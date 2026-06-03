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സസ്പെൻസ് ഒളിപ്പിച്ച ജോർജുകുട്ടിയുടെ ആ 'കല്യാണാലോചനക്കാരൻ'; വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ച് റിയാസ് നർമ്മകല

മലയാളത്തിന് പുറമെ അന്യഭാഷകളിലും തൻ്റെ സാന്നിധ്യമറിയിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന റിയാസ് നർമ്മകല, പുതിയ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ ലഭിച്ച ഇടവേളയിൽ ഇ ടി വി ഭാരതുമായി തൻ്റെ സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു

Riyas Narmakala
റിയാസ് നർമ്മക (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 3, 2026 at 2:22 PM IST

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അക്കി വിനായക്

മറക്കാനാകാത്ത ഒട്ടനവധി ഹാസ്യ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയം കവർന്ന ജനപ്രിയ ടെലിവിഷൻ പരമ്പരയാണ് 'മറിമായം'. ഈ പരമ്പരയിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രിയങ്കരനായി മാറിയ റിയാസ് നർമ്മകലയ്ക്ക് 'മറിമായം' നൽകിയ ജനപ്രീതി ചെറുതല്ല. പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഏതൊരു നടനും അഭിനയകലയിൽ ഒരുപടി മുന്നിലാണെന്ന് റിയാസ് വീണ്ടും തെളിയിക്കുകയാണ്. തിയേറ്ററുകളിൽ വൻ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച്, 200 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടംനേടി പ്രദർശനം തുടരുന്ന 'ദൃശ്യം 3' എന്ന ചിത്രത്തിലെ റിയാസിന്റെ പ്രകടനം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം വലിയ ചർച്ചയാണ്.

​തൻ്റെ പതിവ് കോമഡി ശൈലിയിൽ നിന്ന് മാറി, ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥാഗതിയോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന തികച്ചും ഗൗരവമുള്ളൊരു മുഴുനീള കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തിൽ റിയാസ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിന് പുറമെ അന്യഭാഷകളിലും തൻ്റെ സാന്നിധ്യമറിയിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന റിയാസ് നർമ്മകല, പുതിയ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ ലഭിച്ച ഇടവേളയിൽ ഇ ടി വി ഭാരതുമായി തൻ്റെ സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു.



രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയുന്നു

ഏതൊരു കലാകാരനെയും പോലെ സിനിമ സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽക്കുതന്നെ എൻ്റെയും ആഗ്രഹമായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയോടും മോഹൻലാലിനോടും ഒപ്പം അഭിനയിക്കണമെന്നുള്ളത്. മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം റോഷാക്ക് എന്ന ചിത്രത്തിലും മോഹൻലാലിനോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ദൃശ്യം 3 ലും അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ജീവിതത്തിലെ രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ.

ദൃശ്യം 3

ദൃശ്യം ആദ്യ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഞാനുമുണ്ടാകും എന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ നല്ല സിനിമ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ സ്വപ്നം കാണുന്ന എന്നിലെ കലാകാരൻ ഒരുപക്ഷേ ദൃശ്യമെന്ന സിനിമയ്ക്ക് ഇനിയൊരു തുടർച്ച സംഭവിക്കുമെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു വേഷം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ ഇവിടെയുണ്ട്. ഒന്നിൽ പിഴച്ചാൽ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നതുപോലെ എനിക്ക് ഭാഗ്യം തെളിഞ്ഞത് ദൃശ്യത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലൂടെയാണ്.

Riyas Narmakala
ദൃശ്യം 3 ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)
ജിത്തു ജോസഫ് സാറിനോടൊപ്പം ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് കൂമന്‍, നുണക്കുഴി എന്നീ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറുതാണെങ്കിലും രണ്ടിലും മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു. എന്നുകരുതി അദ്ദേഹം മൂന്നാമതൊരു ചിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും വിളിക്കണമെന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ശല്യപ്പെടുത്താത്ത തരത്തിൽ നമ്മളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് മെസ്സേജുകൾ അയക്കും. ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗത്തിനുവേണ്ടി ആശിർവാദ് സിനിമാസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്നും കൺട്രോളറായ സിദ്ധു പനയ്ക്കൽ വിളിച്ച് 10 ദിവസത്തെ ഡേറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

