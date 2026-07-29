'ആശംസയൊക്കെ കൊള്ളാം, ജോം ട്രെയിലര് എവിടെ?' ഐ ആം ഗെയിം സഹനിര്മാതാവിനോട് ദുല്ഖര്
ഐ ആം ഗെയിം ട്രെിയലര് ജൂലൈ 28 ന് റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് അവസാന നിമിഷം റിലീസ് മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 29, 2026 at 4:15 PM IST
ഓണച്ചിത്രങ്ങളിൽ ആരാധകര് ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ദുല്ഖര് ചിത്രമാണ് ഐ ആം ഗെയിം. നഹാസ് ഹിദായത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം 2026 ഓഗസ്റ്റ് 20-നാണ് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര് റിലീസ് ജൂലൈ 28 നായിരുന്നു നിശ്ചയിരുന്നത്. എന്നാല് അവസാന നിമിഷത്തിലാണ് ട്രെയിലര് റിലീസ് മാറ്റിവച്ചത്.
ദുല്ഖറിന്റെ ജന്മദിനമായ ചൊവ്വാഴ്ച ആറുമണിക്ക് ട്രെയിലര് എത്തുമെന്നാണ് നേരത്തെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് വ്യക്തമാക്കിയത്. പിന്നീട് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര് മാറ്റിവച്ചതെന്നാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് നല്കുന്ന വിശദീകരണം. പുതിയ തീയതിയും സമയവും ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും നിർമാതാക്കളായ വേഫെയർ ഫിലിംസ് അറിയിച്ചു. എന്നാല് ഇതിനിടയില് ഐ ആം ഗെയിമിന്റെ സഹനിര്മാതാവ് ജോം വര്ഗീസ് ദുല്ഖറിന് പിറന്നാള് ആശംസ നേര്ന്നുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഈ കുറിപ്പിന് രസകരമായ മറുപടിയാണ് ദുല്ഖര് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. താരത്തിന്റെ ഈ മറുപടി ഞൊടിയിടയിലാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയത്.
"പിറന്നാൾ ആശംസകൾക്ക് വളരെ നന്ദി, പക്ഷേ ട്രെയിലർ എവിടെ ജോം?" എന്നായിരുന്നു ദുൽഖറിന്റെ നര്മത്തില് കലര്ന്ന മറുചോദ്യം.
'ഐ ആം ഗെയിം' ട്രെയിലർ റിലീസ് സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ കാരണമാണ് മാറ്റിവെച്ചതെന്നും, ഏറ്റവും മികച്ച ദൃശ്യ-ശ്രവ്യ നിലവാരത്തിൽ ട്രെയിലർ എത്തിക്കാനായി കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അണിയറപ്രവർത്തകർ ഔദ്യോഗിക കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം ആരാധകരുടെ കാത്തിരിപ്പിനും ക്ഷമയ്ക്കും നന്ദിയും അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് അറിയിച്ചു.
ദുൽഖർ സൽമാന്റെ സ്വന്തം ബാനറായ വേഫെയർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബജറ്റിലുള്ള ചിത്രമായാണ് അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നത്.
'ആര് ഡി എക്സ്' എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം സംവിധായകൻ നഹാസ് ഹിദായത്ത് ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും 'ഐ ആം ഗെയിമിനുണ്ട്'. തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സജീർ ബാബ, ഇസ്മായിൽ അബൂബക്കർ, ബിലാൽ മൊയ്ദു എന്നിവരാണ്. സംഭാഷണങ്ങൾ സജീർ ബാബ, ആദർശ് സുകുമാരൻ, ഷബാസ് റഷീദ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ്. ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതാവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സീ മ്യൂസിക്. ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് പ്രശസ്ത സ്റ്റണ്ട് കൊറിയോഗ്രാഫർമാരായ അൻപറിവ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്.
ദുൽഖർ സൽമാന്റെ കരിയറിലെ 40-ാമത് ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ആന്ണി വർഗീസ്, മിഷ്കിൻ, കായദു ലോഹർ, കതിർ, പാർത്ഥ് തിവാരി, സംയുക്ത വിശ്വനാഥൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ.
മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി, കന്നഡ ഭാഷകളിലും പാൻ ഇന്ത്യൻ റിലീസായാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രഖ്യാപന പോസ്റ്ററുകളും അപ്ഡേറ്റുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ, ട്രെയിലർ റിലീസിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.