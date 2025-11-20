പ്രേമത്തിലെ 'കലിപ്പ്' പിറന്ന കഥയും, സെമിത്തേരിയിലെ ഹൊറർ കോമഡി അനുഭവവും; വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശബരീഷ് വർമ
ചലച്ചിത്ര ജീവിത വിശേഷങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം നടനും ഗാനരചയിതാവും ഗായകനുമായ ശബരീഷ് വർമ
Published : November 20, 2025 at 7:52 PM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത നടനും ഗാനരചയിതാവും ഗായകനുമാണ് ശബരീഷ് വർമ. അദ്ദേഹം എഴുതിയ പാട്ടുകളും സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളും മലയാളിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതുതന്നെ. ചലച്ചിത്ര ജീവിത വിശേഷങ്ങൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.
ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാണ് താങ്കൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ധീരൻ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക വായിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തെ കണ്ടു. ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്ന 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്' എന്ന സീരീസിലും കടുത്ത ദൈവവിശ്വാസിയാണ് കഥാപാത്രം. എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഈ വൈരുധ്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത്?
ഒരുകാലത്ത് ഏതൊരു സാധാരണ മലയാളിയെയും പോലെ ഞാനും വിശ്വാസിയായിരുന്നു. ഒരുപാട് സമയം അമ്പലത്തിൽ ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ധീരൻ' എന്ന സിനിമയുടെ അമ്പലത്തിനുള്ളിലെ സീൻ ചിത്രീകരിക്കുന്ന സമയത്ത്, സംവിധായകനായ ദേവദത്ത് ഷാജിയോട് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി, ഞാനൊരു നാലമ്പലത്തിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഏകദേശം 25 വർഷമെങ്കിലും ആകുമെന്ന്.
ഞാൻ എൻ്റേതായ വിശ്വാസങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. മതപരമായ, വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എതിരഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാറില്ല. അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവങ്ങളിലും പള്ളി പരിപാടികളിലും എന്നെ പരിപാടികൾക്ക് ക്ഷണിക്കാറുണ്ട്. സന്തോഷപൂർവം അവിടെ പോയി പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കാറുമുണ്ട്.
വിശ്വാസങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് എനിക്ക് സ്വയം തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ്. അതിന് വിപ്ലവാത്മക ചിന്ത എന്നൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല.
തുടർച്ചയായി എല്ലാ സിനിമകളുടെയും ഭാഗമാകുന്നുണ്ടല്ലോ? കഥാപാത്രങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടോ?
കഥാപാത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് എനിക്കൊരു മാനദണ്ഡം ഉണ്ട്. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വലിപ്പച്ചെറുപ്പം ഞാനൊരിക്കലും കണക്കിലെടുക്കാറില്ല. ചെറിയ വേഷമാണെങ്കിലും ലഭിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിന് ഒരു 'ക്യാരക്ടർ' ഉണ്ടാകണം. ആ സിനിമയിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ചെറിയൊരു പ്രാധാന്യമെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം.
അങ്ങനെ കഥാപാത്രങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ്. ഒരു അഭിനേതാവായി നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെ ഒരാളെ തേടിയെത്തുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സാധിക്കുക.
പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്ന സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. അവർ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സിനിമ അവരെക്കൊണ്ട് മികച്ച രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കും. അതിഥി വേഷങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പൊതുവേ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ചിത്രങ്ങളിലാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ക്യാരക്ടറിന് തന്നെയാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക.
ഇപ്പോൾ സീ ഫൈവിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്' എന്ന ഹൊറർ കോമഡി സീരീസിൽ താങ്കൾ ആണല്ലോ നായകൻ. ജീവിതത്തിൽ ഭയം ചിരിയായി മാറിയ അത്തരമൊരു അനുഭവം താങ്കൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ?
ഹൊറർ കോമഡി എന്നത് ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സുപരിചിതമല്ലാത്ത ഴോണർ അല്ല. 'ഹലോ മമ്മി', 'രോമാഞ്ചം' ഒക്കെ പുതിയ പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തമിഴിൽ ഇത്തരം പരീക്ഷണ ചിത്രങ്ങൾ നേരത്തെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൊറർ കോമഡി ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ... സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം ഞാൻ മറ്റെവിടെയും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇതൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവായി അറിഞ്ഞോളൂ...
ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പള്ളി സ്കൂളുണ്ട്. അതിനോട് ചേർന്നു തന്നെയാണ് പള്ളി സെമിത്തേരിയും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഈ സെമിത്തേരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ പല കഥകളും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
ആർക്കെങ്കിലും രാത്രി 12 മണിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ സെമിത്തേരിയിൽ 15 മിനിറ്റ് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന ധൈര്യ പരിശോധനയും പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പ്രധാന അജണ്ടയായിരുന്നു.