ജിത്തു സാറിനോട് പങ്കുവെച്ച ആഗ്രഹം


ജിത്തു ജോസഫ് സാറിൻ്റെ സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരു ഫ്രയിമിലെങ്കിലും അഭിനയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഞാൻ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പൂവ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു പൂക്കാലം നൽകി എന്ന് പറയും പോലെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ദൃശ്യം മൂന്ന്. ഒരുപക്ഷേ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം. ജിത്തു ജോസഫ് സാറിനോട് എന്നിലെ കലാകാരൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ അഭിനേതാക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ദാരിദ്ര്യം ഒന്നുമില്ല. എത്രയോ പേർ അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നു. എത്ര പേർ അദ്ദേഹത്തോട് അവസരം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അത്രയധികം കലാകാരന്മാരിൽ നിന്നും ജിത്തു സാർ എന്നെ പരിഗണിച്ചതിൻ്റെ നന്ദി എക്കാലവും എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും. അതോടൊപ്പം ആശിർവാദ് സിനിമാസിനോടും മോഹൻലാൽ സാറിനോടും മറ്റു സഹപ്രവർത്തകരോടുമുള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

പാക്കപ്പ് പറയുമ്പോഴുള്ള സങ്കടം


ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ദിവസം ഷൂട്ടിങ് കഴിയുമ്പോഴും സങ്കടം ആയിരുന്നു. ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ചിലവഴിച്ചത് മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനടനായ മോഹൻലാൽ സാറിനോടൊപ്പം ആണ്. ഒരു സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണാൻ എത്രമാത്രം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. സിനിമയിൽ എനിക്ക് കൂടുതലും കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ളത് ലാൽ സാറിനോടൊപ്പം ആണ്. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുകയും സമയം ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്തശേഷം വൈകുന്നേരം പാക്കപ്പ് സമയത്ത് അയ്യോ ഷൂട്ടിങ് തീർന്നു പോയല്ലോ എന്നൊരു മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഒരു കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഉപരി 10 ദിവസം എനിക്ക് മോഹൻലാൽ എന്ന മഹാ നടനോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാനും സമയം ചിലവഴിക്കാനും സാധിക്കും എന്നൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിക്കാനും അഭിനയമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളാനും സാധിച്ചു. മോഹൻലാൽ സാറുമായി സെറ്റിൽ ചിലവഴിച്ച സമയങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരിക്കലും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ചില അനുഭവങ്ങൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്.

Riyas Narmakala
ദൃശ്യം 3 ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)
സെറ്റിൽ ലാലേട്ടൻ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. പക്ഷേ തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കണ്ടപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ആ കഥാപാത്രത്തെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡെപ്ത്ത് തിരിച്ചറിയുന്നത്.
സിനിമയുടെ സസ്പെൻസ്

ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചതെങ്കിലും ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ പൂർണമായ കഥ എന്താണെന്നും, എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ എപ്രകാരമാണ് ഈ സിനിമയിൽ നെയ്തു ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്നും തിരിച്ചറിയുന്നത് തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ്. ജോർജുകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിൽ മകളുടെ കല്യാണ ആലോചനയുമായി നിരന്തരം വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് എൻ്റേതെന്ന് സിനിമ കണ്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് ഓർമയുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഈ കഥാപാത്രം എങ്ങനെയാണ് സിനിമയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നും പര്യവസാനിക്കുന്നതെന്നും വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ലായിരുന്നു.ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംവിധായകൻ ജിത്തു ജോസഫ് സർ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞുതരിക. അതിൽ കൂടുതലും ഉണ്ടാകില്ല കുറവും ഉണ്ടാകില്ല.



