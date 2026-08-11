‘പോയത് പോയി, അവളെ ഒന്നും പറയരുത്'; അഖില് എന് ആര് ഡിയുടെ പ്രതികരണം
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അഖിലിനെയും ഭാര്യയെയും ബന്ധപ്പെടുത്തി ചർച്ചകൾ ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് സായ് കൃഷ്ണ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 11, 2026 at 3:43 PM IST
നടനും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറുമായ അഖിൽ എൻ.ആർ.ഡിയുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ചര്ച്ചകളാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഉയരുന്നത്. അഖിലും ഭാര്യ മേഘയും വേർപിരിഞ്ഞുവെന്ന തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി നടക്കുന്നത്.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരണമുണ്ടെന്നാണ് അഖിലിന്റെ സുഹൃത്തും മുന് ബിഗ് ബോസ് താരവുമായ സായ് കൃഷ്ണ പറയുന്നത്. ചിലത് അഖിലുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് താൻ പങ്കുവെക്കുന്നതെന്നും സായ് കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു.
അഖിലിന്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തി കൂടിയാണ് സായ് കൃഷ്ണ. 2020-ന്റെ അവസാനത്തോടെയും 2021 മുതലുമായി അഖിലുമായി അടുത്ത സൗഹൃദമുണ്ടെന്നും സായ് വ്യക്തമാക്കി. അഖിലും മേഘയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അടുത്തറിയുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ, ഇരുവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ വലിയ ഞെട്ടലുണ്ടായെന്നും സായ് പറഞ്ഞു.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അഖിലിനെയും ഭാര്യയെയും ബന്ധപ്പെടുത്തി ചർച്ചകൾ ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അഖിലിനെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നും സായ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ വിഷയത്തിൽ ഭാര്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുപറയാനോ അഖിൽ തയ്യാറായില്ലെന്നാണ് സായിയുടെ വാക്കുകൾ.
‘പോയത് പോയി, കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു' ,എന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഖില് പ്രതികരിച്ചതെന്നാണ് സായ് പറയുന്നത്. അഖിലിന്റെ സ്വഭാവം ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ലെന്നും ഈ സംഭവത്തിലും അതേ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും സായ് കൃഷണ പറഞ്ഞു.
അഖിലിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ, ‘പോയത് പോയി, കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു, അത് വിടൂ’ എന്ന നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് സായ് വ്യക്തമാക്കി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുമെന്ന് അഖിലിനോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും സായ് പറഞ്ഞു.
അഖിലിന്റെ പ്രതികരണം തന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്നും സായ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഭാര്യയെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളോ ആരോപണങ്ങളോ നടത്താൻ അഖിൽ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും സായ് പറഞ്ഞു.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചില പ്രതികരണങ്ങളെയും സായ് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. അഖിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ തനിക്ക് നിരവധി സന്ദേശങ്ങളും വോയ്സ് നോട്ടുകളും ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവയിൽ ചിലതിൽ ഒരാളുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധി ആഘോഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും സായ് പറഞ്ഞു.
ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും നാളെ ഇതേ സാഹചര്യം തങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കാമെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നവർ ചിന്തിക്കണമെന്നും സായ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരിചിതരായ വ്യക്തികളാണെന്ന കാരണത്താൽ അവരുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങളെ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും പക്വതയോടെയും സമീപിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാനോ തന്റെ സ്വകാര്യ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരോടും തുറന്നുപറയാനോ മടിയുള്ള സ്വഭാവമാണ് അഖിലിനെന്നും സായ് പറഞ്ഞു. ‘ലൗഡ്’ ആയി പ്രതികരിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല അഖിൽ. അതിനാൽ ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെത്തി എല്ലാം തുറന്നുപറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനാകില്ലെന്നും സായ് വ്യക്തമാക്കി.
ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തിയെയും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ബാധിക്കുന്നത്. അഖിലിനെപ്പോലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ സംഭവത്തെ എങ്ങനെ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വിലയിരുത്താനാകില്ലെന്നും സായ് പറഞ്ഞു.
അഖിലിന്റെ ഭാര്യ മറ്റൊരാളോടൊപ്പം പോയെന്ന തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടക്കുന്നതെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സായ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, അഖിലിന് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളും ചിലർ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സായ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഭാര്യ മൊഴി നൽകിയെന്ന തരത്തിലുള്ള കമന്റുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥ തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും സായ് വ്യക്തമാക്കി.
താൻ അഖിലുമായി മാത്രമാണ് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും മറ്റേ ഭാഗത്തുള്ള വ്യക്തിയുടെ വിശദീകരണം താൻ കേട്ടിട്ടില്ലെന്നും സായ് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പ്രചാരണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അന്തിമ നിഗമനത്തിലെത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അഖിലും മേഘയും പ്രണയിച്ച് വിവാഹിതരായവരാണെന്നും ഇരുവരുടെയും കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും സായ് പറഞ്ഞു. സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയാണ് ഇരുവരും പരിചയപ്പെട്ടതെന്നും പിന്നീട് കുടുംബങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടെ വിവാഹം നടന്നതാണെന്നും സായ് വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചും നിയമപരമായ നടപടികളിലൂടെയും അത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള വഴികളുണ്ടെന്നും സായ് പറഞ്ഞു.