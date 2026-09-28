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'അന്ന് സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചില്ല'!മലറും ഭാനുമതിയും പിന്നിട്ട് സീതയിലേക്ക്; സായ് പല്ലവിയെ പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരമാക്കിയ ആ കാസ്റ്റിങ് കഥ

‘പ്രേമം’ മുതൽ ‘രാമായണ'; സായ് പല്ലവിയുടെ അസാധാരണ സിനിമാ യാത്ര വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നു.

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Sai Pallavi (Photo: ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 28, 2026 at 6:24 PM IST

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നിതേഷ് തിവാരിയുടെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം ‘രാമായണ’ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെ ചിത്രത്തിലെ താരനിരയും കഥാപാത്രങ്ങളുമെല്ലാം വലിയ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. ചിത്രത്തിൽ സീതയായി സായ് പല്ലവിയാണ് വേഷമിടുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ ആരാധകരുടെ ആവേശവും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളിലൊന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ‘രാമായണ’ സായ് പല്ലവിയുടെ കരിയറിലെ മറ്റൊരു നിർണായക അധ്യായമാകുകയാണ്.

എന്നാൽ ‘രാമായണ’ത്തിലെ സീതയിലേക്കുള്ള സായ് പല്ലവിയുടെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ഒരു വലിയ സിനിമാ സെറ്റിൽ നിന്നല്ല. ഒരു നൃത്ത പ്രകടനത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയിൽ നിന്നാണ് ആ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ താരങ്ങളിലൊരാളായി മാറിയ സായ് പല്ലവിയുടെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ പല വഴിത്തിരിവുകളും ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും സിനിമാ ലോകത്തും വീണ്ടും ചർച്ചയാകുകയാണ്.

മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക്

സിനിമയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സായ് പല്ലവിക്ക് അഭിനയരംഗത്ത് ഒരു കരിയർ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന വ്യക്തമായ തീരുമാനമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജോർജിയയിൽ മെഡിസിൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന താരം പഠനത്തിനാണ് പ്രധാന്യം നൽകിയിരുന്നത്. ഇതിനിടയിലാണ് സായ് പല്ലവിയുടെ ഒരു നൃത്തത്തിന്‍റെ വീഡിയോ സംവിധായകൻ അൽഫോൺസ് പുത്രന്‍ കാണാനിടയായത്.

ആ വീഡിയോ കണ്ടതോടെ ‘പ്രേമം’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ മലർ എന്ന കഥാപാത്രത്തിനായി സായ് പല്ലവിയെ പരിഗണിക്കാൻ അൽഫോൺസ് പുത്രൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാല്‍ സിനിമയ്ക്കായി സംവിധായകന്‍ സായ് പല്ലവിയെ സമീപിച്ചപ്പോള്‍ താരത്തിന് ആദ്യം വിശ്വാസിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഒരു സിനിമാ സംവിധായകൻ തന്നെ സമീപിക്കുന്നതിന്‍റെ കാരണം പോലും മനസ്സിലാകാത്ത സാഹചര്യമായിരുന്നു അന്ന്.

ഒരു സിനിമാ ഓഫറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അത് തമാശയോ തട്ടിപ്പോ ആയിരിക്കാമെന്നാണ് സായ് പല്ലവി ആദ്യം കരുതിയത്. സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമില്ലാതിരുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരമൊരു ഫോൺ കോൾ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരുന്നു.

തലവര മാറ്റിയ പ്രേമം സിനിമ

പിന്നീട് ആ ഫോൺ കോൾ യഥാർത്ഥമാണെന്ന് സിനിമാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തന്നെ സായ് പല്ലവിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു. 2014-ൽ ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമിലെ അഞ്ച് അംഗങ്ങൾ സായ് പല്ലവിയെ നേരിട്ട് ഓഡിഷൻ ചെയ്യുന്നതിനായി കോയമ്പത്തൂരിലെത്തുകയും ചെയ്‌തു. ഇതോടെയാണ് വെള്ളിത്തിരയിലേക്കുള്ള വഴിതുറന്നത്.

