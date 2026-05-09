മലര് മിസിന് ഇന്ന് പിറന്നാള്! പ്രേമം മുതല് രാമായണ വരെ; പ്രേക്ഷക ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറിയ സായ് പല്ലവി
നിതേഷ് തിവാരിയുടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം രാമായണത്തില് സീതയായി വേഷമിടാനൊരുങ്ങി നില്ക്കുകയാണ് സായ് പല്ലവി.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 9, 2026 at 1:24 PM IST
മലയാളികളുടെ മലര് മിസിന് ഇന്ന് 34-ാം പിറന്നാള്. നൃത്തത്തിലെ മികവും സ്വാഭാവിക അഭിനയശൈലിയും കൊണ്ട് തെന്നിന്ത്യന് സിനിമാ പ്രേമികളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ സായ് പല്ലവി ഇന്ന് ഇന്ത്യന് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന താരങ്ങളിലൊരാളാണ്.
ഡോക്ടറാകണമെന്ന സ്വപ്നവുമായി പഠനം ആരംഭിച്ച പെണ്കുട്ടി പിന്നീട് സ്വന്തം പരിശ്രമവും ആത്മവിശ്വാസവും കൊണ്ട് അഭിനയരംഗത്ത് തന്റെതായ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രേക്ഷകര് കണ്ടത്. ‘പ്രേമം’ സിനിമയിലെ മലര് മിസ് മുതല് ബോളിവുഡ് ബ്രഹ്മാണ്ഡ സിനിമ രാമായണ വരെ എത്തി നില്ക്കുകയാണ് സായ് പല്ലവിയുടെ സിനിമാ ജീവിതയാത്ര.
തമിഴ്നാട്ടിലെ കോടഗിരിയില് 1992 മെയ് 9 നാണ് സായ് പല്ലവിയുടെ ജനനം. ബാല്യകാലം മുതല് തന്നെ തൃത്തത്തോടും കലയോടും വലിയ താത്പര്യമായിരുന്നു. സിനിമകളില് മറ്റും ആരാധകരെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തില് നൃത്ത പ്രകടനം നടത്തുന്ന താരം നൃത്തം പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് കൗതുകകരം. ബോളിവുഡ് നടി ഐശ്വര്യ റായ്യുടെയും മാധുരി ദീക്ഷിതിന്റെയും ഡാൻസ് വീഡിയോകൾ കണ്ടാണ് അവര് ഡാന്സ് അഭ്യസിച്ചത്. ഐശ്വര്യ റായ്യുടെയും മാധുരി ദീക്ഷിതിന്റെയും കടുത്ത ആരാധിക കൂടിയാണ് താരം.
നിരവധി ടെലിവിഷന് ഡാന്സ് റിയാലിറ്റി ഷോകളില് പങ്കെടുത്ത് തന്റെ കഴിവ് നേരത്തെ തന്നെ ഈ പെണ്കുട്ടി തെളിയിച്ചിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം പഠനത്തിലും മികവ് പുലര്ത്തിയ സായ് പല്ലവി പിന്നീട് ജോര്ജിയയില് നിന്ന് എംബിബിഎസ് ബിരുദം നേടി. ഡോക്ടറെന്ന കരിയറുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമായിരുന്ന സായ് പല്ലവിയെ കലാരംഗത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് വെള്ളിത്തിരയുടെ പടവുകള് കയറ്റിയതും. നീലഗിരിയിലെ കോട്ടഹിരി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും വെള്ളിത്തിരയിലെത്തുന്ന ആദ്യനായികകൂടിയാണ് ഇവര്.
2005ല് പുറത്തിറങ്ങിയ കസ്തൂരിമാനിലും 2008 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ ധാംധൂമിലും ബാലതാരമായി സായ് പല്ലവി വേഷമിട്ടിരുന്നു.
