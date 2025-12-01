ദൃശ്യത്തിലെ രഹസ്യം അറിയുന്നത് തിയേറ്ററില്വച്ച്; റേച്ചലിലൂടെ ചോക്ലേറ്റ് ബോയ് ഇമേജ് ബ്രേക്കിങ്ങിനൊരുങ്ങി റോഷൻ ബഷീര്
പുതിയ സിനിമയായ റേച്ചലിൻ്റെയും കരിയറില് വഴിത്തിരിവായ ദൃശ്യത്തിൻ്റെയും വിശേഷങ്ങളുമായി സൗദി അറേബ്യയിൽനിന്ന് ഓൺലൈനിലൂടെ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു റോഷന്
Published : December 1, 2025 at 7:41 PM IST
അക്കി വിനായക്
പ്ലസ് ടു എന്ന സിനിമയിലെ വജ്രക്കണ്ണുകളുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ബോയ് ആയും, പിന്നീട് ദൃശ്യത്തിലെ വരുൺ പ്രഭാകർ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെയും മലയാളിക്ക് സുപരിചിതനാണ് റോഷൻ ബഷീര്. ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം, ഹണി റോസ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന റേച്ചൽ എന്ന സിനിമയിലെ ശക്തമായ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുകയാണ് ഈ യുവതാരം. സൗദി അറേബ്യയിൽനിന്ന് ഓൺലൈനിലൂടെ ഇ ടിവി ഭാരതുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ റോഷന് പങ്കുവെക്കാൻ വിശേഷങ്ങൾ ഏറെയുണ്ടായിരുന്നു.
ഹണി റോസ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന റേച്ചൽ എന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് തുടങ്ങാമോ?
റേച്ചൽ എന്ന സിനിമയെ ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ, വലിയ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ്. ഇതിൻ്റെ കഥയ്ക്ക് ഒരു പ്രതികാര സ്വഭാവമുണ്ട്. ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തു വന്ന സിനിമകളിൽനിന്ന് വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമാണ് റേച്ചലിലെ എൻ്റെ കഥാപാത്രം. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളുടെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് കടന്നുചെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥയാണിത്. നിക്കോളാസ് എന്നാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര്.
ചോക്ലേറ്റ് ബോയ് ഇമേജ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായി ഈ കഥാപാത്രം?
തീർച്ചയായും. ഇത്രയും കാലം എനിക്ക് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബോയ് ഇമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ റേച്ചലിലൂടെ അത് മാറും. വളരെ നാടനായിട്ടുള്ള, പരുക്കൻ സ്വഭാവമുള്ള കഥാപാത്രമാണിത്. ഒരു ഇറച്ചി വെട്ടുന്ന കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നയാളാണ് നിക്കോളാസ്. ഇത്രയും നാടൻ, റൂട്ടഡ് ആയ കഥാപാത്രം എൻ്റെ കരിയറിൽ ഞാൻ ആദ്യമായാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു അഭിനേതാവ് എന്ന നിലയിൽ, നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണിത്. ഈ ഇമേജ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, എങ്ങനെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരു നടനെ ഇനി ചിന്തിക്കാമെന്ന് മറ്റ് സംവിധായകർക്കും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾക്കും തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോജക്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്?
നിർമാതാവ് കൂടിയായ ബാദുഷ വഴിയാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ആനന്ദിനി ബാല എന്നൊരു സംവിധായിക ചെയ്യുന്ന സിനിമയിലേക്ക് ഒരു നല്ല വേഷമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഈ സിനിമ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ എബ്രിഡ് ഷൈനാണ്. ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വളരെയധികം ഉണ്ട്. മലയാളത്തിലെ സീനിയർ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ ഭാഗമായ ഒരു പ്രോജക്ടിൽ എന്നെപ്പോലെ ഒരു നടനെ ചിന്തിച്ചത് തന്നെ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. ഹണി റോസിൻ്റെ പെയർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിക്കോളാസ് എന്ന കഥാപാത്രമായി അഭിനയിക്കുന്നത്.
കഥാപാത്രത്തിനായി എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വേണ്ടി വന്നോ?
ഒരു നടനെന്നുള്ള രീതിയിൽ കരിയറിൽ വളർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലൊരു കഥാപാത്രം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ പരമാവധി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ശ്രമം ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഭിനയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ പരിശീലനമൊന്നും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം ഭാഷാശൈലി സ്വായത്തമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ഞാൻ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, പത്തനംതിട്ട, പാലക്കാട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഭാഷാശൈലി പഠിച്ചെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഡബ്ബിങ് സമയത്താണ് ഡയലോഗുകൾ കൃത്യമായ ശൈലിയിലേക്ക് മാറ്റി കഥാപാത്രത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചത്. കൂടാതെ, കഥാപാത്രം നാടനായി തോന്നുന്നതിനായി മേക്കപ്പിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു, മുഖം കൂടുതൽ 'ഡൾ' ആക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.
