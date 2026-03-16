മൂങ്ങ നാശകോശമാണ്, നിൻജ സോജൻ തീപ്പൊരിയാണ്; കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് സിനിമ കീഴടക്കിയ സച്ചിൻ ജോസഫ്

പരിമിതികളെ തകർത്ത്, കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ സിനിമയിൽ തൻ്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തിയ സച്ചിൻ ജോസഫ് വിശേഷങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

Sachin Joseph
സച്ചിൻ ജോസഫ് (Special Arrangement)
Published : March 16, 2026 at 1:30 PM IST

Updated : March 16, 2026 at 1:39 PM IST

അക്കി വിനായക്

മലയാള സിനിമയിൽ പുതുതലമുറയുടെ കയ്യൊപ്പുമായി എത്തിയ പ്രതിഭയാണ് സച്ചിൻ ജോസഫ്. കൃഷാന്തിൻ്റെ 'സംഭവവിവരണം നാലരസംഘം' എന്ന വെബ് സീരീസിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയങ്കരനായ സച്ചിൻ, ഇപ്പോൾ 'മസ്തിഷ്ക മരണം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയും ശ്രദ്ധേയനാവുകയാണ്. തൻ്റെ അഭിനയജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവുകളെക്കുറിച്ചും വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും സച്ചിൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെക്കുന്നു.

'മൂങ്ങ' എന്ന വഴിത്തിരിവ്

എൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വഴിത്തിരിവാണ് 'സംഭവവിവരണം നാലരസംഘം'. ഡയറക്ട് ഓഡിഷനിലൂടെയാണ് കൃഷാന്ത് ചേട്ടൻ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതിലെ 'മൂങ്ങ' എന്ന കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് നൽകിയത്. ഒരുപക്ഷേ ആ കഥാപാത്രത്തോടുള്ള താൽപ്പര്യമായിരിക്കാം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ ചിത്രമായ 'മസ്തിഷ്ക മരണ'ത്തിലും എനിക്കായി 'നിൻജ സോജൻ' എന്നൊരു കഥാപാത്രം കരുതിവെച്ചത്.

സിനിമ കരിയറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആഴമുള്ള ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഭാഗ്യത്തിലുപരി കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം കൂടിയാണ്.

Sachin Joseph
മൂങ്ങ (Special Arrangement)
പരിശീലനമില്ലാത്ത ആക്ഷൻ

'മസ്തിഷ്ക മരണം' എന്ന സിനിമയിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതിനായി പ്രത്യേക പരിശീലനമൊന്നും എടുത്തിരുന്നില്ലെന്നാണ് സച്ചിൻ പറയുന്നത്.

ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫിയും ആർട്ടും എല്ലാം കൃഷാന്ത് ചേട്ടൻ നേരത്തെ കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ടുദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ ആക്ഷൻ സീനുകൾ ചിത്രീകരിച്ചു തീർത്തത്. വെബ് സീരീസിലും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആക്ഷൻ ഡയറക്ടറായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് അവർക്ക് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന സീനൊക്കെ ഉദാഹരണമാണ്. . ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് പോലെ വേണം ഇരിക്കാൻ എന്ന് കൃഷാന്ത് ചേട്ടൻ നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു. ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ജയിലിനകത്തുള്ള ഒരു സീനാണ്. അതിനുശേഷം ആണ് ആക്ഷൻ സീനിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൃ ഷാന്ത്‌ ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പരിശീലനം നിർബന്ധമല്ല നമുക്ക് അത് സ്പോട്ടിൽ ചെയ്തു നോക്കാം എന്ന്- അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നു.

അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധയും പുതിയ സ്വപ്നങ്ങളും


ആദ്യത്തെ വെബ് സീരീസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മസ്തിഷ്ക മരണമാണെങ്കിലും അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ കലാസൃഷ്ടികളാണ്. കേരളത്തിൽനിന്ന് മാത്രമല്ല അന്യഭാഷ പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമിഴിൽ നിന്നും ഹിന്ദിയിൽ നിന്നും അവസരങ്ങൾ വരുന്നു. എല്ലാം വഴിയെ പറയാം. നിലവിൽ ആദിത്യൻ ചന്ദ്രശേഖർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പ്ലൂട്ടോ എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിൽ അജു വർഗീസ്, നീരജ് മാധവ് എന്നിവരാണ് മറ്റു പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നത്.

