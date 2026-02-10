ETV Bharat / entertainment

അസിയുടെ വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ച് മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം രേവതി

പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന വിജയ്ച്ചിത്രം ജനനായകനിലും രേവതി അഭിനയിക്കുന്നു

രേവതി ഇന്‍റര്‍വ്യൂ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 10, 2026 at 8:48 PM IST

12 Min Read
മലയാളികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അഭിനേത്രികളിൽ ഒരാളാണ് രേവതി. നിലവിൽ മലയാള സിനിമയിൽ സജീവം അല്ലെങ്കിലും ഹിന്ദി തമിഴ് സിനിമകളിൽ രേവതിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട്. വർഷത്തിൽ പരമാവധി രണ്ട് സിനിമകളിൽ മാത്രം അഭിനയിക്കുക. രേവതിയുടെ തീരുമാനം അങ്ങനെയാണ്.

വിനോദോപാധിയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്യാനും രേവതി ഒരുക്കമല്ല. ഫെബ്രുവരി 20ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അസിയാണ് രേവതി അഭിനയിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രം. പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന വിജയ്ച്ചിത്രം ജനനായകനിലും രേവതി അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് രേവതി ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തി.

അസി എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഹിന്ദി ചിത്രത്തിന്‍റെ വിശേഷങ്ങൾ

വർഷത്തിൽ പരമാവധി ഒന്നോ രണ്ടോ സിനിമകളിൽ മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അഭിനയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയുടെ കഥാപാത്രവും കഥയും മികച്ചതായിരിക്കണം എന്ന നിർബന്ധം എനിക്കുണ്ട്. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വലിപ്പച്ചെറുപ്പം എനിക്കങ്ങനെ പ്രശ്‌നമുള്ള കാര്യമല്ല. ചെറുതാണെങ്കിലും ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ആ സിനിമയുടെ കഥയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നായിരിക്കണം. മാത്രമല്ല നിലവിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാനും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല.

രേവതി ഫയല്‍ ചിത്രം (ETV Bharat)

അസി എന്ന ഹിന്ദി ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥ വളരെ മികവുറ്റ രീതിയിൽ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയതാണ്. ഒരു സ്ത്രീക്ക് നേരെ സംഭവിക്കുന്ന സെകഷ്വൽ അസാൾട്. അതിനെ തുടർന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കേസുകൾ വാദങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ധാരാളം സിനിമകൾ ഇതിനുമുൻപും ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അസി എന്ന സിനിമയുടെ കഥാപാശ്ചാത്തലവും വ്യത്യസ്‌തമല്ല. പക്ഷേ അനുഭവ് സിൻഹ എന്ന സംവിധായകൻ ഈയൊരു വിഷയത്തെ ട്രീറ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന രീതി വളരെയധികം വ്യത്യസ്‌തമാണ്.

രേവതി ഫയല്‍ ചിത്രം (ETV Bharat)

അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മുൻ ചിത്രങ്ങളായ മുൽക്, ഥപ്പട്, ആർട്ടിക്കിൾ 15 തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവതലം എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. അസി എന്ന സിനിമയുടെ ആശയത്തിന്റെ ഉൾത്തടങ്ങൾ അദ്ദേഹം വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. സംവിധായകന്‍റെ കാഴ്‌ചപ്പാടിലൂടെയാണ് കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. വളരെ നോർമൽ ആയ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അതിന്‍റെ ആഴങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം തിരക്കഥകൾ എഴുതുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ എഴുത്തും ചലച്ചിത്രത്തിന്‍റെ ആശയങ്ങളിലുള്ള കാഴ്‌ചപ്പാടും എനിക്ക് ഇഷ്‌ടമാണ്. മാത്രമല്ല അസി എന്ന സിനിമയിൽ ഞാനൊരു ജഡ്‌ജ് ആയിട്ടാണ് വേഷമിടുന്നത്. കരിയറിൽ ഇതുവരെ ഒരു ജഡ്‌ജായി ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല. വളരെ റിയലിസ്റ്റിക്കായാണ് ഈ സിനിമയിലെ കോടതിമുറി രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ട്രെയിലറിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു പ്രത്യേക സംഭവത്തെ മാത്രം ആസ്‌പദമാക്കിയിട്ടല്ല ഈ സിനിമ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയിൽ ചർച്ച ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സമാന രീതിയിൽ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നാട്ടിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയും ദിവസവും നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അസി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സംവിധായകൻ ആ സിനിമയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്‌ത രീതിയാണ് എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്‌ടമായത് ... രേവതി പറയുന്നു.


