ETV Bharat / entertainment

പൊലീസ് വേഷത്തില്‍ റോഷന്‍ മാത്യു; എം പത്മകുമാറിന്‍റെ ഉയിര്‍ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ പുറത്ത്

ജോസഫ്, ശിക്കാര്‍, വര്‍ഗം, വാസ്തവം എന്നീ ഹീറ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം അന്‍ഷാദ് എന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ യഥാര്‍ഥ സംഭവങ്ങളെ ആസ്‌പദമാക്കി എം പത്മകുമാര്‍ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഉയിര്‍.

uyir first Look poster released (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 28, 2026 at 10:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

റോഷന്‍ മാത്യുവിനെ നായകനാക്കി എം പത്മകുമാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റില്‍ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്ത്. ഉയിര്‍ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തില്‍ റോഷന്‍ മാത്യുവിന്‍റെ ക്ലോസപ്പ് ലുക്കും ബൈജു സന്തോഷ്, ശ്രുതി മേനോൻ അടക്കമുള്ള അഭിനേതാക്കളും റോഷനോടൊപ്പം പോസ്റ്ററിലുണ്ട്.

വിശാലമായ റോഡിൽ കൂടി പാഞ്ഞുവരുന്ന ഏതാനം ബൈക്കുകളും പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാണാം. പ്രേക്ഷകരിൽ കൗതുകവും ആകാംക്ഷയും ജനിപ്പിക്കുന്ന പോസ്റ്ററാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയ പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

വൗ സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിൽ സന്തോഷ് ത്രിവിക്രമൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ നിഖിൽ. കെ. മേനോനാണ് .

വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് മലബാറിൽ നടന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി പൂർണ്ണമായും റിയലിസ്റ്റിക്കും ഇമ്മോഷണൽ ക്രൈം ത്രില്ലറായിട്ടാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ അവതരണം.

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ ധര്‍മടം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ പ്രൊബേഷന്‍ കാലയളവില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന സബ് ഇന്‍സ്പെക്‌ടര്‍ അജീബ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് റോഷന്‍ മാത്യ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെലിവിഷന്‍ രംഗത്ത് മലയാളികള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ ഗായകന്‍ നിഖില്‍ കെ മേനോനും ഇല വീഴാ പൂഞ്ചിറയുടെ സഹ എഴുത്തുകാരനും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ ഷാജി മാറാടും ചേര്‍ന്നാണ്.

ചിത്രത്തിൽ ശ്രുതി മേനോൻ ആണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. ബൈജു സന്തോഷ് , അതുല്യ ചന്ദ്രൻ , വിനീത് തട്ടിൽ, ഷാജു ശ്രീധർ, എന്നിവരോടൊപ്പം , തമിഴ്, മലയാളം ഭാഷകളിൽ ശ്രദ്ധേയരായ ഹരീഷ് , വിനോദ് സാഗർ എന്നിവരും ബോളിവുഡിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളായ സെയ്യാമി ഖേറും , മഹേഷ് ഷെട്ടിയും കൂടാതെ മാസ്റ്റർ ആര്യൻ എസ് പൂജാരി ,ബേബി മിത്രാ സഞ്ജയ് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു

ഷിബു ചക്രവർത്തി, സന്തോഷ് വർമ്മ എന്നിവരുടെ ഗാനങ്ങൾക്ക് മണികണ്ഠൻ അയ്യപ്പ ഈണം പകർത്തിരിക്കുന്നു. ഛായാഗ്രഹണം - അജയ് ഡേവിഡ് കാച്ചപ്പിള്ളി, എഡിറ്റിംഗ് - രഞ്ജൻ ഏബ്രഹാം, കലാസംവിധാനം - സാബുറാം മേക്കപ്പ് - പി.വി. ശങ്കർ, കോസ്റ്റ്യും - ഡിസൈൻ- അയിഷസഫീർസേട്ട്, നിശ്ചല ഛായാഗ്രഹണം - ശ്രീജിത്ത് ചെട്ടിപ്പടി, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ -കെ.ജെ. വിനയൻ, അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടേർസ് - പ്രസാദ് യാദവ്, ഗോപൻ കുറ്റ്യാനിക്കാട്, സജി മുണ്ടൂർ.

ചിത്രത്തിന്‍റെ സഹ സംവിധാനം നിര്‍വഹിക്കുന്നത് ആകാശ് എം, കിരൺ ചന്ദ്രശേഖരൻ, രാഹുൽ , ഉണ്ണി വരദം എന്നിവരാണ്. ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ - ആശിഷ് പാല, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജേഴ്സ് - അനിൽ ആസാദ്, അനിൽ നമ്പ്യാർ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്കുട്ടീവ്- പ്രതാപൻ കല്ലിയൂർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - പ്രവീൺ.ബി.മേനോൻ , പി ആര്‍ ഒ വാഴൂര്‍ ജോസ്.

uyir Location Photos (Special Arrangement)

കൂർഗ്, കണ്ണൂർ, തലശ്ശേരി ,മുംബൈ , പാലക്കാട് , എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം. വൗ സിനിമാസ് ആണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിക്കുന്നത്. സിനിമ ഉടന്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

TAGGED:

ROSHAN MATHEW
M PADMAKUMAR DIRECTOR
UYIR MALAYALAM MOVIE
M PADMAKUMAR MOVIES
UYIR FIRST LOOK POSTER RELEASED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.