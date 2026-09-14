ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8: റിനി പുറത്തേക്ക്! ചര്ച്ചയായി ഗായത്രിയുടെ എവിക്ഷന്, ഷിജിന് അവതാരകനെ അപമാനിച്ചോ? വാരാന്ത്യത്തില് സംഭവിച്ചത്
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8: സ്പോട്ട് എവിക്ഷൻ വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നു; റിനി ആൻ ജോർജും പുറത്തേക്ക്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 14, 2026 at 1:12 PM IST
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 8ന്റെ ആദ്യ വാരം തന്നെ പ്രേക്ഷകരെ അമ്പരപ്പിച്ച സംഭവമായിരുന്നു സ്പോട്ട് എവിക്ഷൻ. സാധാരണയായി ഓരോ വാരവും ഹൗസിന്റെ മേധാവിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ക്യാപ്റ്റന് പകരം, സീസൺ 8ന്റെ ജനാധിപത്യ ആശയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ‘ലീഡർ’ എന്ന സ്ഥാനമാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ ലീഡറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജസീല പർവീണിന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും നിർണായക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഒരു മത്സരാർഥിയെ സ്പോട്ട് എവിക്ഷനിലൂടെ പുറത്താക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നത്.
ലീഡറുടെ തീരുമാനത്തെ തുടർന്ന് ഗായത്രി സുരേഷിനെയാണ് ജസീല പർവീണും അനുയായികളായ മൃദുല വിജയും സുമേഷ് ചന്ദ്രനും ചേർന്ന് സ്പോട്ട് എവിക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെ ബിഗ് ബോസ് ഗായത്രിയോട് ഹൗസിന്റെ മുഖ്യ വാതിലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. സീസൺ ആരംഭിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു മത്സരാർഥി ഇത്തരത്തിൽ പുറത്താകുന്നത് മലയാളം ബിഗ് ബോസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ സംഭവമായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഗായത്രിയുടെ പുറത്താകലിന് പിന്നാലെ തന്നെ ഇത് ശരിയായ തീരുമാനമായിരുന്നോ എന്ന ചർച്ചയും സജീവമായി. ഗായത്രി തിരിച്ചെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഒരു വിഭാഗം പ്രേക്ഷകർ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിൽ മോഹൻലാൽ തന്നെ ഈ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്.
ഗായത്രിയെ പുറത്താക്കിയത്
വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡില് ജസീല പർവീണിനോടും മൃദുല വിജയ്ക്കും സുമേഷ് ചന്ദ്രനോടും മോഹൻലാൽ നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധ നേടിയത്.
"ഗായത്രിയെ പുറത്താക്കിയത് ശരിയായ തീരുമാനമാണോ?" എന്നായിരുന്നു മോഹൻലാലിന്റെ ചോദ്യം. താൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം എടുത്തതെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ജസീല ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മൃദുല വിജയും സുമേഷ് ചന്ദ്രനും "അല്ല" എന്ന മറുപടിയാണ് നൽകുന്നത്. ഓരോ മത്സരാര്ഥിയോടും ഇതേ കുറിച്ച് മോഹന്ലാല് ചോദിച്ചിരുന്നു. ഗായത്രിയെ പുറത്താക്കിയത് ശരിയായ തീരുമാനം അല്ലയെന്ന് തന്നെയാണ് മത്സരാര്ഥികള് പറഞ്ഞത്. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ആ സമയം പറഞ്ഞില്ലയെന്നും മോഹന്ലാല് മത്സരാര്ഥികളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പലരും പറഞ്ഞത് ഗായത്രി തിരികെ വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു.
ഗായത്രി സുരേഷിന്റെ സ്പോട്ട് എവിക്ഷൻ സീസൺ 8ന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. സാധാരണ എവിക്ഷൻ പ്രക്രിയയിൽ നോമിനേഷൻ, വോട്ടിങ് തുടങ്ങിയ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പുറത്താകുന്ന രീതിക്ക് പകരം നേരിട്ട് ഒരാളെ പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു ഇത്തവണ.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഗായത്രിയുടെ പുറത്താകൽ സ്ഥിരമായ എവിക്ഷനാണോ, അതോ പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന സംശയവും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. ഗായത്രി തിരിച്ചുവരാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും സജീവമാണ്.
അതേസമയം സീസൺ 8ന്റെ പ്രധാന ആശയം തന്നെ ‘ജനാധിപത്യം’ എന്നതാണ്. ക്യാപ്റ്റന് പകരം ലീഡർ എന്ന പദവി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. തീരുമാനങ്ങൾ കൂട്ടായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനുമായി ഹൗസിൽ പ്രത്യേക മുറിയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
റിനി ആൻ ജോർജും പുറത്തേക്ക്
ഗായത്രി സുരേഷിന്റെ സ്പോട്ട് എവിക്ഷനും ഫൈറ്റ് മാസ്റ്റർ കാളിക്കും പിന്നാലെ സീസൺ 8ൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മത്സരാർഥി കൂടി പുറത്തായിരിക്കുകയാണ്. മാധ്യമപ്രവർത്തകയും അവതാരകയും നടിയുമായ റിനി ആൻ ജോർജ് ആണ് ഇത്തവണത്തെ എവിക്ഷനിലൂടെ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ നിന്ന് പുറത്തായത്.
റിനി ആൻ ജോർജ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എവിക്ഷനിൽ നിന്ന് സേവ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നലെ നടന്ന തുടർ എവിക്ഷൻ നടപടികളിൽ റിനിക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയൊരുങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇതിന് മുൻപ് കാളിയും ഹൗസിൽ നിന്ന് പുറത്തായിരുന്നു.
