'എല്ലാം കത്തുന്നു, ഞാനും കത്തുന്നു'; എട്ടു സിനിമകൾ കൊണ്ട് ഒരു യുഗത്തെ 'കത്തിച്ച' ഋത്വിക് ഘട്ടക്
ഇന്ത്യയിൽ നിയോ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമയ്ക്ക് വിത്തുപാകി കൊണ്ട് ചീകിയൊതുക്കാത്ത മുടിയും കുറ്റിത്താടിയും കള്ളിന്റെയും ബീഡിയുടെയും ഗന്ധവുമായി ഒരു അവധൂതനെ പോലെ നടന്ന ബംഗാളി സംവിധായകൻ ഋത്വിക് ഘട്ടക്കിന്റെ 101-ാം ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന് (നവംബര് 4)
Published : November 4, 2026 at 6:48 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: കൊൽക്കത്തയിലെ തെരുവുകളിൽ ഉദിച്ചുയർന്ന ഋത്വിക് ഘട്ടക്കിന് മരിക്കുമ്പോൾ 50 വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു. ആ പ്രായത്തിനിടയിൽ എട്ടു സിനിമകൾ മാത്രം സംവിധാനം ചെയ്ത ഘട്ടക് വിജയത്തേക്കാൾ തോൽവിയാണ് ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ടത്. ഘട്ടക്കിന്റെ 1953ലെ ആദ്യ സിനിമ മുതൽ 1974ലെ അവസാന സിനിമ വരെയുള്ളതെല്ലാം രാജ്യവിഭജനമുണ്ടാക്കിയ മുറിവുകളാൽ ആജീവനാന്തം വേട്ടയാടപ്പെട്ട ഒരു കലാകാരന്റെ ആത്മരോദനങ്ങളായിരുന്നു.
'ജുക്തി തക്കോ ആർ ഗപ്പോ' എന്ന തന്റെ അവസാന സിനിമയിൽ നീലകണ്ഠ ബാഗ്ചിയെന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തന്റെ വിലാപങ്ങളും വേദനകളും അദ്ദേഹം സമൂഹത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. 'എവരിതിങ് ഈസ് ബേണിങ്, ദി യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് ബേണിങ്, ഐ ആം ബേണിങ്' എന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ടായിരുന്നു തന്റെ സിനിമായാത്രയ്ക്ക് ഘട്ടക് അടിവരയിട്ടത്. സ്വന്തം നാടിന്റെയും സഹജീവികളുടെയും ഭൗതിക സംഘർഷങ്ങൾ സ്വന്തം സൃഷ്ടികളിലൂടെ അഗാധമായി അനുഭവപ്പെടുത്തിയ ഘട്ടക് എന്ന ചലച്ചിത്രകാരന്റെ വൈയക്തിക ജീവിതവും അതേ സംഘർഷങ്ങളാൽ പീഢിതമായിരുന്നു.
റിയലിസത്തേക്കാൾ റിയാലിറ്റിയെയാണ് പിന്തുടരേണ്ടതെന്നും ആക്രോശത്തേക്കാൾ നിശബ്ദതയെയാണ് തീക്ഷ്ണമായ സംഗീതമായി അനുഭവിക്കേണ്ടതെന്നും ഘട്ടക് തന്റെ സിനിമകളിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നു. ജോൺ എബ്രഹാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി സംവിധായകരുടെ മാതൃകയായിരുന്നു ഘട്ടക്. ഇന്ത്യയിൽ നിയോ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമയ്ക്ക് വിത്തുപാകി കൊണ്ട് ചീകിയൊതുക്കാത്ത മുടിയും കുറ്റിത്താടിയും കള്ളിന്റെയും ബീഡിയുടെയും ഗന്ധവുമായി ഒരു അവധൂതനെ പോലെ നടന്ന ബംഗാളി സംവിധായകൻ ഋത്വിക് ഘട്ടക്കിന്റെ 101-ാം ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന് (നവംബര് 4).
വഴി തിരിച്ച 'നൊബന്ന'
1925 നവംബർ നാലിന് അവിഭക്ത ഇന്ത്യയിൽ ധാക്കയിലാണ് ഘട്ടക്കിന്റെ ജനനം. അച്ഛൻ സുരേഷ് ചന്ദ്ര ഘട്ടക് കവിയും നാടകകൃത്തുമായിരുന്നു. സഹോദരൻ മനീഷും കവിയായിരുന്നു. ഇവരുടെ വഴിയെയാണ് ഘട്ടക്കും നടന്നത്. എന്നാൽ ആ നടപ്പിന് കൃത്യമായ ദിശയുണ്ടായിരുന്നില്ല. നിരവധി ചരിത്രസംഭവങ്ങളിലൂടെ, അവ പാകിയ കനലിലൂടെയാണ് ഘട്ടക് നീങ്ങിയത്. 1943ലെ ബംഗാൾ ക്ഷാമം, 1947ലെ ബംഗാൾ വിഭജനം, 1947ലെ വർഗീയ കലാപം, അങ്ങനെ പലതും ഋത്വിക്കിലെ കലാകാരനെ ചുട്ടുപൊള്ളിച്ച് പാകപ്പെടുത്തി.
