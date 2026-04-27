ലോകസിനിമയിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ കൈയൊപ്പ് പതിപ്പിച്ച മഹാപ്രതിഭ; ഷാജി എൻ കരുൺ മടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷം

ഷാജി എൻ കരുൺ (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 27, 2026 at 7:10 PM IST

Updated : April 27, 2026 at 7:33 PM IST

4 Min Read
സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ

ലോകസിനിമയിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ കൈയൊപ്പ് പതിപ്പിച്ച ഷാജി എൻ കരുൺ വിട പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ ഒരുവർഷം. അരവിന്ദനോടൊപ്പം മലയാളത്തിൽ നവതരംഗ സിനിമകൾക്ക് കാമറ ചലിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് തുടക്കം. വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളകളിൽ സംവിധാനം ചെയ്തത് ഏഴു സിനിമകൾ മാത്രം. മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ഭാഷയും അതിർവരമ്പുകളുമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ശക്തമായ പ്രമേയങ്ങളായിരുന്നു ഷാജി എൻ കരുണിൻ്റെ സിനിമകൾ. ലോക പ്രശസ്ത സിനിമാ പുരസ്‌കാരങ്ങളെല്ലാം ഷാജി എൻ കരുണിനെത്തേടിയെത്തി. പ്രശസ്തമായ കാൻ ചലച്ചിത്രമേളയുടെ മത്സര വിഭാഗത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യമലയാള സിനിമയുടെ സംവിധായകനും ഷാജി എൻ കരുണാണ്.



സ്‌റ്റെതസ്‌കോപ്പിന് പകരം കൈയിലെടുത്തത് ക്യാമറ

കൊല്ലം കണ്ടച്ചിറയിൽ 1952 ജനുവരി ഒന്നിന് വ്യവസായിയായ എൻ കരുണാകരൻ്റെയും ചന്ദ്രമതിയുടേയും മകനായാണ് ഷാജിയുടെ ജനനം. 11 വയസ്സുളളപ്പോൾ കുടുംബം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് താമസം മാറ്റി. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളജിൽനിന്ന് ബിരുദമെടുത്തു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എംബിബിഎസ് പഠനത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിച്ച ഷാജി എൻ കരുൺ അതുപേക്ഷിച്ച് ഫോട്ടോഗ്രഫി പഠിക്കാൻ പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്കാണ് പോയത്. സ്വന്തമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത പാത ശരിയെന്ന് തെളിയിച്ച് ഛായാഗ്രഹണത്തിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് സ്വർണമെഡൽ നേടി. 'ജെനസിസ്' എന്ന ഡിപ്ലോമ ചിത്രത്തിനാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത്.

മധു അമ്പാട്ട് 'ഞാവൽപ്പഴങ്ങൾ' എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ ഛായാഗ്രഹണം ആരംഭിച്ചിരിക്കെ, നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ വച്ച് അസുഖബാധിതനായതിനെത്തുടർന്ന് പകരം നിർദേശിച്ചത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പാസായി വന്ന ഷാജിയെയായിരുന്നു. പരിചയസമ്പന്നനും പ്രശസ്തനുമായ മധു അമ്പാട്ട് അന്നുവരെ ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു യുവാവിനെ നിർദേശിച്ചത് അൽപ്പം ആകാംക്ഷയോടെയാണ് 'ഞാവൽപ്പഴങ്ങളു'ടെ നിർമാണ പ്രവർത്തകർ ഉൾക്കൊണ്ടത്. എന്നാൽ, വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഛായാഗ്രാഹകൻ്റെ അരങ്ങേറ്റമായി ആ ചലച്ചിത്രം മാറി.



അരവിന്ദനോടൊപ്പം നവതരംഗ സിനിമകളിലേക്ക്

തുടർന്ന് ജനറൽ പിക്‌ചേഴ്‌സിനു വേണ്ടി അരവിന്ദൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'കാഞ്ചനസീത'യുടെ ക്യാമറാമാനായി ക്ഷണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വിചിത്രമായ സവിശേഷതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സിനിമയുടെ സംരംഭത്തിലേക്കായിരുന്നു ഷാജി കടന്നുചെന്നത്. ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ഗോദാവരീതീരത്തുള്ള വനാന്തരങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ച ഈ സിനിമയിൽ സംഭാഷണം വളരെ കുറവും ചലനാത്മകമായ ദൃശ്യവിന്യാസങ്ങൾ സമൃദ്ധവുമായിരുന്നു. കാഞ്ചനസീതയിലൂടെ അരവിന്ദന് സംവിധായകനുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരവും ഷാജിക്ക് ഛായാഗ്രഹണത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരവും ലഭിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ശക്തമായ ഒരു സംവിധായക- ഛായാഗ്രാഹക കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ ആരംഭം തുടങ്ങുകയായിരുന്നു.

