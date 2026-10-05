പാന് ഇന്ത്യന് താരം റിഷഭ് ഷെട്ടിയും സംവിധായകൻ ചിദംബരവും കൈകോര്ക്കുന്നു; ഒരുങ്ങുന്നത് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ
സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം അടുത്ത വര്ഷം. ആകാംക്ഷയോടെ ആരാധകര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 9:48 AM IST
ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവായ നടനും സംവിധായകനുമായ റിഷഭ് ഷെട്ടിയും മലയാള സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയ സംവിധായകൻ ചിദംബരവും ഒന്നിക്കുന്നു. ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രമായ 'ബാലന് ദി ബോയ്', 'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്' സംവിധാനം ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്റേതായ ഇടം നേടിയ ചിദംബരവുമായി രണ്ട് സിനിമകൾക്കായാണ് താരം കൈകോർക്കുന്നത്.
രണ്ട് സിനിമകളിൽ ആദ്യം ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നത് കന്നഡയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു സ്പോർട്സ് ഡ്രാമ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. നിലവിൽ സിനിമയുടെ പ്രീ-പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വർഷം ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് അടുത്ത വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരം.
പ്രമുഖ മലയാള സിനിമാ നിർമ്മാതാവ് ഷിബു തമീൻസ് ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ കഥ, കഥാപാത്രങ്ങൾ, അഭിനേതാക്കൾ, മറ്റ് അണിയറപ്രവർത്തകർ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വൈകാതെ പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് സൂചന.
വ്യത്യസ്തമായ കഥപറച്ചിലും മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെ ആഴത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശൈലിയുമാണ് ചിദംബരത്തെ മലയാള സിനിമയിൽ വേറിട്ടുനിർത്തുന്നത്. ‘ജാൻ-എ-മൻ’, ‘മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകര് ഹൃദയത്തിലേറ്റിയ സംവിധായകനാണ് ചിദംബംരം. കാന്താരയിലൂടെ പാന് ഇന്ത്യന് താരമായി മാറിയ ഋഷഭ് ഷെട്ടിയുമായി കൈകോര്ക്കുന്നുവെന്നതറിഞ്ഞതു മുതല് വലിയ ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകര്. ‘കാന്താര’യിലെ പ്രകടനത്തിന് ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ നിർണായക നേട്ടമായി. അഭിയനത്തിന് പുറമെ എഴുത്തിലും സംവിധാനത്തിലും സജീവമായ ഋഷഭ് ഷെട്ടിയുമായി പുതിയ ചിത്രവുമായി ചിദംബംരം എത്തുമ്പോള് ഇത്തവണ ഏത് തരത്തിലുള്ള കഥയാണ് അവതരിപ്പിക്കുകയെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
റിഷഭ് ഷെട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ചിത്രം മറ്റൊരു പുതിയ പരീക്ഷണമാണ്. നിലവിൽ റിഷഭ് ഷെട്ടിയുടെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ‘ജയ് ഹനുമാൻ’. കാന്താരയ്ക്ക് പിന്നാലെ ആദ്യമായി സ്പോർട്സ് ഡ്രാമയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ആരാധകരിലും സിനിമാപ്രേമികളിലും വലിയ ആകാംക്ഷ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
‘കാന്താര: ചാപ്റ്റർ 1’ റിലീസ് ചെയ്ത് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയായ അവസരത്തിലും റിഷഭ് ഷെട്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ചിത്രത്തിന്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ചിന്തകൾ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. സിനിമയുടെ നിർമ്മാണയാത്രയും അതിന് പിന്നിലെ അധ്വാനവും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിപ്പ് ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
ഇതിനിടെയാണ് ചിദംബരവുമായുള്ള പുതിയ സിനിമകളുടെ വാർത്ത പുറത്തുവരുന്നത്. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സിനിമകളിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലെ വേറിട്ട കഥപറച്ചിൽ ശൈലിയും കന്നഡ സിനിമയിലെ പ്രാദേശികതയോട് ചേർന്ന റിഷഭിന്റെ സമീപനവും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ഈ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത