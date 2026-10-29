സീത മുതല് ഐ പി എസ് ഓഫിസര് വരെ! രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങൾ, കരുത്തുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങൾ; നവംബറിൽ സായ് പല്ലവിക്ക് നിർണായകം
ഒരേസമയം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ സവിശേഷതകൾ എങ്ങനെ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിക്കുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 5:23 PM IST
വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്താനൊരുങ്ങുകയാണ് തെന്നിന്ത്യൻ താരം സായ് പല്ലവി. ഇന്ത്യൻ പുരാണത്തിലെ ഏറ്റവും ആദരണീയമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നായ സീതയായും കുറ്റാന്വേഷണത്തിന്റെ സങ്കീർണതകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ നിത്യ റെഡ്ഡിയായും താരം നവംബറിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'രാമായണ: പാര്ട്ട് 1', രാജ്കുമാര് പെരിയസാമിയുടെ 'ഓം: ചാപ്റ്റർ 1 എന്നീ ചിത്രങ്ങളാണ് സായ് പല്ലവിയുടെ ഈ വർഷത്തെ പ്രധാന റിലീസുകൾ. പരസ്പരം ഏറെ വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അഭിനയത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് താരത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഒരു കഥാപാത്രം ഭക്തിയും പുരാണവും ആത്മീയവുമായ ആഴവും നിറഞ്ഞ ഇതിഹാസ ലോകത്തുനിന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ധൈര്യവും ബുദ്ധിശക്തിയും പ്രൊഫഷണൽ മികവും ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമകാലിക കുറ്റാന്വേഷണ ലോകത്തുനിന്നുള്ളതാണ്. കഥാപാത്രങ്ങളെ സ്വാഭാവികതയോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ സായ് പല്ലവിക്ക് ഈ രണ്ട് വേഷങ്ങളും അഭിനയപരമായി വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നതാണ്. ഒരേസമയം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ സവിശേഷതകൾ എങ്ങനെ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിക്കുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.
സീതയായി രാമായണത്തിൽ; ഒപ്പം വമ്പൻ താരനിര
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് നിതേഷ് തിവാരിയുടെ 'രാമായണം'. രൺബീർ കപൂർ ശ്രീരാമനായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ സീതയായാണ് സായ് പല്ലവി വേഷമിടുന്നത്. രാവണനായി യാഷും ഹനുമാനായി സണ്ണി ഡിയോളും ലക്ഷ്മണനായി രവി ദുബെയും ചിത്രത്തിലുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസമായ രാമായണത്തെ ആസ്പദമാക്കി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമയുടെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് 'രാമായണ: ഭാഗം 1'.
ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിലും വിശ്വാസങ്ങളിലും ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ കഥാപാത്രമാണ് സീത. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ വേഷം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ താരത്തിന് മുന്നിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷകളുമുണ്ട്. കാലങ്ങളായി വിവിധ കലാരൂപങ്ങളിലൂടെയും സിനിമകളിലൂടെയും പ്രേക്ഷകർ പരിചയിച്ച കഥാപാത്രത്തെ പുതിയൊരു ദൃശ്യാനുഭവത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നത് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. കഥാപാത്രത്തിന്റെ വൈകാരികതയും അന്തസ്സും ഉൾക്കൊണ്ട് സീതയെ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് സായ് പല്ലവി ശ്രമിക്കുന്നത്.
സാധാരണയായി ഒരു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് തനിക്ക് എന്ത് സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കാറുള്ളതെന്നും എന്നാൽ സീതയുടെ കാര്യത്തിൽ അതിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും താരം നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ തനിക്ക് എന്ത് പഠിക്കാനാകുമെന്ന ചിന്തയ്ക്കാണ് ഇത്തവണ പ്രാധാന്യം നൽകിയതെന്നാണ് സായ് പല്ലവി പറഞ്ഞത്.
2026 നവംബർ അഞ്ചിന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. രണ്ടാം ഭാഗം 2027-ലെ ദീപാവലി റിലീസായി എത്തും. ചിത്രത്തിന്റെ വൻ താരനിരയും വലിയ മുതൽമുടക്കിലുള്ള നിർമാണവും രാമായണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
'ഓം: ചാപ്റ്റർ 1'ൽ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായി സായ് പല്ലവി
സീതയുടെ ആത്മീയ ലോകത്തുനിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് 'ഓം: ചാപ്റ്റർ 1 ' ഒരുങ്ങുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ നിത്യ റെഡ്ഡി എന്ന ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായാണ് സായ് പല്ലവി എത്തുന്നത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പോലീസിൽ മികച്ച സേവനം കാഴ്ചവെച്ച ശേഷം സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ അഡീഷണൽ സൂപ്രണ്ടായി ചുമതലയേൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് നിത്യ.