കഥാപാത്രങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതികളെ പറ്റിയും രേവതി വിശദീകരിച്ചു.

ഒരു സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തിനും തങ്ങളുടെ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് തിരശ്ശീലയിൽ പ്രതിധ്വനിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടാകും. അവരുടെ സിനിമയിലേക്ക് തന്നെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകൾക്കൊപ്പവും അവരുടെ സൃഷ്‌ടിക്കൊപ്പവും സഞ്ചരിക്കേണ്ട ചുമതലയാണ് എനിക്കുള്ളത്.

രേവതി ഫയല്‍ ചിത്രം (ETV Bharat)

ആരുടെയും ക്രിയാത്മകമായ മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും കൈകടത്താറില്ല. ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു സിനിമയുടെ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ സീനുകളും കഥാപാത്രവും എനിക്ക് കണക്‌ട് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാറുണ്ട്. ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്‌തിരുന്ന കാലത്ത് ലഭിക്കുന്ന ചില സിനിമയുടെ കഥയും കഥാപാത്രവും ഒരുപാട് ചികഞ്ഞു നോക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സിനിമകൾ മാത്രമാണല്ലോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന സിനിമയുടെ കഥ ലാർജർ സെൻസിൽ എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് സംവദിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി പരിശോധിക്കും.

ഒരു അഭിനേതാവായി നിൽക്കുമ്പോൾ സംവിധായികയായ രേവതിയുടെ ചിന്തകളും അഭിപ്രായങ്ങളും അപ്രസക്തമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു സിനിമയുടെ സംവിധായകനോടോ തിരക്കഥാകൃത്തിനോടോ പറയാറുണ്ട്. എന്‍റെ അഭിപ്രായം അവർക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് മറുപടി ലഭിക്കും. അവർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ തുറന്നു മനസ്സോടുകൂടി തന്നെ അതുവേണ്ട എന്ന മറുപടിയും സ്വീകരിക്കും.

സിനിമകൾ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് രേവതി
താൻ ഇതുവരെ സംവിധാനം ചെയ്‌തിട്ടുള്ള സിനിമകൾ മറ്റൊരാളുടെ കഥയെയും തിരക്കഥയേയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. നിലവിൽ ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരി അല്ല. പക്ഷേ എഴുത്ത് എന്നത് സമീപഭാവിയിൽ തന്നെ പഠിച്ച സ്വായത്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് രേവതി പറഞ്ഞു. അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.


ഭൂതകാലം പോലുള്ള സിനിമകളിലെ കയ്യടക്കത്തോടുകൂടിയുള്ള അഭിനയരീതി

ഒരു സംവിധായകൻ ഒരു അഭിനേതാവിനെ തങ്ങളുടെ സിനിമയിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കഥാപാത്രം എഴുതിവച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മികച്ചത് ആകും എന്ന ധാരണയോടുകൂടി തന്നെയാണ്. ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോഴും എന്‍റെ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം മികച്ച രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു അഭിനേതാവിനെ ആയിരിക്കും അപ്‌റോച് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സമാന ചിന്താഗതിയിൽ തന്നെയാകും അഭിനേത്രി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു സംവിധായകൻ സമീപിക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മുടെ ജോലി എന്നു പറയുന്നത് ആ സംവിധായകൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തെ പരമാവധി മെച്ചപ്പെടുത്തി പോരായ്‌മകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്.

