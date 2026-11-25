നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ ആദ്യ പാക് സീരീസ് ഇന്ത്യയിൽ വേണ്ട; വിലക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകി സിനിമാ സംഘടനകൾ
ഫവാദ് ഖാൻ, മഹിറ ഖാൻ, സനം സയീദ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്ന ‘ജോ ബച്ചേ ഹേൻ സാങ് സമേത് ലോ എന്ന സീരീസിനെതിരെയാണ് സിനിമാ മേഖലയിലെ സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്
By PTI
Published : November 25, 2026 at 6:21 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ ആദ്യ പാകിസ്താൻ ഒറിജിനൽ വെബ് സീരീസ് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഇന്ത്യയിൽ വിവാദം. ഫവാദ് ഖാൻ, മഹിറ ഖാൻ, സനം സയീദ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്ന ‘ജോ ബച്ചേ ഹേൻ സാങ് സമേത് ലോ’ എന്ന സീരീസിനെതിരെയാണ് സിനിമാ മേഖലയിലെ സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സീരീസ് ഇന്ത്യയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രണ്ട് പ്രമുഖ സിനിമാ സംഘടനകൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തയച്ചു. ഡിസംബർ നാലിന് റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സീരീസിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ലഭ്യത സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ വ്യക്തതയില്ല. പാകിസ്താനിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും മാത്രമാണോ സീരീസ് റിലീസ് ചെയ്യുകയെന്ന കാര്യത്തിലും ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമില്ല.
ഓൾ ഇന്ത്യ സിനിമാ വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ സിനിമ എംപ്ലോയീസ് എന്നീ സംഘടനകളാണ് സീരീസിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ പാകിസ്താൻ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കും സ്ട്രീമിങ് സേവനങ്ങൾക്കും നിർദേശം നൽകിയിരുന്നുവെന്നാണ് സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
2025 മേയ് എട്ടിന് മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദേശത്തിൽ വെബ് സീരീസുകൾ, സിനിമകൾ, ഗാനങ്ങൾ, പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങി പാകിസ്താനിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ നിർദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായിരിക്കും പുതിയ പാക് സീരീസ് ഇന്ത്യയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ സിനിമാ വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിനും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇന്ത്യയ്ക്കും കത്തിന്റെ പകർപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പാകിസ്താനെ 'ഭീകരരാജ്യം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സംഘടന, പുൽവാമ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ പാകിസ്താൻ കലാകാരന്മാർക്ക് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കാര്യവും കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പഹൽഗാം ആക്രമണത്തിന് ശേഷം പാകിസ്താൻ കലാകാരന്മാർക്കും ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയെന്നും സംഘടന പറഞ്ഞു.
ടെലിവിഷൻ, സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ എന്നിവയിലൂടെ പാകിസ്താൻ ഉള്ളടക്കങ്ങളോ കലാകാരന്മാരുടെ സൃഷ്ടികളോ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന ശക്തമായതും സ്ഥിരവുമായ നിയമം വേണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഘടനാ പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് ശ്യാംലാൽ ഗുപ്തയാണ് കത്തിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്.
32 സംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ സിനി എംപ്ലോയീസ് വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്താൻ വിനോദ ഉള്ളടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കണമെന്നും ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ സർക്കാർ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു. പുതിയ പാകിസ്താൻ സീരീസ് ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നീക്കം അടിയന്തരമായി പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തിലെ ആവശ്യം.
പാകിസ്താനിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തികളോ സംഘടനകളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംഗീത പരിപാടികൾ, സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ, വിനോദ പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയവയിൽ പങ്കെടുക്കുകയോ പ്രദർശനം നടത്തുകയോ പ്രചാരണം നടത്തുകയോ സ്പോൺസർ ചെയ്യുകയോ അവയുമായി സഹകരിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് അംഗങ്ങൾക്കും അനുബന്ധ സംഘടനകൾക്കും ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ സിനി എംപ്ലോയീസ് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
സീരീസ് ഇന്ത്യയിൽ റിലീസ് ചെയ്താൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ എല്ലാ പ്രോജക്ടുകളുടെയും ചിത്രീകരണം തടയുമെന്ന് നേരത്തെ എഫ് ഡബ്ല്യു ഐ സി ഇ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. പാകിസ്താൻ സീരീസിനോട് എതിർപ്പുണ്ടെന്നും രാജ്യത്തിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണനയെന്നും പാകിസ്താൻ കലാകാരന്മാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ സ്വാഗതമില്ലെന്നും സംഘടനാ പ്രസിഡന്റ് ബി എൻ തിവാരി മാധ്യമത്തോട് പ്രതികരിച്ചു.
ഫവാദ് ഖാനും മഹിറ ഖാനും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു; പ്രണയവും വൈകാരിക സംഘർഷങ്ങളും പ്രമേയം
ഫർഹത്ത് ഇഷ്തിയാഖിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട ഉറുദു നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ‘ജോ ബച്ചേ ഹേൻ സാങ് സമേത് ലോ’ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകർക്കും സുപരിചിതരായ പാകിസ്താൻ താരങ്ങളാണ് സീരീസിൽ ഒന്നിക്കുന്നത്.
‘ഹംസഫർ’ എന്ന ജനപ്രിയ സീരീസിലൂടെ ഒരുമിച്ചെത്തിയ ഫവാദ് ഖാനും മഹിറ ഖാനും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ സീരീസിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന്. ‘സിന്ദഗി ഗുൽസാർ ഹൈ’, ‘ബർസാഖ്’ എന്നീ പ്രോജക്ടുകളിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ഫവാദ് ഖാനും സനം സയീദും പുതിയ സീരീസിലുമുണ്ട്. മോമിന ദുറൈദ് സംവിധാനം ചെയ്യുകയും നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സീരീസിൽ അഹദ് റസ മിർ, ഇഖ്റ അസീസ്, ഹാനിയ ആമിർ, ഹംസ അലി അബ്ബാസി എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു.
ഹാർവാർഡിൽ നിയമപഠനം നടത്തുന്ന സിക്കന്ദർ ഷെഹരിയാർ എന്ന യുവാവിനെയും ലിസ എന്ന കഴിവുറ്റ കലാകാരിയെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് കഥ വികസിക്കുന്നത്. വൈകാരികമായ ആഘാതങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന സിക്കന്ദറിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറ്റലിയിൽ വെച്ചാണ് ലിസ കടന്നുവരുന്നത്. ഇരുവരുടെയും കൂടിക്കാഴ്ചയോടെ പ്രണയം, ഹൃദയവേദന, കുടുംബപരമായ സംഘർഷങ്ങൾ, വൈകാരിക വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവ നിറഞ്ഞ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു. സീരീസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററിനൊപ്പം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പങ്കുവെച്ച വാചകവും ശ്രദ്ധേയമാണ്: 'മൂന്ന് തലമുറകൾ, ആറ് പ്രണയകഥകൾ, ഒരേയൊരു ചോദ്യം: നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രണയം മതിയാകുമോ?' ട്രെയിലർ ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങിയെങ്കിലും ഡിസംബർ നാലിന് പ്രഖ്യാപിച്ച റിലീസിൽ ഇന്ത്യയും ഉൾപ്പെടുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.
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