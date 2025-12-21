ബാലയ്യയുടെ വില്ലനായി വിറപ്പിച്ചു, ഇനി പ്രഭാസിനൊപ്പം; മലയാളികളെ ഞെട്ടിച്ച റോൺസൺ വിൻസൻ്റ്
പ്രഭാസ്, ഗോപിചന്ദ് തുടങ്ങിയ സൂപ്പർതാരങ്ങളുടെ വില്ലനായി തിളങ്ങിയ റോൺസൺ, 'അഖണ്ഡ 2' വിശേഷങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
Published : December 21, 2025 at 5:32 PM IST
അക്കി വിനായക്
നന്ദമുറി ബാലകൃഷ്ണ (ബാലയ്യ) നായകനായ അഖണ്ഡ 2 കണ്ട ഓരോ മലയാളിയും അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഞെട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. ചിത്രത്തിലെ ആ ക്രൂരനായ വില്ലനെ എവിടെയോ കണ്ടു മറന്ന ഓർമയിലാകും അവർ. അതെ, അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം റോൺസൺ വിൻസെൻ്റ് തന്നെ. ബിഗ് ബോസിലെ ചിരിയും കളിയുമായി കണ്ട റോൺസണല്ല ഇത്. സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് കൊണ്ടും പ്രകടനം കൊണ്ടും ബാലയ്യയോട് കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന വില്ലൻ.
എന്നാൽ റോൺസൺ തെലുങ്ക് സിനിമയിൽ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല. 15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ടോളിവുഡിൽ തൻ്റെ വരവ് അറിയിച്ച നടനാണ് അദ്ദേഹം. പ്രഭാസ്, ഗോപിചന്ദ് തുടങ്ങിയ സൂപ്പർതാരങ്ങളുടെ വില്ലനായി തിളങ്ങിയ റോൺസൺ, 'അഖണ്ഡ 2' വിശേഷങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം.
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം കരിയറിലെ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവാണോ?
ഒരിക്കലുമല്ല. ബിഗ് ബോസ് വെറുമൊരു റിയാലിറ്റി ഷോ മാത്രമാണ്. 15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ തെലുങ്കിൽ വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയതാണ്. ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനാണ് ഞാൻ ബിഗ് ബോസിലേക്ക് പോയത്. അവിടെ 92 ദിവസം ഞാൻ നിന്നത് ഒരു എൻ്റർടൈനർ ആയിട്ടാണ്.
പി ആർ വർക്ക് കൊണ്ടുമാത്രം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോയാണ് ബിഗ് ബോസ്. ഞാൻ 92-മത്തെ ദിവസം പുറത്തായി ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആദ്യം വന്ന കാൾ ഒരു പി ആർ ഏജൻസിയുടേതായിരുന്നു. എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കാൻ എത്ര പേർ വേണം, മാലയിടാൻ എത്ര പേർ വേണം, എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കരയാൻ എത്ര പേർ വേണം എന്നൊക്കെയാണ് അവർ ചോദിച്ചത്! ഇതിനെല്ലാം കൃത്യമായ റേറ്റുണ്ട്. പ്രമുഖരായ സെലിബ്രിറ്റികളെ കൊണ്ട് പോലും നമുക്ക് സ്വീകരണം ഒരുക്കാം. കുറെയധികം ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ അണിനിരത്തി ഒരുക്കുന്ന ഒരു നാടകമാണത്.
ഞാൻ പിആർ ടീമിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോട് യാതൊരു താൽപര്യവുമില്ല. എനിക്കൊരു വീട് വെക്കണം, സാമ്പത്തിക ഭദ്രത വേണം. അതിനാണ് ഞാൻ ഷോയിൽ പോയത്. എയർപോർട്ടിൽ എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ വന്നോളും എന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു. അന്ന് പി ആർ കൊടുത്ത് 100 പേരെ നിർത്തിയാൽ, പിന്നീട് ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ആരും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ കളിയാക്കില്ലേ? ആ പരിഹാസപാത്രമാകാൻ എനിക്ക് വയ്യ.