ആരോടും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല

സിനിമ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് വരെ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോട് പോലും സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല. എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ധാരാളം സീനുകൾ സിനിമയിലുണ്ട്. ലാലേട്ടനോടൊപ്പം ആണ് ഒട്ടുമിക്ക കോമ്പിനേഷനും. പക്ഷേ ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ സീനുകളും എഡിറ്റിങ് കഴിഞ്ഞശേഷം സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. പൂർണമായി ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ കഥാപാത്രം അതിലുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരോട് ആ കഥാപാത്രത്തെപ്പറ്റിയും സിനിമയെപ്പറ്റിയും ആഴത്തിൽ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ശേഷം നമ്മുടെ രംഗങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തു കളയുന്നതിനെ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കില്ല. സിനിമയുടെ ഗുണനിലവാരവും കഥ പറയുന്ന സ്പീഡും വർധിപ്പിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും. എന്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയാലും കൂട്ടിച്ചേർത്താലും ഒടുവിൽ സിനിമ നന്നാകണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദൃശ്യം 3 ൻ്റെ കാര്യവും ഞാൻ അധികമാരോടും സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല.

Riyas Narmakala
ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)
തിയേറ്ററിൽ സ്വന്തം കഥാപാത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ

നമ്മൾ അഭിനയിച്ച ഏതൊരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോഴും ഉള്ളിൽ വല്ലാത്തൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. സിനിമ കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കഥാപാത്രം വരാറാകുമ്പോൾ സന്തോഷമാണോ കൗതുകമാണോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരുതരം ഫീൽ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഉദയനാണ് താരം എന്ന സിനിമയിൽ തിയേറ്ററില്‍ വരുന്ന സിനിമ കാണുന്ന സലിംകുമാറിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ പോലെ. എല്ലാ സിനിമയും എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും എനിക്ക് ഒരുപോലെയാണ്. ഒന്നിനോടും ഒരു വേർതിരിവില്ല. എൻ്റെ സന്തോഷം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ പലപ്പോഴും എനിക്ക് സാധിക്കാറില്ല. എത്രയോ വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ, കാത്തിരിപ്പിന്റെ ഫലമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സിനിമകളും കഥാപാത്രങ്ങളും.

സെറ്റിലെ മോഹൻലാലും ജീത്തു ജോസഫും

സെറ്റിൽ പൊതുവേ സംവിധായകൻ ജിത്തു ജോസഫ് സർ എപ്പോഴും തിരക്കിലായിരിക്കും. ഒരു ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഷോട്ടിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചും എക്സിക്യൂഷനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ആകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്ത. പക്ഷേ ഒഴിവുസമയം ലഭിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മോഹൻലാൽ സാറിനോടൊപ്പം സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തമാശകൾ പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ടെലിവിഷൻ പരിപാടികളായ മറിമായവും അളിയൻസും അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മളെപ്പോലുള്ള കലാകാരന്മാരെയും നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളെയും അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു മഹാനടൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ അഭിമാനവും സന്തോഷവും നൽകുന്ന കാര്യമായിരുന്നു. ആ പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. മമ്മൂക്കയും ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള കലാകാരന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പരിപാടികൾ കാണാറുണ്ട്.
Riyas Narmakala
ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)
ദൃശ്യവും മിമിക്രി കലാകാരന്‍മാരും


ദൃശ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം മിമിക്രി മേഖലയിൽ നിന്ന് വന്ന കലാകാരന്മാർക്ക് ജിത്തു ജോസഫ് സാർ കൃത്യമായ പരിഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കലാഭവൻ ഷാജോൺ സ്റ്റേജ് കലാകാരനിൽ നിന്നും സിനിമയിൽ എത്തിയ ആളാണ്. ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊൻതൂവൽ ആണ് ദൃശ്യം ഒന്നാം ഭാഗത്തിലെ സഹദേവൻ എന്ന കഥാപാത്രം. രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അജിത്ത് കൂത്താട്ടുകുളം, കൃഷ്ണപ്രഭ പോലുള്ള ആളുകളെ സംവിധായകൻ ജീത്തു സർ പരിഗണിച്ചു. മൂന്നാം ഭാഗത്തിലും ഞാൻ അടക്കമുള്ളവർ ഉണ്ട്. വെറുതെ ഒരു സീനിൽ വന്നു പോകുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ നൽകാതെ സിനിമയുടെ കഥാഗതിയുമായി ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്. അതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.


