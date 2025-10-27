ETV Bharat / entertainment

രാവിലെ 3 മണിക്ക് സെറ്റില്‍, 6 മണിക്കൂര്‍ മേക്കപ്പ്; മയക്കാര ആകാനുള്ള റിഷഭിന്‍റെ കഠിനാധ്വാനം; വീഡിയോ വൈറല്‍

കാന്തര ചാപ്‌റ്റര്‍ 1ല്‍ ഇരട്ട വേഷത്തിലെത്തി റിഷഭ് ഷെട്ടി. ബെര്‍മെ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ കൂടാതെ മയക്കാര എന്ന കഥാപാത്രത്തെയും റിഷഭ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ മയക്കാരയുടെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍.

RISHAB SHETTY RISHAB SHETTYAS MAYAKARA KANTARA CHAPTER 1 MAKING VIDEO കാന്താര
Rishab Shetty (video screenshot)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 27, 2025 at 3:54 PM IST

2 Min Read
'കാന്താര ചാപ്‌റ്റര്‍ 1'ല്‍ ഇരട്ട നേട്ടം കൈവരിച്ച് റിഷഭ് ഷെട്ടി. നടന്‍റെ റോള്‍ മാത്രമല്ല, സംവിധായകന്‍റെയും സഹ എഴുത്തുകാരന്‍റെയും റോളുകള്‍ കൂടി വഹിച്ചിരുന്നു 'കാന്താര'യില്‍ റിഷഭ് ഷെട്ടി. ചിത്രത്തില്‍ ഇരട്ട വേഷത്തിലാണ് റിഷഭ് എത്തിയത്.

ബെര്‍മെ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ കൂടാതെ മയക്കാര എന്ന കഥാപാത്രത്തെയും റിഷഭ് അവതരിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോഴിതാ മയക്കാരയുടെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍.

ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോയില്‍ മയക്കാരയിലേക്കുള്ള റിഷഭിന്‍റെ പരിവര്‍ത്തനമാണ് കാണാനാവുക. മയക്കാരനാകാനുള്ള റിഷഭിന്‍റെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്‍റെയും സമർപ്പണത്തിന്‍റെയും ഒരു നേര്‍ക്കാഴ്‌ച്ച കൂടിയാണീ വീഡിയോ. പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് മേക്കപ്പിനും പ്രോസ്തെറ്റിക്‌സിനുമായി റിഷഭ് എത്തുന്നതോടെയാണ് വീഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നത്. മയക്കാരനാകുന്നതിനായി ഓരോ ദിവസം ആറു മണിക്കൂറാണ് റിഷഭ് ഷെട്ടി ഇതിനായി സമയം ചെലവഴിച്ചത്.

തന്‍റെ ചുളിവുകൾ വീണ ചർമ്മവും, പ്രായമായിട്ടും തീപിടിച്ച കണ്ണുകളും, നരച്ച മുടിയും ഒക്കെ കണ്ണാടിയില്‍ കാണാന്‍ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന റിഷഭിനെയും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. ഇതിനായി കാന്താര ടീമും അക്ഷീണം പ്രയത്‌നിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നിഗൂഢമായ കഥാപാത്രത്തെ സ്‌ക്രീനിൽ ജീവസുറ്റതാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് 'മേക്കിംഗ് ഓഫ് മയക്കാര' എന്ന പേരില്‍ ഹോംബാലെ ഫിലിംസ് പുറത്തുവിട്ടി വീഡിയോയില്‍ കാണാനാവുക.

ഒക്‌ടോബര്‍ 2ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം 25 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും ബോക്‌സ്‌ ഓഫീസില്‍ മികച്ച കളക്ഷനോടെ മുന്നേറുകയാണ്. സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മാതാക്കളായ ഹോംബാലെ ഫിലിംസിന്‍റെ ഒരു അഭിലാഷ പദ്ധതിയായിരുന്നു 2022ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ കാന്താര. കൊവിഡ് മഹാമാരിക്ക് ശേഷം പ്രേക്ഷകരെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിച്ച ആദ്യ ചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്ന് കൂടിയായിരുന്നു ഇത്.

സിനിമ നിർമ്മാണത്തിനിടെ ടീം നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് അടുത്തിടെ ഇടിവി ഭാരതിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ റിഷഭ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചാപ്‌റ്റര്‍ 1ലെ വെല്ലുവിളികള്‍ അതിലും വലുതായിരുന്നുവെന്നാണ് റിഷഭ് പറയുന്നത്.

പ്രാദേശിക അതിരുകൾക്കപ്പുറം പ്രേക്ഷകരിൽ കാന്താര എങ്ങനെ റിഫ്ലക്‌ട് ചെയ്‌തുവെന്നും താരം പറഞ്ഞു. "കാന്താരയ്ക്ക് ഇത്രയും പ്രതികരണം ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ കർണാടകയിലെ ആളുകൾക്ക് ഇത് ഇഷ്‌ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. വാമൊഴിയിലൂടെയാണ് ചിത്രം തമിഴ്, തെലുങ്ക്, മലയാളം, ഒടുവിൽ ഹിന്ദി പ്രേക്ഷകരിലേക്കും എത്തുന്നത്. അതിന് പ്രേക്ഷകരോട് ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനാണ്," റിഷഭ് ഷെട്ടി പറഞ്ഞു.

ആഗോളതലത്തില്‍ 800 കോടിയലിധം കളക്ഷന്‍ നേടിയ ചിത്രം 2025ലെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കളക്ഷന്‍ നേടിയ ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രമായി മാറാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണിപ്പോള്‍. റിഷഭിനെ കൂടാതെ രുക്‌മിണി വസന്ത്, ജയറാം, ഗുൽഷൻ ദേവയ്യ എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ സുപ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നു. റിഷഭിനൊപ്പം അനിരുദ്ധ് മഹേഷും ഷാനിൽ ഗൗതമും ചേര്‍ന്നാണ് സിനിമയുടെ രചന നിര്‍വഹിച്ചത്. അരവിന്ദ് എസ് കശ്യപ് ഛായാഗ്രഹണവും സുരേഷ് മല്ലയ്യ എഡിറ്റിംഗും അജനീഷ് ലോക്‌നാഥ് സംതീതവും ഒരുക്കി.