യുവാക്കള്‍ക്കിടയില്‍ തരംഗമായി മാറിയ കഥാപാത്രമായിരുന്നു 'പ്രേമം'സിനിമയില്‍ സായ് പല്ലവി അവതരിപ്പിച്ച 'മലര്‍' എന്ന കഥാപാത്രം. അത് തന്നെയാണ് സായ് പല്ലവിയുടെ തലവരമാറ്റിയതും. ചിത്രത്തിലെ നടിയുടെ സ്വാഭാവിക അഭിനയവും നൃത്തവും പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. മലർ എന്ന കഥാപാത്രം വലിയ ജനപ്രീതി നേടുകയും സായ് പല്ലവിയെ മലയാള സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയയായ യുവതാരമായി മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ സിനിമയ്ക്കുവേണ്ടി പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചില്ല സായ് പല്ലവി. കോളേജ് അവധിക്കാലത്താണ് അവർ ‘പ്രേമം’ ചിത്രീകരിച്ചത്. ഷൂട്ടിംഗിനായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയ ശേഷം വീണ്ടും ജോർജിയയിലേക്ക് മടങ്ങി മെഡിക്കൽ പഠനവും പരീക്ഷകളും തുടർന്നു.

2024-ൽ ‘അമരൻ’ സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ പരിപാടികൾക്കിടയിലും ‘പ്രേമ’ത്തിലേക്കുള്ള തന്‍റെ സിനിമയിലേക്കുള്ള വരവിനെ കുറിച്ച് സായ് പല്ലവി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സംവിധായകന്‍റെ ഓഫർ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതിനാൽ സിനിമ സ്വീകരിക്കാൻ താൻ മടിച്ചിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു സായ് പല്ലവി അന്ന് പറഞ്ഞത്.

മലർ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് പിന്നിലെ മറ്റൊരു കൗതുകം

സായ് പല്ലവിയുടെ ‘പ്രേമം’ കാസ്റ്റിംഗിന് പിന്നിലും രസകരമായ ഒരു കഥയുണ്ട്. മലർ എന്ന കഥാപാത്രത്തിനായി അൽഫോൺസ് പുത്രൻ ആദ്യം പരിഗണിച്ചിരുന്നത് നടി അസിനെ ആയിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം

പിന്നീട് കഥാപാത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും മലർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളായി മാറ്റിയെഴുതുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ സായ് പല്ലവിക്ക് തന്റെ സ്വാഭാവിക തമിഴ് ഉച്ചാരണം കഥാപാത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവസരവും ലഭിച്ചു.

‘പ്രേമം’ പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ മലർ എന്ന കഥാപാത്രം വലിയ സ്വീകാര്യത നേടി. സായ് പല്ലവിയുടെ സ്വാഭാവിക പ്രകടനം പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് അവർക്ക് നിരവധി ഭാഷകളിൽ നിന്ന് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

‘ഫിദ’യിലൂടെ തെലുഗുവിലേക്കും സായ് പല്ലവി

സായ് പല്ലവിയെ ഒരു സിനിമാ സംവിധായകൻ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചത് ‘പ്രേമ’ത്തിലൂടെയല്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു കൗതുകകരമായ കാര്യം. തെലുഗു ഡാൻസ് റിയാലിറ്റി ഷോയായ ‘ധീ’യിൽ സായ് പല്ലവിയുടെ നൃത്ത പ്രകടനം കണ്ട സംവിധായകൻ ശേഖർ കമ്മുല നേരത്തെ തന്നെ ആ നര്‍ത്തകിയെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.

2012-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ സായ് പല്ലവിയെ അഭിനയിപ്പിക്കാൻ കമ്മുല ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് സായ് പല്ലവിയുടെ അമ്മ പഠനത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു. അതിനാൽ ആ സിനിമാ അവസരം യാഥാർഥ്യമായില്ല.

വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം സായ് പല്ലവിയും ശേഖർ കമ്മുലയും വീണ്ടും ഒരുമിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും ‘പ്രേമ’ത്തിലൂടെ സായ് പല്ലവി വലിയൊരു ആരാധകവൃന്ദത്തെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഭാനുമതിയായി വീണ്ടും ഞെട്ടിച്ച പ്രകടനം

2017-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ഫിദ’യിലൂടെയാണ് സായ് പല്ലവി തെലുഗു സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ശേഖർ കമ്മുല സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഫിദ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഭാനുമതി എന്ന ശക്തമായ കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്.

തെലങ്കാന പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള, സ്വന്തം നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന ഗ്രാമീണ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ഭാനുമതി. കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ ഭാഷയും സംസാരശൈലിയും സ്വാഭാവികമാക്കുന്നതിനായി സായ് പല്ലവി തെലങ്കാന ഭാഷാശൈലിയിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി.

ചിത്രം വൻ സ്വീകാര്യത നേടിയതോടെ സായ് പല്ലവി തെലുഗു സിനിമയിലും ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായി മാറി. ഭാനുമതിയുടെ കഥാപാത്രവും അവരുടെ പ്രകടനവും ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നായി മാറി. ഇതിലെ നൃത്തരംഗങ്ങളും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.

തുടർന്ന് ശേഖർ കമ്മുലയും സായ് പല്ലവിയും വീണ്ടും ഒന്നിച്ചത് ‘ലവ് സ്റ്റോറി’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ്. 2021-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ റൊമാന്‍റിക് ഡ്രാമയിലും സായ് പല്ലവിയുടെ പ്രകടനം പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ വീണ്ടും പിടിച്ചുപറ്റി.

സായ് പല്ലവിയുടെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ കരിയർ പരമ്പരാഗതമായ ഒരു വഴിയിലൂടെയല്ല മുന്നേറിയതെന്ന് വ്യക്തമാകും. അഭിനയിക്കാൻ വ്യക്തമായ തീരുമാനമൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന ആ ഒരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനി, ഒരു നൃത്തത്തിലൂടെ സംവിധായകന്‍റെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. തുടർന്ന് ‘പ്രേമം’ പോലൊരു ചിത്രത്തിലെ മലർ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷക ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം നേടുന്നു.

ഇന്ന് സായ് പല്ലവി മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക് സിനിമകളിൽ ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന താരമാണ്. അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളും ഓരോ ചിത്രത്തിലും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ അഭിനയശൈലിയും വലിയ ആരാധകശ്രദ്ധ നേടാറുണ്ട്.

ഇനി സീതയായി സായ് പല്ലവി

ഇത്തരം നിരവധി വഴിത്തിരിവുകൾക്ക് ശേഷം സായ് പല്ലവിയുടെ കരിയർ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു വലിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘രാമായണ’ത്തിൽ സീതയായി അവർ എത്തുമ്പോൾ, കഥാപാത്രത്തിന്റെ വലുപ്പവും ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രതീക്ഷകളും ഒരുപോലെ ഉയർന്നതാണ്.

ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളിലൊന്നായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ‘രാമായണ’ത്തിൽ സീതയെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം സായ് പല്ലവിയുടെ കരിയറിലെ ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലാണ്. ഇതിനോടകം തന്നെ ചിത്രത്തിന്‍റെ സീതയുടെ പോസ്റ്ററുകളും ടീസറും ഗാനവുമെല്ലാം ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

രണ്‍ബീര്‍ കപൂര്‍ രാമനായി എത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തില്‍ രാവണനായി എത്തുന്നത് യഷ് ആണ്. നവംബര്‍ 8 ആഗോള റിലീസായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തിന് അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ സിനിമാ പ്രേമികള്‍.

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