കൂമൻ എന്ന സിനിമയിൽ ഞാൻ ഇതിനുമുൻപ് ജിത്തു ജോസഫ് സാറിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. ആ ചിത്രത്തിൽ ഒരുപക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു ഹാസ്യം കലർന്ന കഥാപാത്രമല്ല ലഭിച്ചത്. കുറച്ച് സീരിയസായ ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു. നുണക്കുഴി എന്ന ചിത്രത്തിലും ചെറുതാണെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രമാണ് നൽകിയത്. അദ്ദേഹം നൽകിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ അതുവരെ ചെയ്തുവെന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തത ഉള്ളതായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് എന്നെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ആ കഥാപാത്രം എന്നിൽ ഭദ്രമായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകും.

Riyas Narmakala
ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)
സിനിമയും സീരിയലും

പരമാവധി രണ്ടും കൂട്ടി കുഴക്കാതെ തന്നെയാണ് കരിയർ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എങ്കിലും ദൃശ്യം മൂന്ന് പോലുള്ള സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ മറിമായത്തിലും അളിയൻസിലുമൊക്കെ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റുകൾ ചെയ്യും. അതൊക്കെ വലിയ ഷെഡ്യൂളുകളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഒക്കെ നമ്മുടെ കാര്യം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദൃശ്യം മൂന്ന് സിനിമയിലെ കല്യാണ സീൻ പ്രേക്ഷകർ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും. ഒരുപാട് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയ രംഗമാണത്. അങ്ങനെയുള്ള സീനുകൾ എടുക്കുന്ന ദിവസം നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും സിനിമയിൽനിന്ന് മാറിനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഒരാളുടെ മാത്രം അസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഒരു സിനിമയുടെ വലിയ സീൻ നിന്നുപോകുന്ന അവസ്ഥ വരാൻ പാടില്ല. അവിടെയും ഇവിടെയും പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ ഇതുവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Riyas Narmakala
മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം റിയാസ് നർമ്മകല (Special Arrangement)
സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ വിമർശിക്കുമ്പോൾ

സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ പലപ്പോഴും മറിമായം എന്ന പരിപാടിക്ക് വിഷയങ്ങൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഹാസ്യവും വിമർശനവും ഒത്തു വരുമ്പോൾ ഇതുവരെ കേരള ജനതയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരുതരത്തിലുമുള്ള പ്രതിഷേധ സ്വരങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ചില കാര്യങ്ങളെ തമാശയോടു കൂടി മാത്രം നോക്കിക്കാണാനുള്ള തിരിച്ചറിവ് മലയാളികൾക്ക് ഉണ്ട്.


നമ്മളൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് ആൻ്റണി സാറിനെയും അച്യുതാനന്ദൻ സഖാവിനെയും ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെയും ഒക്കെ അനുകരിച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അവരെയൊക്കെ കലാകാരന്മാർ അനുകരിക്കുന്നത് അവരും പ്രേക്ഷകരും ആസ്വദിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. കേരള സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സറ്റയർ പരിപാടിക്ക് ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ തലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. എന്നാൽ വലിയ വിവാദമായ വിഷയങ്ങൾ മറിമായത്തിലൂടെ ഹാസ്യവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്കെങ്കിലും പ്രതിഷേധസ്വരം ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ അവരാരും പരസ്യമായി ഇതുവരെ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ മറിമായം ആണെങ്കിലും അളിയൻസ് ആണെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ വിഷയങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഓരോ അധ്യായത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ വിഷയങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മനഃപൂർവം ഒരു വിഷയത്തെ ജ്വലിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല. ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സറ്റയർ വന്നാൽ അതും ജനങ്ങൾ ഒരു പരാതിയും കൂടാതെ ആസ്വദിക്കുന്നു.

