ബാലയ്യയെ മലയാളികൾക്ക് അറിയില്ല; തെലുങ്ക് നാട്ടിലെ രാജാവാണെന്ന് റോൺസൺ വിൻസൻ്റ്

നന്ദമുറി ബാലകൃഷ്ണ നായകനാകുന്ന 'അഖണ്ഡ 2' എന്ന ചിത്രത്തിൽ വില്ലനായി വേഷമിട്ട അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു റോൺസൺ വിൻസൻ്റ്

Ronson Vincent about Balayya
ബാലയ്യ, റോൺസൺ വിൻസൻ്റ് (ETV Bharat)
Published : December 20, 2025 at 3:14 PM IST

തെലുങ്ക് സൂപ്പർസ്റ്റാർ നന്ദമുറി ബാലകൃഷ്ണയെ (ബാലയ്യ) സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പരിഹസിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ രീതിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി നടൻ റോൺസൺ വിൻസന്റ്. ബാലയ്യയുടെ ഓഫ് സ്ക്രീൻ വീഡിയോകളും സിനിമയിലെ അമാനുഷിക പ്രകടനങ്ങളും മാത്രം കണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത് തെറ്റാണെന്നും, നേരിട്ടറിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ താരമാണ് അദ്ദേഹമെന്നും റോൺസൺ പറഞ്ഞു. നന്ദമുറി ബാലകൃഷ്ണ നായകനാകുന്ന 'അഖണ്ഡ 2' എന്ന ചിത്രത്തിൽ വില്ലനായി വേഷമിട്ട അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പരിഹാസങ്ങൾ തിരിച്ചറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട്

ബാലയ്യ സെറ്റുകളിൽ ആളുകളെ തള്ളിമാറ്റുന്ന വീഡിയോകൾ പലപ്പോഴും ട്രോളുകൾക്ക് ഇരയാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ റോൺസൺ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു:

"തെലുങ്ക് ജനതയ്ക്ക് അദ്ദേഹം വെറുമൊരു നടനല്ല, ദൈവതുല്യനാണ്. അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല സിനിമകൾ ഇവിടെയുള്ളവർ കണ്ടിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പർശനത്തിനായി ജനങ്ങൾ തിരക്ക് കൂട്ടാറുണ്ട്. വഴി ലഭിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആളുകളെ തള്ളിമാറ്റുന്നത് പോലും ഒരു അനുഗ്രഹമായാണ് അവർ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പൊരുൾ അറിയാതെയാണ് മലയാളികൾ അദ്ദേഹത്തെ ദേഷ്യക്കാരനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത്."

മലയാളികൾക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്കും വിമർശനം

മലയാളികൾക്ക് ആരെയും ബഹുമാനിക്കാൻ അറിയില്ലെന്ന് റോൺസൺ കുറ്റപ്പെടുത്തി. സ്വന്തം നാട്ടിലെ ഇതിഹാസങ്ങളായ മമ്മൂട്ടിയെയും മോഹൻലാലിനെയും പോലും തെറിവിളിക്കുന്ന സംസ്കാരമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഈ വന്നു തെറി വിളിക്കുന്നവർ ജനിക്കുന്നതിനു മുൻപേ തന്നെ മികച്ച ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും അഭിനയ മികവിലൂടെയും ലെജൻഡുകൾ ആയി മാറിയവരാണ് ഇവരൊക്കെ. തെറി വിളിക്കുന്നവർ സ്വന്തം യോഗ്യത എങ്കിലും പരിശോധിക്കേണ്ട.

പണ്ട് വഴിയരികിലിരുന്ന് സ്ത്രീകളെ ശല്യം ചെയ്തിരുന്ന സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ പുതിയ രൂപമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ സൈബർ ആക്രമണകാരികളെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഒരുതരം മാനസികരോഗം ഉള്ളവർ.
സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഇതിനുള്ളൂ. അതുമല്ലെങ്കിൽ പണം കൊടുത്തുവേണം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാൻ എന്ന അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകും.

Ronson Vincent about Balayya
അഖണ്ഡ 2ല്‍ ബാലയ്യ (ETV Bharat)

കാരുണ്യത്തിന്റെ 'ബാലയ്യ'

ബാലകൃഷ്ണയുടെ മാനുഷിക പരിഗണനകളെക്കുറിച്ച് മലയാളികൾക്ക് അറിവില്ലെന്ന് റോൺസൺ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബാലയ്യയുടെ മാതാവ് അർബുദരോഗം ബാധിച്ചാണ് അന്തരിച്ചത്. അതിൻ്റെ സങ്കടം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. തൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഹൈദരാബാദിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ബസവതാരകം ഇൻഡോ-അമേരിക്കൻ ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിരക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകുന്നുണ്ട്.

മലയാളത്തിലെ ചെറിയ താരങ്ങൾ പോലും കാരവൻ ഇല്ലാതെ സെറ്റിലിരിക്കാത്ത കാലത്ത്, കാരവൻ ഉപയോഗിക്കാതെ സെറ്റിലെ ഒരു കസേരയിലിരുന്ന് സഹപ്രവർത്തകരോട് സൗമ്യമായി സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ബാലയ്യ.

സെറ്റിലെ അനുഭവം

ഞാനും അഖണ്ഡ 2 വിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ബാലയ്യ എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു. വളരെയധികം പേടിച്ചിട്ടാണ് സെറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. പക്ഷേ അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്വീറ്റായ മറ്റൊരു സൂപ്പർസ്റ്റാർ ഇന്ത്യയിൽ വേറെയില്ല എന്ന്.

എൻ്റെ സഹോദരന്മാരായ അജയൻ വിൻസൻ്റ്, ജയനൻ വിൻസൻ്റ് എന്നിവരോടൊപ്പം പ്രവൃത്തിച്ചിട്ടുള്ള ബാലയ്യ, എന്നെ അടുത്തുവിളിച്ച് കുടുംബവിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുകയായിരുന്നു. കേട്ടറിഞ്ഞതിനേക്കാൾ എത്രയോ മധുരമായ സ്വഭാവമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതെന്ന് റോൺസൺ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