അങ്ങനെയൊരു ബെറ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരും തന്നെ ആദ്യം മുന്നോട്ട് വരാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. ഒടുവിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് സധൈര്യം മുന്നോട്ട് വന്നു. രാത്രിയിൽ പള്ളി സ്കൂളിൻ്റെ മുൻവശം വരെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത സുഹൃത്തിന് ഞങ്ങൾ കൂട്ടുപോകും. സ്കൂൾ ഗേറ്റ് ചാടിക്കടന്നാൽ അര കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് സെമിത്തേരിയിലേക്ക് എത്തുക. സ്കൂൾ ഗേറ്റ് ചാടിക്കടക്കുന്നത് മുതൽ സുഹൃത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോണം.
അങ്ങനെ ഈ ബെറ്റിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം തിരഞ്ഞെടുത്തു. സുഹൃത്തുമായി പള്ളി സ്കൂളിൻ്റെ ഗേറ്റിനു മുന്നിലെത്തി. അവൻ ഗേറ്റ് ചാടിക്കടന്ന് സെമിത്തേരിയിലേക്ക് പോയി. ഉള്ളിൽ ഭയമുണ്ടെങ്കിലും അത് പുറത്തു കാണിക്കാതെയാണ് അവൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക്. സെമിത്തേരിയിൽ എത്തിയ അവൻ 15 മിനിറ്റ് ഒരുഭാഗത്ത് ഒതുങ്ങി ഇരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
പെട്ടെന്നതാ സെമിത്തേരിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തായി ഒരു വെളിച്ചം! ആ വെളിച്ചം പതുക്കെ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുകയാണ്.
ഈ കാഴ്ച കണ്ടതും സുഹൃത്ത് പേടിച്ച് നിലവിളിച്ച് പിന്നിലേക്ക് ഓടി! പകുതി ജീവനുമായി പള്ളി സ്കൂളിൻ്റെ ഗേറ്റ് ചാടിക്കടന്ന് അവൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തി. അവന് സംസാരിക്കാൻ ഒട്ടും സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കിതപ്പ് കാരണം ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. അവൻ്റെ അമ്പരപ്പും പേടിയും കണ്ട് ഞങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. അവനെ പേടിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒപ്പിച്ച ഒരു കുസൃതിയായിരുന്നു സെമിത്തേരിയിൽ കണ്ട വെളിച്ചം.
ഞങ്ങൾ രാത്രിയിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപ് തന്നെ, ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത സുഹൃത്തിനെ കൂടാതെ ഞങ്ങൾ ചിലർ അവിടെ പോയിരുന്നു. തോട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ച ഒരു ആമ ഞങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ആമയുടെ പുറം തോടിൽ ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചുവച്ചു.
ആ വെളിച്ചമാണ് ഇവൻ കണ്ടു പേടിച്ചോടിയത്. ആമ മുന്നോട്ടു നടന്നപ്പോൾ വെളിച്ചവും മുന്നോട്ടുവരുന്നതായി അവനു തോന്നി!
കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓരോ തമാശ! മറ്റുള്ളവരുടെ പേടി നമുക്ക് തമാശ യാണല്ലോ. ഈയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്' എന്ന വെബ് സീരീസിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്.
നമ്മുടെ യഥാർഥ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ എസെൻസുകൾ വരാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ്. നേരത്തെ സംസാരിച്ച 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിലെ' കഥാപാത്രമായ വിഷ്ണുവില് ശബരീഷ് വർമ എന്ന യഥാർഥ വ്യക്തിയുടെ യാതൊരു സ്വഭാവ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളും ഇല്ല. അഭിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 'മറ്റൊരാളായി മാറുക' എന്നതാണല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെ മുൻനിർത്തി നോക്കുമ്പോൾ, എൻ്റെ ശൈലിയിൽ പെടാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക താൽപര്യമുണ്ട്.
ഏതുതരം കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചാലും എൻ്റെ ഒരു ശൈലി അതിൽ ഒരു ശതമാനം എങ്കിലും ഉണ്ടാകും. രൂപം കൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ശബരീഷ് തന്നെയാണല്ലോ. എങ്കിലും ഒരു 90% എങ്കിലും കഥാപാത്രമായി മാറാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഞാൻ നടത്തും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്.
