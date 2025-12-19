സിനിമകളുടെ വിലക്ക് ഐഎഫ്എഫ്കെയില് പ്രതിസന്ധിയായില്ല, 99% ചിത്രങ്ങൾക്കും അനുമതി ലഭിച്ചു, രാജ്യത്തിന്റെ നയത്തിന് മുഖവില നൽകണമെന്ന് റസൂൽ പൂക്കുട്ടി
Published : December 19, 2025 at 1:39 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ചില ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്ക് വിലക്ക് നേരിട്ടതും അവ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതും മുപ്പതാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രതിസന്ധിയായി കാണുന്നില്ല എന്ന് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി. ചലച്ചിത്രമേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കവേയാണ് ചെയർമാൻ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശന വിലക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ മന്ത്രാലയവുമായി (I&B Ministry) താൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വർഷം അഞ്ഞൂറോളം ചലച്ചിത്രമേളകളാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ചലച്ചിത്രമേളകളിലെ പാക്കേജുകളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ ചിത്രങ്ങൾക്കും ഒരിക്കലും അനുമതി നൽകാറില്ല എന്നാണ് മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നും തനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചതെന്ന് റസൂൽ പൂക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.
ഇത്തവണ 187 ചിത്രങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയ്ക്കായി ഐ ആൻഡ് ബി മന്ത്രാലയത്തിൽ പ്രദർശനാനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ അതിൽ 180 സിനിമകൾക്കും അനുമതി ലഭിച്ചു. ഒരു സിനിമ നമ്മൾ തന്നെ പാക്കേജിൽ നിന്നും മാറ്റിനിർത്തി. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 99 ശതമാനം സിനിമകൾക്കും കേന്ദ്രം പ്രദർശനാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആറ് സിനിമകളുടെ പ്രദർശനാനുമതി നിഷേധിച്ചത് വലിയ വിവാദമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും റസൂൽ പൂക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ധാരാളം മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഒരു സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടു വശങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയ വശം, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുൻപ് സിനിമകൾക്ക് വിലക്ക് നേരിട്ടപ്പോൾ അവ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനുള്ള നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയത്. സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വശം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആംഗിൾ ആണ്. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വശങ്ങളിലൂടെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
ഒരു മേള നടത്തി എന്ന കാരണത്താൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ നേരിടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് റസൂൽ പൂക്കുട്ടി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആറ് സിനിമകൾ മാറ്റിവച്ചത്.
ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പല സിനിമകളും വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളകളിൽ വിലക്ക് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതത് രാജ്യത്തിന്റെ നയം മനസിലാക്കി അതൊരു വിവാദമാക്കാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സിനിമാ വിലക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിന്റെ നയത്തിന് മുഖവില നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സിനിമകൾ വിലക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ കേരള സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തോട് പ്രതിഷേധം കൃത്യമായ ഭാഷയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്ര വിലക്ക് നേരിട്ടാലും കേരളം സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും എന്ന ധാരണ കേന്ദ്രത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നയതന്ത്ര കാര്യങ്ങളിൽ കോട്ടം വരുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതൊരുപക്ഷേ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പരിമിതി (Limitation) ആണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ സിനിമാ വിലക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ ഇവിടെ വച്ച് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് റസൂൽ പൂക്കുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചലച്ചിത്രമേളയിലെ വിവാദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ഷമിക്കണമെന്നും, കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ താൻ ഏറ്റെടുക്കും എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചലച്ചിത്രോത്സവങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സ്വകാര്യ മേഖലയിലല്ല എന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിലക്ക് നേരിടുകയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ലോകപ്രശസ്തമായ ഒരു വാചകം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകിയത്. "തിരക്കുള്ള സ്ട്രീറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വഴി കണ്ടെത്താം. എന്നാൽ ആ സ്റ്റിക്ക് മുന്നിലുള്ള ഒരാളുടെ മൂക്കിൽ തട്ടരുത്; അതാണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം."
ചലച്ചിത്രമേളയിലെ തന്റെ അസാന്നിധ്യത്തെപ്പറ്റി ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കലാകാരനാണ് ഞാൻ. എന്റെ തിരക്കുകളും ജോലിയുടെ സ്വഭാവവും മനസിലാക്കി തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം എനിക്ക് നൽകിയത്.
ഇത്രയും തിരക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഈ പദവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആ പ്രതീക്ഷ കാക്കാനുള്ള ശ്രമം താൻ നടത്തുമെന്നും റസൂൽ പൂക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നിട്ട് അധികകാലമായിട്ടില്ലെങ്കിലും തനിക്ക് സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ മികച്ച സേവനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.