ഇന്നലത്തെ എവിക്ഷൻ പ്രക്രിയയിൽ ആകെ എട്ട് പേരാണ് നോമിനേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. റിനി ആൻ ജോർജിനെ കൂടാതെ ആസിഫ്, നോബി, രാഹുൽ ഈശ്വർ, ഷിജിൻ, എൽദോ, കടൽ കൊമ്പൻ, നേഹ എന്നിവരായിരുന്നു നോമിനേഷൻ പട്ടികയിലുള്ളവർ.
പതിവുപോലെ നോമിനേഷൻ പട്ടികയിലുള്ള മത്സരാർഥികളോട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ മോഹൻലാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ഘട്ടംഘട്ടമായി ഓരോരുത്തരെയും സേവ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് പേരെ സേവ് ചെയ്യുമെന്ന് മോഹൻലാൽ അറിയിച്ചു. ആരെയാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആസിഫിന്റെ പേര് ശ്രീലക്ഷ്മി അറക്കൽ നിർദേശിച്ചു.
സ്ട്രെസ് ഫ്രീയാകാനും ഹൗസിലെ അന്തരീക്ഷം ലഘൂകരിക്കാനും ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആസിഫ് എന്നായിരുന്നു ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ അഭിപ്രായം. ഈ അഭിപ്രായത്തെ ശരിവയ്ക്കുന്ന തരത്തിൽ മോഹൻലാൽ ആസിഫിനെ സേവ് ചെയ്തു. തുടർന്ന് നോബിയെയും സേവ് ചെയ്തു.
അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ രാഹുൽ ഈശ്വറും ഷിജിനും സുരക്ഷിതരായി. ഇതോടെ നോമിനേഷൻ പട്ടികയിലെ മത്സരാർഥികളുടെ എണ്ണം വീണ്ടും കുറഞ്ഞു.
എവിക്ഷന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലാണ് വ്യത്യസ്തമായ പ്രഖ്യാപനം മോഹൻലാൽ നടത്തിയത്. ഇനി എവിക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുക “ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം” ആയിരിക്കുമെന്ന് മോഹൻലാൽ അറിയിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം ഒരു റേഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ആദ്യം എൽദോയെ കുറിച്ചായിരുന്നു റേഡിയോയിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദമായി പ്രഖ്യാപനം വന്നത്. എൽദോയ്ക്ക് ഹൗസിൽ തുടരാമെന്നായിരുന്നു അറിയിപ്പ്. തുടർന്ന് കടൽ കൊമ്പനും ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ തുടരാനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചു. ഇതോടെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ റിനി ആൻ ജോർജും സ്നേഹയും മാത്രമാണ് ബാക്കിയായത്.
ഒടുവിൽ റേഡിയോയിലൂടെ റിനിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് വന്നത്. തുടർന്ന് റിനി ആൻ ജോർജ് പുറത്തായതായി മോഹൻലാൽ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. അതേസമയം സ്നേഹ സേവ്ഡ് ആണെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഷിജിന് മോഹന്ലാലിനെ അപമാനിച്ചോ
വീക്കെന്ഡ് എപ്പിസോഡില് ചര്ച്ചയായ മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ലക്ഷ്വറി ടാക്സിലെ ഷിജിഷിന്റെ പ്രകടനം. ഈ ടാക്സിലെ പ്രകടത്തിന് ഷിജിനെ മോഹന്ലാല് അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്ന് സമ്മാനമായി നല്കിയ ബര്ഗര് ഷിജിന് നിരസിച്ചതാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ ചര്ച്ചയായിരിക്കുന്നത്.
ബിഗ് ബോസ് നടത്തിയ ലക്ഷ്വറി ടാസ്കില് ഷിജിനും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ടാസ്ക് പൂര്ത്തിയാക്കിയതിന് പിന്നാലെ വിജയികള്ക്കും ലീഡര്ക്കും അനുയായികള്ക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അവസരം ബിഗ് ബോസ് ഒരുക്കിയിരുന്നു. എന്നാല് എല്ലാവര്ക്കും ലഭിക്കാത്ത ഭക്ഷണം തങ്ങള്ക്കും വേണ്ടെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു മറ്റ് മത്സരാര്ഥികള്ക്ക്. ഷിജിനാകട്ടെ ലഭിച്ച ഭക്ഷണത്തില് നിന്ന് അല്പം കഴിച്ച് ആ ടാസ്ക് പൂര്ത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു.
മത്സരാര്ഥികളുടെ നിലപാടില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായി ഷിജിനാണ് ടാസ്ക് ശരിയായി പൂര്ത്തിയാക്കിയതെന്ന് മോഹന്ലാല് പറഞ്ഞു. തുടര്ന്ന് സ്റ്റോറൂമില് സൂക്ഷിച്ച ബര്ഗര് എടുക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. മോഹന്ലാലിന്റെ കൈയൊപ്പോടെയുള്ള ആശംസാ കാര്ഡും ഇതിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നതിനിടെ തനിക്ക് ലഭിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കാന് ഷിജിന് തയാറായില്ല. ലഭിച്ച ഭക്ഷണം രാഹുൽ ഈശ്വർ അടക്കമുള്ള മറ്റ് മത്സരാർത്ഥികളെ കഴിപ്പിക്കാനും ഷിജിൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാല് ബര്ഗര് ഷിജിന് തിരികെ വച്ചതോടെ മോഹന്ലാല് നല്കിയ ആശംസാ കാര്ഡും തിരികെ വാങ്ങിച്ചു.
മോഹൻലാൽ അഭിനന്ദിച്ച് സമ്മാനിച്ച ഭക്ഷണം തന്നെ നിരസിച്ചത് അവതാരകനോടുള്ള അനാദരവാണോ എന്ന ചർച്ചയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഇപ്പോള് ഉയരുന്നത്.