Sachin Joseph
മസ്തിഷ്ക മരണം (Special Arrangement)


അത്ഭുത ദ്വീപിലെ കുട്ടിത്താരം

ചെറുപ്പം മുതലേ കലയോട് വലിയ അഭിനിവേശമായിരുന്നു. കടുത്ത വിജയ് ആരാധകനായിരുന്നു. വിജയ് സിനിമകൾ കണ്ടാണ് ഡാൻസിനോട് പ്രിയം തുടങ്ങിയത്. അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോഴാണ് എട്ടോ ഒൻപതോ വയസ്സിൽ വിനയൻ സാറിൻ്റെ അത്ഭുത ദ്വീപിൽ അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ, എൻ്റെ ഉയരക്കുറവ് കാരണം സിനിമയിൽ തുടരുന്നതിനോട് വീട്ടുകാർക്ക് വലിയ താല്‍പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വിദ്യാഭ്യാസം നിർബന്ധമാണെന്ന് അവർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.

പരിമിതികളെ വെല്ലുവിളിച്ച ജീവിതം

പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ തൻ്റെ കഴിവുകൾ മിനുക്കിയെടുക്കാനും സച്ചിൻ മറന്നില്ല. ഇതിനിടയിൽ സ്കേറ്റിങ് സ്വായത്തമാക്കി. പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ ഓടിക്കാനും പഠിച്ചു. നോൺ ഗിയർ സ്കൂട്ടറുകളിൽ സ്റ്റണ്ട് പരിശീലിക്കാൻ തുടങ്ങി. കേരളത്തിലെ മിക്ക ഡാൻസ് റിയാലിറ്റി ഷോകളിലും സജീവമായി.ആന അലറലോടലറൽ, ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങാതി തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തു. സിനിമകളിൽ അവസരം തുടർച്ചയായി തേടിയെങ്കിലും നിരാശയായിരുന്നു ഫലം.

ഓഡിഷനുകളിൽ വിളിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ അവസരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടർച്ചയായി തിരിച്ചയച്ചു. ഒരുപക്ഷേ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സിനിമ തനിക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത മേഖലയാണെന്ന് വരെ തോന്നിത്തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളിൽ അവസരം തേടുന്നത്. പിന്നീടുള്ള അഞ്ചുവർഷം പല പ്രധാനപ്പെട്ട സീരിയലുകളുടെയും ഭാഗമായി. അതിനിടയിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ച് സംഭവവിവരണം നാലരസംഘം എന്ന വെബ് സീരീസിൻ്റെ ഓഡിഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും കരിയർ മാറിമറിയുന്നതും.

Sachin Joseph
സച്ചിൻ ജോസഫ് (Special Arrangement)
ഭാഗ്യമല്ല, കർമഫലം

ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ മാത്രം പിന്തുണ കൊണ്ടല്ല സംഭവിച്ചത്, നമ്മളോ നമ്മുടെ പൂർവികരോ ചെയ്ത കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പോസിറ്റീവായി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല.

ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളിൽ അഭിനയിച്ചത് തന്നെയാണ് അഭിനയം ജീവിതത്തിന് അടിത്തറ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായത്. സീരിയലും സിനിമയും വ്യത്യസ്ത തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അഭിനയ ശൈലി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പേടി മാറുക, ടെക്നിക്കൽ പരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നിവയൊക്കെ സീരിയൽ തന്ന സഹായമാണ്.