കാഞ്ചനസീത (Special Arrangement)



തുടർന്ന് ഇരുവരുടേയും കൂട്ടുകെട്ടിൽ രൂപപ്പെട്ട 'തമ്പ്' ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലെ മറ്റൊരു വിസ്മയമായി മാറി. ഷാജിയുടെ തോളിൽ ഒന്നു സ്പർശിക്കുന്നതിലൂടെ ക്യാമറ ചലിക്കുകയും വീണ്ടും സ്പർശിക്കുന്നതിലൂടെ അത് നിലയ്ക്കുകയും പിന്നീട് ഇരുവരും ചേർന്ന് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തന കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു അത്. തമ്പിലൂടെ ഏറ്റവും നല്ല ഛായാഗ്രഹണത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരം നേടിയതോടെ ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര ഛായാഗ്രാഹകരിലൊരാളായി ഷാജി മാറി.

ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഹിന്ദിയിലും മലയാളത്തിലുമുള്ള മുഖ്യധാരാ സിനിമയിൽനിന്ന് ഛായാഗ്രഹണത്തിനുള്ള അനേകം ക്ഷണങ്ങൾ ലഭിച്ചുവെങ്കിലും അവയുടെ ഭാഗമാകാതെ അദ്ദേഹം മാറിനിന്നു. അരവിന്ദൻ്റെ എസ്തപ്പാൻ, കുമ്മാട്ടി, പോക്കുവെയിൽ, ചിദംബരം, ഒരിടത്ത് തുടങ്ങിയ അഞ്ചു ചിത്രങ്ങളിലെ സവിശേഷമാർന്ന ഛായാഗ്രഹണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതായിരുന്നു.



ലോകമറിഞ്ഞ സംവിധായകൻ്റെ 'പിറവി'

ഒരിക്കലും തിരിച്ചുവരാത്ത മകനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരച്ഛൻ്റെ വിങ്ങലായിരുന്നു ആദ്യ സിനിമായ 'പിറവി'. എസ് ജയചന്ദ്രൻ നായരുടെ കഥയാണ് ഷാജി ചലച്ചിത്രമാക്കിയത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 70ലധികം ചലച്ചിത്രമേളകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച പിറവി 31 രാജ്യാന്തര പുരസ്‌കാരങ്ങൾ നേടി. ലൊക്കാർണോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലിലെ ഗ്രാൻഡ് ജൂറി (സിൽവർ ലെപ്പേഡ്) അവാർഡ്, കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലെ ക്യാമാറ ഡി വോർ, ചിക്കാഗോ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലെ സിൽവർ ഹ്യൂഗോ, എഡിൻബെറോ ഫെസ്റ്റിവലിലെ ആദ്യ ചാർലി ചാപ്ലിൻ അവാർഡ് തുടങ്ങി നിരവധി രാജ്യാന്തര പുരസ്‌കാരങ്ങൾ പിറവി നേടി. സത്യജിത് റായ്ക്കുശേഷം ഇത്രയും ബഹുമതികൾ ഒരിന്ത്യൻ സംവിധായകനെ തേടിയെത്തിയത് ആദ്യമായിരുന്നു.