രേവതി (ETV Bharat)

എന്നെ തേടി വരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ എനിക്ക് കൃത്യമായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം സംവിധായകർക്കുള്ളതു കൊണ്ടാണ് അഭിനേത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുതിയകാലത്ത് ഒരു സിനിമയും ഒരു കഥാപാത്രവും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചാലഞ്ചിങ് ആയി തോന്നണം. ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്‌തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അങ്ങനെയൊരു ചലഞ്ചിങ് ഫീൽ തോന്നുകയില്ല. അങ്ങനെ ചാലഞ്ചിങ് ആയി തോന്നിയ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭൂതകാലത്തിലെതും.

ഒരു കഥാപാത്രം ഞാൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്‍റേതായ ഒരു ഹോംവർക്ക് അതിനുമേൽ ഉണ്ടാകും. ആ ഹോംവർക്കിലാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ സ്വഭാവ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആ കഥാപാത്രം എങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യും, ഒരു സീനിൽ ആ കഥാപാത്രം എങ്ങനെയാണ് റിയാക്‌ട് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് ചിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് കരയുക, തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്‌മമായ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു കഥാപാത്രം എങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറില്ല. ആ കഥാപാത്രം എങ്ങനെയാണ് റിയാക്‌ട് ചെയ്യുക അതാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഒരു സീനിൽ ഒരു കഥാപാത്രം എങ്ങനെയാണ് റിയാക്‌ട് ചെയ്യുക.. അതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇംപോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു നോർമൽ പ്രോസസ് കൂടിയാണ്. രേവതി വിശദമാക്കുന്നു.


ഡയറക്ടേഴ്‌സ് ആക്‌ടർ എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നടി രേവതി വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ഡയറക്‌ടറുടെ ആക്‌ടര്‍. അത് ശരിയായ പ്രയോഗമാണ്. ഞാനൊരു ഡയറക്ടേഴ്‌സ് ആക്‌ടർ ആണ്. ഒരു സിനിമയുടെ കഥ ആദ്യാവസാനം വ്യക്തമായി ധാരണയുള്ളത് ഡയറക്‌ടറിന് മാത്രമാണ്. എന്നിലെ ആക്‌ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ വിമർശകർ ആ സിനിമയുടെ ഡയറക്‌ടർ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്‌ടർക്ക് ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് ആദ്യം മറുപടി പറയേണ്ടത് അവർ തന്നെയാണ്.


ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന പാട്രിയറ്റ് എന്ന മഹേഷ് നാരായണന്‍റെ സിനിമയിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരൊറ്റ സീനിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരൊറ്റ സീനെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ സീൻ, ഞാൻ ആ കഥാപാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കഥാപാത്രം കഥയിൽ വലിയ ഇമ്പാക്‌ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് മഹേഷ് നാരായണനെ പോലുള്ള സംവിധായകർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

പാട്രിയറ്റ് എന്ന സിനിമയിൽ ഒരൊറ്റ സീൻ ഒരേയൊരു ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് അത്രമാത്രമായിരുന്നു എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എങ്കിൽപോലും ആ കഥാപാത്രം ഡയലോഗുകൾ പറയുന്ന രീതി, കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ ചേഷ്‌ടകൾ ഇങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ സംവിധായകനോട് കൃത്യമായി ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കും. ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ ഇൻപുട്ടും സംവിധായകനോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്‍റേതായ ഹോംവർക്കോട് കൂടി ആ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

പാട്രിയറ്റ് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മഹേഷ് എന്നെ വിളിച്ചു. ഒരേ ഒരു സീനെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹേഷേ എന്തിനാ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്‌തു. അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി എന്നെ തൃപ്‌തിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. എന്നെപ്പോലെ ഒരാളെ ഒരു സീനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്ട്രോങ്ങ് ആയ ഒരു റീസൺ ഉണ്ടാകും. മഹേഷ് നാരായണൻ എന്ന വ്യക്തിയെ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്‌ടവുമാണ്. രേവതി പറഞ്ഞു.