പൂർണമായ രീതിയിൽ ശബരീഷ് എന്ന വ്യക്തിയെ മാറ്റി നിർത്തി അഭിനയിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ദിലീപേട്ടൻ ചെയ്ത 'കുഞ്ഞിക്കൂനൻ' പോലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ.
താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് കരുതുന്നു?
കഥാപാത്രത്തോട് ഒരുപക്ഷേ കൃത്യമായി ഇഴുകിച്ചേരുന്നു എന്ന് സംവിധായകർക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാകാം വ്യത്യസ്തമായ വേഷങ്ങൾ എന്നെ തേടി വരുന്നത്.
ദിലീപ് മുൻപ് ചെയ്ത 'കുഞ്ഞിക്കൂനൻ' പോലുള്ള, ശരീരഭാഷയിലും രൂപത്തിലും വലിയ വെല്ലുവിളിയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലേ?
അത്തരം സിനിമകൾക്കും കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും പുതിയ കാലത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. എങ്കിലും, ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചതിൽ പൂർണമായും ശബരീഷ് വർമയുടെ ശൈലി മാറ്റിനിർത്തി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട്- അതാണ് 'പ്രാവിൻകൂട് ഷാപ്പ്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ തോട്ട ബിജു.
ലോക, ഡീയെസ് ഈറെ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ പ്രശസ്തനായ മേക്കപ്പ് മാൻ റോണക്സ് ആയിരുന്നു പ്രാവിൻകൂട് ഷാപ്പിനു വേണ്ടി എന്നെ തോട്ട ബിജുവാക്കി മാറ്റിയത്. മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആയിരുന്നു റോണക്സ് കണ്ണാടി എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് നീട്ടുന്നത്. കണ്ണാടിയിൽ എൻ്റെ പ്രതിബിംബം കണ്ട് ഇത് ഞാനാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഒരല്പം സമയം എടുത്തു.
തോട്ട ബിജുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഭാഷയുടെ ശൈലി മാറ്റി. അംഗചലനങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തി. ഈ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശബരീഷ് അല്ല എന്ന് പ്രേക്ഷകരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഞാൻ നടത്തി. എങ്കിലും പൂർണമായും എൻ്റെ ശൈലി ആ കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്ന് മറക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല.
ഒരിക്കൽ കൂടി പറയട്ടെ, എൻ്റെ ശൈലിയിൽ നിന്നും മാറിയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ആളുകളായി മാറാൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ഈയൊരു പ്രവൃത്തി അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം രസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഞാൻ പൂർണമായി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്നെ തേടി വരുന്നുണ്ട്. അതിന് സംവിധായകരോടും പ്രേക്ഷകരോടും പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികളോടും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
സൗണ്ട് എൻജിനീയറിങ് പഠിച്ച താങ്കൾ പിന്നീട് അഭിനയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത യാത്രയായിരുന്നോ?
സിനിമ എന്നു പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരു സ്വപ്നം തന്നെയാണ്. സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഒരു വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഗെയിമിൽ മുന്നേറാൻ ഓരോരോ സ്റ്റേജുകൾ പിന്തുടരണം. സ്റ്റേജ് വൺ, സ്റ്റേജ് ടു, സ്റ്റേജ് ത്രീ, അങ്ങനെ...
അതിൽ സ്റ്റേജ് വൺ ആയിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു സൗണ്ട് എൻജിനീയറിങ് കോഴ്സ് പഠിക്കാം എന്നുള്ള തീരുമാനം. ഏതുവിധേനയും സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുക എന്ന ചിന്തയിൽ തന്നെയാണ് സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഒരു നടന് ഏറെ സഹായകമാകും.
പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞശേഷം ഇനി എങ്ങനെ സിനിമയിലാകാം എന്ന ചിന്തയിലാണ് ധാരാളം ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ചെയ്യുന്നത്. അതൊരുപക്ഷേ സിനിമ യാത്രയിലേക്കുള്ള സ്റ്റേജ് ടു ഗെയിം ആയിരുന്നു. ആ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് സിനിമയിൽ എത്തി.
സിനിമയിൽ എത്തിച്ചേർന്നാലും സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പൂർണത ഉണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ. സിനിമ മേഖലയിൽ നമ്മൾ വളരണം. പിന്നെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റേജ് ത്രീ ഗെയിം പ്ലാനുകളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്.
ഈ യാത്രയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സിനിമ നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പണിയാണോ എന്ന് സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ?
