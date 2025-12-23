130ലധികം പുരസ്കാരങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ മുംബൈയിലും; മലയാളത്തിന് അഭിമാനമായി 'റോട്ടൻ സൊസൈറ്റി'
ജിഷ്ണു ദേവ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ഭ്രാന്തൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കഥ പറയുന്നു. പശ്ചാത്തല സംഗീതമില്ലാതെ ശബ്ദ വിന്യാസത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. സിനിമ 2026ൽ റിലീസ് ചെയ്യും.
ആറാമത് മുംബൈ ഇൻഡി ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം മലയാളത്തിൽ നിന്നുള്ള 'റോട്ടൻ സൊസൈറ്റി' സ്വന്തമാക്കി. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി എസ് എസ് ജിഷ്ണു ദേവ് ആണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ നർമത്തിൻ്റെ മേമ്പൊടിയോടെയാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
130ൽ അധികം പുരസ്കാരങ്ങൾ
ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും സംവിധായകനുമായ കമൽ സ്വരൂപ് നേതൃത്വം നൽകിയ ജൂറി പാനലാണ് ചിത്രത്തെ മികച്ച സിനിമയായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. സ്വതന്ത്ര സിനിമകൾക്ക് മാത്രമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചലച്ചിത്രോത്സവമാണ് മുംബൈ ഇൻഡി ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ. വിവിധ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളകളിൽ നിന്നായി 130ൽ അധികം പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇതിനോടകം റോട്ടൻ സൊസൈറ്റിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജൂറിയുടെ വിലയിരുത്തൽ
സ്വതന്ത്ര സിനിമകളുടെ മാതൃകാപരമായ സൃഷ്ടിയാണ് റോട്ടൻ സൊസൈറ്റിയെന്ന് ജൂറി അംഗങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ചിത്രത്തിൻ്റെ ആശയത്തിന് സമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനശക്തിയുണ്ട്. സിനിമ അവസാനിച്ച ശേഷവും പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാൻ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചുവെന്നും പുരസ്കാര നിർണയത്തിന് ശേഷം ജൂറി വിലയിരുത്തി.
വേറിട്ട പ്രമേയം
ഒരു ടെലിവിഷൻ റിപ്പോർട്ടറുടെ കാമറ എവിടെയോ വച്ച് നഷ്ടപ്പെടുന്നതും തുടർന്ന് അത് യാദൃച്ഛികമായി സമൂഹത്തിൽ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു ഭ്രാന്തന് ലഭിക്കുന്നതുമാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം. ഭ്രാന്തൻ്റെ കൈയിൽ കിട്ടുന്ന കാമറയിലൂടെ പകർത്തുന്ന കാഴ്ചകളും അയാൾ കടന്നുപോകുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് സിനിമ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.
അണിയറ പ്രവർത്തകർ
ടി സുനിൽ പുന്നക്കാട് ആണ് ചിത്രത്തിൽ ഭ്രാന്തൻ്റെ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. പ്രിൻസ് ജോൺസൺ ആണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രതിനായകൻ. മാനസപ്രഭു, രമേഷ് ആറ്റുകാൽ, സുരേഷ് എം വി, ഗൗതം എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വരാഹ ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ ജിനു സെലിൻ ആണ് നിർമാണം. സ്നേഹൽ റാവു, ഷൈൻ ഡാനിയേൽ എന്നിവർ സഹനിർമാതാക്കളാണ്.
സാങ്കേതിക തികവ്
പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഇല്ലെന്നതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ശബ്ദ വിന്യാസത്തിനാണ് ചിത്രം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. സാബു ആണ് സൗണ്ട് ഇഫക്ട്സ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീവിഷ്ണു ജെ എസ് ആണ് ശബ്ദമിശ്രണവും സൗണ്ട് ഡിസൈനും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രജിൻ ഡിസൈൻസ് ആണ് പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ. അജയ് തുണ്ടത്തിൽ ആണ് പിആർഒ. ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സിനിമകളുടെ ഇടയിൽ ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധ നേടിയ ചിത്രം 2026ൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തും.
