടം എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ വമ്പന്‍ വിജയത്തിന് ശേഷം ആരം എന്ന ചിത്രമാണ് സൈജുകുറുപ്പിന്‍റേതായി അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം. രജീഷ് പരമേശ്വരന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണിത്. പൊലീസ് വേഷത്തിലാണ് ചിത്രത്തില്‍ സൈജു കുറുപ്പ് എത്തുന്നത്. സെപ്‌റ്റംബര്‍ 25 ന് ആരം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. സസ്‌പെന്‍സും ഉദ്വേഗവും നിറഞ്ഞ കഥാഗതിയിലൂടെ ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന.

SAIJU KURUP NEW MOVIE SAIJU KURUP KURUP MOVIES UPCOMING MALAYALAM MOVIES ARUN GOPI
Saiju Kurup new movie begins (Photo: Special Arrangement)

ഇതിന് പിന്നാലെ രാജേഷ് നായര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഹരിവരാസനവും സൈജു കുറുപ്പിന്‍റെതായി അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. പി. എസ് അര്‍ജുന്‍റെ സാക്ഷികള്‍, കൃഷ്‌ണദാസ് മുരളി ഒരുക്കുന്ന ഭരതനാട്യത്തിന്‍റെ മൂന്നാം ഭാഗമായ രാസലീല എന്നിവയാണ് സൈജു കുറുപ്പിന്‍റെ വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍. ആമിര്‍ പള്ളിക്കല്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പ്രേംപാറ്റ എന്ന ചിത്രത്തിലും സൈജു പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

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TAGGED:

SAIJU KURUP NEW MOVIE
SAIJU KURUP KURUP MOVIES
UPCOMING MALAYALAM MOVIES
ARUN GOPI
SAIJU KURUP NEW MOVIE LAUNCH

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