2014ൽ ജോർജിയയിൽ മെഡിക്കൽ പഠനം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് പ്രേമം സിനിമയിലേക്കുള്ള അല്ഫോണ്സ് പുത്രന്റെ ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്. അവധി സമയത്ത് നാട്ടിലെത്തി സിനിമയില് അഭിനയിച്ച ശേഷം പഠനം പൂര്ത്തിയാക്കാന് താരം ജോര്ജിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി. എന്നാല് പ്രേമം ഹിറ്റായതോടെ ഇതിലെ സായ് പല്ലവി അവതരിപ്പിച്ച മലര് മിസ് എന്ന കഥാപാത്രം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.
ഈ ചിത്രത്തിലെ സ്വഭാവിക അഭിനയവും മേക്കപ്പില്ലാത്ത ലുക്കും ലളിതമായ പ്രകടനവുമൊക്കെകൊണ്ട് സായ് പല്ലവി മലയാളികളുടെ നെഞ്ചിനുള്ളിലാണ് ഇടം പിടിച്ചത്. ആ വര്ഷത്തെ പുതുമുഖ നായികയ്ക്കുള്ള ഫിലിം ഫെയര് പുരസ്കാരം ഉള്പ്പെടെയുള്ള അവാര്ഡുകള് താരത്തെ തേടിയെത്തി. പ്രേമം ഹിറ്റായതോടെ തമിഴിലുും തെലുങ്കിലുമൊക്കെ നിരവധി അവസരങ്ങളാണ് സായ് പല്ലവിയെ തേടിയെത്തിയത്.
2016 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം കലിയില് വീണ്ടും നായികയായി സായ് പല്ലവി എത്തി. പഠനത്തില് നിന്നും ഇടവേളയെടുത്താണ് വീണ്ടും മലയാളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തില് അഭിനയിക്കാനായി താരം എത്തിയത്. മികച്ച നടിക്കുള്ള ഫിലിം ഫെയര് പുരസ്കാരത്തിനുള്ള നാമനിര്ദേശ പട്ടികയില് വീണ്ടും സായ് പല്ലവി ഇടം പിടിച്ചു.
ഫിദ, കാളി, ലവ് സ്റ്റോറി, ശ്യാം സിംഗ റോയ്, ഗാര്ഗി തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലും അഭിനയമികവ് തെളിയിച്ച സായ് പല്ലവിക്ക് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പിന്നീട് വന്നതൊക്കെ ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങള് തന്നെയാണ്. ധനുഷിന്റെ നായികയായി മാരി 2ൽ സായി പല്ലവി എത്തി. ഈ സിനിമയിലെ റൗഡി ബേബി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികംപേർ കണ്ട വീഡിയോ ഗാനമായി റെക്കോർഡിട്ടു. 2019 ല് ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ നായികയായി അതിരനിലൂടെ വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക്.
ഗ്ലാമറിനേക്കാള് പ്രകടനത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്കുന്ന താരമെന്ന നിലയിലും സായ് പല്ലവി ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. സിനിമയ്ക്ക് പുറത്തും ലളിതമായ ജീവിത ശൈലികൊണ്ടും വ്യക്തമായ നിലപാടുകളുകൊണ്ടും സായ് പല്ലവിക്ക് വലിയ ആരാധകവൃന്ദം രൂപപ്പെട്ടു.
സിനിമാ നടി എന്നതിലുപരി സായ് പല്ലവി ഒരു പ്രൊഫഷണല് ഡോക്ടര് കൂടിയാണ്. കാര്ഡിയോളജിസ്റ്റ് ആകാനാണ് താരം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്.
ഇപ്പോള് ബോളിവുഡിലെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിതേഷ് തിവാരിയുടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം രാമായണത്തില് സീതയായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കാന് ഒരുങ്ങുകയാണ് താരം. ഇതിലൂടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയില് സ്വന്തമാക്കിയ ജനപ്രീതി ഇനി ദേശീയതലത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകര്. സായ് പല്ലവിക്ക് ഇടിവി ഭാരതിന്റെ ജന്മദിനാശംസകള്.