Riyas Narmakala
മോഹന്‍ലാലിനൊപ്പം റിയാസ് നർമ്മകല (Special Arrangement)
മറിമായം വന്ന പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവം വിശദീകരിക്കാം. ഇപ്പോഴത്തെ എംഎൽഎയും മന്ത്രിയുമായ പി സി വിഷ്ണുനാഥിനോടൊപ്പം ഒരു സ്കൂൾ ഫങ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. എന്നെ കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം വേദിയിൽ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു പൊതു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയാൽ ദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് ഞാൻ മുതിരാറില്ല. അതിനു കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന റിയാസും മറ്റുള്ള കലാകാരന്മാരും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച മറിമായത്തിൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡ് കാരണമാണ്. ഇവർ അവതരിപ്പിച്ച മൈക്ക് തീനികൾ എന്നൊരു അധ്യായം ഞാൻ കണ്ടു. ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിലൂടെയാണ് പരിപാടിയുടെ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത്. പട്ടാളക്കാരനെ വേദിയിൽ പിടിച്ചിരുത്തുന്നു. അവിടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരനും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ മൈക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഇരുട്ടി വെളുക്കെ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും പ്രസംഗം അവസാനിക്കുമ്പോൾ വേദിയിൽ ആദരിക്കാനായി ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയ പട്ടാളക്കാരൻ മരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ പരിപാടി കണ്ട ശേഷം ഞാൻ പല വേദികളിലും 10 മിനിറ്റിൽ താഴെയായി എൻ്റെ പ്രസംഗം ചുരുക്കാറുണ്ടെന്ന് വിഷ്ണുനാഥ് പറഞ്ഞു.
റിയാസ് നർമ്മകല (Special Arrangement)
ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകപ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയ എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു മൈക്ക് തീനികൾ. ചില അധ്യായങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. പി സി വിഷ്ണുനാഥിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വലിയ ഒരു അഭിനന്ദനമായിരുന്നു.

നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രങ്ങൾ

ഏതു കഥാപാത്രം ലഭിച്ചാലും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു പ്രത്യേക കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഒന്നുമില്ല. ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ അഭിനേതാവിനുള്ളിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് വർധിപ്പിക്കുക. ഹാസ്യ കഥാപാത്രം വന്നാലും വില്ലൻ കഥാപാത്രം വന്നാലും ക്യാരക്ടർ റോളുകൾ വന്നാലും സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കും. ഇനിയിപ്പോ നായക വേഷം കിട്ടിയാൽ പോലും ചെയ്യാൻ മടിയില്ല ( ചിരിക്കുന്നു)എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാവുക എന്നുള്ളതാണ്. നല്ലൊരു വില്ലൻ വേഷം ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു. പക്ഷേ ആ സിനിമ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ചതിൽ എന്താണ് പ്രസക്തി. നല്ല സിനിമകളിൽ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ദൃശ്യം മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകപ്രശംസ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെനിന്നൊക്കെയാണ് ആളുകൾ വിളിച്ച് പ്രശംസിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് പരിചയമുള്ള അഭിനേതാക്കളും ഇല്ലാത്തവരും നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

അളിയൻസ്

എൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പരമ്പര തന്നെയാണ് അളിയൻസ്. എനിക്ക് മികച്ച കോമഡി നടന്ന സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ പുരസ്കാരം ആ പരിപാടിയിലൂടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അളിയൻസ് എന്ന പരിപാടിയുടെ ആശയം എൻ്റേതായിരുന്നു. ആദ്യം ഈ പരിപാടിയുടെ ആശയം ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനലിൽ കൊടുക്കുകയും അപ്രൂവൽ വാങ്ങിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് ഞാനാണ്. ആദ്യം അമൃത ടെലിവിഷനിൽ പ്രക്ഷേപണം ആരംഭിച്ച പരിപാടി ഇപ്പോൾ കൗമുദി ടിവിയിലൂടെ തുടരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ മററിമായത്തേക്കാൾ അളിയൻസിനോട് ഒരു സ്വന്തം കുഞ്ഞിനോടെന്നുള്ള വാത്സല്യം എനിക്കുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ ആശയത്തിൽ പിറന്ന പ്രോഗ്രാമാണിത്. അളിയൻസിൽ ആണെങ്കിലും മറിമായത്തിൽ ആണെങ്കിലും ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ജീവിതവുമായി വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. പലപ്പോഴും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ റഫറൻസ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തികളിൽ നിന്നുമാണ്. അതിൽ നമുക്ക് പരിചയം ഉള്ളവരും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടും.


