'ഇതാണ് എന്റെ ആള്'! വരനെ ആരാധകര്ക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തി റിമി ടോമി; കല്യാണം നവംബറില്
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് റിമി ടോമി രണ്ടാമത് വിവാഹിതയാകാന് പോകുന്ന വിവരം ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 4:51 PM IST
മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗായികയും അവതാരകയുമായ റിമി ടോമിയുടെ വിവാഹവാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. നവംബറിൽ വിവാഹിതയാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് താരം. തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ആരാധകരോട് നേരിട്ടെത്തിയാണ് റിമി വിവാഹവാർത്ത പങ്കുവച്ചത്.
മുംബൈ സ്വദേശിയായ മലയാളി ബോഡി ബിൽഡറും തന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജിം ട്രെയിനറുമായ ലിബിൻ മാത്യുവാണ് വരന് എന്ന് ആരാധകരുമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് താരം.
വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ താൻ തന്നെ ആരാധകരോട് പറയണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ വിവാഹവാർത്ത പങ്കുവയ്ക്കുന്നതെന്നും റിമി പറഞ്ഞു. അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ കാര്യമെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
നവംബറിലാണ് വിവാഹം. വിവാഹക്ഷണക്കത്തും താരം വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു. മുംബൈയിൽ നിന്നാണ് വരനെ കണ്ടെത്തിയതെന്നും എന്നാൽ അതിന് പിന്നിലെ കഥ പിന്നീട് പറയാമെന്നും റിമി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മാർച്ചിലാണ് ഇരുവരും ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയത്. എന്നാൽ നേരിട്ട് കാണുന്നതിന് മുൻപുതന്നെ വിവാഹമെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നുവെന്നും റിമി പറയുന്നു. ദൈവത്തോട് ഏറെ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർഥിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചത്. വലിയ മുൻവിധികളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് ഈ ബന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നതെന്നും ലിബിനൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ വലിയ ധൈര്യവും സമാധാനവും പോസിറ്റിവിറ്റിയും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും കൂടെയുണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പാണ് ലിബിനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് റിമി പറയുന്നു. അച്ഛന്റെയും ചേട്ടന്റെയും ഭർത്താവിന്റെയും സ്ഥാനങ്ങൾക്കപ്പുറം മികച്ചൊരു സുഹൃത്തായാണ് ലിബിനെ കാണുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരാൾ കൂടെയുണ്ടെന്ന തോന്നലും ആത്മവിശ്വാസവും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ രീതിയിലും തന്നെ ശക്തയാക്കിയത് ലിബിനാണെന്നും റിമി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, തന്റെ മുൻഭർത്താവിനെക്കുറിച്ചും താരം വീഡിയോയിൽ പരാമർശിച്ചു. മുൻഭർത്താവിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോകളും വാർത്തകളും നൽകുന്നത് വളരെ തെറ്റായ പ്രവണതയാണെന്ന് റിമി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ തന്നേക്കാൾ മികച്ചൊരു പങ്കാളിക്കൊപ്പം കുടുംബജീവിതം നയിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിടണമെന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെ വലിച്ചിഴയ്ക്കരുതെന്നും താരം അഭ്യർഥിച്ചു.
വിവാഹശേഷം കൂടുതൽ സമയവും മുംബൈയിലായിരിക്കും താമസിക്കുകയെന്നും റിമി വെളിപ്പെടുത്തി.
മുംബൈയിലെ ഡോംബിവല്ലിയിൽ വച്ചാണ് വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. വളരെ ചെറിയ ചടങ്ങായിട്ടാണ് വിവാഹം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനിമാ-സംഗീത മേഖലയിലുള്ളവരെപ്പോലും ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നില്ലെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാവരെയും വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിച്ചതായി കണക്കാക്കണമെന്നും എല്ലാവർക്കും നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ലെന്നും റിമി പറഞ്ഞു.
തന്റെ ജീവിതത്തിലെ പുതിയ തുടക്കത്തിന് ആരാധകരുടെ പ്രാർഥനയും അനുഗ്രഹവുമാണ് ആവശ്യമെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പതിനഞ്ചാം വയസ്സുമുതൽ പ്രേക്ഷകർ തന്നെ കാണുന്നതാണെന്നും അവരുടെ സ്നേഹവും പിന്തുണയുമാണ് ഇത്രയും കാലം മുന്നോട്ടുപോകാൻ കരുത്തായതെന്നും റിമി പറഞ്ഞു. ലിബിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് പങ്കുവയ്ക്കുമെന്നും താരം അറിയിച്ചു.
ജിമ്മിനെ ദൈവത്തെപ്പോലെ കാണുന്ന മികച്ചൊരു ട്രെയിനറാണ് ലിബിനെന്നും ജിമ്മിനുള്ളിൽ ഇരുവരും തമാശകൾ പങ്കിടാറുണ്ടെന്നും റിമി പറഞ്ഞു. ലിബിന് മലയാളം അത്ര നന്നായി അറിയില്ലെന്നും അതൊക്കെയാണ് തനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം തോന്നാൻ കാരണമായതെന്നും താരം തമാശരൂപേണ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജീവിതത്തിൽ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിന് തുടക്കമിടാനൊരുങ്ങുന്ന റിമിയുടെ വിവാഹവാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെ ആശംസകളുമായി ആരാധകരും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.