വിജയ് എന്ന പ്രചോദനം

സച്ചിൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ തമിഴ് താരം വിജയ് ആണ്. ഈ രൂപവും ഉയരവും കൊണ്ട് സിനിമയിൽ എന്താകാൻ എന്ന തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ നിരവധി തവണ സച്ചിൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വായത്തമാക്കിയ കഴിവുകൾ ഒന്നും ടെക്നിക്കൽ ആയി പഠിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. വിജയ് സാറിൻ്റെ ഡാൻസ് കണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യാൻ മോഹം തോന്നി. അഭിനയത്തിൽ ലാലേട്ടൻ്റെ കടുത്ത ആരാധകനാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രചോദനം വിജയ് സാറാണ്.

ഒരു കാലത്ത് വിജയിയുടെ രൂപത്തെയും ഉയരത്തെയും പരിഹസിച്ചവർ തന്നെ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിമുഖത്തിനായി ക്യൂ നിന്ന ചരിത്രം സച്ചിൻ ഓർത്തെടുക്കുന്നു. ഒരു പ്രശസ്ത സിനിമാ മാഗസിൻ ഈ മുഖം കാണാൻ ആരാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തിയേറ്ററിൽ കയറുക എന്നുപോലും എഴുതി. എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് വിജയ്‌യുടെ ഒരു അഭിമുഖത്തിനു വേണ്ടി ആ മാഗസിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നാലേ ചെന്നു എന്നുള്ളത് ചരിത്രം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖചിത്രം അടിച്ച് ആ മാഗസിൻ പുറത്തിറങ്ങി. മൂർച്ചയുള്ള വാക്കുകൾ കേട്ട് വിജയ് അന്ന് പിന്മാറിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു. ഞാൻ എന്നെ തന്നെയാണ് അപ്പോഴത്തെ വിജയ് സാറിലൂടെ കണ്ടത്. നമ്മളെ ചിലർ പരിഹസിക്കും അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അതിനു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നോക്കി യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുക.

Sachin Joseph
സച്ചിൻ ജോസഫ് (Special Arrangement)

സംഭവവിവരണം നാലരസംഘം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കർമ്മ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഒരു ഹിന്ദി ആൽബം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അടുത്തിടെ ഒരു പരസ്യ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചു. മസ്തിഷ്ക മരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി. പ്ലൂട്ടോ എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു. തമിഴില്‍ നിന്നും ഹിന്ദിയിൽ നിന്നും പ്രോജക്ടുകൾ തേടി വന്നു. ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും സന്തുഷ്ടരാണ്. സച്ചിൻ പറഞ്ഞു.

സച്ചിൻ ജോസഫ് വിജയ്

വിജയുടെ കടുത്ത ആരാധകനായിരുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ സച്ചിൻ ജോസഫ് എന്ന തൻ്റെ പേരിനിടയിൽ ഒരു വിജയ് കൂടി ചേർത്താണ് അടുത്ത കാലം വരെയും സച്ചിൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിഹരിച്ചിരുന്നത്. സച്ചിൻ ജോസഫ് വിജയ്. "സിനിമയിൽ സജീവമായപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർ വിജയ് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ സച്ചിൻ ജോസഫ് ഒഫീഷ്യൽ എന്ന് ഞാൻ പേരുമാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. "

Sachin Joseph
സച്ചിൻ ജോസഫ് രജിഷ വിജയനൊപ്പം (Special Arrangement)
തൻ്റെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനം ആകുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് സച്ചിൻ വ്യക്തമാക്കി. ഒരുപാട് പേർക്ക് സിനിമ സ്വപ്നം കാണാൻ ഞാൻ പ്രചോദനമായത്, ഞാൻ ബൈക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് ഒരുപാട് അംഗപരിമിതിയുള്ള മനുഷ്യർ ബൈക്കോടിക്കാൻ പഠിച്ചു. ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതുകണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ചിലർക്കെങ്കിലും മാതൃകയാകുന്നത് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് സച്ചിൻ വിശദമാക്കി.സിനിമ, ജീവിത വിശേഷങ്ങൾ വളരെ വിശദമായി രസകരമായി സംസാരിക്കുന്ന സച്ചിൻ്റെ വീഡിയോ അഭിമുഖം ചുവടെ.
സച്ചിൻ ജോസഫ് (ETV Bharat)
Last Updated : March 16, 2026 at 1:39 PM IST

