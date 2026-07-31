'ഓരോ രംഗവും കണ്ടപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു, രാവണനായി പകരം വയ്ക്കാന് മറ്റാരുമില്ല'; യഷിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി ഋഷഭ് ഷെട്ടി
നിതീഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'രാമായണ' ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോജക്ടുകളിൽ ഒന്നായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ രൺബീർ കപൂർ ശ്രീരാമനായി എത്തുമ്പോൾ സായ് പല്ലവിയാണ് സീതയായി എത്തുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 31, 2026 at 5:22 PM IST
നിതീഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം 'രാമായണ'യുടെ ട്രെയിലര് സിനിമാപ്രേമികൾക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. രണ്ബീര് കപൂര് രാമനായി എത്തുമ്പോള് രാവണായി എത്തുന്നത് കന്നഡ സൂപ്പര്താരം യഷ് ആണ്. യഷിന്റെ അസാധ്യ സ്ക്രീന് പ്രസന്സ് ഇതിനോടകം തന്നെ ആരാധകര്ക്കിടയില് വലിയ ചര്ച്ചയായിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്പോഴിതാ നടനും സംവിധായകനുമായ ഋഷഭ് ഷെട്ടി യഷിന്റെ രാവണ കഥാപാത്രത്തെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പാണ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ രാവണനായി എത്തുന്ന യഷിന്റെ പ്രകടനത്തെ വാനോളം പുകഴ്ത്തുകാണ് ഋഷഭ് ഷെട്ടി. ആ കഥാപാത്രത്തോടെ ഇത്രത്തോളം നീതി പുലര്ത്താന് മറ്റാര്ക്കും കഴിയുകയില്ലെന്ന് ഋഷഭ് ഷെട്ടി എക്സില് കുറിച്ചു.
ഇതിഹാസ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുക എളുപ്പമല്ല
"നമ്മുടെ ഇതിഹാസങ്ങളിലെ കഥകളും കഥാപാത്രങ്ങളും പ്രേക്ഷകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക വളരെ പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ്. ചെറുപ്പം മുതൽ രാമായണവും മഹാഭാരതവും കേട്ടും വായിച്ചും വളർന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അതിനാൽ ഓരോ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തമായൊരു ഭാവനയും പ്രതീക്ഷയുമുണ്ട്", അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"ഇത്രയും വലിയ പ്രതീക്ഷകൾക്കിടയിൽ വിശ്വസനീയവും ആകർഷകവുമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിച്ച സംവിധായകൻ നിതീഷ് തിവാരിക്കും നിർമ്മാതാക്കളായ നമിത് മൽഹോത്രയ്ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇതിഹാസത്തെ വലിയ കാൻവാസിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമം അഭിനന്ദനാർഹമാണ്," താരം കുറിച്ചു.
ഇത്തരം ഐക്കണിക് കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു നടൻ അനുഭവിക്കുന്ന സമ്മർദ്ദം തനിക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണെന്നും ഋഷഭ് പറഞ്ഞു. ചിത്രത്തിലെ ഓരോ അഭിനേതാവും ആ ഉത്തരവാദിത്വം മനോഹരമായി ഏറ്റെടുത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.
രൺബീർ കപൂറിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട്, "സഹോദരാ, രാമന്റെ പ്രഭാവലയവും ദിവ്യത്വവും നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അനുഭവവേദ്യമാക്കി," എന്നാണ് അദ്ദേഹം കുറിച്ചത്.
എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശംസ ലഭിച്ചത് യഷിന്കറെ രാവണൻ കഥാപാത്രത്തിനാണ്. യഷിന്റെ ഓരോ രംഗവും കണ്ടപ്പോൾ താൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടുവെന്ന് ഋഷഭ് ഷെട്ടി പറഞ്ഞു.
It’s not easy to convince people with the stories and characters of our epics. We have all grown up listening to them, and each of us carries our own imagination of these timeless legends. Hats off to the team for creating such an incredibly convincing world. @niteshtiwari22… pic.twitter.com/mLrLuUZqoi— Rishab Shetty (@shetty_rishab) July 30, 2026
"നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഷോട്ടും കാണുമ്പോഴും എന്റെ കണ്ണുകൾ വികസിച്ചു. ആ കഥാപാത്രത്തോട് ഇത്രത്തോളം നീതി പുലർത്താൻ മറ്റാർക്കും കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല," , താരം കുറിച്ചു.
"ഒരു കന്നഡിഗൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനമാണ്," എന്ന വാക്കുകളിലൂടെ യഷിനോടുള്ള തന്റെ സ്നേഹവും അഭിമാനവും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു.
ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതസംവിധാനത്തിനും ഋഷഭ് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു. എ.ആർ. റഹ്മാനും ഹാൻസ് സിമ്മറും ചേർന്ന് ഒരുക്കിയ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ട്രെയിലറിലെ ഓരോ വികാരത്തെയും കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. "എന്തൊരു അതിശയകരമായ സ്കോർ," ഋഷഭ് ഷെട്ടി വിശേഷിപ്പിച്ചു.
നിതീഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'രാമായണ' ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോജക്ടുകളിൽ ഒന്നായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ രൺബീർ കപൂർ ശ്രീരാമനായി എത്തുമ്പോൾ സായ് പല്ലവി സീതയായും യഷ് രാവണനായും അഭിനയിക്കുന്നു. ശൂർപ്പണഖയായി രാകുൽ പ്രീത് സിങ് എത്തുന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ചിത്രം വമ്പന് ദൃശ്യവിസ്മയം തന്നെയാണ് ചിത്രം സമ്മാനിക്കുന്നതെന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്നത്. ട്രെയിലര് പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് യഷിന്റെ രാവണൻ ലുക്കും സ്ക്രീൻ പ്രസൻസും ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.