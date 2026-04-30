Published : April 30, 2026 at 12:23 PM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാളത്തിലെ ത്രില്ലർ സിനിമകളുടെ കുലപതി എസ്.എൻ സ്വാമി പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിൽ. കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വേറിട്ടൊരു പ്രമേയവുമായാണ് തൻ്റെ പുതിയ സൃഷ്ടി എത്തുകയെന്ന് അദ്ദേഹം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി. സിനിമയിലെ മാറുന്ന ട്രെൻഡുകളെയും സാങ്കേതിക വിദ്യകളെയും ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഈ രംഗത്ത് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സൂപ്പർതാരങ്ങളല്ല, കഥയാണ് താരം
ഇന്നത്തെ സിനിമകൾക്ക് സൂപ്പർതാരങ്ങളുടെ പിൻബലം വേണമെന്നില്ലെന്ന് എസ് എൻ സ്വാമി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഹോളിവുഡിലും സ്ഥിതി സമാനമാണ്. "സമീപകാലത്ത് ഇറങ്ങിയ 'മൈക്കിൾ' എന്ന സിനിമ ഞാൻ കണ്ടു. അതിൽ എനിക്ക് മുഖപരിചയമുള്ള ഒരാൾ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സിനിമ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ക്രെഡിറ്റ്സ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും പുതുമുഖങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. ആ സിനിമ ലോകം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. സിനിമയെ വിജയിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കഥയും ആവിഷ്കാരവുമാണ്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 'വാഴ 2' എന്ന ചിത്രത്തിലെ മികച്ച തിരക്കഥയെയും സംവിധാനത്തെയും താരങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.
പരാജയങ്ങൾ സ്വാഭാവികം
അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ചില ചിത്രങ്ങളുടെ പരാജയത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം മനസ്സ് തുറന്നു. "സിനിമയുടെ വിജയവും പരാജയവും ആപേക്ഷികമാണ്. കരിയറിൽ ആദ്യമായിട്ടല്ല സിനിമകൾ പരാജയപ്പെടുന്നത്. വലിയ വിജയങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചിരുന്ന സമയത്തും പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അഭിനേതാവ്, സംവിധായകൻ, തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്നിവരുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഫലമാണ് ഒരു സിനിമ. ഇതിൽ ആർക്ക് പാളിച്ച സംഭവിച്ചാലും അത് സിനിമയെ ബാധിക്കും. പരാജയങ്ങളിൽ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംവിധായകർ തന്നെ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളാകുന്നതാണ് പുതിയകാലത്തെ സിനിമകളുടെ വിജയരഹസ്യമെന്നും അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കുന്നു. സ്വന്തം ആശയമാകുമ്പോൾ സംവിധായകന് കൂടുതൽ ഇൻവോൾമെൻ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നും അത്തരം സിനിമകൾക്ക് മൂല്യം കൂടുതലായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പുതിയ ചിത്രം: ഒരു സൂപ്പർസ്റ്റാർ സിനിമയല്ല
ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന സിബിഐ സീരീസിൻ്റെ തുടർച്ചയാണോ പുതിയ ചിത്രം എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടി അദ്ദേഹം നൽകി. "എന്തായാലും ഇപ്പോൾ എഴുതുന്നത് ഒരു സൂപ്പർസ്റ്റാർ സിനിമയല്ല." ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
