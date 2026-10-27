ഇനി വേറെ ലെവല് പ്രകടനം! കരുത്തുറ്റ ഐ പി എസ് ഓഫിസറായി സായ് പല്ലവി; 'ഓം' സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടര് വീഡിയോ പുറത്ത്
'അമരന്' എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രത്തിന് ശേഷം സംവിധായകന് രാജ്കുമാര് പെരിയസാമിയും സായ് പല്ലവിയും ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 12:46 PM IST
ധനുഷും മമ്മൂട്ടിയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന 'ഓം: ചാപ്റ്റർ 1' എന്ന ചിത്രത്തിനായി ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്'. 'അമരന്' എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രത്തിന് ശേഷം രാജ്കുമാര് പെരിയസാമിയുടെ സംവിധാനത്തില് പിറക്കുന്ന ചിത്രം എന്നതുകൊണ്ടു തന്നെ വലിയ ആവേശമാണ് പ്രേക്ഷകര്ക്കുള്ളത്.
ഈ ആക്ഷന് എന്റര്ടെയ്നര് ചിത്രത്തില് സായ് പല്ലവിയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തില് നിത്യ റെഡ്ഡി എന്ന ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായാണ് സായ് പല്ലവി എത്തുന്നത്. കഥാപാത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ അണിയറപ്രവർത്തകർ തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.
മികച്ച അഭിനേത്രി എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്യാരക്ടര് ടീസര് സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സില് സംവിധായകൻ രാജ്കുമാര് പെരിയസാമി പങ്കുവച്ചത്. ഈ നടി തന്നെ എന്നും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് കുറിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
പോസ്റ്റിന് മറുപടിയായി സംവിധായകനോട് നന്ദി അറിയിച്ച സായ് പല്ലവി, നിത്യ റെഡ്ഡിയെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം നൽകിയതിന് നന്ദിയുണ്ടെന്നും കഥാപാത്രത്തിൽ തന്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പിനെയാണ് കാണുന്നതെന്നും നടി കുറിച്ചു. രാജ്കുമാര് പെരിയസാമിയും സായ് പല്ലവിയും ഒന്നിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് 'ഓം'. നേരത്തെ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച 'അമരൻ' എന്ന ചിത്രത്തില് മികച്ച പ്രകടനമാണ് സായ് പല്ലവി കാഴ്ച വച്ചത്.
ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കേഡറിലെ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് നിത്യ റെഡ്ഡി. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പോലീസിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം ഇന്റർപോളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി സിബിഐയിൽ അഡീഷണൽ സൂപ്രണ്ടായി നിയമിതയാകുന്ന കഥാപാത്രമാണിത്. സത്യസന്ധതയും ബുദ്ധിശക്തിയും മികച്ച പ്രവർത്തനപരിചയവുമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥയായ നിത്യ റെഡ്ഡിക്കാണ് 'ഓപ്പറേഷന് ഓം' ദൗത്യത്തിന്റെ ചുമതല. ചിത്രത്തില് സായ് പല്ലവിയുടെ മാസ് ആക്ഷനുമുണ്ടാകുമെന്ന സൂചന തന്നെയാണ് ടീസര് നല്കുന്നത്.
ധനുഷും മമ്മൂട്ടിയും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും 'ഓം: ചാപ്റ്റർ 1'നുണ്ട്. ചിത്രത്തിൽ കാർത്തികേയൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ധനുഷ് മരം വെട്ടുകാരന്റെ വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ടീസർ ചന്ദനമരങ്ങളുടെ അനധികൃത മുറിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘർഷങ്ങളുമാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ബോളിവുഡ് താരം നസീറുദ്ദീൻ ഷായും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്.
സായ് പല്ലവിക്കും ശ്രീലീലയ്ക്കും പുറമെ പ്രമുഖ താരങ്ങളും അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത് സായ് അഭ്യങ്കറാണ്. എഴിൽ അരസുവാണ് ഛായാഗ്രഹണം. കലൈവാണൻ ആർ എഡിറ്റിംഗും കാവ്യ ശ്രീറാം വസ്ത്രാലങ്കാരവും നിർവഹിക്കുന്നു. വണ്ടർബാർ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം ധനുഷിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബജറ്റ് ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ആദ്യം ഒക്ടോബർ 16ന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ചിത്രം പിന്നീട് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു. രജനീകാന്തിന്റെ 'ജയിലർ 2' ഒക്ടോബർ 15ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് റിലീസ് മാറ്റിവെക്കുകയാണെന്ന് ധനുഷ് അറിയിച്ചിരുന്നു. നവംബര് 20 ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.