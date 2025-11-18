"എന്റടുത്ത് നിന്ന് അവരുടെ കോണ്ടാക്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫൈസല് ഇക്ക ആ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത്", പ്രതികരിച്ച് റെസ്മിന് ഭായ്
എകെ ഫൈസലിനെ വിമര്ശിച്ച് റെസ്മിന് ഭായ്. വീടിന്റെ ഗൃഹപ്രവേശന ചടങ്ങില് ആദിലയും നൂറയും പങ്കെടുത്തത് തന്റെ അറിവോടെ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഫൈസലിനെതിരെ രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു റെസ്മിന്. ഫൈസലിക്കയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും റെസ്മിന്.
November 18, 2025
മലബാര് ഗോള്ഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര് എകെ ഫൈസലിനെ വിമര്ശിച്ച് മുന് ബിഗ് ബോസ് താരം റെസ്മിന് ഭായ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു ഫൈസലിന്റെ വീടിന്റെ ഗൃഹപ്രവേശന ചടങ്ങ്. സിനിമ രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലെ നിരവധി പ്രമുഖര് പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങില് ആദില നൂറ ഉള്പ്പെടെ ബിഗ് ബോസ് സീസണ് 7ലെ മത്സരാര്ത്ഥികളും എത്തിയിരുന്നു.
എന്നാല് ആദിലയും നൂറയും തന്റെ വീടിന്റെ ഗൃഹപ്രവേശന ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തത് തന്റെ അറിവോടെ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫൈസല് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ നിരവധി പേര് ഫൈസലിനെ വിമര്ശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ആദില നൂറയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ റെസ്മിനും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
തനിക്ക് ഒരുപാട് ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഉള്ള വ്യക്തിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വന്നതില് ഒരുപാട് സങ്കടം ഉണ്ടെന്നാണ് റെസ്മിന് പറയുന്നത്. തന്റടുത്ത് നിന്നാണ് ആദില നൂറയുടെ കോണ്ടാക്റ്റ് വാങ്ങി അവരെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്തതെന്നും എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫൈസല് ഇക്ക ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടതെന്നും റെസ്മിന് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവില് പ്രതികരിച്ചു.
"ഭയങ്കര സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം രാവിലെ തന്നെ കണ്ടു. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പ്രോഗാമിന് പോയിരുന്നു. ഞാനും എന്റെ സീസണില് ഉണ്ടായിരുന്ന നോറ, അതുപോലെ സീസണ് 7ലെ ആദില നൂറയും ആയിട്ട് നമ്മുടെ മലബാര് ഗോള്ഡ് ആന്ഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ ഫൈസല് ഇക്കയുടെ ഗൃഹപ്രവേശനത്തിന് കോഴിക്കോട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
ഞങ്ങളെ ഇങ്ങട് വിളിച്ചു. ക്ഷണം അയച്ചു, ഒരുവിധം എല്ലാ മേഖലയില് ഉള്ളവരും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ വളരെയധികം നല്ല രീതിയില് തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തതും. നമ്മളെ കൊണ്ട് നടന്ന് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും എക്സ്പ്ലോര് ചെയ്യാന് ത്രൂ ഔട്ട് ഒരാള് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം.
പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു എഫ്ബി പോസ്റ്റ് കണ്ടിരുന്നു. അതും നമ്മള് പോയ ഫൈസല് ഇക്കയുടെ എഫ്ബി പോസ്റ്റായിരുന്നു. വേറൊന്നുമല്ല, വീട്ടില് വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് അപമാനിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ..എന്നെ അല്ല, എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയാണ്. മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാന് പറ്റാത്ത ആള്ക്കാരാണെന്ന് അറിയുമ്പോള് ഭയങ്കര സങ്കടം. ഒരിക്കലും ഫൈസലിക്കയുടെ അടുത്ത് നിന്നും ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.
എനിക്ക് ഒരുപാട് ബഹുമാനവും ഒരുപാട് സ്നേഹവും ഉള്ളൊരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഫൈസലിക്ക. പക്ഷേ ഫൈസലിക്കയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വന്നതില് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സങ്കടം ഉണ്ട്. ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടതോടു കൂടി എല്ലാം പോയി. ഫൈസലിക്കാ, എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ആദില നൂറ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്കുട്ടികള് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട്, ഒരുപാട് സ്ട്രഗിള് ചെയതാണ് അവര് ഈ ഒരു പൊസിഷന് വരെ എത്തിയത്.
നിങ്ങളാണ് അവരെ ക്ഷണിച്ചത്. എന്റടുത്ത് നിന്നാണ് അവരുടെ കോണ്ടാക്റ്റ് വാങ്ങി അവരെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്തതും കോര്ഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ച് വന്നതും. എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫൈസല് ഇക്ക ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടത്. അതായത് സമൂഹത്തില് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കില് വീട്ടുകാരെ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു... പിന്നെ അവര് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. വീട്ടുകാര് അംഗീകരിച്ചില്ല, എന്നും പറഞ്ഞ് അവര് പോയി മരിക്കണോ ?
സ്വന്തം മക്കളെ കൊല്ലാന് പോലും മടിക്കാത്ത വീട്ടുകാരാണ് അവരുടേത്. അപ്പോള് അങ്ങനെയുള്ള വീട്ടില് നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടുക അല്ലാതെ അവിടെ തന്നെ അടിമകളെ പോലെ അവര് പറയുന്നതും അനുസരിച്ച് താല്പ്പര്യം ഇല്ലാത്ത കല്യാണവും കഴിച്ച് രണ്ട് പേരുടെയും ജീവിതം തൊലിച്ച് നടക്കണോ..എനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല.
ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ കണ്ടപ്പോള് ഭയങ്കര സങ്കടം ഉണ്ട്. ഫൈസലിക്കയുടെ അടുത്ത് നിന്നും ഇത് ഒട്ടും ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി നിങ്ങളെ തിരുത്താനോ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനോ ഞാന് ആളല്ല. പക്ഷേ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കണ്ടുകഴിഞ്ഞാല് അത്രയും നല്ലത്. അത്രയെ പറയാനുള്ളു.
