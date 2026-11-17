'മൈ നെയിം ഈസ് ബോണ്ട്'! ഏഴാമനായി റോബർട്ട് പാറ്റിൻസൺ; ഇനി 007ന്റെ ലോകത്ത് പുതിയ അധ്യായം
ലോകസിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും ദീർഘകാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതുമായ ചലച്ചിത്ര പരമ്പരകളിൽ ഒന്നാണ് ജെയിംസ് ബോണ്ട്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 10:45 AM IST
വർഷങ്ങൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനും അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും വിരാമമിട്ട് ഹോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ചാര കഥാപാത്രമായ ജെയിംസ് ബോണ്ടിന്റെ പുതിയ താരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗിന് ശേഷം ഏഴാമത്തെ ജെയിംസ് ബോണ്ടായി എത്തുന്നത് പ്രശസ്ത ബ്രിട്ടീഷ് നടൻ റോബർട്ട് പാറ്റിൻസൺ.
ആമസോൺ എംജിഎം സ്റ്റുഡിയോസാണ് നവംബർ 16ന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ഇതോടെ 007 എന്ന കോഡ് നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്റിന് പുതിയ അധ്യായത്തിന് തുടക്കമാവുകയാണ്.
രണ്ട് വാക്കുകൾ മാത്രമുള്ള 'ഐഡന്റിറ്റി സ്ഥിരീകരിച്ചു' എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ആമസോൺ എംജിഎം സ്റ്റുഡിയോസ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. പിന്നാലെ പാറ്റിൻസൺ ജെയിംസ് ബോണ്ടിന്റെ പരമ്പരാഗത വേഷമായ ടക്സീഡോ ധരിച്ച് തോക്കുമായി നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടു. പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രശസ്തമായ ബോണ്ട് തീമും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 'ജെയിംസ് ബോണ്ട് തിരിച്ചുവരും' എന്ന വാചകത്തോടെയാണ് വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നത്.
40 വയസ്സുകാരനായ പാറ്റിൻസൺ ഇതോടെ ലോകസിനിമയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നിന് ജീവൻ നൽകുന്നത്. 'ട്വിലൈറ്റ്' സിനിമകളിലെ എഡ്വേർഡ് കുള്ളൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ ലോകമെമ്പാടും ആരാധകരെ നേടിയ താരം പിന്നീട് വ്യത്യസ്തമായ സിനിമകളിലൂടെ അഭിനയമികവ് തെളിയിച്ചു. ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗിന് ശേഷം ആരായിരിക്കും അടുത്ത ബോണ്ട് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടിയിരുന്ന ആരാധകർക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായ പ്രഖ്യാപനം കൂടിയാണിത്.
14 വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ യാഥാർഥ്യമായി
റോബർട്ട് പാറ്റിൻസൺ ജെയിംസ് ബോണ്ടാകുമെന്ന് ഒരിക്കൽപോലും ഉറപ്പിച്ചുപറയാൻ ആരാധകർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ 2012ൽ ഒരു അഭിമുഖത്തിനിടെ ബോണ്ട് കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് താരം പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അന്ന് 26 വയസ്സായിരുന്നു പാറ്റിൻസണിന്. അടുത്ത പത്തുവർഷത്തിനുള്ളിൽ ജെയിംസ് ബോണ്ടായി അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും പ്രതികരണമെന്ന ചോദ്യത്തിന്, ഏകദേശം 20 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അത്തരമൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നായിരുന്നു താരത്തിന്റെ രസകരമായ മറുപടി.
പുതിയ ബോണ്ടായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോടെ അന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകള് പോലെ കൃത്യം 14 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം അതേ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് താരത്തെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ പാറ്റിൻസണും സന്തോഷം പങ്കുവച്ചു. "സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ഇതിഹാസ കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ജെയിംസ് ബോണ്ട്. 007 എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയാണ്. എന്നെ വിശ്വസിച്ച ഡെനിസ്, ആമി, ഡേവിഡ്, താന്യ, ആമസോൺ എംജിഎം സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നിവരോട് നന്ദിയുണ്ട്. ഈ വേഷം ഒരു സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരമാണ്," എന്നാണ് താരം പ്രതികരിച്ചത്.