ഒരു കാര്യം വിശദമാക്കട്ടെ. "സിനിമ നിന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പണിയാണോ" എന്ന ചോദ്യത്തിന് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രസക്തിയില്ല. ഇതാണ് എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് എന്നോ തീരുമാനിച്ചതാണ്. കിട്ടുന്ന സിനിമയും കഥാപാത്രങ്ങളും എങ്ങനെ ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കാം എന്ന ചിന്തയാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ ശ്രമങ്ങളെ വിലയിടുന്നത് പ്രേക്ഷകരാണ്. അവരുടെ മാർക്കിന് അനുസരിച്ചാകും എൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള കരിയർ. സിനിമയിൽ അവസരം ലഭിച്ചു, നമ്മൾ നന്നായി ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. പ്രേക്ഷകരാണ് യഥാർഥ വിധികർത്താക്കൾ.
സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യുക എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ ആണല്ലോ കടന്നുപോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും വിലയിടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
താങ്കളുടെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ സൗഹൃദത്തിന്, പ്രത്യേകിച്ച് 'നേരം', 'പ്രേമം' പോലുള്ള സിനിമകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വലിയ പങ്കില്ലേ?
തീർച്ചയായിട്ടും. ഒരുപാട് വർഷം ഒരുമിച്ച് സിനിമ സ്വപ്നം കണ്ടു നടന്ന സൗഹൃദങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സിനിമയിൽ എത്തുന്നു. ആ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയിൽ ധാരാളം സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ.
പിന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ, സിനിമയിലെ സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തീവണ്ടി യാത്രയ്ക്കിടയിൽ നമ്മുടെ നേരെ എതിർവശത്തിരിക്കുന്ന അപരിചിതനായ യാത്രക്കാരനുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുന്നതുപോലെയാണ്. അയാളുമായി വളരെ പോസിറ്റീവായ ഒരു സൗഹൃദം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ആ യാത്ര നമ്മൾ ജീവിതകാലം മറക്കില്ല.
അൽഫോൺസ് പുത്രൻ, നിവിൻ പോളി തുടങ്ങി വലിയൊരു സംഘമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്ക് ആദ്യമായി കടന്നുവരുന്നത്. ജഗതിച്ചേട്ടൻ ഏതോ സിനിമയിൽ പറയുന്നതുപോലെ ഒരു സംയുക്ത സാംക്രമിക ആക്രമണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആ കടന്നുവരവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം!
ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് 'നേരം', 'പ്രേമം' തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ വലിയ വിജയം. വർഷങ്ങളായുള്ള ആ സൗഹൃദവും, ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള കടന്നുവരവും, ആദ്യ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുടെ വലിയ വിജയവും ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ ചലച്ചിത്രയാത്രയ്ക്ക് വലിയ മൈലേജാണ് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.
പാട്ട് എഴുതുന്ന നടൻ എന്ന വിശേഷണം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വളരെ കുറവാണ്. എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ അഭിനയത്തിരക്കിനിടയിലും ഗാനരചനയ്ക്ക് സമയം കണ്ടെത്തുന്നത്?
സിനിമയിൽ വന്നതിനുശേഷം എഴുത്ത് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊട്ടിമുളച്ചതല്ല. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എഴുത്തിനോട് ഒരു കമ്പം കാണിച്ചിരുന്നു. കവിതാമത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു. സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയിൽ സ്വന്തമായി പാട്ട് എഴുതി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.
അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയിൽ പാടി നടന്ന പാട്ടാണ് 'പ്രേമം' എന്ന സിനിമയിലെ 'കലിപ്പും', 'സീൻ കോൺട്ര'യും ഒക്കെ.
ആ രണ്ട് പാട്ടുകളും സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയതല്ല. ഞങ്ങൾ നാട്ടിൻപുറത്ത് കൂടി പാടി നടന്ന പാട്ടുകളാണ്. ഞങ്ങൾ നേരംപോക്കിന് പാടിക്കൊണ്ടു നടന്ന പാട്ടുകൾ സിനിമയുടെ സിറ്റുവേഷനുമായി യോജിച്ച് വന്നപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതേയുള്ളൂ.
'കലിപ്പ്' എന്ന പ്രേമത്തിലെ ഗാനം എപ്പോഴോ ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ ഒന്നിച്ചിരുന്നപ്പോൾ മനസ്സിൽ തോന്നുകയും പാടുകയും ചെയ്ത പാട്ടാണ്. 'പ്രേമം' എന്ന സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആ ഗാനം സിനിമയുടെ ഭാഗമാക്കാമെന്ന് തോന്നി. ആ പാട്ടിനെ ചലച്ചിത്രവുമായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുത്തത് അൽഫോൺസ് പുത്രൻ എന്ന സംവിധായകൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റാണ്.
ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. പലതും സിറ്റുവേഷനുകൾ യോജിച്ചുവരുന്ന സമയത്ത് പല സിനിമകളിലായി പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഞാൻ ആ കാലത്ത് ഒരു പാട്ട് എഴുതി, അത് ഈ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് കരുതി എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ.
സമയബന്ധിതമായി സിനിമകൾ തീർത്തു കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രവൃത്തി ഉപകരിക്കും. ലഭിക്കുന്ന രണ്ട് സിനിമകളിലെങ്കിലും അദ്ദേഹം നേരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുവെച്ച ഗാനത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ചിലപ്പോൾ യോജിച്ചു പോകാം. അപ്പോൾ അത്രയും സമയം ലാഭിച്ചല്ലോ.
വളരെ റെയറായി, എൻ്റെ കംഫർട്ടബിൾ സോണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം പാട്ടുകൾ എഴുതുന്ന ഒരു ഗാനരചയിതാവാണ് ഞാൻ. ഞാനൊരു മുഴുവൻ സമയ അഭിനേതാവാണ്. ഒരു ഗാനരചയിതാവായി എന്നെ തേടിവരുന്ന സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി നേരത്തെ പാട്ടെഴുതി വെക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല. എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന, എൻ്റെ വർക്ക് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിവുള്ള ഒരു സംഘത്തിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഗാനരചയിതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യം. ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയ ചില സർക്കിളുകൾ ഉണ്ട്.
എഴുതിവെച്ച പാട്ടുകൾ ചില സിനിമകളുടെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി യോജിച്ചു വന്നപ്പോൾ കൊടുത്തു എന്നതൊഴിച്ചാൽ, ബാക്കി എഴുതിയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ തന്നെയും സംഗീത സംവിധായകൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്.
'പിസ്ത'യും 'ഡബിൾ പഞ്ചി'യും എഴുതിയ ആൾ തന്നെയാണ് 'അലരെ'യും, 'മലരെ'യും, 'വാനിൽ ചന്ദ്രിക'യും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും, അടിച്ചുപൊളി പാട്ടുകളുടെ വക്താവാണ് ശബരീഷ് എന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ?
എനിക്ക് എല്ലാ ഴോണറിലും പാട്ടുകൾ എഴുതാൻ സാധിക്കും. 'ജയ ജയ ജയ ഹേ' എന്ന സിനിമയുടെ കാര്യമെടുത്ത് സംസാരിക്കാം. പാട്ടിൻ്റെ കാര്യം സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. 'ജയ ജയ ജയ ഹേ' സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിപിൻ ദാസ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്—അതാണ് 'അന്താക്ഷരി' എന്ന ചിത്രം.
ഇനി ആ സിനിമയിലെ പാട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ, ഈ പടത്തിൻ്റെ സംഗീതസംവിധായകൻ അങ്കിത് മേനോൻ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. സംവിധായകനും അടുത്ത സുഹൃത്ത് തന്നെ. ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അങ്കിത്തിനെ കാണാൻ പോവുകയും അവിടെ തങ്ങാറുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ചെന്ന സമയത്ത് 'ജയ ജയ ജയ ഹേ' എന്ന സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് അങ്കിത്ത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ആ സിറ്റുവേഷന് യോജിക്കുന്ന തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ പറയടോ എന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് തൽക്ഷണം "പോരാട്ടം എന്നാൽ അല്ല ഗാന്ധി. അടിമുടി ഇവൾ വിജയശാന്തി" എന്ന വരികൾ ജന്മമെടുക്കുന്നത്. വെറുതെ പെട്ടെന്ന് പാടിയ വരികളാണ് അത്.
അങ്കിത്തിന് വരികൾ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടമായി. എൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സംവിധായകനെ കേൾപ്പിച്ചു. എല്ലാം മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് നടക്കുന്നത്. സംവിധായകനും പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതോടെയാണ് 'ഡബിൾ പഞ്ച്' എന്ന ഗാനം ആ സിനിമയിൽ കടന്നുവരുന്നത്.
നോക്കൂ, കാലഘട്ടം പാട്ടുകളുടെ സൃഷ്ടിയിലും വൊക്കാബലറിയിലും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. 90-കളിലാണ് ഞാൻ പാട്ട് എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. 'പ്രേമത്തിലെ' 'സീൻ കോൺട്ര'യും 'കലിപ്പും' ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു.
ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിച്ചാലും സിനിമയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ സ്വീകരിക്കില്ലായിരുന്നു. കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് പാട്ടുകൾ എഴുതാൻ സാധിച്ചതാണ് എനിക്ക് ഗുണകരമായത്.
