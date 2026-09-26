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വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു; മൂന്നാം വരവിനൊരുങ്ങി എസ് ക്യൂബ് ഫിലിംസ്

രത്തീന, സുഹാസ്, ഷറഫു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ രചന നിർവഹിക്കുന്നത്.

VISMAYA MOHANLAL VISMAYA MOHANLAL UPCOMING FILM DIRECTOR ARUN BOSE
Vismaya Mohanlal (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2026 at 9:58 AM IST

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'തുടക്കം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വെള്ളിത്തിരയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച് ശ്രദ്ധ നേടിയ വിസ്‌മയ മോഹൻലാലിന്‍റെ രണ്ടാം ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ‘ലൂക്ക’ ഒരുക്കിയ അരുൺ ബോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിലാണ് വിസ്‌മയ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയവും പുതുമയാർന്ന അവതരണവും കോർത്തിണക്കിയ സിനിമാനുഭവമായിരിക്കും ചിത്രമെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വിസ്‌മയ മോഹന്‍ലാല്‍ തന്നെയാണ് ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചത്. രണ്ട് ചെടിച്ചട്ടികള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്ന് പുഞ്ചിരിയോടെ നോക്കുന്ന വിസ്‌മയയെയാണ് പോസ്റ്ററില്‍ കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്.

രത്തീന, സുഹാസ്, ഷറഫു എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ രചന നിർവഹിക്കുന്നത്. ‘വരത്തൻ’, ‘വൈറസ്’, ‘റൈഫിൾ ക്ലബ്’ തുടങ്ങിയ ശ്രദ്ധേയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയവരാണ് സുഹാസും ഷറഫുവും. ഇവര്‍ക്കൊപ്പം ചേരുന്നതോടെ ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥയും പ്രമേയവും പ്രേക്ഷകർക്ക് ആകാംക്ഷ നൽകുന്നതാണ്. പുഴു, പാതിരാത്രി എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ രത്തീനയുടെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്നതാണ്.

'ഉയരെ', 'ജാനകി ജാനേ' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം എസ് ക്യൂബ് ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറിൽ ഷെനുഗ, ഷെഗ്‌ന, ഷെർഗ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. അതേസമയം, ‘മാർക്കോ’, ‘കാട്ടാളൻ’ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ക്യൂബ്‌സ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സ് നിർമിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണിത്.

സാമുവൽ ഹെന്റിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. മഹേഷ് ഭുവനേന്ദ് എഡിറ്റിങ്ങും ഹിഷാം അബ്ദുൾ വഹാബ് സംഗീതസംവിധാനവും നിർവഹിക്കും. ആഷിഖ് എസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനറായും സമീറ സനീഷ് വസ്ത്രാലങ്കാരവും നിർവഹിക്കും. ശ്രീനാഥ് പി. എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറും സജി പെരുമ്പാവൂർ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറുമാണ്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ പൂജ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും. ചിത്രത്തിന്‍റെ പേരോ മറ്റ് പ്രധാന വിവരങ്ങളോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അണിയറപ്രവർത്തകർ പിന്നീട് പുറത്തുവിടും.

മോഹൻലാലിന്‍റെ മകൾ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, സ്വന്തം പ്രകടനത്തിലൂടെയും ശ്രദ്ധ നേടിയ വിസ്‌മയയുടെ ആദ്യ ചിത്രമായ ‘തുടക്കം’ തിയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച പ്രതികരണം നേടിയിരുന്നു. അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമെന്ന നിലയിൽ ചിത്രം 50 കോടി ക്ലബ്ബിലും ഇടം നേടിയതാണ്. ഒ.ടി.ടി റിലീസിനും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്.

‘തുടക്കം’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ വിസ്മയയുടെ പ്രകടനം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ, രണ്ടാം ചിത്രത്തിലൂടെ താരം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കഥാപാത്രവും പ്രേക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. ‘ലൂക്ക’യിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ അരുൺ ബോസും സുഹാസ്–ഷറഫു കൂട്ടുകെട്ടും രത്തീനയും ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും പുതിയ സിനിമയ്ക്കുണ്ട്.

എസ്. ക്യൂബ്‌സ് ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ഒരുങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ ആകാംക്ഷയാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്കുള്ളത്. യുവതാരത്തിന്‍റെ രണ്ടാം ചിത്രം തുടക്കം പോലെ ആക്ഷന്‍ നിറഞ്ഞതായിരിക്കുമോയെന്നാണ് ആരാധകര്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

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VISMAYA MOHANLAL
VISMAYA MOHANLAL UPCOMING FILM
DIRECTOR ARUN BOSE
VISMAYA MOHANLAL SECOND MOVIE

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