ജെയിംസ് ബോണ്ട്
ലോകസിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും ദീർഘകാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതുമായ ചലച്ചിത്ര പരമ്പരകളിൽ ഒന്നാണ് ജെയിംസ് ബോണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ MI6-ലെ 007 എന്ന കോഡ് നാമമുള്ള ഒരു സാങ്കൽപ്പിക ചാരന്റെ സാഹസിക കഥകളാണ് ഈ സിനിമകളുടെ ഇതിവൃത്തം. ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരനായ ഇയാൻ ഫ്ലെമിംഗ് 1953-ലാണ് ജെയിംസ് ബോണ്ട് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്.
ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാനോ കീഴടക്കാനോ ശ്രമിക്കുന്ന അതിശക്തരായ വില്ലന്മാരും, ബോണ്ടിനെ സഹായിക്കുകയോ ചതിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന 'ബോണ്ട് ഗേൾസ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശക്തരായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളും ഈ സിനിമകളിലുണ്ടാകും.മോണ്ടി നോർമൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ജെയിംസ് ബോണ്ട് തീം മ്യൂസിക്കും, ഓരോ സിനിമയിലെയും പ്രശസ്തരായ ഗായകർ ആലപിക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ ഗാനങ്ങളും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ജെയിംസ് ബോണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസ്റ്റൻ മാർട്ടിൻ കാറിനു ആരാധകർ ഏറെയാണ്.
ആരൊക്കെയായിരുന്നു ബോണ്ട് വേഷത്തിലെത്തിയത്?
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആക്ഷന് ത്രില്ലര് പ്രേമികളുടെ ഇഷ്ട സിനിമാ പരമ്പരയായ ജയിംസ് ബോണ്ടിന്റെ ആദ്യ സിനിമയാണ് ഡോ. നോ. 1962ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ജെയിംസ് ബോണ്ട് ആദ്യമായി വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിയത്. ചിത്രം സവിധാനം ചെയ്തത് ടെരൻസ് യംഗ് ആണ്. ഷോൺ കോണറിയായിരുന്നു ആദ്യമായി ഈ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലായി ആറ് അഭിനേതാക്കൾ കൂടി ബോണ്ടിന്റെ വേഷത്തിലെത്തി.
1. ഷോൺ കോണറി – 1962 മുതൽ 1967 വരെയും 1971ലും.
2. ജോർജ് ലാസെൻബി – 1969.
3. റോജർ മൂർ – 1973 മുതൽ 1985 വരെ.
4. തിമോത്തി ഡാൽട്ടൺ – 1987, 1989.
5. പിയേഴ്സ് ബ്രോസ്നൻ – 1995 മുതൽ 2002 വരെ.
6. ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗ് – 2006 മുതൽ 2021 വരെ.
ഇവർക്കുശേഷമാണ് റോബർട്ട് പാറ്റിൻസൺ ഏഴാമത്തെ ബോണ്ടായി എത്തുന്നത്. ഏഴ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഔദ്യോഗിക ജെയിംസ് ബോണ്ട് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച നടനെന്ന നേട്ടം റോജർ മൂറിനാണ്.
Robert Pattinson is James Bond https://t.co/3GulkhblDp— James Bond (@007) November 16, 2026
2006ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കാസിനോ റോയൽ' മുതൽ 2021ലെ 'നോ ടൈം ടു ഡൈ' വരെ അഞ്ച് ചിത്രങ്ങളിലാണ് ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗ് ബോണ്ടായി എത്തിയത്. ഏകദേശം 15 വർഷം നീണ്ടുനിന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോണ്ട് കാലഘട്ടത്തിന് 'നോ ടൈം ടു ഡൈ'യോടെ അവസാനമായി. ചിത്രത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ ബോണ്ട് കഥാപാത്രത്തിന്റെ മരണം അവതരിപ്പിച്ചതോടെ ഫ്രാഞ്ചൈസി അവസാനിക്കുകയാണോ എന്ന സംശയവും ആരാധകർക്കിടയിൽ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ബോണ്ട് തിരിച്ചുവരുമെന്ന സൂചനയോടെ പുതിയ ചിത്രത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് തുടരുകയായിരുന്നു.
ആരൊക്കെയായിരുന്നു പരിഗണനയിൽ?
ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗിന് പകരക്കാരനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ചർച്ചകൾ വർഷങ്ങളായി ഹോളിവുഡിൽ സജീവമായിരുന്നു. ആരോൺ ടെയ്ലർ-ജോൺസൺ, ഹെൻറി കാവിൽ, ഇഡ്രിസ് എൽബ, ജോഷ് ഒ'കോണർ, കല്ലം ടർണർ, ജാക്ക് ലോഡൻ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളുടെ പേരുകൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഉയർന്നുവന്നു.