എങ്കിലും ബിഗ് ബോസും ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളും സാധാരണ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ എന്നെ സുപരിചിതൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നെ കാണുമ്പോൾ സാധാരണ പ്രേക്ഷകർ തിരിച്ചറിയുന്നു, സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. തിരിച്ചും അതെ സ്നേഹം.
ഐടി മേഖലയിൽ നിന്ന് അഭിനയത്തിലേക്ക് എത്തിയത് യാദൃച്ഛികമാണോ?
ഞാൻ യഥാർഥത്തിൽ ഐടി മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ്. കുടുംബത്തിൽ അച്ഛനും ബന്ധുക്കളുമെല്ലാം സിനിമയിലുള്ളവരാണ്. വിൻസൻ്റ് കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഞാനും സിനിമയിൽ വരണമെന്നത് അച്ഛൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അത് നായകനായി തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലായിരുന്നു. മോഡലിങ്ങിലൂടെയാണ് ഞാൻ തുടക്കമിട്ടത്. ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു ഫാഷൻ ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കവെ എൻ്റെ റാമ്പ് വാക്ക് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംവിധായകൻ രവി ബാബു ഗ്രീൻ റൂമിൽ വന്ന് എന്നെ സിനിമയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു.
ആദ്യ സിനിമയായ 'മൻസാര'യെക്കുറിച്ചും രവി ബാബു എന്ന സംവിധായകനെക്കുറിച്ചും?
എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രവി ബാബു സർ നൽകിയ മറുപടി ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. "ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പാത്രം പോലെ വരൂ, അതിൽ ജലം നിറയ്ക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ജോലിയാണ്" എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ. അദ്ദേഹം ഒരു മോഡേൺ വേർഷൻ ഓഫ് രാജമൗലിയാണ്. 2010-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മൻസാരയിൽ ശ്രീദിവ്യയായിരുന്നു നായിക. ആ സിനിമയിലെ വില്ലൻ വേഷം എനിക്ക് മികച്ച വില്ലനുള്ള ഭരതമുനി അവാർഡ് നേടിത്തന്നു. ആ പുരസ്കാരം എൻ്റെ അഭിനയമികവിനേക്കാൾ ഉപരി രവി ബാബു എന്ന സംവിധായകൻ്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്.
ബാലയ്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് 15 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്?
എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയ്ക്ക് ഭരതമുനി പുരസ്കാരം വേദിയിൽ വെച്ച് എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് സാക്ഷാൽ ബാലയ്യ സാർ ആയിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈയിൽ നിന്ന് അവാർഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, എന്നെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം. ആ ഭാഗ്യം കൈവരാൻ കൃത്യം 15 വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇന്ന് 'അഖണ്ഡ 2' എന്ന വലിയ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വില്ലനായി തന്നെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് വലിയൊരു നേട്ടമായി കാണുന്നു.
തെലുങ്ക് സിനിമയിൽ റോൺസൺ ഇപ്പോൾ ഒരു സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ തുടക്കം?
മൻസാര എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ തുടക്കമിട്ടത്. പിന്നീട് സുനിലിനൊപ്പം മിസ്റ്റർ പെല്ലിക്കോടുക്കൂ എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു. ശ്രീദിവ്യക്കൊപ്പം വീണ്ടും ഒരു ചിത്രം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം മലയാളം സീരിയലുകളിലും ബിഗ് ബോസിലുമായി ഒരു ചെറിയ ഇടവേള എടുത്തു. എന്നാൽ മടങ്ങിവരവ് ഗംഭീരമായിരുന്നു. ഗോപിചന്ദിനൊപ്പം രാമബാണം എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു. ആ സിനിമയിലെ എൻ്റെ പ്രകടനം കണ്ടിട്ടാണ് 'അഖണ്ഡ 2'-ലേക്ക് എനിക്ക് ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്. അതിന് പ്രധാന കാരണം ആ സിനിമയിലെ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫർമാരായ റാം ലക്ഷ്മൺ മാസ്റ്റർമാരാണ്. അവരാണ് സംവിധായകനോട് എന്റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത്.