പിറവി (Special Arrangement)
പിറവിക്കു ശേഷം സംവിധാനം ചെയ്ത 'സ്വം' എന്ന ചിത്രവും പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഫ്‌ളാഷ്ബാക്ക് രംഗങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ നിർമിച്ച ചിത്രം കേരള അതിർത്തിയിലെ തെന്മല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനടുത്ത് ചായക്കട നടത്തുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെയും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തെ മനുഷ്യരെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നു. കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മത്സരവിഭാഗത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 'സ്വം' വീണ്ടും ഷാജിയെന്ന ചലച്ചിത്രകാരനെ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ക്ലാസിക്കായി മാറിയ വാനപ്രസ്ഥം അതിനുശേഷമാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും ക്ലാസിക്കുകളിൽ ഒന്നായ 'വാനപ്രസ്ഥം' ഷാജി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. കഥകളിയരങ്ങിൽ ആട്ടവിളക്കിനു മുന്നിലും ജീവിതത്തിലും കുഞ്ഞുക്കുട്ടൻ ആടിത്തീർത്ത മാനസിക സംഘർഷങ്ങളായിരുന്നു വാനപ്രസ്ഥം. പ്രമുഖ കഥകളി നടൻ കലാമണ്ഡലം ഗോപിയാശാനും തബലിസ്റ്റ് സക്കീർ ഹുസൈനിൻ്റെയും കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞ ചിത്രമായിരുന്നു വാനപ്രസ്ഥം. 2000ലെ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം മോഹൻലാലിന് ചിത്രം നേടിക്കൊടുത്തു. ഷാജി എൻ കരുണിനെ ലോക സിനിമയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു പിറവിയും സ്വമ്മും വാനപ്രസ്ഥവും.
വാനപ്രസ്ഥം (Special Arrangement)
2010ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കുട്ടിസ്രാങ്കും ഷാജി എൻ കരുണിൻ്റെ പ്രതിഭയുടെ മാറ്ററിയിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു. മമ്മൂട്ടിയാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാനവേഷം. ആ വർഷത്തെ മികച്ച ചിത്രത്തിനടക്കം അഞ്ച് ദേശീയ പുരസ്‌കാരങ്ങൾ ചിത്രം നേടി. ഈ ചലച്ചിത്രം ആദിമധ്യാന്തങ്ങളില്ലാത്ത വ്യത്യസ്തമായ ആഖ്യാനഘടന നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. കലാകാരൻമാരുടെ വ്യക്തി ജീവിതമെന്ന പരിചിതമായ വിഷയം തന്നെയായിരുന്നു സ്വപാനത്തിൻ്റെതും. മുൻകാല സിനിമകളിൽനിന്ന് വിഭിന്നമായിരുന്നു 'ഓള്'. വിഭ്രാത്മകതയുടെ തിരശ്ശീലയിൽ ഒരു പ്രണയകഥയായിരുന്നു സിനിമ. വലിയ ഇടവേളകളിലാണ് ഷാജി സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്തത്. എന്നിട്ടും ഓരോ സിനിമകളും ചരിത്രമായി മാറുകയായിരുന്നു. ക്രാഫ്റ്റ് തുന്നിച്ചേർത്ത ഡോക്യൂമെൻ്ററികൾ 'ഷംസ് വിഷൻ' എന്ന പേരിൽ ആഗ്രയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഷംസുദ്ദീൻ എന്ന തുന്നൽ ചിത്രകാരനെക്കുറിച്ച് നിർമിച്ച ലഘുബയോഗ്രഫിക്കൽ ചിത്രം (1996) നിരവധി ചലച്ചിത്ര മേളകളിൽ പ്രശംസ നേടി. മെത്ത പോലുള്ള ചിത്ര പ്രതലങ്ങൾ തുന്നി ബൃഹത്തായ രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ കലാകാരൻ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും തുന്നലുമായി മുന്നോട്ടു പോകുകയായിരുന്നു. കവിത നാഗ്പാൽ രചിച്ച ഷംസുദ്ദീൻ്റെ ജീവിതരേഖ ചലച്ചിത്രമാക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ടിൽ പ്രകാശിച്ചുവരുന്ന ഒരു ടോർച്ചിൻ്റെ വെട്ടത്തിൽ ബിംബങ്ങൾ ഓരോന്നായി തെളിഞ്ഞുവരുന്ന രീതിയാണ് ഷാജി ക്യാമറയിലൂടെ തുന്നിയെടുത്തത്. എ വോയേജ് വിത്ത് കെ ജി സുബ്രഹ്‌മണ്യൻ എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ് രണ്ടാമത്തേത്. കൈരളി ടിവിയ്ക്കു വേണ്ടി നിർമിച്ച ഡോക്യൂമെൻ്ററി കെ ജി സുബ്രഹ്‌മണ്യനെന്ന കലാകാരൻ്റെ കലയും ജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ യാത്രാ ദൃശ്യാവിഷ്‌കാരമായിരുന്നു.
ഷാജി എന്‍ കരുണ്‍ (Special Arrangement)
സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ സ്വം (1994)പിറവി (1998)വാനപ്രസ്ഥം (1999)നിഷാദ് (2002)കുട്ടിസ്രാങ്ക് (2009)സ്വപാനം (2013)ഓള് (2019) ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ച ചിത്രങ്ങൾ കാഞ്ചന സീത (1977)തമ്പ് (1978)കുമ്മാട്ടി (1979)എസ്തപ്പാൻ (1980)പോക്കുവെയിൽ (1981)ചിദംബരം (1985)ഒരിടത്ത് (1986)

