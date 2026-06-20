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ഉദ്വേഗഭരിതമാക്കുന്ന മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ ! എം പത്മകുമാറിന്‍റെ ക്രൈം ത്രില്ലര്‍ ചിത്രം; ഉയിര്‍ ടീസര്‍ പുറത്ത്

'ജോസഫ്' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും പൊലീസ് കഥയുമായി എത്തുകയാണ് സംവിധായകന്‍ എം പത്മകുമാര്‍.

UYIR MOVIE OFFICIAL TEASER M PADMAKUMAR ROSHAN MATHEW MALAYALAM CRIME THRILLER MOVIE
Uyir (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 20, 2026 at 10:02 AM IST

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ക്രൈം ത്രില്ലര്‍ ചിത്രങ്ങോട് മലയാളി പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് എന്നും പ്രിയമാണ്. ചിത്രത്തിന്‍റെ അവതരണ ശൈലിയും കാസ്റ്റിംഗുമെല്ലാം അവരെ വളരെയധികം ത്രില്ലടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ 'ഉയിര്‍' എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ആവേശഭരിതമായ ടീസര്‍ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍.

മലയാള സിനിമാസ്വാദകര്‍ക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ സംവിധായകനാണ് എം പത്മകുമാര്‍. ജോസഫ്, ശിക്കാര്‍, വര്‍ഗം, വാസ്‌തവം എന്നീ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം എം പത്മകുമാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ത്രില്ലര്‍ ചിത്രമാണ് 'ഉയിര്‍'.

റോഷന്‍ മാത്യു കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം അന്‍ഷാദ് എന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ യഥാര്‍ഥ സംഭവങ്ങളെ ആസ്‌പദമാക്കിയാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ധർമടം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രൊബേഷൻ കാലയളവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ അജീബ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് റോഷൻ മാത്യു അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ധര്‍മടം പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന ടീസര്‍ ദുരൂഹമായ ഒരു മരണവും തുടര്‍ന്നുള്ള അന്വേഷണവുമാണ് ടീസറില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കിണറ്റില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണവും അത് ജില്ലയിലെ സ്ത്രീകളുടെ തിരോധാന കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരവും ടീസറില്‍ ചര്‍ച്ചയാവുന്നുന്നു. പൂർണ്ണമായും റിയലിസ്‌റ്റിക്ക്, ഇമോഷണൽ ക്രൈം ത്രില്ലർ ഡ്രാമയായിട്ടാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ അവതരണം. നിരവധി വഴിത്തിരിവുകളും, ദുരൂഹതകളും ഈ ചിത്രത്തെ ഏറെ ഉദ്വേഗഭരിതമാക്കുന്നമെന്ന സൂചനയാണ് ടീസര്‍ നല്‍കുന്നത്.

വൗ സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറിൽ സന്തോഷ് ത്രിവിക്രമൻ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് മലയാളികൾക്ക് ഗായകൻ നിഖിൽ കെ. മേനോനും, 'ഇല വീഴാ പൂഞ്ചിറ'യുടെ സഹ തിരക്കഥാകൃത്തും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ ഷാജി മാറാടും ചേർന്നാണ്. ജൂൺ 26ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കും.

ബൈജു സന്തോഷ്, വിനീത് തട്ടിൽ, ദിവ്യ എം നായർ, സന്തോഷ് ത്രിവിക്രമൻ, ഷാജു ശ്രീധർ, ശ്രീകാന്ത് മുരളി, വിനോദ് സാഗർ, അതുല്യ ചന്ദ്ര, ശ്രുതി മേനോൻ എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

അജയ് ഡേവിഡ് കാച്ചപ്പിള്ളിയാണ് ഛായാഗ്രഹണം. മണികണ്ഠൻ അയ്യപ്പ സംഗീതവും പശ്ചാത്തല സംഗീതവും നിര്‍വഹിക്കുന്നു, രഞ്ജൻ എബ്രഹാം എഡിറ്റിങ്ങും നിർവഹിക്കുന്നു. ഷിബു ചക്രവർത്തി, സന്തോഷ് വർമ എന്നിവർക്ക് പുറമെ, മഹാകവി സുബ്രഹ്‌മണ്യ ഭാരതിയാരുടെ വംശപരമ്പരയിലെ നാലാം തലമുറക്കാരൻ കൂടിയായ നിരഞ്ജൻ ഭാരതിയും ഉമേഷ് പിലിക്കുഡേലുവുമാണ് ഗാനരചയിതാക്കള്‍.

നേരത്തെ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്കും സെക്കന്‍ഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററുമൊക്കെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. റോഷൻ മാത്യു, ബൈജു സന്തോഷ്, രാഷസൻ ഫെയിം വിനോദ് സാഗർ, ശ്രുതി മേനോൻ എന്നിവരെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പോസ്റ്ററാണ് സെക്കന്‍റ് ലുക്കായി പുറത്തുവിട്ടത്.

പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ: സാബുറാം, പ്രൊമോ സോങ്ങ്: ചാൾസ് നസ്രേത്ത്, മേയ്ക്കപ്പ്: പി.വി. ശങ്കർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ: ആയിഷ ഷഫീർ സെയ്ത്, സ്റ്റണ്ട്‌സ്: തവസി രാജ്, ക്രിയേറ്റീവ് ഹെഡ്: നിഖിൽ കെ. മേനോൻ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: അരുൺ വർമ്മ, വി.എഫ്.എക്‌സ്: ശരത് വിനു, വിഷ്വൽ പ്രൊമോഷൻസ്: സ്നേക്ക്പ്ലാന്റ് എൽ.എൽ.പി, പി.ആർ.ഒ: വാഴൂര്‍ ജോസ്.

കൂർഗ്, കണ്ണൂർ, തലശ്ശേരി ,മുംബൈ , പാലക്കാട് , എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത്.

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UYIR MOVIE OFFICIAL TEASER
M PADMAKUMAR
ROSHAN MATHEW
MALAYALAM CRIME THRILLER MOVIE
UYIR MOVIE OFFICIAL TEASER

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