'അഖണ്ഡ 2' എന്ന സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ സംവിധായകൻ ഒരു പ്രത്യേക ഉപദേശം നൽകി എന്ന് കേട്ടു?
കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സംവിധായകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് "സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് വാരണാസി ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യരുത്" എന്നാണ്. കുംഭമേളയെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വൈറസ് അറ്റാക്കിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു ക്രൂരനായ വില്ലനാണ് ഞാൻ. നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കുംഭമേള അത്രയും പുണ്യമാണ്. അവിടെയുള്ളവർ വില്ലനെ നേരിട്ട് കണ്ടാൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സംവിധായകൻ തമാശയായും കാര്യമായും ഉപദേശിച്ചു.
ചിത്രത്തിൽ നായികമാരെ അതിക്രൂരമായി കൊല്ലുന്ന രംഗങ്ങളുണ്ട്. ആ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച്?
നായികയായ സംയുക്തയുടെ കഥാപാത്രത്തെ ചവിട്ടിയും കുത്തിയും എൻ്റെ കഥാപാത്രം കൊല്ലുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ നായിക ഹർഷാലിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അഘോരിയായ ബാലയ്യ തപസ്സിൽ നിന്ന് ഉണരുന്നതും എൻ്റെ തല വെട്ടുന്നതും. അതൊരു പവർഫുൾ ഇൻ്റർവെൽ സീൻ ആണ്. ഇൻ്റർവെല്ലിൽ എൻ്റെ കഥാപാത്രം അവസാനിക്കുമെങ്കിലും, പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്ന അത്രയും സ്ട്രോങ്ങ് ആയ ഒരു കഥാപാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് സംവിധായകൻ ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു.
ബാലയ്യയെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പല കഥകളുണ്ട്. അദ്ദേഹം സെറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ്?
സെറ്റിൽ ബാലയ്യ സാർ വളരെ ലളിതമായ സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനാണ്. ടെററായ വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം. കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നവർ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റാണോ വില്ലനാണോ എന്നൊന്നും അദ്ദേഹം നോക്കാറില്ല. എല്ലാവരോടും ഒരേ സ്നേഹം. ഞാൻ കണ്ടതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മഹാനായ വ്യക്തി. ബ്രേക്ക് സമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കുടുംബ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പെരുമാറ്റം കാരണമാണ് എനിക്ക് ടെൻഷനില്ലാതെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അഹങ്കാരിയായ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇത്രയധികം ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുമോ? ജയ് ബാലയ്യ എന്ന് ആളുകൾ വിളിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല.
എൻ്റെ ഭാര്യ ബാലയ്യയുടെ ഒരു സിനിമ ഡയലോഗ് വെച്ച് റീൽ ചെയ്തിരുന്നു. സിനിമ റിലീസിന് ശേഷം ബാലയ്യ സാർ എന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ചു. റീലിനെക്കുറിച്ചും എൻ്റെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. എന്നെപ്പോലെ ഒരു സാധാരണ നടനെ അദ്ദേഹം ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല, പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തു. ഹൃദയവിശാലതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ഒരുപാട് അഭിനയ പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമകൾ ബാലയ്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം.
തെലുങ്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് വില്ലന്മാരോടുള്ള മനോഭാവം മാറിയതായി തോന്നുന്നുണ്ടോ?
