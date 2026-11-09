ത്യാഗത്തിനും ക്ഷമയ്ക്കും അപ്പുറം സീതയുടെ മറ്റൊരു മുഖം! നിതേഷ് തിവാരിയുടെ 'രാമായണ'ത്തിൽ പുതിയ അവതരണവുമായി സായ് പല്ലവി
പതിവ് സങ്കല്പ്പങ്ങളെ തിരുത്തിക്കുറിച്ച് സീത! സായ് പല്ലവിയുടെ അവതരണത്തിന് കയ്യടിച്ച് ആരാധകര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 3:06 PM IST
ഇന്ത്യന് സിനിമാസ്വാദകര് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രമാണ് നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്ത 'രാമായണ:പാര്ട്ട് 1'. രൺബീർ കപൂർ രാമനായും സായ് പല്ലവി സീതയായും യഷ് രാവണനായും എത്തിയ ചിത്രം റിലീസിന് പിന്നാലെ ഒട്ടേറെ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിലെ അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനവും ദൃശ്യാവിഷ്കാരവും മാത്രമല്ല, കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയും വലിയ ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സായ് പല്ലവി അവതരിപ്പിച്ച സീതയുടെ കഥാപാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമാ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. പതിവ് രാമായണ ആവിഷ്കാരങ്ങളിൽ കണ്ടുപരിചയിച്ച സങ്കൽപ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതും അറിവുള്ളതും സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ കഴിവുള്ളതുമായ സ്ത്രീയായാണ് ചിത്രത്തിൽ സീതയെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പരമ്പരാഗതമായി സീതയുടെ ഭക്തി, ത്യാഗം, ക്ഷമ, സഹനശക്തി തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങൾക്കാണ് രാമായണത്തിന്റെ വിവിധ ചലച്ചിത്ര-ടെലിവിഷൻ ആവിഷ്കാരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ നമിത് മൽഹോത്രയുടെ നിർമാണത്തിൽ ഒരുങ്ങിയ പുതിയ 'രാമായണ'ത്തിൽ ഈ ഗുണങ്ങൾക്കൊപ്പം സീതയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലെ മറ്റ് വശങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്.
അറിവുള്ള സ്ത്രീ, രോഗശാന്തി നൽകാൻ കഴിവുള്ളവൾ, ധൈര്യശാലി, ആവശ്യമെങ്കിൽ ആയുധമെടുക്കാൻ മടിക്കാത്ത യോദ്ധാവ് എന്നിങ്ങനെയാണ് സീതയെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ രാമന്റെയും ലക്ഷ്മണന്റെയും യാത്രയിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രമല്ല സീതയെന്നും സംഭവവികാസങ്ങളിൽ സ്വന്തം നിലപാടുകളുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും ചിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സീതയുടെ കൈകളിൽ ഒരു വാൾ നൽകുന്നതിൽ മാത്രം ഈ മാറ്റം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. കൃഷി, കലകൾ, യുദ്ധം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അറിവും കഴിവുമുള്ള സ്ത്രീയായാണ് കഥാപാത്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൊട്ടാരത്തിലെ ജീവിതത്തിനപ്പുറം വിവിധ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ സീതയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന സൂചനയും ഈ അവതരണം നൽകുന്നു.
