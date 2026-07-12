'സ്വരമേ ഇനി മൗനം'... കണ്ണീരോടെ എസ് ജാനകിയമ്മയ്ക്ക് അന്ത്യയാത്ര
സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് കനിയനഹുണ്ടി ഫാം ഹൗസിൽ ആയിരുന്നു.
Published : July 12, 2026 at 5:54 PM IST
മൈസൂരു: പതിറ്റാണ്ടുകളോളം സംഗീതാസ്വാദകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ എസ്. ജാനകിയമ്മയ്ക്ക് മൈസൂരിൽ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ അന്ത്യയാത്ര. വന് ജനാവലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തില് ആ നാദവിസ്മയത്തെ അഗ്നിനാളങ്ങള് ഏറ്റുവാങ്ങി. തെലുങ്ക് ബ്രാഹ്മണ ആചാര പ്രകാരമായിരുന്നു സംസ്കാരം. ചെറുമകള് ചിതയ്ക്ക് തീ കൊളുത്തി. സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് കനിയനഹുണ്ടി ഫാം ഹൗസിൽ ആയിരുന്നു. ജാനകിയമ്മയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമായിരുന്നു ഇവിടെ സംസ്കാരം നടത്തിയത്.
സംസ്കാര ചടങ്ങുകള് വീക്ഷിക്കാന് തൊട്ടടുത്തുള്ള മരങ്ങളിലും മറ്റും കയറിയിരിക്കുന്ന ആരാധകരും ജാനകിയമ്മയുടെ അന്ത്യയാത്രയിലെ വേറിട്ട കാഴ്ചയായി. സിനിമ, രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖര് അന്ത്യയാത്രയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനെത്തിയിരുന്നു. കേരളത്തില് നിന്നുള്ള സിനിമ സംഗീത പ്രവര്ത്തകര് രാവിലെ തന്നെ മൈസുരുവിലെത്തി.
രാവിലെ മുതൽ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ വൻജനാവലിയാണ് എത്തിയത്. സംഗീതലോകത്തെയും സിനിമാരംഗത്തെയും പ്രമുഖരും രാഷ്ട്രീയ-സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിരവധി പേര് അന്ത്യാഞ്ജലി അര്പ്പിച്ചു. കേരളത്തിന് വേണ്ടി മന്ത്രി റോജി എം ജോണ് ഭൗതികദേഹത്തില് ആദരവ് അര്പ്പിച്ചു.
രാവിലെ 8 മണിക്ക് പൊതുദർശനം ആരംഭിച്ചു. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കും പിന്നാലെ ആരാധകരുടെ നീണ്ട നിരയും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.രാവിലെ 9.15: വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഗീതജ്ഞരും സിനിമാതാരങ്ങളും എത്തിത്തുടങ്ങി. ജാനകിയമ്മയുടെ ഗാനങ്ങൾ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഴങ്ങുന്നതിനിടെ വികാരഭരിതമായ അന്തരീക്ഷം. രാവിലെ 10.00 കർണാടക സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു.
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എസ് ജാനകിയുടെ മൃതദേഹത്തിന് മുന്നിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ടായിരുന്നു ഗായിക കെ എസ്. ചിത്ര അമ്മയ്ക്ക് യാത്രമൊഴിയേകിയത്. ഗായികയായ സുജാതയും കണ്ണീരോടെയാണ് പ്രിയഗായികയ്ക്ക് അന്തിമോപചാരം അര്പ്പിച്ചത്.
ആറ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട സംഗീതജീവിതത്തിൽ മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി തുടങ്ങി നിരവധി ഭാഷകളിലായി ആയിരക്കണക്കിന് ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച ജാനകിയമ്മയുടെ ശബ്ദം തലമുറകളുടെ ഓർമ്മകളുടെ ഭാഗമാണ്. ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയ അവർ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംഗീതത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായി എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും.
ജാനകിയമ്മയുടെ വിയോഗത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആരാധകരും സംഗീതപ്രേമികളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. "സ്വരങ്ങൾ അവസാനിക്കില്ല, ജാനകിയമ്മ എന്നും ഗാനങ്ങളിലൂടെ ജീവിക്കും" എന്ന സന്ദേശങ്ങളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്.
ശ്വസനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് മൈസൂരു അപ്പോളോ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 7.30 ഓടെയായിരുന്നു അന്ത്യം. മരണവിവരം കൊച്ചുമകള് അപ്സര വിദ്യുലയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത്.
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