തീർച്ചയായും വലിയ മാറ്റമുണ്ട്. ഇന്നത്തെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയാവൂ. എന്നാൽ എൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രമായ 'മൻസാര' പുറത്തിറങ്ങിയ കാലത്ത് അതായിരുന്നില്ല അവസ്ഥ. ആ സിനിമയിൽ ഞാൻ അതിക്രൂരനായ വില്ലനായിരുന്നു. ആദ്യ ഷോ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ആളുകൾ നായകനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. സ്ക്രീനിൽ അയാൾ അനുഭവിച്ചതൊക്കെ യഥാർഥത്തിൽ അയാൾ അനുഭവിച്ചതുപോലെയാണ് ചിലരൊക്കെ നായകനോട് പെരുമാറുന്നത്. ചിലർ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കവിളിൽ പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലർ എന്നെ നോക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അറിയാം, അവർക്ക് നല്ല ദേഷ്യമുണ്ട്. അടി കിട്ടുമെന്ന ഘട്ടത്തിൽ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ ഇടപെട്ടാണ് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയത്. അന്ന് അത്രത്തോളം ആവേശത്തിലായിരുന്നു പ്രേക്ഷകർ.
സിനിമാ പശ്ചാത്തലമുള്ള കുടുംബമാണ് നിങ്ങളുടേത്. ഒരു 'നെപ്പോ കിഡ്' എന്ന വിശേഷണത്തോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു?
എൻ്റെ പിതാവ് 45 വർഷം മുൻപ് അഭിനയം നിർത്തിയ ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നത്തെ സിനിമയുമായി വലിയ ബന്ധമില്ല. എൻ്റെ ചേട്ടന്മാരും എനിക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യാറില്ല. കാരണം, മറ്റൊരാളുടെ സഹായം ചോദിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരുപക്ഷേ ചൂഷണമായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ന സിനിമയിൽ നിവിൻ പോളി പറയുന്നതുപോലെ, തനിയെ വഴിവെട്ടി വന്നവനാണ് ഞാൻ.
എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം ഒരുപാട് തുണച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നെക്കാൾ നന്നായി അഭിനയിക്കാൻ അറിയാവുന്ന എത്രയോ പേർ ചെന്നൈയിലെ എവിഎം സ്റ്റുഡിയോസിന് മുന്നിൽ അവസരം കാത്തുനിൽക്കുന്നു. ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഷൂട്ട് നടത്തിയിട്ടില്ല, ഒരു ഓഡിഷനിലും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല, ഒരു സംവിധായകനെ വിളിച്ചും അവസരം ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അച്ഛൻ പണ്ട് പറയുമായിരുന്നു, എവിഎമ്മിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരെ പോയി കാണാൻ. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ വില മനസ്സിലാകൂ എന്ന്.
എങ്കിലും പറയട്ടെ. ഈ നിമിഷം വരെ ഞാനൊരു സംവിധായകനെ വിളിച്ച് ഒരു അവസരം ചോദിച്ചിട്ടില്ല. എൻ്റെ അച്ഛൻ 9 സിനിമകളിൽ നായകനായി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനോ അഭിനയിച്ചതൊക്കെ വില്ലൻ വേഷവും. നായകനായ അച്ഛൻ്റെ വില്ലനായ മകനാണ് ഞാൻ.
പാൻ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർതാരം പ്രഭാസിനൊപ്പം 'രാജാ സാബ്' എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്?
തീർച്ചയായും വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ്. പ്രഭാസ് എന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ താരത്തിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ 'ഡാർലിംഗ്' എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അത്രയും സൗമ്യനായ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയെപ്പോലെയോ മുയലിനെപ്പോലെയോ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഉപമിക്കാം. അത്രയും വലിയ താരമാണെന്ന ഭാവമൊന്നുമില്ലാതെ വളരെ കൂളായി അദ്ദേഹം സെറ്റിൽ പെരുമാറും. നമ്മൾ അടുത്തുചെന്ന് സംസാരിച്ചാൽ തിരിച്ച് സംസാരിക്കും. വില്ലൻ വേഷം തന്നെയാണ് ആ സിനിമയിലും എൻ്റേത്. ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ നിർവാഹമില്ല.
സ്ഥിരമായി വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ?
