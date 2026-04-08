രേണു സുധി ഇനി രേഷ്‌മ പി തങ്കച്ചന്‍! ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പേര് മാറ്റത്തിന് പിന്നാലെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചൂടേറിയ ചര്‍ച്ച

നേരത്തെ തന്‍റെ പേരിനെ ചൊല്ലി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമര്‍ശനങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും രേണു സുധി നേരിട്ടിരുന്നു.

RENU SUDHI KOLLAM SUDHI KOLLAM SUDHI FAMILY RESHMA P THANKACHAN
Renu Sudhi (Instagram)
Published : April 8, 2026 at 4:37 PM IST

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ സജീവമായ താരമാണ് അന്തരിച്ച മിമിക്രി കലാകാരന്‍റെ ഭാര്യ രേണു സുധി. പലപ്പോഴും രേണു പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വീഡിയോയ്ക്കും ചിത്രങ്ങള്‍ക്കുമൊക്കെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും എത്തുന്നവരുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ രേണ്ടു സുധി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വരുത്തിയ ചില മാറ്റങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുന്നത്.

തന്‍റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പേജിലെ പേരിന്‍റെ സ്ഥാനത്തില്‍ രേണു സുധി എന്നായിരുന്നു ഇത്രയും നാള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിന് പകരം രേഷ്‌മ പി തങ്കച്ചന്‍ എന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.

അക്കൗണ്ട് ഔദ്യോഗികമായി വെരിഫൈഡ് ആയതോടെയാണ് ഈ പേരു മാറ്റം. അതേസമയം അക്കൗണ്ടിന്‍റെ പേര് രേണു സുധി എന്ന് തന്നെയാണ്.

നേരത്തെ തന്‍റെ പേരിനെ ചൊല്ലി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമര്‍ശനങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും രേണു സുധി നേരിട്ടിരുന്നു. രേണു സുധി എന്നത് യഥാര്‍ഥ പേരല്ലെന്നും രേഷ്‌മ തങ്കച്ചന്‍ എന്നാണ് പേരെന്നും കാണിച്ച് നിരവധി പേര്‍ നേരത്തെ വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളത്തിലെ ജനപ്രിയ റിയാലിറ്റി ഷോ ആയ ബിഗ് ബോസ് സീസണ്‍ 7 നില്‍ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ഇത്.

ഇതിലെ ഒരു മത്സരാര്‍ഥി താരത്തെ രേഷ്‌മ പി തങ്കച്ചന്‍ എന്ന് വിളിച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്‌തത് വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് തിരികൊളുത്തിയിരുന്നു. ഇത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമാകുകയും ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴിമാറുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാല്‍ അന്ന് താന്‍ പരിഹസിക്കപ്പെട്ടതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഇന്ന് നല്‍കിയതെന്നാണ് ആരാധകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

എന്നാൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ ആധികാരികത ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന വേളയിൽ ഐഡിയിൽ ഉള്ള പേരു തന്നെ ചേർക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് മാറ്റമെന്നും വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്. പേരിനെ ചൊല്ലി നേരത്തെ തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒട്ടേറെ പരിഹാസങ്ങൾ രേണുവിന് നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഒരിക്കലും രേണു സുധിയെന്ന പേര് മാറ്റില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. കൊല്ലം സുധിയുടെ പേര് സ്വന്തം പേരിൽ നിന്ന് രേണു മാറ്റണമെന്ന് പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടതും വിവാദമായി.

RENU SUDHI KOLLAM SUDHI KOLLAM SUDHI FAMILY RESHMA P THANKACHAN
Renu Sudhi (Instagram)

പതിനാല് കോടിയിലധികം പേരാണ് 30 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ തന്‍റെ അക്കൗണ്ട് സന്ദര്‍ശിച്ചതെന്ന വിവരങ്ങളും രേണു സുധി പങ്കുവച്ചിണ്ട്. നാല് ലക്ഷത്തിനുടത്ത് ഫോളേവേഴ്‌സ് രേണു സുധിക്കുണ്ട്.

അടുത്തിടെ രേണുസുധിയും കൊല്ലം സുധിയുടെ മകന്‍ കിച്ചു സുധിയും തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

കുട്ടിക്കാലം മുതല്‍ നേരിട്ട കയ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളും അവഗണനകളെയും ഒറ്റപ്പെടലിനെ കുറിച്ചുമാണ് കിച്ചു സംസാരിച്ചത്. അച്ഛന്‍ കൊല്ലം സുധി മരിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും കിച്ചു വികാരാധീനനായായാണ് സംസാരിച്ചത്.