അഭിനയിക്കുന്നതിൽ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു?
പ്രണയ രംഗങ്ങൾ അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരുന്നു. പല രംഗങ്ങൾക്കും ഒരു മിനിമൽ സ്വഭാവമുണ്ട്. സംഭാഷണങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും. നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷനുകളിലൂടെ വേണം രംഗങ്ങളുടെ തീവ്രത പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ. 'ഇത്ര മതി' എന്ന ധാരണയിൽ നമ്മൾ ചെയ്താലും സംവിധായികയ്ക്ക് തൃപ്തിയുണ്ടാവില്ല. എന്തായാലും മനോഹരമായി അത്തരം രംഗങ്ങളൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം അഭിനയിക്കുന്നത് ഹണി റോസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, അവരുടെ മികച്ച പിന്തുണയും അഭിനയരംഗങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചു.
നിക്കോളാസ് എന്ന കഥാപാത്രം ഒരു ഇറച്ചി വെട്ടുന്ന കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. പോത്തിറച്ചി മുറിക്കുക എന്നത് കാണാൻ എളുപ്പമുള്ള കാര്യം തന്നെ. പക്ഷേ കാണുന്നതുപോലെ എളുപ്പമല്ല അത് മുറിക്കുക എന്നാൽ. അതു മുറിക്കുന്ന കത്തിക്ക് തന്നെ നല്ല ഭാരം ഉണ്ട്. സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിച്ചില്ല എങ്കിൽ കൈ തന്നെ മുറിഞ്ഞു പോകും.
ദൃശ്യം പോലുള്ള ഒരു വലിയ വിജയത്തിന് ശേഷവും പിന്നീട് സിനിമകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വന്നതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ?
തീർച്ചയായും, കുറച്ച് സിനിമകളിൽ മാത്രം അഭിനയിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. പുതിയകാലത്തെ നല്ല സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഇടവേള വന്നത് എൻ്റെ പോരായ്മ കൊണ്ടാണ്. സിനിമകളിൽ സജീവമായി തുടരാൻ ഒരു അധ്വാനമുണ്ട്. ആ പ്രോസസിനെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ധാരണയില്ലായ്മയാണ് വെല്ലുവിളിയായത്.
എങ്ങനെയാണ് ചാൻസ് ചോദിക്കേണ്ടത്, ആരെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത്, അവർക്കുവേണ്ടി എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. സിനിമയിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരു വഴിയെ സഞ്ചരിക്കണം. ആ വഴിയുടെ 'റൂട്ട് മാപ്പ്' എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ, എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഈ സിനിമകളുടെയൊക്കെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതെന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പലരും സംവിധായകരോട് പെരുമാറുന്നതും ചാൻസ് ചോദിക്കുന്ന രീതിയും ഒക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരെപ്പോലെ ചെയ്താൽ അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം എന്ന് വിശ്വാസമുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകണം, അത് എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു.
എൻ്റെ ഈ പോരായ്മ കൊണ്ട് ഇനി സിനിമകളിൽ ഒരു ഇടവേള സംഭവിക്കില്ല. പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പക്വതയും അറിവും വർധിക്കുമല്ലോ. ഞാൻ 18-ാം വയസ്സിലാണ് ആദ്യ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ചെയ്തതിൽ കൂടുതലും പയ്യൻ കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ള പല കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും എന്നെക്കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന സംശയം സംവിധായകർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നെ കണ്ടാൽ ഒരു പക്വത തോന്നിത്തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴാണ്. ഇപ്പോഴുള്ള ഈ പക്വത അവസരങ്ങൾ തേടി പോകാനുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് വശമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒരു അഭിനേതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കരിയർ വളരെ സീരിയസ് ആയി ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമാണിത്.
നല്ല മലയാള സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ ഈ കഥാപാത്രം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ?
നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണ്. അടുത്തിടെ വന്ന പല സിനിമകളിലെയും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ചില സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെത്തന്നെ ആ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ കാണാറില്ലേ? സ്വാഭാവികമായും എനിക്ക് നഷ്ടബോധം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് എന്നെ വിളിച്ചില്ല? ഈ കഥാപാത്രം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നന്നാകുമായിരുന്നു. അതിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി നമുക്കുണ്ട്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അവർ വിളിച്ചില്ല? എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.
ഞാൻ സമയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. സമയവും നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളും ഒന്നിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഒരു അഭിനേതാവിന് ഉയർച്ചയുണ്ടാകുന്നത്. ഇനി ഒരുപക്ഷേ എൻ്റെ സമയം നല്ലതായേക്കാം. അതിനുള്ള ശുഭസൂചനകൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങി. നമ്മുടെ സമയം നല്ലതാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായി നമ്മുടെ കരിയർ മാറിമറിയും.
റോഷൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദൃശ്യം എന്ന ചലച്ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ?