എനിക്ക് വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം. അതും സിനിമയുടെ അവസാനം നല്ലവനായി മാറുന്ന വില്ലനല്ല, മറിച്ച് സിനിമയുടെ അവസാനം വരെ കൊടൂര വില്ലനായി നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ. നായകൻ്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ മരിക്കണം. ഒരു സിനിമയിലേക്ക് എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ വില്ലൻ വേഷമാണോ എന്നും നായകൻ എന്നെ മൃഗീയമായി കൊല്ലുമോ എന്നും ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. രണ്ടിനും 'അതെ' എന്നാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അഭിനയിക്കാറുള്ളൂ.
ആദ്യ സംവിധായകൻ രവി ബാബുവുമായി 15 വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു?
'രാമബാണം', 'അഖണ്ഡ 2' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ എൻ്റെ പ്രകടനം കണ്ടിട്ടാണ് എൻ്റെ ആദ്യ സംവിധായകൻ രവി ബാബു വീണ്ടും വിളിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുന്ന 'റേസർ' എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു പുതിയ വില്ലൻ വേഷത്തിലേക്കാണ് എന്നെ ക്ഷണിച്ചത്. വല്ലാത്തൊരു കഥാപാത്രമാണ് ആ സിനിമയിൽ എൻ്റേത്. 15 വർഷം എന്തുകൊണ്ട് വൈകി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, മന്സാര എന്ന ആ സിനിമയിൽ എനിക്കുവേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരു വൃത്തികെട്ട ക്രൂരനായ വില്ലനെയാണ്. പിന്നീട് ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമകളിലൊക്കെ അത്രയും ക്രൂരനായ വില്ലനെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താങ്കളെ തേടി വന്നത് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി.
മലയാള സിനിമയെയും തെലുങ്ക് സിനിമയെയും എങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു?
മലയാളവും തെലുങ്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആനയും എലിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലെയാണ്. പ്രധാനമായും കലാകാരന്മാർക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്ന ബഹുമാനം വളരെ വലുതാണ്. കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ ചേർത്തുപിടിക്കും.
തെലുഗു ഭാഷ പഠിച്ചെടുത്തതാണോ?
തുടക്കത്തിൽ ഭാഷ അറിയില്ലായിരുന്നു, പ്രോംപ്റ്റിംഗ് വഴിയാണ് ഡയലോഗുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ കേൾക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് സ്വായത്തമാക്കി പറയാനുള്ള കഴിവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഭാഷ പഠിച്ചെടുത്തു. ഇപ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല.
മലയാള സിനിമയിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവ് എപ്പോഴാണ്?
ഞാൻ മലയാളത്തിൽ അഭിനയിക്കുകയാണെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെയോ മോഹൻലാലിൻ്റെയോ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെയോ വില്ലനായി മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ. കാരണം പ്രഭാസും ബാലയ്യയുമൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ വലിയ താരങ്ങളാണ്. അവർക്ക് എതിരാളിയായി നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് മലയാളത്തിലെ ഈ വമ്പൻ താരങ്ങളോടൊപ്പം അഭിനയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലല്ലോ.
ബിഗ് ബോസ് ഫിറ്റ്നസിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
ബിഗ് ബോസിൽ പോയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ബോഡി ഫിറ്റ്നസ് പൂർണമായും നശിച്ചത്. അവിടെ വർക്കൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ മോശം അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ഗോപിചന്ദിൻ്റെ സിനിമയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു. നിവിൻ പോളി പറയുന്നതുപോലെ കേരളത്തിലെ പിള്ളേർക്ക് എന്തിനാടാ സിക്സ് പാക്ക് എന്ന ഡയലോഗൊന്നും തെലുങ്കിൽ ചിലവാകില്ല. അവിടെ ബോഡി ഫിറ്റ്നസിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താണ് ഞാൻ ഫിറ്റ്നസ് തിരിച്ചുപിടിച്ചത്.