ഓരോ തവണയും പുതിയൊരു പേര് ചർച്ചകളിൽ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ ആവേശമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഒടുവിൽ എല്ലാ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് റോബർട്ട് പാറ്റിൻസണെ ആമസോൺ എംജിഎം സ്റ്റുഡിയോസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു.
ആമസോൺ എംജിഎമ്മിന്റെ പുതിയ ബോണ്ട് കാലഘട്ടം
ആമസോൺ എംജിഎം സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ കീഴിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ആദ്യ ജെയിംസ് ബോണ്ട് ചിത്രമാണിത്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ബാർബറ ബ്രോക്കോളിയും മൈക്കൽ ജി. വിൽസണുമായിരുന്നു ഫ്രാഞ്ചൈസി കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ 2025ൽ ആമസോൺ എംജിഎമ്മിന് ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് നിയന്ത്രണം ലഭിച്ചതോടെ ബോണ്ട് സിനിമകളുടെ ഭാവിയിലും മാറ്റങ്ങൾ ആരാധകര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനായി ഡെനിസ് വില്ലെന്യൂവിനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 'ഡ്യൂൺ', 'അറൈവൽ', 'ബ്ലേഡ് റണ്ണർ 2049' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകനാണ് അദ്ദേഹം. 'പീക്കി ബ്ലൈൻഡേഴ്സ്' സൃഷ്ടാവ് സ്റ്റീവൻ നൈറ്റാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. ആമി പാസ്കലും ഡേവിഡ് ഹെയ്മാനുമാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ. താന്യ ലാപോയിന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറാണ്.
പാറ്റിൻസൺ പുതിയ ബോണ്ടായി എത്തുന്നതിൽ സംവിധായകൻ വില്ലെന്യൂവും ആവേശം പങ്കുവച്ചു. ഓഡിഷനിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അഭിനേതാക്കൾക്കും നന്ദി അറിയിച്ച അദ്ദേഹം പാറ്റിൻസൺ ബോണ്ട് കഥാപാത്രത്തിന് തികച്ചും പുതിയൊരു വ്യക്തിത്വം നൽകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
ബാറ്റ്മാനായി തുടരുമോ റോബർട്ട് പാറ്റിൻസൺ?
പുതിയ ബോണ്ട് പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ആരാധകർക്കിടയിൽ ഉയരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന ചോദ്യമാണ് പാറ്റിൻസൺ ബാറ്റ്മാനായി തുടരുമോ എന്നത്. 2022ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മാറ്റ് റീവ്സിന്റെ 'ദി ബാറ്റ്മാൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് താരം ഡിസി സൂപ്പർഹീറോ കഥാപാത്രമായി എത്തിയത്. ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിച്ചതോടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പും ആരംഭിച്ചിരുന്നു.
'ദി ബാറ്റ്മാൻ പാർട്ട് II' 2028 ഫെബ്രുവരി 18ന് റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് നിലവിലെ പദ്ധതി. മാറ്റ് റീവ്സ് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ. ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ റീവ്സിന് താൽക്കാലികമായി മാറിനിൽക്കേണ്ടിവന്നപ്പോൾ സംവിധായകൻ സ്റ്റീവൻ സോഡർബർഗ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായത്തിനെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനെന്ന നിലയിൽ മാറ്റ് റീവ്സ് തന്നെയാണ് തുടരുന്നതെന്ന് ഡിസി സ്റ്റുഡിയോസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ ബോണ്ടിനെ കാത്ത് ആരാധകർ
'ട്വിലൈറ്റ്' പരമ്പരയിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട പാറ്റിൻസൺ 'ഗുഡ് ടൈം', 'ദി ലൈറ്റ്ഹൗസ്', 'ടെനെറ്റ്' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2022ൽ ബാറ്റ്മാനായി എത്തിയതും താരത്തിന്റെ കരിയറിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന വഴിത്തിരിവായിരുന്നു.
ഇനി ജെയിംസ് ബോണ്ടായി താരം എങ്ങനെയായിരിക്കും എത്തുക എന്നറിയാനാണ് സിനിമാപ്രേമികൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്. 26-ാമത്തെ ബോണ്ട് ചിത്രമായിരിക്കും ഇത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പേരോ റിലീസ് തീയതിയോ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിയും സ്റ്റുഡിയോ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.