രക്ത ചന്ദനത്തിന്റെ അനധികൃത കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രമേയം. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സംരക്ഷിത ഇനമായ രക്ത ചന്ദനത്തിന്റെ കടത്ത് തടയുന്നതിനായി ആരംഭിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഒഎമ്മിന്റെ ഭാഗമായാണ് നിത്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്റർപോളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തവും കഥാപാത്രത്തിനുണ്ട്.
HER! The PERFORMER @Sai_Pallavi92, You will never cease to amaze! Here’s #SaiPallavi as #NithyaReddy, IPS, Naidupeta Ammayi frOM #OM Tamil: https://t.co/pFdjjlniTY Telugu: https://t.co/RpytZf9tHI Hindi: https://t.co/511CAUHslV A @SaiAbhyankkar Musical 🎵 #OM #OMChapter1 #UDHIRAMTHEBLOODWOOD @dhanushkraja @mammukka #NaseeruddinShah @sreeleela14 #Indrans @RTakeStudios @wunderbarfilms @Shra2309 @azy905 @theSreyas @sandy_sashr @vishurams @Ezhil_DOP @kalaivananoffl @iamSandy_Off @kavya_sriram @kabilanchelliah @rajeevan69 @JamRokr @kuchirayar73 @WarnerMusicIN @divomusicindia @ManojMaddyMM @RIAZtheboss @parasriazahmed1 @teamaimpr— Rajkumar Periasamy (@Rajkumar_KP) October 26, 2026
ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും കാടിന്റെ പശ്ചാത്തലവും കുറ്റാന്വേഷണത്തിന്റെ സങ്കീർണതകളുമെല്ലാം ചിത്രത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. സീതയെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായ ആത്മീയമായ ഉൾക്കാഴ്ചയിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, നിത്യയെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അന്വേഷണ മികവും പ്രായോഗികമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുള്ള കഴിവും കഥാപാത്രത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണയും ആവശ്യമാണ്.
ധനുഷ്, മമ്മൂട്ടി, ശ്രീലീല എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നുണ്ട്. വണ്ടർബാർ ഫിലിംസും ആർ ടേക്ക് സ്റ്റുഡിയോസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. 'ഓം: ചാപ്റ്റർ 1' നവംബർ 20ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
നേരത്തെ രാജ്കുമാര് പെരിയസാമിയുടെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന 'അമരൻ' എന്ന ചിത്രത്തില് സായ് പല്ലവിയാണ് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയത്. സായ് പല്ലവിയും രാജ്കുമാർ പെരിയസാമിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. പുതിയ സിനിമയിൽ വ്യത്യസ്തമായൊരു കഥാപാത്രത്തിലൂടെ ഇരുവരും വീണ്ടും പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ, നിത്യ റെഡ്ഡിയുടെ അവതരണം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന ആകാംക്ഷയും നിലനിൽക്കുന്നു.
സീതയെ അവതരിപ്പിക്കാൻ വ്യത്യസ്തമായ സമീപനം
ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായി അതിലേക്ക് തനിക്ക് എന്ത് സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ചിന്തിക്കാറുള്ളതെന്ന് താരം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ സീതയുടെ കാര്യത്തിൽ ആ ചിന്താരീതി മാറ്റിവെച്ച് കഥാപാത്രത്തിൽനിന്ന് എന്ത് പഠിക്കാനാകുമെന്നതിലേക്കാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്.
സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ രൂപവും ഭാവവും സംഭാഷണങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറം വൈകാരികമായും ആത്മീയമായും ആ വേഷവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചതായും സായ് പല്ലവി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വേഷം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സീതാദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതായും താരം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ, രണ്ട് വ്യത്യസ്ത യാത്രകൾ
സായ് പല്ലവിയുടെ നവംബർ റിലീസുകളെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത് രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വലിയ വ്യത്യാസമാണ്. രാമായണത്തിലെ സീതയ്ക്ക് ആത്മീയതയും അന്തസ്സും വൈകാരികമായ ആഴവും ആവശ്യമാണ്. മറുവശത്ത്, നിത്യ റെഡ്ഡി കുറ്റാന്വേഷണത്തിന്റെ സങ്കീർണതകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന, പ്രൊഫഷണൽ മികവിനും ധൈര്യത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ്.
ഒരു വശത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസത്തിന്റെ വലിയ ദൃശ്യലോകവും മറുവശത്ത് ചന്ദനക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമകാലിക ക്രൈം ഡ്രാമയുമാണ് സായ് പല്ലവിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രമേയത്തിലും പശ്ചാത്തലത്തിലും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലും വലിയ വ്യത്യാസമുള്ള ഈ ചിത്രങ്ങൾ താരത്തിന്റെ അഭിനയശേഷിയുടെ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നു.
രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും തുടർച്ചയായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നതോടെ ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെയും എത്രത്തോളം സ്വാഭാവികതയോടെയും മികവോടെയും അവതരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകര്.