അളിയൻസിലെ ക്ലീറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ഇപ്പോൾ പ്രായം 10 വയസ്സാണ്. അതായത് ആ കഥാപാത്രം ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 10 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നു. ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന ക്ലീറ്റസിനെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഓരോ അധ്യായത്തിലും നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് പുതിയ ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ്. കഥാപാത്രത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. സിനിമയിൽ നമ്മൾ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്താൽ ആ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ നമ്മുടെ ജോലി കഴിയുന്നു. പക്ഷേ അളിയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 10 വർഷത്തോളം ഒരേ കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം ചലഞ്ചസുകൾ ഉണ്ട്. ഒരു അധ്യായത്തിൽ പോലും നമ്മുടെ കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകരെ നിരാശപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ബോറടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അതൊരു വലിയ ടാസ്ക് തന്നെയാണ്. ഒരേ കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ പത്തുവർഷത്തോളം വരുമ്പോൾ ആവർത്തനവിരസത ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ചലഞ്ചല്ലേ.

Riyas Narmakala
മോഹന്‍ലാലിനൊപ്പം റിയാസ് നർമ്മകല (Special Arrangement)
പേരിനൊപ്പമുഉള്ള നർമ്മകല

എൻ്റെ ട്രൂപ്പിൻ്റെ പേരാണ് നർമ്മകല. ഞാൻ ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനം. സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് അടക്കം എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിക്കാലത്ത് കലാ മേഖലയോട് ആയിരുന്നു താല്‍പര്യം. കുട്ടികളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് അനുസരിച്ച് അവരെ വളരാൻ വിടുക എന്നൊരു കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങനെയൊരു സമീപനമാണ് എടുത്തത്. രണ്ടുപേർക്കും സർക്കാർ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് സഞ്ചരിക്കാൻ കുറച്ചധികം സ്വാതന്ത്ര്യം അവർ തന്നു. കലാമേഖലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ് തന്നത്. ഒരുപക്ഷേ ആദ്യകാലത്ത് നർമകലയുടെ റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയ യാത്ര വലിയ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ടുപോകുന്നു. ദൈവാനുഗ്രഹം. ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നോവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയും അവസരങ്ങളും ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങൾ

ഒരുപാട് അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു തെലുഗു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി. മലയാളി കഥാപാത്രമാണ്. പക്ഷേ കഥാപാത്രം ഹൈദരാബാദിലൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ തെലുഗുവിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പുതുമുഖങ്ങളുടെ ചിത്രമാണ്. പക്ഷേ ആ ചിത്രം വലിയ വിജയമായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സ് പറയുന്നു. കാരണം ചിത്രത്തിലെ അഭിനേതാക്കളും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വലിയ ക്രിയാത്മകത ഉള്ളവരും പുരോഗമന ചിന്തയുള്ളവരും തന്നെ. തെലുഗു ഭാഷ പഠിച്ച് ഡയലോഗുകൾ പറയാൻ സാധിച്ചത് അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ പുതുമയുള്ള ഒരു അധ്യായമായി തോന്നുന്നു. ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഉടൻ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും. ചിത്രത്തിൽ എൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ ഡബ്ബ് ചെയ്യണമെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തെലുഗു ഭാഷയിൽ നിന്ന് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ താങ്കളെ തേടി വരും എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. സന്തോഷം.

കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവ്

അങ്ങനെയൊരു വഴിത്തിരിവ് ഇതുവരെ കരിയറിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടി തീരുമാനിക്കണമല്ലോ. എങ്കിലും ലഭിച്ച സിനിമകളിലും കഥാപാത്രങ്ങളിലും സന്തുഷ്ടനാണ്. പ്രേക്ഷകപ്രീതി ലഭിക്കുന്നതിന് മറിമായവും അളിയൻസും കാരണമായി എന്ന് പറയാം. അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവാകുന്ന വേഷങ്ങൾ ഇനി വേണം സംഭവിക്കാൻ.

ഇനിയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ

ആഗ്രഹങ്ങളെ ഉള്ളൂ. കമൽഹാസൻ സാറിന് ഒപ്പം ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതുപോലെ രജനി സാറിനൊപ്പം ഒരു ഫ്രയിമില്ലെങ്കിലും അഭിനയിക്കണം. പ്രിയദർശൻ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അമിതാഭ് ബച്ചന് ഒപ്പം ഒരു സീനിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം പറഞ്ഞാൽ പ്രേക്ഷകർ അത് അതിമോഹം ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുമോ. ഞാനെൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളുമാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ചില സ്വപ്നങ്ങൾ സാധ്യമായി. മേൽപ്പറഞ്ഞ ചിലതുകൂടി സാധ്യമാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

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