സീതാസ്വയംവരത്തിലെ ശിവധനുസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളും കഥാപാത്രത്തിന്റെ അറിവിനെയും ചിന്താശേഷിയെയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ആ വെല്ലുവിളി കേവലം ശാരീരിക ശക്തിയുടെ പരീക്ഷണമല്ലെന്നും ഭക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും അവൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രാമനൊപ്പം വനവാസത്തിന് പോകാനുള്ള സീതയുടെ തീരുമാനത്തിനും പുതിയൊരു മാനം കൈവരുന്നു. ഭർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഭാര്യ എന്നതിനപ്പുറം സ്വന്തം ബോധ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിതത്തിലെ നിർണായക തീരുമാനമെടുക്കുന്ന സ്ത്രീയായാണ് സീതയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
യോദ്ധാവായ സീത
പരമ്പരാഗത രാമായണ ആവിഷ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വ്യത്യാസം വനത്തിലെ രംഗങ്ങളിലാണ് കാണാനാകുന്നത്. രാമനും ലക്ഷ്മണനും ഒപ്പം രാക്ഷസന്മാർക്കെതിരെ പോരാടുന്ന സീതയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കഥാപാത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണ് തുറന്നുകാട്ടുന്നത്. സാധാരണയായി ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ രാമന്റെയും ലക്ഷ്മണന്റെയും പോരാട്ടങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം ലഭിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ പുതിയ ചിത്രത്തിൽ സീതയും ആയുധമെടുത്ത് പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു. വാൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവും സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷിയും അവൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
സീതയുടെ ഈ അവതരണത്തിന് പിന്നിൽ മറ്റൊരു രാമായണ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ സ്വാധീനവുമുണ്ട്. യോദ്ധാവായ സീതയുടെ സങ്കൽപ്പം പൂർണമായും ആധുനികമായൊരു സൃഷ്ടിയല്ലെന്നാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. സീതയുടെ ദിവ്യമായ സ്ത്രീശക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന 'അത്ഭുത രാമായണ'ത്തിൽ നിന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറപ്രവർത്തകർ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതെന്ന് സംവിധായകൻ നിതേഷ് തിവാരി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കൃതിയിലെ സീതയുടെ അവതരണം സിനിമയിൽ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും കഥാപാത്രത്തിന്റെ യോദ്ധാവ് എന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന് ചരിത്രപരവും പുരാണപരവുമായ ഒരു അടിത്തറ നൽകാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
ചിത്രത്തിലെ സീതയുടെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്. നൃത്തച്ചുവടുകളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായ ചലനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പോരാട്ടരംഗങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി സായ് പല്ലവി വാൾപ്പയറ്റ് പരിശീലനവും നേടിയിരുന്നു. മികച്ച നർത്തകി കൂടിയായ സായ് പല്ലവിയുടെ ശാരീരിക വഴക്കവും ചലനങ്ങളിലെ മികവും കഥാപാത്രത്തിന്റെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഭംഗി നൽകുന്നുണ്ട്.
രാവണന് മുന്നിലും പതറാത്ത സീത
രാവണനുമായുള്ള സീതയുടെ ഏറ്റുമുട്ടലിലും ഈ കഥാപാത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത കാണാം. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടയിലും സ്വന്തം അന്തസ്സും വിശ്വാസങ്ങളും കൈവിടാൻ സീത തയ്യാറാകുന്നില്ല. ശാരീരികമായ കരുത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിലുപരി മാനസികമായ ധൈര്യത്തിലൂടെയും ഉറച്ച നിലപാടുകളിലൂടെയും സീതയുടെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. രാവണന്റെ മുന്നിൽ പോലും തന്റെ വ്യക്തിത്വവും ആത്മാഭിമാനവും സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്ത്രീയായാണ് സായ് പല്ലവിയുടെ കഥാപാത്രം എത്തുന്നത്.
അതേസമയം, കഥാപാത്രത്തിന്റെ പുതിയ അവതരണത്തിന് ചില പരിമിതികളുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലുകളും ഉയരുന്നുണ്ട്. സീതയുടെ യുദ്ധവൈദഗ്ധ്യത്തിനും മറ്റ് കഴിവുകൾക്കും ചിത്രം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുമ്പോൾ രാമനുമായുള്ള അവരുടെ ബൗദ്ധികവും വൈകാരികവുമായ ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാമായിരുന്നുവെന്നാണ് ഒരു വിമർശനം.
ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. രാവണന്റെ കഥാപാത്രത്തിനും വലിയ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്കും ചിത്രം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിനാൽ രാമനും സീതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ വേണ്ടത്ര വികസിക്കുന്നില്ലെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ സീതയുടെ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ മുഖമോ?
സീതയെ രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതോടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നത്. തുടർന്നുള്ള കഥയിൽ ലങ്കയിലെ തടവുജീവിതവും രാവണനോടുള്ള സീതയുടെ പോരാട്ടവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ സീതയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലെ കൂടുതൽ തലങ്ങൾ കാണാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രേക്ഷകർ.