കൊൽക്കത്തയിൽ കുടിയേറിയ ഘട്ടക് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോലി നേടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾസ് തിയേറ്റർ അസോസിയേഷന്റെ (ഇപ്റ്റ) കീഴിൽ ബിജൻ ഭട്ടാചാര്യ ചെയ്ത 'നൊബന്ന' എന്ന നാടകം എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചു. 1948ൽ ഘട്ടക് ഇപ്റ്റയിൽ അംഗമായി. അതുവഴി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനവുമായി അടുത്തു. 1950കളിൽ നടനായിരുന്ന ഘട്ടക് 1951ൽ സെൻട്രൽ കൽക്കത്ത ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഇൻ ചാർജ് ആയതോടെ നാടകങ്ങൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം എഴുതിയ ജ്വാല, ദലിൽ, ശങ്കോ തുടങ്ങിയ നാടകങ്ങൾ ഇപ്റ്റയുടെ ബാനറിൽ വേദിയിലെത്തി.
രാജ്യവിഭജനത്തെത്തുടർന്ന് കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ പച്ചയായ സാമൂഹ്യ വിഷമങ്ങളിൽ ഘട്ടക് ഇടപെട്ടതോടെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പാർട്ടിയിലെ ചിലർ തന്നെ മുഖം തിരിഞ്ഞു. പടലപ്പിണക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഘട്ടക്കിനെതിരെ സഹപ്രവർത്തകർ 23 ഇന കുറ്റാരോപണങ്ങൾ നിരത്തി. വഞ്ചന മുതൽ മദ്യപാനം വരെ അതിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഘട്ടക്കിനെ പാർട്ടി അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി.
വെളിച്ചം കാണാത്ത ആദ്യ സിനിമ
1951ലാണ് സിനിമ എന്ന മാധ്യമവുമായി ഇടപെടാൻ ഘട്ടക് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആദ്യം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് താരാശങ്കർ ബന്ദോപാധ്യായയുടെ നാഗിനി എന്ന ചെറുകഥയെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു സിനിമയാണ്, ബേദിനി. 20 ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിന് ശേഷം സാങ്കേതിക തടസങ്ങൾ കാരണം സിനിമ മുടങ്ങി. അതിനുശേഷം, 1952ൽ ആണ് ഋത്വിക് ഘട്ടക് 'നാഗരിക്' എടുക്കുന്നത്.
വിഭജനാനന്തര ബംഗാളിലെ ദാരിദ്രം, കുടിയേറ്റം, മൂല്യ ശോഷണം എന്നിവയെപ്പറ്റി സംസാരിച്ച നിയോ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമയായിരുന്നു നാഗരിക്. സത്യജിത് റേയുടെ കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെട്ട നിയോ റിയലിസ്റ്റിക് ചിത്രമായ പഥേർ പാഞ്ചാലി 1955ൽ ഇറങ്ങി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നാഗരിക് വെളിച്ചം കണ്ടില്ല. 1977ൽ സിനിമ റിലീസ് ആയപ്പോൾ അത് കാണാൻ ഘട്ടക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട പരാജയങ്ങൾ
1958ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'അജാന്ത്രിക്' ആണ് ഘട്ടക്കെന്ന സിനിമാ സംവിധായകനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. ബിമൽ എന്നൊരു ടാക്സി ഡ്രൈവറും അയാളുടെ കാറുമായുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റിയുമാണ് സിനിമ കഥ പറഞ്ഞത്. ഈ ബന്ധത്തിന്റെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകത ബുദ്ധിജീവി കേന്ദ്രങ്ങൾ പുകഴ്ത്തിയെങ്കിലും തിയേറ്ററിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് എൽ ഡൊറാഡോ തേടി കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടിയുടെ കഥയായ 'ബാഡി ഥേക്കെ പാലിയേ' ആയിരുന്നു അടുത്ത സിനിമ. അതും തിയേറ്ററിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.
നിതയിലൂടെ നേടിയ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ വീണ്ടും പരാജയം
1960ൽ ആണ് ഘട്ടക്കിന്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച സിനിമയായ മേഘെ ഢാക്ക താര പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. വിഭജനാനന്തര കൊൽക്കത്തയിൽ തന്റെ കുടുംബത്തിനായി ജീവിതം ബലി കഴിപ്പിക്കുന്ന നിത എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ പറഞ്ഞ സിനിമ വിജയമായി. അതിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പണം കൊണ്ട് അടുത്ത സിനിമയായ 'കോമൾ ഗാന്ധാർ' പൂർത്തിയാക്കി. സ്ഥിതിസമത്വവാദവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പരാജയവും ജനവേദനയും എല്ലാമായി തന്റേതായ ശൈലിയിൽ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ആ ചിത്രം പരാജയമായി. സമാധാനം തേടി മദ്യത്തിൽ അഭയം തേടിയ ഘട്ടക്കിനെ ലഹരി വിടാതെ പിന്തുടർന്നു.
