ETV Bharat / entertainment

"ഒരുപാട് സഹിച്ചാണ് രാവിലെ മുതല്‍ നാലു മണിക്കൂര്‍ വരെ റിമ ഇരുന്നത്"; പ്രാണി കടിച്ച ശേഷമുള്ള റിമയുടെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ പുറത്ത്

തിയേറ്ററില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രംഗങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു റിമയുടെ കഥാപാത്രത്തെ ഒരു പ്രാണി കുത്തുന്നതും തുടര്‍ന്ന് ശരീരത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും. ഈ രംഗത്തിനായുള്ള പ്രോസ്‌തെറ്റിക് ഡിസൈന്‍ ആന്‍ഡ് കോണ്‍സെപ്‌റ്റ് സ്‌കെച്ച് വീഡിയോ പങ്കുവച്ച് സേതു ശിവാനന്ദന്‍.

THEATRE THE MYTH AND REALITY RIMA KALLINGAL SETHU SIVANANDAN റിമ കല്ലിങ്കല്‍
Rima Kallingal (Video screenshot)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 25, 2025 at 1:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഒരിടവേള്ക്ക് ശേഷം റിമ കല്ലിങ്കലിന്‍റേതായി തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ചിത്രമാണ് 'തിയേറ്റര്‍ ദി മിത്ത് ഓഫ് റിയാലിറ്റി'. സജിന്‍ ബാബു സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രത്തിന് മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സിനിമാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖരുടെ മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങളുമായി മുന്നേറുന്ന ചിത്രത്തിലെ റിമയുടെ മേക്കപ്പ് വീഡിയോ ആണിപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാവുന്നത്.

ചിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രംഗങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു റിമയുടെ കഥാപാത്രത്തെ ഒരു പ്രാണി കുത്തുന്നതും തുടര്‍ന്ന് ശരീരത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും. ഇതിനായി റിമ കല്ലിങ്കലിന് ചെയ്‌ത പ്രോസ്‌തറ്റിക് മേക്കപ്പിന്‍റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കുന്നത്. കോണ്‍സെപ്‌റ്റ് ആര്‍ട്ടിസ്‌റ്റും പ്രോസ്‌തെറ്റിക് മേക്കപ്പ് ആര്‍ട്ടിസ്‌റ്റുമായ സേതു ശിവാനന്ദന്‍ ആണ് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

റിമയുടെ ദേഹത്ത് ഒരു പ്രാണി കടിച്ച ശേഷം ത്വക്കിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ വളരെ സൂക്ഷ്‌മമായാണ് സിനിമയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും നാല് മണിക്കൂര്‍ നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന മേക്കപ്പാണ് റിമയ്ക്ക് ചെയ്‌തതെന്നാണ് സേതു പറയുന്നത്.

"ഇത് തിയേറ്റര്‍ സിനിമയുടെ പ്രോസ്‌തെറ്റിക് ഡിസൈന്‍ ആന്‍ഡ് കോണ്‍സെപ്‌റ്റ് സ്‌കെച്ചിന്‍റെ വീഡിയോ ആണ്. ത്വക്കിന് ഉണ്ടായ ഒരു ഇന്‍ഫെക്ഷന്‍റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് ആദ്യമായി കോണ്‍സെപ്‌റ്റ് സ്കെച്ചിനായി അവതരിപ്പിച്ചത്. അതിനായി സംവിധായകന്‍ സജിന്‍ ബാബു സര്‍ നമ്മുക്ക് കഥ നരേറ്റ് ചെയ്‌ത് തന്നിരുന്നു. അതനുസരിച്ച്, വിവിധ ഘട്ടങ്ങള്‍ അത് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതിന്‍റെ കോണ്‍സെപ്‌റ്റ് ചിത്രം ആദ്യമെ അവതരിപ്പിച്ചു.

അതിന് ശേഷം ക്ലേ വര്‍ക്ക് ചെയ്‌തു. ക്ലേ വര്‍ക്കില്‍ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളില്‍ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ആദ്യമെ നമ്മുക്ക് ചൊറിച്ചില്‍ വരുമ്പോള്‍ എങ്ങനെ..അതിന് ശേഷം എങ്ങനെ..അതായത് ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കളായിട്ട് വരുന്നു...പിന്നെ അത് പൊട്ടുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങള്‍ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായി ചെയ്‌തു. ക്ലേ വര്‍ക്ക് ചെയ്‌തു. ശേഷം സിലിക്കന്‍ വര്‍ക്ക് ചെയ്‌തു. അത് റിമ ചേച്ചിയുടെ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്‌തു. അവര്‍ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള നടിയാണ്.

രാവിലെ വന്ന് ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂറോളം ഇതിനായി സ്പെന്‍ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ഇതിന്‍റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി പ്രധാന ഘടകമാണ്. അപ്പോള്‍ ഓരോ സ്പോട്ടിലും ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുരുക്കളൊക്കെ ഉള്ള സംഭവം ഓരോന്നും നമ്മള്‍ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്‌തത്. അതിനനുസരിച്ച് അവര്‍ ഒരുപാട് സഹിച്ചാണ് രാവിലെ മുതല്‍ നാലു മണിക്കൂര്‍ ഇതിനായി സ്പെന്‍ഡ് ചെയ്‌തിരുന്നത്. അതിന് ശേഷം വൈകുന്നേരമാണ് ഇതെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യുന്നത്.

നമ്മുടെ കൂടെ പ്രോസ്തെറ്റിക് ടീമില്‍ മനോജ് കിരണ്‍, അഷ്റഫ്, വിക്കി, പ്രശാന്ത് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും നല്ല രീതിയില്‍ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനും എല്ലാം കോര്‍ഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനുമൊക്കെ സഹായിച്ചു," സേതു പറഞ്ഞു.

Also Read: സജിന്‍ ബാബുവിന്‍റെ തിയേറ്റര്‍ റഷ്യയിലെ യാള്‍ട്ട അന്താരാഷ്‌ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയില്‍

TAGGED:

THEATRE THE MYTH AND REALITY
RIMA KALLINGAL
SETHU SIVANANDAN
റിമ കല്ലിങ്കല്‍
RIMA KALLINGAL MAKING VIDEO

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.