തീർച്ചയായും. ഒരു അഭിനേതാവ് എന്ന നിലയിൽ എന്നെത്തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ചലച്ചിത്രമാണ് ദൃശ്യം. ഇതൊരു വേൾഡ് ക്ലാസ് സിനിമയാണ്. ആ സിനിമയിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച വരുൺ പ്രഭാകർ എന്ന കഥാപാത്രം ആ സിനിമയോളം തന്നെ വളർന്നു. ദൃശ്യത്തിൻ്റെ അടുത്തടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് പോലും എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്.
വരുൺ പ്രഭാകർ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട്, 'അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമോ' എന്ന ചോദ്യം മാത്രം എവിടെ നിന്നും കേൾക്കാറില്ല. എങ്കിലും സിനിമ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് ജൈത്രയാത്ര നടത്തുമ്പോഴും വരുൺ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ആ സിനിമയോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
ദൃശ്യം എൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യം ആയിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ സിനിമയിൽ ഒന്ന് മുഖം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചാൻസ് തേടി നടക്കുന്നു. അവിടെ എന്നെപ്പോലെ ഒരു അഭിനേതാവിൻ്റെ കഥാപാത്രം ആഗോളതലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ദൃശ്യം സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാനെന്ന അഭിനേതാവ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത്. തമിഴിലും തെലുങ്കിലും ഒക്കെ നിരവധി അവസരങ്ങൾ എന്നെ തേടിയെത്താൻ ആ ചലച്ചിത്രം കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
വരുൺ പ്രഭാകറിൻ്റെ പ്രാധാന്യം സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ സമയത്ത് അറിഞ്ഞിരുന്നോ?
സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദൃശ്യം സിനിമയിലേക്ക് അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ വരുൺ പ്രഭാകർ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. ഒരു സാധാരണ ചോക്ലേറ്റ് ബോയ്. പക്ഷേ സ്വഭാവം വച്ച് ഒരല്പം കുഴപ്പക്കാരൻ കൂടിയാണ്. ഈ കഥാപാത്രം എപ്രകാരമാണ് സിനിമയുടെ കഥാവഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ എന്നോട് വിശദീകരിച്ചിരുന്നില്ല. എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്.
സിനിമയുടെ ആദ്യ ഷോ ഞാൻ കാണുന്നത് കൊച്ചിയിലാണ്. സിനിമ കാണുമ്പോഴും എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എനിക്കറിയില്ല. ആദ്യ പകുതി കഴിഞ്ഞു രണ്ടാം പകുതി അവസാനിക്കാറാകുമ്പോൾ ലഭിച്ച ഒരു കിക്ക് ഇപ്പോഴും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സത്യമായിട്ടും, പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് വരുൺ പ്രഭാകറിൻ്റെ ബോഡി കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ആദ്യ ഷോ കഴിയുന്നതുവരെ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു.
ക്ലൈമാക്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജനങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയടിക്കുകയായിരുന്നു. സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ലാണ് വരുൺ പ്രഭാകർ എന്ന കഥാപാത്രം എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടായത്. സത്യത്തിൽ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയി. 2013 മുതൽ 2016 വരെ എനിക്ക് അഭിനയ ജീവിതത്തിലൂടെ ഒരുപാട് പണം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിച്ചതിന് കാരണം ദൃശ്യമാണ്.
ട്രോളുകളും പ്രശംസയും?
എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് 1, 2 തീയതികളിൽ വരുൺ പ്രഭാകറിൻ്റെ വാർഷികം ആഘോഷിച്ചിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ ട്രോളുകൾ പതിവാണ്. മറ്റു ഭാഷകളിലെ റീമേക്കുകളിലും ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയും സമാന ട്രോളുകൾ കാണാറുണ്ട്. 'ദൃശ്യം' എന്ന ഒറ്റ സിനിമ കാരണമാണ് എന്നെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. അതിനുമുമ്പ് ഞാൻ അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ചിത്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു. ആ സിനിമയുടെ നട്ടെല്ലായി എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ ജനങ്ങൾ കരുതുന്നു, അതിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കാൻ എന്താണ് വേണ്ടത്?
ദളപതി വിജയ്യുടെ ഭൈരവയിൽ അഭിനയിച്ച അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു?
അതെ, വിജയ് സാറിനൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഒരു ദിവസം വിജയാ പ്രൊഡക്ഷൻസിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു കോൾ വരികയാണ്. വിജയ് സാറിൻ്റെ ചിത്രത്തിൽ വേഷമുണ്ട് എന്നായിരുന്നു സന്ദേശം. ആ കോൾ കേട്ടതും എൻ്റെ 'കിളി പോയ അവസ്ഥ' ആയിരുന്നു. കഥാപാത്രം എന്താണ്, എത്ര രൂപ ശമ്പളം കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല. പോവുക, അഭിനയിക്കുക എന്ന ഒറ്റ ചിന്ത മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എൻ്റെ കണ്ണുകൾ യുണീക്ക് ആണെന്ന് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ദളപതി വിജയ് ആണ്.
