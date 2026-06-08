'വേദനയും വിഷമവും നിറഞ്ഞ നിമിഷം, കുറച്ച് സ്ഥലം നല്കാന് ആ മകന് കരയുന്നു'; രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി സുപ്രിയ മേനോന്
സലിം കുമാറിൻ്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങിനിടെ യൂട്യൂബര്മാരുടെ തള്ളിക്കയറ്റത്തെ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് സുപ്രിയ മേനോന് പൃഥ്വിരാജ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 8, 2026 at 10:44 AM IST
മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം സലീം കുമാറിനെ ഒരുനോക്ക് കാണാന് ആയിരങ്ങളാണ് പറവൂരിലെ ലാഫിങ്ങ് വില്ല വീട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. സിനിമാ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും ആരാധകരുമടക്കം നിരവധി പേരാണ് നടന് അന്ത്യയാത്ര നല്കാന് എത്തിയത്. എന്നാല് നടന്റെ സംസ്കാരച്ചടങ്ങിനിടെ ക്യാമറയും ഫോണുമായി തള്ളിക്കയറി ബന്ധുക്കളെ പോലും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിലാക്കിയതും കേരളക്കര കണ്ടതാണ്. ഇതിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുപ്രിയ മേനോന്.
ഇരയെ ലക്ഷ്യമാക്കി കൂടുതല് അടുത്തെത്തുന്ന കഴുകന്മാരെ പോലെയായിരിക്കുന്നു ഇവരെന്നും ഇത് പത്രപ്രവര്ത്തനമല്ല അശ്ലീലവും അസഭ്യവും നിറഞ്ഞ അക്രമാണെന്നും സുപ്രിയ വിമര്ശിച്ചു.
"വീണ്ടും ഒരു കുടുംബം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് വിടപറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഹൃദയഭേദകമായ വേദനയും വിഷമവും നിറഞ്ഞ ഒരു നിമിഷം. എന്നാൽ ഇവിടെ വീണ്ടും ക്യാമറകളുടെയും മൈക്കുകളുടെയും ഒരു കൂട്ടം, ഈ അവസാന വിടവാങ്ങൽ അടുത്ത് പകര്ത്താന് തിരക്കൂകൂട്ടുന്നു. ഇരയെ ലക്ഷ്യമാക്കി കൂടുതല് അടുത്തെത്തുന്ന കഴുകന്മാരെ പോലെ.
കുറച്ച് സ്ഥലം ലഭിക്കാൻ മകൻ നിലവിളിക്കുന്നു. അവരോട് പിന്നോട്ട് മാറാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, ഒന്നു സമാധാനത്തോടെ കരയാൻ. നാം എന്തായി തീര്ന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാ മര്യാദയും അച്ചടക്കവും ഉപേക്ഷിച്ച് തത്സമയം അറിയാനുള്ള ആര്ത്തി. അവരെ സമാധാനത്തോടെ കരയാനെങ്കിലും അനുവദിക്കുക, ഇതനകം തന്നെ അവര്ക്ക് ധാരാളം വേദനയുണ്ട്.
സ്വയം നിയന്ത്രണവും ദിശാബോധവും ഉണ്ടാകണം. ഇതൊരു പത്രപ്രവർത്തനമല്ല, ഇത് പ്രദർശനപരതയാണ്! വികാരഭരിതവും അനാവശ്യവുമാണ്.",–സുപ്രിയയുടെ കുറിച്ചു.
സലീം കുമാറിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം പറവൂരിലെ വസതിയായ ലാഫിങ്ങ് വില്ലയില് ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്കരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് യൂട്യൂബര്മാര് ഉന്തും തള്ളുമായി എത്തിയത്. പിന്നോട്ട് അൽപം മാറി നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷവും ആരും അനുസരിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് ചന്തു നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രതികരിച്ചത്.
എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നും എല്ലാരും കുറച്ച് മാറി നിൽക്കാനല്ലെ പറഞ്ഞ് ചന്തു രോഷത്തോടെ അലറി. അമ്മയും സഹപ്രവർത്തകരുമടക്കം നിരവധിപേർ ചന്തുവിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നിറകണ്ണുകളോടെ വീണ്ടും മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകാൻ എത്തിയ പൊലീസുകാർ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടിയ സാഹചര്യമായിരുന്നു അവിടെ.
യൂട്യൂബ് ചാനലുകാരെ കൂടാതെ അവിടെ വന്ന മറ്റ് ആളുകള് താരങ്ങളുടെയും മറ്റും ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും എടുക്കാന് തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുകയായിരുന്നു. ഇതേ തുടര്ന്ന് ബഹളമുണ്ടാകുകയും ഇത് പൊലീസ് തടയാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ശമിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ചന്തു പ്രതികരിച്ചത്.
ചന്തു സലിമിൻ്റെ വികാരാധീനനായ വാക്കുകളും നിറകണ്ണുകളോടെയുള്ള അഭ്യർഥനയുമെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു. വീഡിയോ വലിയ രീതിയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയും നിരവധിപേർ ചന്തുവിൻ്റെ ദു:ഖത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്തു. ചന്തുവിനെ അനുകൂലിച്ചാണ് ഏറെ കമൻ്റുകളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇത്തരം പ്രവര്ത്തികള്ക്കെതിരെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് രൂക്ഷ വിമര്ശനമാണ് ഉയരുന്നത്.
നേരത്തെ നടന് ശ്രീനിവാസന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിലും ഇതേ സംഭവം ആവർത്തിച്ചിരുന്നത് വലിയ ജനശ്രദ്ധ നേടിയ വിഷയമായിരുന്നു. ക്യാമറകളിലും ഫോണിലും ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താനും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവയ്ക്കാനും മാധ്യമങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളും തിരക്കുകൂട്ടിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയും രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി സുപ്രിയ മേനോന് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.
പറവൂരിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയായ 'ലാഫിങ്ങ് വില്ല'യുടെ മുറ്റത്താണ് ചിതയൊരുക്കിയത്. ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും സാക്ഷിയാക്കിയാണ് അനശ്വര കലാകാരൻ വിടവാങ്ങിയത്. മക്കളായ ചന്തുവും ആരോമലും ചേർന്ന് ചിതയ്ക്ക് തിരികൊളുത്തി. തൻ്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ മതപരമായ കർമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം പൂർണമായും മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ ഒഴിവാക്കിയാണ് സംസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കിയത്.