ജനനായകൻ എന്ന സിനിമയിലും ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് രേവതി വ്യക്തമാക്കി. പക്ഷേ അതിലും ഒരു സീനിൽ മാത്രമാണ് താൻ അഭിനയിക്കുന്നതെന്ന് രേവതി പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ പറഞ്ഞ റീസണുകൾ തന്നെയാണ് ജനനായകൻ എന്ന സിനിമയിലും അഭിനയിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഒരു സീനിലേക്ക് വേണ്ടി എന്നെ എന്തിനാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് എന്ന് സംവിധായകൻ എച്ച് വിനോദിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ആ ഒരു സീനിൽ അഭിനയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഇമ്പാക്‌ട് സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും. ജനനായകൻ എന്ന സിനിമയുടെ കഥയും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആകർഷകത്വം ഉള്ളതായിരുന്നു. ജനനായകൻ എന്ന സിനിമയുടെ റിലീസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധി എന്താണെന്ന് കൃത്യമായ ധാരണയില്ല. ആ സിനിമ മുഴുവനായി കാണാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നും രേവതി വ്യക്തമാക്കി. എന്തു കാരണം കൊണ്ടാണ് ജനനായകൻ എന്ന സിനിമയുടെ റിലീസിംഗ് തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല.

സംവിധാനം ചെയ്‌ത സിനിമകൾ വെറും വിനോദോപാധിയല്ല

സിനിമകളുടെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം ആസ്വാദനം തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആഴമുള്ള ഒരു ആശയം കൂടി വേണമെന്ന നിർബന്ധം തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. എന്‍റെ സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുന്ന പ്രേക്ഷകർ ഞാൻ ആ സിനിമയിലൂടെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ചിന്തിക്കണം. അതിനുമേൽ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടാകണം. അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതവുമായി കണക്‌ട് ചെയ്യണം. എന്‍റെ സിനിമകൾ വെറുമൊരു എന്റർടൈൻമെന്റ് പർപ്പസിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല.

ആശയം മൂല്യം കൂടുതലുള്ള സിനിമകൾക്ക് ഇവിടെ സാധ്യത

ആഴമുള്ള വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സിനിമകൾക്കും കൊമേഷ്യൽ സിനിമകൾക്കും ഇവിടെ വലിയ സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. രണ്ടുതരത്തിലുള്ള സിനിമകളും ഇൻഡസ്ട്രിയെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അർത്ഥമുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യണോ, കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകൾ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് ഓരോ സംവിധായകന്‍റെയും തീരുമാനമാണ്. അർത്ഥമുള്ള സിനിമകൾ മാത്രം മതി എന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല.

സിനിമകൾ ചർച്ചചെയ്യുന്ന ആശയങ്ങൾക്ക് നേരെ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ചും രേവതി തന്‍റെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ഒരു രാജ്യമാണ്. വ്യത്യസ്‌ത തരത്തിലുള്ള സംസ്കാസ്‌കാരവും, സാമൂഹികപരമായ വിഭിന്നതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഒന്നും കൂടാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു. 75 - 76 വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ ഒരുമയോടുകൂടി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണല്ലോ. രാജ്യത്തിന് ഒരു നിയമ വ്യവസ്ഥിതിയുണ്ട്. ചില കാര്യങ്ങൾ സിനിമകളിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തുറന്നു പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെയില്ല എന്ന് സെൻസർ ബോർഡ് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകാം.

പക്ഷേ ക്രിയേറ്റീവ് ഫ്രീഡം എന്നൊന്നുണ്ട്. ഒരു കലാകാരന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള പബ്ലിക്കാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. എന്ന് കരുതി സെൻസർ ബോർഡിനെ പൂർണമായി നിയന്ത്രിക്കണം എന്നല്ല. ചില സിനിമകളിലെ വയലൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്തിന് ഇത് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകി എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ വയലൻസ് അധികരിച്ച് വരികയാണ്. അതിന് സിനിമ മാത്രമല്ല കാരണം. പക്ഷേ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിലെ വയലൻസിന് കാരണം സിനിമ കൂടിയാണെന്ന് അണ്ടർ ലൈൻ ചെയ്‌തു പറയേണ്ടിവരും. സിനിമയിൽ വയലൻസ് കാണിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുകയല്ല. വയലൻസ് ഹീറോയിസത്തിന്‍റെ മേബൊടി ചാലിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആണ് അപകടകരമാകുന്നത്. വയലൻസ് ഹീറോയിസത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ തന്നെ യുവ മനസ്സുകളിൽ അതിന് സ്വാധീനം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഈയൊരു കാര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് വലിയ എതിർപ്പുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള സിനിമാ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെയുള്ള വ്യത്യസ്‌ത അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെയാണ് എനിക്കും ഉള്ളത്.

ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ സ്ത്രീ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതിൽ താൻ സംവിധാനം ചെയ്‌ത മിതിർ എന്ന സിനിമയ്ക്കും സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിച്ചത് അഭിമാനപൂർണ്ണമായ കാര്യമാണെന്ന് രേവതി വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ഒരു 20 വർഷത്തെ കണക്കെടുത്താൽ തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ സ്ത്രീ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള സ്ത്രീ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ. മിതിർ എന്ന എന്‍റെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭം വനിതാ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കും മികച്ച സിനിമകൾ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന തെളിയിക്കൽ ആയിരുന്നു.

വനിതകൾക്കും സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാം അവർക്കും സിനിമാട്ടോഗ്രാഫി കൈകാര്യം ചെയ്യാം. അവർക്കും എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. മിതിർ എന്ന സിനിമയിലൂടെ ബീന പോളിന് മികച്ച എഡിറ്റർക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. വനിത സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ എന്ന് പറയുന്നത് മേക്കപ്പ് കോസ്റ്റ്യൂം ഹെയർ വിഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി കൂടേണ്ടവരല്ല. അങ്ങനെയായിരുന്നു തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ ഒരു കാലഘട്ടം വരെ.

ഡയറക്ഷൻ, ക്യാമറ, കലാസംവിധാനം, തിരക്കഥ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലകൾ കൂടിച്ചേരുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആർട്ടാണ് സിനിമ. വ്യത്യസ്‌ത മേഖലകളിലുള്ള വ്യത്യസ്‌ത കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കൊളാബറേറ്റീവ് ആർട്ട് ആണിത്. വ്യത്യസ്‌ത കലാപ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ജോലിയാണ് സിനിമയിൽ ഡയറക്‌ടർക്ക് ഉള്ളത്. അതിനുള്ള കഴിവ് സ്ത്രീകൾക്കും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കഴിവുള്ള ധാരാളം പേർ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു കാര്യം സമൂഹത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്‍റ് ആയിരുന്നു മിതിർ എന്ന സിനിമ. രണ്ടായിരങ്ങളിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ കണ്ട സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം അല്ല ഇപ്പോൾ 2026 ൽ ഉള്ളത്. ഇരട്ടിയിലധികം അവരുടെ സാന്നിധ്യം വർദ്ധിച്ചു. സ്ത്രീ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ കാര്യത്തിൽ ബോളിവുഡിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾ വളർന്നിട്ടില്ല. രേവതി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പുതിയകാലത്ത് സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമകൾ വലിയ വിജയം നേടുന്നതിന്, പ്രേക്ഷകരുടെ ആസ്വാദന മനോഭാവം മാറിയതുകൊണ്ട് കൂടിയാണെന്ന് രേവതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ലോക എന്ന സിനിമയുടെ വലിയ വിജയം അതിനൊരു ഉദാഹരണം ആണെന്നും രേവതി പറഞ്ഞു.
ലോക എന്ന സിനിമ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇക്വാലിറ്റി ഫാക്‌ടർ ഇവിടെയുള്ള പ്രേക്ഷകർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നോക്ക പരമായ ചിന്താഗതിയാണ്. ഒരു സിനിമയുടെ നല്ല കഥ, അതിന്റെ സംഗീതം, ആ സിനിമയുടെ കഥയിൽ കാണിക്കുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇമോഷൻസ് മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രേക്ഷകർക്ക് കൃത്യമായി ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ലോക പോലുള്ള സിനിമകൾ ഇവിടെ വലിയ വിജയമാകുന്നത്.

അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചെത്തിച്ചത് ഭാരതി രാജ

തമിഴിലെ വിഖ്യാത സംവിധായകൻ ഭാരതി രാജയാണ് രേവതിയെ ചലച്ചിത്ര ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്. മലയാളിയായ താൻ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായി തമിഴിൽ അഭിനയിച്ചത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും രേവതി വിശദീകരിച്ചു.

അടിസ്ഥാനപരമായി ഞാനൊരു ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസറാണ്. ആ സമയത്ത് എന്‍റെ കുറെ ചിത്രങ്ങൾ ഒരു മാഗസിനിൽ വന്നു. നൃത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 14- 15 വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ എന്‍റെ ചിത്രങ്ങൾ മാഗസിനിൽ അച്ചടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് ഭാരതി രാജ എന്നെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മൻ വാസനയ് എന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതും. ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസിന്‍റെ വേഷവിധാനത്തിൽ ഉള്ള ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് സംവിധായകൻ എന്നെ അഭിനയിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ ചിത്രത്തിലെ എന്‍റെ കഥാപാത്രത്തിന് നൃത്തവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല.

സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെല്ലാം അഭിനയിക്കുന്നു, നിരവധി ഹിന്ദി ചിത്രങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്നു. ഹിന്ദി സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു. രേവതി എന്ന കലാകാരിയെ വ്യത്യസ്‌തമാക്കുന്നത് ഈയൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്. ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പ്രത്യേക കഴിവാണ് തന്നെ ഇതിനെല്ലാം സഹായിച്ചത് എന്ന് രേവതി വ്യക്തമാക്കി.

നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകൾക്കും ഭാഷ വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. അതൊരു ബേസിക് ആയുള്ള നേച്ചർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്യഭാഷകളിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. പക്ഷേ അവിടെയും എന്നെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്‌ത ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. ദുൽഖർ സൽമാൻ. അദ്ദേഹം ചെയ്‌തത് ഏവരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി, തെലുഗു എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും അദ്ദേഹം സക്‌സസ് ഫുൾ സിനിമകൾ ചെയ്‌തു. സ്വന്തം ശബ്ദത്തിൽ ഡബ്ബ് ചെയ്‌തു. അതൊരു അമേസിങ് ആയ കാര്യമാണ്. ഒരു ഇന്ത്യൻ ചിത്രത്തിൽ നല്ല സിനിമ നല്ല കഥ.. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭാഷ ഒരു വിലങ്ങ് തടിയായി മുന്നിൽ വന്നില്ല. നല്ല ആശയവും നല്ല സാഹചര്യവും ഹിന്ദിയിൽ സംഭവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദിയിൽ ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്‌തത്. മലയാളത്തിലും സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. രേവതി വിശദമാക്കി.

മലയാളി പ്രേക്ഷകർ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന് നന്ദി പറയാനും രേവതി മറന്നില്ല.

മറ്റു ഭാഷകളെ താരതമ്യം ചെയ്‌ത് നോക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ സിനിമകൾ ചെയ്‌തിട്ടില്ല. പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല ആഴമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഞാൻ ചെയ്‌ത മലയാളം സിനിമകളെല്ലാം നല്ല ചിത്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളി പ്രേക്ഷകർ എന്നെ ഇപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്നത്. പുതിയ തലമുറയിൽ പെട്ട കുട്ടികൾ എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നത്. എപ്പോഴും മലയാള സിനിമകൾ ആസ്വദിച്ചാണ് ചെയ്‌തിരുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സിനിമകളും ഒരുപാട് ആലോചിച്ച് എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഭാഷകളിലും നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ചെയ്‌തുകൊണ്ടിരിക്കും.

2012 ന് ശേഷം നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ലഭിക്കാത്തതു കൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ ഇടവേള സംഭവിച്ചത് എന്ന് രേവതി വ്യക്തമാക്കി. എന്നെ ഇൻസ്പെയർ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ആ കാലയളവിൽ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. രേവതി പ്രതികരിച്ചു.

ASSI
JANANAYAKAN
MALAYALAM MOVIES
FILM INDUSTRY
REVATHY INTERVIEW

