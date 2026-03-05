'പൊങ്കാലയിടുമ്പോള് എങ്ങനെയൊക്കെ സൂം ചെയ്ത് ചിത്രീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാന് കഴിയില്ല'- രമ്യ പണിക്കര്
മാന്യത കാണിക്കേണ്ടത് വീഡിയോയില് ഉള്ളവര് മാത്രമല്ല അതെടുക്കുന്നവരും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരും കാണിക്കണമെന്ന് നടി സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 5, 2026 at 4:19 PM IST
ആറ്റുകാല് പൊങ്കാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോഷ്യല് മീഡിയയില് നടക്കുന്ന വിവാദത്തില് അന്ന രാജന് പിന്നാലെ പ്രതികരിച്ച് നടി രമ്യ പണിക്കര്. വീട്ടിലെ സ്വകാര്യതയില് നിന്നുള്ള നിമിഷങ്ങള് എടുത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കൂടുതല് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും കോസ്റ്റ്യൂം മാന്യമായിരിക്കണം എന്നും പറയുന്നത് ശരിയായ സമീപനമല്ലെന്ന് രമ്യ പറഞ്ഞു.
മാന്യത കാണിക്കേണ്ടത് വീഡിയോയില് ഉള്ളവര് മാത്രമല്ല അതെടുക്കുന്നവരും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരും കാണിക്കണമെന്ന് നടി സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നടി ആറ്റുകാല് പൊങ്കാലയ്ക്കെത്തിയ നടി അന്ന രാജന്റെ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിമര്ശനം സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഉയര്ന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് രമ്യ പണിക്കരുടെ പ്രതികരണവും.
രമ്യ പണിക്കരുടെ കുറിപ്പിന്റെ പൂര്ണ രൂപം
പ്രിയപ്പെട്ടവരേ,
“ഇന്നലെ ആറ്റുകാൽ അമ്മയുടെ പൊങ്കാല പ്രമാണിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ, വളരെ സ്വകാര്യതയോടും പ്രൈവസിയോടും കൂടിയാണ് പൊങ്കാല അർപ്പിച്ചത്. സന്തോഷത്തോടെ പൊങ്കാല ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ചില ഓൺലൈൻ മീഡിയ പ്രവർത്തകർ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാമെന്ന നിലയിൽ വീഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും എടുത്ത് മടങ്ങി.
പൊങ്കാല ഇടുമ്പോൾ അടുപ്പ് മുറ്റത്ത് തറയിൽ വെച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. തീയുടെയും പായസത്തിന്റെയും അരിയുടെയും കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, ആരൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ സൂം ചെയ്ത് ചിത്രീകരിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതും സ്വന്തം വീടിന്റെ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്.
പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എത്തി ചിത്രീകരിച്ച ചില വീഡിയോകൾ പിന്നീട് പുറത്തുവന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. എന്റേത് മാത്രമല്ല, മറ്റു ചില ആർട്ടിസ്റ്റുമാരുടെയും വീഡിയോകൾ ഇതുപോലെ പ്രചരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു.
അതുകൊണ്ട് ഒരു വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥന — നിങ്ങളോടുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നത്. ആ വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളുടേയും ആണ്. ഒരു പോസ്റ്റോ വീഡിയോയോ പങ്കുവെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലൊരിക്കൽ ആലോചിക്കണം. അത് നിങ്ങളുടെ കൾച്ചറിനെയും പ്രൊഫഷണലിസത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
ആറ്റുകാല് പൊങ്കാല അര്പ്പിക്കുന്നതിനിടെ നടി അന്ന രേഷ്മ രാജന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിച്ചിരുന്നു.
ഇതിന് പിന്നാലെ നടിയുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ച് വലിയ തോതിലുള്ള വിമര്ശനങ്ങളാണ് ഉയര്ന്നത്. വിവിധ ആംഗിളുകളില് നിന്ന് യൂട്യൂബേഴ്സും മറ്റും പകര്ത്തിയ നടിയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് വിമര്ശനത്തിനിടയാക്കിയത്. ഈ വിഷയത്തില് പ്രതികരണവുമായി അന്ന എത്തിയിരുന്നു.
Also Read: 'പൊങ്കാലയര്പ്പിച്ചത് ഭക്തിയോടെ, അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല, ഭക്തരെ വേദനിപ്പിച്ചെങ്കില് മാപ്പ്'- അന്ന രാജന്