വിഭജനത്രയത്തിലൂടെ വീണ്ടും ജനശ്രദ്ധയിലേക്ക്
ഘട്ടക്കിന്റെ സ്നേഹിതനായ അഭി ഭട്ടാചാര്യയിലൂടെ ബംഗാൾ വിഭജന ത്രയത്തിലെ മൂന്നാം ചിത്രമായ സുബർണരേഖ പിറക്കുന്നത്. കുട്ടിക്കാലത്ത് വേർപിരിഞ്ഞ ഒരു സഹോദരനും സഹോദരിയും. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ സഹോദരിയെ ഒരു ലൈംഗികത്തൊഴിലാളിയായി. അവളുടെ ആദ്യ കസ്റ്റമറായി എത്തിയ സഹോദരൻ എത്തുമ്പോഴുള്ള മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ നിറഞ്ഞു. വൻവിജയമായി നിന്ന പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചു. അതോടെ ഘട്ടക് വീണ്ടും ലഹരിയിൽ അഭയം തേടി.
സ്ഥിരം ശൈലികൾ പൊളിച്ചെഴുതിയുള്ള അധ്യാപനം
കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നട്ടംതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ 1963ൽ പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഡിപ്ലോമ ഫിലിം നിർമാണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ക്ഷണം ലഭിച്ചു. സത്യജിത് റേ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ദീർഘചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം 1965ൽ എഫ്ടിഐഐയുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലും ഡയറക്ഷൻ വിഭാഗം മേധാവിയുമായി നിയമിതനായി. അതോടെ മദ്യപാനം രാത്രിയിൽ മാത്രമായി.
സിനിമയുടെ സാമ്പ്രദായികരീതികൾ പൊളിച്ചെഴുതാനാണ് ഘട്ടക് പഠിപ്പിച്ചത്. ലോങ്, മിഡ്, ക്ലോസ് എന്നിങ്ങനെ സാമ്പ്രദായിക രീതികൾ പിന്തുടരേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് ഘട്ടക് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു. ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ജോൺ എബ്രഹാമും, മണി കൗളും, കുമാർ ഷഹാനിയും പഠിച്ചിറങ്ങിയത്. 18 മാസം മാത്രം നീണ്ട അധ്യാപനത്തിനൊടുവിൽ വീണ്ടും സിനിമ എടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ 1973ൽ തിതാഷ് ഏക്തി നദീർ നാം എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തു.
നിശബ്ദതയിലെ ശബ്ദം
തന്റെ ചിത്രമായ മേഘെ ഢാക്ക താരയിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലെ വേദനാജനകമായ നിമിഷം കാണിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സൗണ്ട് ട്രാക്കിൽ ഘട്ടക് ചാട്ടവാറടിയുടെ ശബ്ദമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇതേ സിനിമയിൽ മൂത്ത മകൾ പ്രണയത്തിലാകാൻ അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ അത് തടയാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. ഈ അവസ്ഥയെ ഘട്ടക് സൗണ്ട് ട്രാക്കിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചു. പാചകം ചെയ്യവെ അമ്മയും മകളും സംസാരിക്കുമ്പോൾ തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണ തെറിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. പിന്നീട് മകളെ മറ്റു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാണിക്കുമ്പോഴും ഈ ശബ്ദം ആവർത്തിച്ചു. 'നിശബ്ദത, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രതീകാത്മകമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു'... എന്നാണ് ഘട്ടക് പിന്നീട് പറഞ്ഞത്.
ഐ ആം ബേണിങ്...
'ജുക്തി തക്കോ ആർ ഗപ്പോ' ആണ് ഘട്ടക് അവസാനമായി എടുത്ത സിനിമ. ഇതിലെ നീലകണ്ഠ ബാഗ്ചി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഘട്ടക്കാണ്. തന്റെ വിലാപങ്ങളും വേദനകളും ഘട്ടക് സിനിമയിലൂടെ പറഞ്ഞു. 'എവരിതിങ് ഈസ് ബേണിങ്, ദി യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് ബേണിങ്, ഐ ആം ബേണിങ്' എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ സിനിമായാത്രയ്ക്ക് ഘട്ടക് അടിവരയിടുകയായിരുന്നു.
ജീവിതവും ദൃശ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇഴയടുപ്പത്തിലും വിശദാംശങ്ങളിലുമാണ് വിഖ്യാതനായ സത്യജിത് റേ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ പ്രതീകാത്മകവും രൂപകാത്മവുമായ പച്ചയായ സാധ്യതകളാണ് ഘട്ടക് തിരഞ്ഞിരുന്നത്. 'കഥയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു... ഇനി സംവാദത്തിന്റെ കാലമാണ്...' എന്ന് ഘട്ടക് എപ്പോഴും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരുന്നു. മദ്യപാനം കവർന്ന ആരോഗ്യത്തെ ടിബി കൂടി ബാധിച്ചതോടെ 1976 ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് ഘട്ടക് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി.
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